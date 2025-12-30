Situație inedită la naționala Franței! Kylian Mbappe l-a pensionat anticipat pe responsabilul cu securitatea
Fanatik, 30 decembrie 2025 23:50
Un ofițer de securitate detașat la naționala Franței, obligat să se pensioneze anticipat. Totul are legătură cu niște bani primiți de la superstarul Kylian Mbappe.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
00:00
Sumele exorbitante „aruncate” de cluburile de fotbal pentru impresari în 2025! Echipele din Premier League au cheltuit cel mai mult # Fanatik
Anul 2025 a fost unul record la capitolul încasărilor înregistrate de agenţii de jucători. Pentru prima dată în istorie, cluburile au cheltuit mai mult de un miliard de dolari pe comisioanele date impresarilor.
Acum o oră
23:50
Situație inedită la naționala Franței! Kylian Mbappe l-a pensionat anticipat pe responsabilul cu securitatea # Fanatik
Un ofițer de securitate detașat la naționala Franței, obligat să se pensioneze anticipat. Totul are legătură cu niște bani primiți de la superstarul Kylian Mbappe.
23:40
Predicțiile românului care a împlinit 100 de ani: cine câștigă titlul în SuperLiga? „Sunt iuți!” # Fanatik
Un român ajuns la vârsta de 100 de ani a spus cine va câștiga titlul în SuperLiga în acest sezon. Predicția făcută la centenar despre echipa care va triumfa în 2026.
Acum 2 ore
23:20
Petrolul, răspuns acid pentru Gino Iorgulescu: ”A fost neinspirat. LPF nu ne-a dat avans din drepturile TV” # Fanatik
Gino Iorgulescu și-a arătat îngrijorarea pentru faptul că sunt cluburi din SuperLiga care ar putea să nu termine sezonul, iar Petrolul a reacționat imediat.
23:10
Povestea celui mai viral artist de circ. De la viața în casa de copii, la peste 300.000 de urmăritori în mediul online # Fanatik
Prin trucurile și mesajele sale motivaționale, Florin Răgălie a strâns o comunitate de peste 300.000 de oameni pe TikTok. FANATIK a purtat o discuție complexă cu influencer-ul crescut la casa de copii și mare fan FCSB.
22:50
Cea mai dură reacție despre transferul lui Daniel Paraschiv la Rapid: ”Sincer, nici nu știu cine e” # Fanatik
Rapid este în căutarea unui atacant, iar un nume vehiculat este cel al lui Daniel Paraschiv. Însă, venirea acestuia în Giulești nu este văzută cu ochi buni.
22:40
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 31 decembrie 2025. Câștig de 310 lei cu două meciuri de la Cupa Africii pe Națiuni # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 31 decembrie 2025, poate aduce un câștig de 310 lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din Cupa Africii pe Națiuni
22:30
De ce apare Lamine Yamal pe teren cu mâinile bandajate. Un cunoscut fizioterapeut are un răspuns surprinzător # Fanatik
Motivul pentru care Lamine Yamal e surprins cu mâinile pline de bandaje. Dezvăluirile făcute de un fizioterapeut legat de acest obicei complet neașteptat.
Acum 4 ore
22:10
Here we go! Cine este Fabrizio Romano, omul care anunţă cele mai tari transferuri din fotbal # Fanatik
Fabrizio Romano a devenit în ultimii ani cel mai cunoscut jurnalist sportiv din lume. Dar, cine este italianul care anunţă cele mai tari transferuri din fotbal?
21:50
Ce titlu a primit Bernadette Szocs, cea mai frumoasă sportivă din România, la final de 2025. Foto # Fanatik
Distincția care a ajuns în posesia lui Bernadette Szocs, considerată a fi cea mai frumoasă sportivă din țara noastră. Evenimentul a avut loc la sfârșitul lui 2025.
21:40
Cătălin Mulţescu, antrenat de tatăl său: “Mi-a dat şi vreo două amenzi! I-am spus mamei să îmi dea banii înapoi” # Fanatik
Cătălin Mulțescu a avut privilegiul să fie antrenat de tatăl său, regretatul Gigi Mulțescu, în două rânduri. Fostul mare fotbalist nu și-a avantajat fiul, ba din contră. Care au fost motivele pentru care l-a amendat.
21:20
Retrospectiva anului 2025! FRF a ales cele mai spectaculoase 10 poze din fotbalul românesc. Galerie Foto # Fanatik
Federația Română de Fotbal a ales zece imagini care să reprezinte retrospectiva anului 2025. Care au fost cele mai importante evenimente ce i-au bucurat pe români
21:10
Vivi Răchită s-a umplut de bani în Bulgaria: „Totul cash”. Cum a bătut-o cu Litex pe Steaua lui Becali și Pițurcă # Fanatik
Cum s-a îmbogățit Vivi Răchită din fotbal. Fostul jucător român a fost plătit regește în Bulgaria. Unde ascundea banii când trecea granița în România.
20:50
Dan Petrescu, prima apariție publică după ce a început chimioterapia! E mai slab ca oricând. Video # Fanatik
Dan Petrescu a dispărut din viața publică de o bună bucată de vreme. Tehnicianul a preferat să nu se expună după ce a început un tratament pentru boala de care suferă.
20:30
Radu Drăguşin, transfer la un gigant din Italia?! Agentul jucătorului rupe tăcerea: „Ar fi senzaţional!” # Fanatik
Florin Manea, agentul lui Radu Drăguşin, a vorbit despre eventualul transfer al fundaşului de la Tottenham în această iarnă. Ce variante are fotbalistul.
Acum 6 ore
20:10
Emeric Ienei, “lordul” fotbalului românesc: “Când îmi aduc aminte ce comportament avea… Trebuie să trag bine aer în piept!” # Fanatik
Miodrag Belodedici și-a găsit cu greu cuvintele după moartea lui Emeric Ienei. Ce spune „Belo” despre antrenorul alături de care a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986.
19:50
Florin Tănase vrea să plece de la FCSB și l-a supărat pe Gigi Becali: ”Nici nu-i spun la mulți ani!” # Fanatik
Florin Tănase a fost unul dintre cei mai buni jucători de la FCSB în acest sezon. Chiar și așa, jucătorul l-a înfuriat pe patronul Gigi Becali când l-a anunțat că ar vrea să plece.
19:40
Gigi Becali și-a ironizat adversarii după ce Toni Petrea a decis să o părăsească pe Universitatea Craiova. Ce spune patronul lui FCSB despre Filipe Coelho, principalul oltenilor
19:20
Patronul FCSB, prima reacție după ce Louis Munteanu s-a pozat în tricoul campioanei: „Nu mă interesează maimuțăreli din astea” # Fanatik
Gigi Becali a avut prima reacţie după ce Louis Munteanu s-a pozat cu tricoul FCSB la un eveniment. Patronul roş-albaştrilor susţine că transferul atacantului este un capitol închis.
19:10
Giovanni Becali, globetrotter în anii 70: “În Germania ne luau amprentele! Se temeau să nu fim spioni” # Fanatik
Giovanni Becali are o poveste de viață ce poate fi oricând sursă de inspirație pentru un film de Oscar. Cum a pătruns în Germania anilor 70 în urma unui control amănunțit.
18:50
Gigi Becali s-a sucit! Ce se întâmplă cu Denis Alibec în această iarnă: ”Poate să fie cel mai bun atacant din România” # Fanatik
Denis Alibec a jucat foarte puțin după revenirea la FCSB, iar Gigi Becali a anunțat că atacantul va fi unul dintre jucătorii care vor pleca în această iarnă.
18:40
Gigi Becali rupe tăcerea despre transferul lui Târnovanu de la FCSB: „Orice ofertă pe care o putem negocia!” # Fanatik
Gigi Becali a vorbit despre posibila plecare a lui Ştefan Târnovanu de la FCSB. Patronul roş-albaştrilor spune că ia în calcul orice ofertă pentru titularul campioanei.
Acum 8 ore
18:10
Tottenham, decizie în privința transferului lui Radu Drăgușin în Serie A! Ce se întâmplă cu internaționalul român # Fanatik
Radu Drăgușin este unul dintre cei mai doriți jucători în Serie A. Ce răspuns a dat Tottenham la posibilitatea unui transfer al fundașului român în Italia.
17:50
Adio TV! Campionatele Mondiale şi Europene de handbal se văd exclusiv online. Cine va transmite meciurile. Exclusiv # Fanatik
ProTV a cumpărat din 2026 până în 2031 drepturile de televizare pentru 12 turnee finale ale Campionatelor Mondiale şi Europene de handbal. FANATIK a aflat că toate aceste competiţii vor putea fi urmărite exclusiv online, pe Voyo.
17:30
Un renumit antrenor italian se confruntă cu probleme cu inima! Tehnicianul a fost operat și așteaptă să revină pe banca tehnică. Cum a decurs intervenția.
17:10
Blonda numită șefă la Achiziții publice de Ilie Bolojan, în vizorul Curții de Conturi pentru mai multe ilegalități. Ce despăgubiri se cer # Fanatik
Raluca Rogoz, noua șefă a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, ar fi anulat niște contracte pe bani publici cu încălcarea legii, conform unui audit realizat de Curtea de Conturi.
17:00
Daniel Bîrligea a revenit la look-ul pe care l-a avut în cel mai frumos moment din cariera sa la FCSB! Cum s-a afișat atacantul campioanei cu câteva zile înainte de Anul Nou
16:30
Juri Cisotti, declaraţii emoţionante despre drumul de la Liga 3 la titlul de campion: „România mi-a dat o nouă şansă. Îmi voi încheia cariera aici!” # Fanatik
Juri Cisotti a făcut o declarație de dragoste superbă după ce a fost desemnat „cel mai bun jucător străin din România” la SUPER GALA FANATIK 2025
Acum 12 ore
16:10
Simona Halep, din nou îndrăgostită! Fotografia misterioasă postată de fostul număr 1 WTA. Galerie Foto # Fanatik
Ce a postat Simona Halep pe rețelele de socializare. Campioana și-a luat fanii prin surprindere. Fosta jucătoare de tenis iubește din nou. Imagini de colecție.
16:00
Nu vrea să audă de retragere! Împlinește 59 de ani și a semnat un nou contract: „Haideți să scriem istorie” # Fanatik
Fotbalistul care scrie record după record! A ajuns la 58 de ani și nu vrea să se retragă din fotbal. Cu ce echipă a semnat veteranul. „Promit că voi da totul”.
15:20
Dan Alexa, verdict clar despre Universitatea Craiova: „Poate câștiga campionatul!“. Laude pentru Mirel Rădoi # Fanatik
Dan Alexa este convins că Universitatea Craiova are forța de a câștiga SuperLiga. Ce a spus despre Mirel Rădoi și despre rolul jucat de el în construcția echipei.
15:00
Premoniția neagră a lui Tică Dănilescu la celebrul meci Dinamo – Foresta 4-5: „La 4-3 eram sigur că pierdem!” # Fanatik
Fostul conducător al lui Dinamo, care era la echipă în momentul celebrului meci pierdut cu Foresta Fălticeni, 4-5, și-a adus aminte de momentele trăite.
14:40
Mircea Sandu a spus care este pensia pe care o încasează după 43 de ani în câmpul muncii. Ce planuri are fostul președinte al Federației Române de Fotbal.
14:20
Spectacol pe cinste de Anul Nou în Premier League! Voyo oferă cele mai tari meciuri ale săptămânii # Fanatik
În lipsa SuperLigii României, spectacolul fotbalistic continuă în Premier League, pe Voyo, chiar și de anul nou! Care sunt cele mai tari meciuri ale etapei cu numărul 19
14:10
Proiect exploziv în Parlament. Judecătorii, trași la răspundere pe banii lor: AUR vrea asigurare de malpraxis pentru magistrați # Fanatik
Un proiect de lege care conferă CSM puterea de a stabili dacă judecătorii și procurorii au greșit ”din rea-voință sau gravă neglijență” a fost semnat de 43 de deputați și senatori AUR
13:50
Gigi Becali ar fi gata să-l ia înapoi pe Florinel Coman, dacă i-ar plăti doar 600.000 de euro din salariu. După ce a așteptat timp de mai multe zile un răspuns, oficialii din Qatar au dat verdictul
13:20
Răzvan Ioan Boanchiș, amintiri cu „Generația de Aur”. Cum a fost lăsat fără cuvinte de Filarmonica lui Hagi # Fanatik
Răzvan Ioan Boachiș a scris în FANATIK despre prima deplasare efectuată cu „Generația de Aur”, în Palma de Mallorca
13:10
Veste tristă pentru iubitorii sporturilor de iarnă. Trei oameni și-au pierdut viața după o avalanșă. Medicii au ajuns cu greu la locul tragediei. Cum s-a produs nenorocirea.
12:40
Din senin! Fostul jucător de la FCSB a fost prezentat la o echipă din SuperLiga României. Anunțul oficial. Contract pe un an și jumătate. „Bine ai venit”.
12:30
Situație halucinantă! Robert Lewandowski, rugat de conducerea Barcelonei să nu înscrie! Atacantul a mărturisit tot # Fanatik
Robert Lewandowski dă cărțile pe față! Cum a fost rugat de conducerea Barcelonei să nu înscrie într-un meci oficial. Declarații halucinante ale superstarului polonez
12:10
Fostul mare fotbalist al României regretă eşecul din preliminarii: “Nu se poate! Puteam face mai mult şi altfel vorbeam acum” # Fanatik
Fostul mare internațional român a vorbit despre campania „tricolorilor” din preliminariile pentru CM 2026. Ce a spus despre barajul contra Turciei.
11:40
Gianni Infantino, mesaj direct după ce fanii s-au revoltat că biletele de la Cupa Mondială din 2026 sunt de trei ori mai scumpe: „Fără FIFA nu ar exista fotbal” # Fanatik
Gianni Infantino a răspuns contestatorilor după ce biletele de la Cupa Mondială din 2026 sunt de trei ori mai scumpe decât ediția precedentă. Ce mesaj a oferit președintele FIFA.
Acum 24 ore
11:20
Ce s-a ales de cel mai bogat român. Dumitru Dragomir a dezvăluit cu ce se ocupă în prezent Ioan Niculae, fostul patron de la Astra Giurgiu # Fanatik
Dumitru Dragomir a negat zvonurile că Ioan Niculae și-ar fi pierdut întreaga avere și a spus la ”Profețiile lui Mitică” cât de bogat este fostul patron de la Astra.
11:00
Cine este rivalul lui David Popovici. Ce spune românul despre concurența cu americanii și chinezii # Fanatik
David Popovici a dat cărțile pe față și a vorbit despre rivalii săi din lumea natației, iar două nume grele au fost menționate de către sportivul de la CS Dinamo.
10:40
Încă un capitol care confirmă prăbușirea lui Louis Munteanu. Fotbalistul CFR-ului e lider într-un clasament care nu-i face cinste # Fanatik
Atacantul pentru care CFR Cluj a avut o ofertă de zece milioane de euro a traversat o primă parte a sezonului marcată de controverse, probleme și nerealizări
10:20
Cristiano Ronaldo a provocat isterie într-un mall din Dubai: „Imaginați-vă asta la înmormântarea lui Jota” # Fanatik
Nebunie totală! Sute de oameni s-au adunat pentru a-l vedea pe Cristiano Ronaldo într-un malll din Dubai. Reacția fanilor fotbalistului portughez. "Chiar și fantomele s-ar fi trezit să facă poze cu CR7”.
10:00
După Țicu și Iustin Răducan, Neagoe mai renunță la trei fotbaliști! Petrolul forțează remanierea lotului # Fanatik
Ploieștenii intenționează să schimbe o parte din lot în această iarnă, cu scopul de a ieși din zona fierbinte a clasamentului, în care au stat tot sezonul
09:40
Cea mai frumoasă șefă din sportul românesc are o dorință aparte în noul an! Cu ce probleme se confruntă aceasta, de fapt: ”Poate dă Dumnezeu” # Fanatik
Cea mai frumoasă șefă din sportul românesc recunoaște că se confruntă cu probleme la finalul acestui an, dar încă speră ca acestea să poată fi rezolvate.
09:20
Inter dorește să își întărească lotul în perioada de transferuri din iarnă, iar Cristi Chivu a pus ochii pe un atacant care evoluează pentru o grupare din Serie A. Genoa, formația patronată de Dan Șucu, ar putea juca un rol în finalizarea transferului.
09:10
Ricardo Grigore, adevărul crunt după dubla de coșmar a lui Dinamo: „Am fost ultima generație” # Fanatik
Ricardo Grigore a vorbit despre meciurile de coșmar trăite de Dinamo în UEFA Youth League. Ce a spus fostul căpitan al "câinilor" despre dubla cu Lokomotiva Zagreb.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.