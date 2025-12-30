Dan Alexa, verdict clar despre Universitatea Craiova: „Poate câștiga campionatul!“. Laude pentru Mirel Rădoi
Fanatik, 30 decembrie 2025 15:20
Dan Alexa este convins că Universitatea Craiova are forța de a câștiga SuperLiga. Ce a spus despre Mirel Rădoi și despre rolul jucat de el în construcția echipei.
• • •
Acum 30 minute
15:20
Acum o oră
15:00
Premoniția neagră a lui Tică Dănilescu la celebrul meci Dinamo – Foresta 4-5: „La 4-3 eram sigur că pierdem!” # Fanatik
Fostul conducător al lui Dinamo, care era la echipă în momentul celebrului meci pierdut cu Foresta Fălticeni, 4-5, și-a adus aminte de momentele trăite.
Acum 2 ore
14:40
Mircea Sandu a spus care este pensia pe care o încasează după 43 de ani în câmpul muncii. Ce planuri are fostul președinte al Federației Române de Fotbal.
14:20
Spectacol pe cinste de Anul Nou în Premier League! Voyo oferă cele mai tari meciuri ale săptămânii # Fanatik
În lipsa SuperLigii României, spectacolul fotbalistic continuă în Premier League, pe Voyo, chiar și de anul nou! Care sunt cele mai tari meciuri ale etapei cu numărul 19
14:10
Proiect exploziv în Parlament. Judecătorii, trași la răspundere pe banii lor: AUR vrea asigurare de malpraxis pentru magistrați # Fanatik
Un proiect de lege care conferă CSM puterea de a stabili dacă judecătorii și procurorii au greșit ”din rea-voință sau gravă neglijență” a fost semnat de 43 de deputați și senatori AUR
13:50
Gigi Becali ar fi gata să-l ia înapoi pe Florinel Coman, dacă i-ar plăti doar 600.000 de euro din salariu. După ce a așteptat timp de mai multe zile un răspuns, oficialii din Qatar au dat verdictul
Acum 4 ore
13:20
Răzvan Ioan Boanchiș, amintiri cu „Generația de Aur”. Cum a fost lăsat fără cuvinte de Filarmonica lui Hagi # Fanatik
Răzvan Ioan Boachiș a scris în FANATIK despre prima deplasare efectuată cu „Generația de Aur”, în Palma de Mallorca
13:10
Veste tristă pentru iubitorii sporturilor de iarnă. Trei oameni și-au pierdut viața după o avalanșă. Medicii au ajuns cu greu la locul tragediei. Cum s-a produs nenorocirea.
12:40
Din senin! Fostul jucător de la FCSB a fost prezentat la o echipă din SuperLiga României. Anunțul oficial. Contract pe un an și jumătate. „Bine ai venit”.
12:30
Situație halucinantă! Robert Lewandowski, rugat de conducerea Barcelonei să nu înscrie! Atacantul a mărturisit tot # Fanatik
Robert Lewandowski dă cărțile pe față! Cum a fost rugat de conducerea Barcelonei să nu înscrie într-un meci oficial. Declarații halucinante ale superstarului polonez
12:10
Fostul mare fotbalist al României regretă eşecul din preliminarii: “Nu se poate! Puteam face mai mult şi altfel vorbeam acum” # Fanatik
Fostul mare internațional român a vorbit despre campania „tricolorilor” din preliminariile pentru CM 2026. Ce a spus despre barajul contra Turciei.
Acum 6 ore
11:40
Gianni Infantino, mesaj direct după ce fanii s-au revoltat că biletele de la Cupa Mondială din 2026 sunt de trei ori mai scumpe: „Fără FIFA nu ar exista fotbal” # Fanatik
Gianni Infantino a răspuns contestatorilor după ce biletele de la Cupa Mondială din 2026 sunt de trei ori mai scumpe decât ediția precedentă. Ce mesaj a oferit președintele FIFA.
11:20
Ce s-a ales de cel mai bogat român. Dumitru Dragomir a dezvăluit cu ce se ocupă în prezent Ioan Niculae, fostul patron de la Astra Giurgiu # Fanatik
Dumitru Dragomir a negat zvonurile că Ioan Niculae și-ar fi pierdut întreaga avere și a spus la ”Profețiile lui Mitică” cât de bogat este fostul patron de la Astra.
11:00
Cine este rivalul lui David Popovici. Ce spune românul despre concurența cu americanii și chinezii # Fanatik
David Popovici a dat cărțile pe față și a vorbit despre rivalii săi din lumea natației, iar două nume grele au fost menționate de către sportivul de la CS Dinamo.
10:40
Încă un capitol care confirmă prăbușirea lui Louis Munteanu. Fotbalistul CFR-ului e lider într-un clasament care nu-i face cinste # Fanatik
Atacantul pentru care CFR Cluj a avut o ofertă de zece milioane de euro a traversat o primă parte a sezonului marcată de controverse, probleme și nerealizări
10:20
Cristiano Ronaldo a provocat isterie într-un mall din Dubai: „Imaginați-vă asta la înmormântarea lui Jota” # Fanatik
Nebunie totală! Sute de oameni s-au adunat pentru a-l vedea pe Cristiano Ronaldo într-un malll din Dubai. Reacția fanilor fotbalistului portughez. "Chiar și fantomele s-ar fi trezit să facă poze cu CR7”.
10:00
După Țicu și Iustin Răducan, Neagoe mai renunță la trei fotbaliști! Petrolul forțează remanierea lotului # Fanatik
Ploieștenii intenționează să schimbe o parte din lot în această iarnă, cu scopul de a ieși din zona fierbinte a clasamentului, în care au stat tot sezonul
Acum 8 ore
09:40
Cea mai frumoasă șefă din sportul românesc are o dorință aparte în noul an! Cu ce probleme se confruntă aceasta, de fapt: ”Poate dă Dumnezeu” # Fanatik
Cea mai frumoasă șefă din sportul românesc recunoaște că se confruntă cu probleme la finalul acestui an, dar încă speră ca acestea să poată fi rezolvate.
09:20
Inter dorește să își întărească lotul în perioada de transferuri din iarnă, iar Cristi Chivu a pus ochii pe un atacant care evoluează pentru o grupare din Serie A. Genoa, formația patronată de Dan Șucu, ar putea juca un rol în finalizarea transferului.
09:10
Ricardo Grigore, adevărul crunt după dubla de coșmar a lui Dinamo: „Am fost ultima generație” # Fanatik
Ricardo Grigore a vorbit despre meciurile de coșmar trăite de Dinamo în UEFA Youth League. Ce a spus fostul căpitan al "câinilor" despre dubla cu Lokomotiva Zagreb.
08:50
Meci nebun în Kuweit între Ion Marin şi Mihai Stoichiţă, încheiat 4-3: “Mă sună şi acum de acolo să îmi spună că se mai transmite meciul” # Fanatik
Ion Marin și Mihai Stoichiță s-au înfruntat într-un meci fabulos din campionatul Kuweitului, în care fostul antrenor al lui Dinamo a avut câștig de cauză.
08:30
Incredibil! Fotbalistul român care a fost liber de contract timp de un an și jumătate ar putea reveni în Superliga: „Sunt discuții” # Fanatik
Un fotbalist care evoluează momentan în Liga 3, după ce a fost liber de contract timp de un an și jumătate, ar putea reveni în Superliga. Acesta a dezvăluit că negociază cu cel puțin o formație din prima divizie.
08:10
Tragedie în sportul italian înainte de Anul Nou! Președintele Federației a decedat la doar 57 de ani # Fanatik
Sportul italian a fost cutremurat de o veste tragică înainte de trecerea în noul an. Un fost campion olimpic, care activa ca președinte al unei Federații, a decedat la vârsta de 57 de ani
07:50
Coșmar pentru Genoa! Echipa lui Dan Șucu a fost executată, fără drept de apel, în 15 de minute # Fanatik
Formația la care Nicolae Stanciu nu contează decât la antrenamente se află într-o situație ingrată, ajungând la două puncte de retrogradare în campionatul Italiei
Acum 12 ore
07:30
Fotbalistul român „adorat” de chinezi! Gestul uluitor al asiaticilor pentru a-și arăta aprecierea. Foto # Fanatik
Un fotbalist român i-a impresionat pe suporterii chinezi prin evoluțiile de pe gazon, iar fanii au depus un efort considerabil pentru a-și arăta aprecierea.
07:10
Doliu în alb-roșu! A murit căpitanul de legendă al clubului, care a purtat banderola zece ani și a jucat 470 de meciuri pentru echipă # Fanatik
Unul dintre cei mai reprezentativi fotbaliști din istoria grupării alb-roșii a trecut în lumea celor drepți, după o carieră prodigioasă și numeroase trofee câștigate
06:40
Cine i-a făcut cel mai mare rău lui Dinamo! “Revoluția ne-a spart echipa, dar el ne-a distrus!” # Fanatik
Cine este omul care a distrus echipa lui Dinamo imediat după revoluție, moment în care s-a spus că formația bucureșteană putea să se bată pentru Cupa Campionilor.
06:10
Casa campionului NASCAR, cuprinsă de flăcări! Două persoane au fost transportate la spital # Fanatik
Casa unui campion NASCAR a fost cuprinsă de flăcări. Autoritățile au intervenit rapid, iar nu mai puțin de două persoane au avut nevoie de îngrijirea medicilor.
Acum 24 ore
00:30
O nouă veste tristă chiar înaintea Anului Nou vine din atletism. O fostă medaliată cu bronz la Mondiale s-a stins la vârsta de 58 de ani. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
00:00
Gino Iorgulescu anunță un final sumbru în sezonul actual din SuperLiga: „Nu o să termine campionatul!” # Fanatik
Gino Iorgulescu a vorbit despre situația echipelor din SuperLiga. Președintele LPF avertizează că există două cluburi în pericol să nu încheie sezonul.
29 decembrie 2025
23:30
Echipa din SuperLiga, cantonament de iarnă inedit în „casa FRF”. Cine se va pregăti la fel ca naționala lui Mircea Lucescu # Fanatik
O echipă din SuperLiga cu pretenții la titlu își va efectua cantonamentul de iarnă în casa FRF. Cine este clubul care se va pregăti în cele mai bune condiții.
23:10
Cota jucătorilor români va exploda! Giovanni Becali pune o singură condiție: “Va însemna foarte mult!” # Fanatik
Giovanni Becali știe ce se va întâmpla cu jucătorii români dacă echipa națională se va califica la Campionatul Mondial. Cum a fost anul 2025 pentru cel mai cunoscut impresar din România.
22:40
Biletul zilei la pariuri, marți, 30 decembrie 2025. Câștig de 320 de lei cu meciuri din Premier League # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de marți, 30 decembrie 2025, poate aduce un câștig de 320 de lei cu trei meciuri din cel mai tare campionat al lumii, Premier League.
22:40
Dorit de Dinamo și Rapid, internaționalul român a ales: „E închis. A contat partea financiară” # Fanatik
Internaționalul român a făcut alegerea iernii. Dorit și de Dinamo, dar și de Rapid, vârful s-a decis. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
22:30
Andrei Vochin, impresionat total de tânărul jucător al Universității Craiova: „Recunoștința care-l face mare înainte să fie mare” # Fanatik
Andrei Vochin a rămas plăcut impresionat de cuvintele pe care tânărul jucător al Universității Craiova le-a transmis la adresa fostului său antrenor. Cum a comentat gestul
22:10
Fenomenul David Popovici, care a impresionat pe toată lumea, a recunoscut că a avut un moment dificil în anul 2025, la competiția desfășurată la Singapore.
21:50
Aryna Sabalenka, dezamăgită total după „Bătălia Sexelor”! Ce a scos-o din sărite pe vedeta WTA: „Nu înțeleg cum au reușit” # Fanatik
Aryna Sabalenka a pierdut ”Bătălia Sexelor” în fața lui Nick Kyrgios. Partida a fost urmărită de o mulțime de persoane, însă a stârnit și un val de reacții.
21:30
Florin Manea a intrat în direct și a făcut anunțul despre transferul lui Radu Drăgușin: „În câteva zile” # Fanatik
Florin Manea, impresarul lui Radu Drăgușin, a oferit ultimele detalii cu privire la un posibil transfer al fundașului român în perioada de mercato din ianuarie.
21:20
Ilie Dumitrescu l-a „urecheat” pe Louis Munteanu și a dezvăluit ce transfer a ratat atacantul lui CFR Cluj: „10 milioane de euro. Nu s-a maturizat” # Fanatik
Louis Munteanu a fost din nou în centrul atenției după un gest controversat. Ilie Dumitrescu l-a pus la punct pe tânărul atacant român. Cum l-a descris, de fapt.
21:00
Legendarul Stoicikov, la un pas de bătaie cu rivalul său la Balonul de Aur. Un român a fost martor și a făcut dezvăluiri explozive: „Am stat între ei” # Fanatik
Poveste incredibilă la Balonul de Aur 1994. De ce a fost Stoicikov la doar un pas să se bată cu rivalul său în timpul evenimentului.
20:40
Ancuța Bodnar, dubla campioană olimpică la canotaj, pusă într-o ipostază inedită la un eveniment caritabil: „Este pentru prima dată. Trebuie antrenament” # Fanatik
Ancuța Bodnar a lăsat vâslele de la canotaj pentru un cu totul alt sport. Ce a încercat să joace dubla campioană olimpică și ce își dorește de la anul care vine. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
20:40
Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a dezvăluit că gruparea „roș-albă” a perfectat deja primul transfer al perioadei de mercato din iarnă. Când ar urma să se oficializeze mutarea.
20:30
Daniel Pancu a dezvăluit discuția purtată cu Neluțu Varga chiar de Crăciun: „Transmite multă încredere”. Ce transferuri face CFR Cluj # Fanatik
Ce discuție au avut Daniel Pancu și Neluțu Varga chiar în ziua de Crăciun. Ce transferuri va face, de fapt, CFR Cluj în această fereastră de mercato.
19:50
A fost cel mai bun jucător al echipei, dar a fost pus pe liber după promovare: “Eram golgheter! Şi-au făcut-o cu mâna lor” # Fanatik
Ionel Dănciulescu și momentul din cariera de fotbalist care l-a dezamăgit profund. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre episodul care i-a lăsat un gust amar și acum fostului dinamovist.
19:30
Gianni Infantino vrea să schimbe fotbalul din temelii! Regula propusă de șeful FIFA va avantaja atacanții # Fanatik
Gianni Infantino plănuiește să facă o schimbare uriașă în fotbalul mondial. Președintele FIFA se gândește la o regulă care să avantajeze atacanții.
19:00
Universitatea Craiova a pierdut un om important înainte de Anul Nou. Înțelegerea a fost reziliată unilateral. Despre cine este vorba.
18:40
CFR Cluj are oferte pe masă pentru transferul lui Louis Munteanu. Daniel Pancu, antrenorul „feroviarilor”, a oferit anunțul de ultimă oră.
18:30
Denis Alibec a plecat din România! OUT de la FCSB și ofertat din SuperLiga, atacantul a surprins pe toată lumea. Foto # Fanatik
Denis Alibec este foarte aproape de despărțirea de FCSB. Atacantul a decis să părăsească România la final de an. Unde s-a afișat vârful român.
18:10
Fotbalistul de națională care a fost la un pas de moarte. A slăbit 12 kilograme în timp record și credea că nu o să își mai revină vreodată # Fanatik
Un celebru fotbalist care a făcut parte din echipa națională a fost la un pas de moarte. De abia acum a povestit calvarul prin care a trecut.
18:00
Care este starea lui Michael Schumacher. Au trecut 12 ani de la teribilul accident suferit de celebrul pilot # Fanatik
S-au împlinit 12 ani duminică, 29 decembrie, de la tragicul accident care i-a schimbat viața lui Michael Schumacher. În ce stare se mai află însă legendarul pilot de Formula 1?
