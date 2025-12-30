Zelenski: Putin e dușmanul meu, dar va fi de folos să vorbesc cu el. În 2026 vom opri acest război
SportMedia, 31 decembrie 2025 00:40
Războiul s-ar putea încheia anul viitor, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. El a admis că, deși Putin îi este dușman, ar fi util să vorbească cu el. Președintele Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu pentru Fox News că războiul dintre Rusia și Ucraina s-ar putea încheia în 2026, deoarece dimensiunea armatei ruse a încetat … The post Zelenski: Putin e dușmanul meu, dar va fi de folos să vorbesc cu el. În 2026 vom opri acest război appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum 2 ore
00:40
Zelenski: Putin e dușmanul meu, dar va fi de folos să vorbesc cu el. În 2026 vom opri acest război # SportMedia
Războiul s-ar putea încheia anul viitor, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. El a admis că, deși Putin îi este dușman, ar fi util să vorbească cu el. Președintele Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu pentru Fox News că războiul dintre Rusia și Ucraina s-ar putea încheia în 2026, deoarece dimensiunea armatei ruse a încetat … The post Zelenski: Putin e dușmanul meu, dar va fi de folos să vorbesc cu el. În 2026 vom opri acest război appeared first on spotmedia.ro.
00:40
Tatiana Schlossberg, nepoata celui de-al 35-lea președinte american, John F. Kennedy, a murit marți, la doar 35 de ani. Ea dezvăluise într-un eseu publicat în noiembrie că a fost diagnosticată cu „o formă rară de leucemie”, informează Reuters. Decesul ei a fost anunțat de familia sa printr-o postare pe rețelele de socializare, din partea Bibliotecii … The post O nepoată a lui JFK a murit de cancer la 35 de ani appeared first on spotmedia.ro.
00:40
România plătește 50 de milioane de euro pentru armament american care va fi trimis în Ucraina # SportMedia
România se alătură cu o contribuție de 50 de milioane de euro la „Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL), un program propus de Statele Unite la cererea președintelui Donald Trump, care a insistat ca țările NATO să plătească pentru armamentul american oferit Kievului. Decizia a fost adoptată prin Hotărâre de Guvern, iar alocarea … The post România plătește 50 de milioane de euro pentru armament american care va fi trimis în Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
00:40
În 2025, România a bifat şocuri şi evenimente istorice în stilul propriu carpatin. Un preşedinte a murit, altul a demisionat şi al treilea a fost interzis. Iar 2025 a fost anul Bolojan, nu Nicuşor Dan. Să începem cu ianuarie. primul moment istoric – am intrat în Schengen. În sfârșit, după un deceniu de promisiuni şi … The post 2025. România pe sprânceană. Matematica haosului appeared first on spotmedia.ro.
Acum 4 ore
22:40
Premierul Bolojan: România încheie anul cu un deficit bugetar mai mic de 8,4%. Dacă cheltuielile vor fi ținute sub control, nu va mai fi nevoie să creștem alte taxe sau impozite # SportMedia
România va încheia anul cu un deficit bugetar mai mic de 8,4%, a anunțat marți seara premierul Ilie Bolojan, subliniind că Guvernul a achitat toate datoriile către constructori, astfel încât România va intra în 2026 fără datorii și cu fondurile europene asigurate pentru investiții. Dacă vom fi prudenți cu cheltuielile, nu vor mai fi majorate … The post Premierul Bolojan: România încheie anul cu un deficit bugetar mai mic de 8,4%. Dacă cheltuielile vor fi ținute sub control, nu va mai fi nevoie să creștem alte taxe sau impozite appeared first on spotmedia.ro.
22:40
Ce a decis Guvernul în ultima ședință din 2025: O zi de concediu medical fără plată, măsuri temporare în Justiție, dispar funcții de șefi în Ministerul Agriculturii # SportMedia
În ultima ședință din acest an, Guvernul a adoptat mai multe măsuri, vizând, printre altele, instituirea unui mecanism de control al concediilor medicale, adoptarea unor măsuri temporare în domeniul Justiției și reorganizarea Ministerului Agriculturii. Guvernul a adoptat, în ședința de marți seara, o ordonanță de urgență care prevede că de la 1 februarie 2026 angajatorul … The post Ce a decis Guvernul în ultima ședință din 2025: O zi de concediu medical fără plată, măsuri temporare în Justiție, dispar funcții de șefi în Ministerul Agriculturii appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
20:40
Putin și-a făcut în Crimeea un palat nou cu centru medical, sală de operații și aparatură cu raze X (Foto & Video) # SportMedia
Vladimir Putin are un nou palat, în peninsula Crimeea, anexată de Rusia, dezvăluie Fondul de Luptă împotriva Corupției (FBK), creat de opozantul rus decedat Aleksei Navalnîi. Potrivit susținătorilor lui Navalnîi, acest palat, evaluat la 127,6 milioane de dolari, se află la capul Aia, în sudul peninsulei Crimeea, și a fost ridicat pe un teren care … The post Putin și-a făcut în Crimeea un palat nou cu centru medical, sală de operații și aparatură cu raze X (Foto & Video) appeared first on spotmedia.ro.
20:40
Trafic de coșmar pe Valea Oltului: Coloane de kilometri din cauza unor TIR-uri blocate pe șosea (Video) # SportMedia
Circulația pe DN 7 – Valea Oltului se desfășoară cu dificultate, marți seara, din cauza ninsorilor abundente, precum și a unor blocaje cauzate de mai multe autocamioane care au rămas pe partea carosabilă din cauza unor defecțiuni. Cel puțin două TIR-uri care circulau pe Valea Oltului au rămas blocate pe șosea din cauza unor defecțiuni … The post Trafic de coșmar pe Valea Oltului: Coloane de kilometri din cauza unor TIR-uri blocate pe șosea (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
18:40
Un român a fost arestat după ce a atacat cu un ciocan doi pasageri la metroul din Paris # SportMedia
Un bărbat de 26 de ani, născut în România, a fost arestat, luni, după ce a atacat pasagerii liniei 3 a metroului parizian. Incidentul a avut loc la câteva zile după ce trei femei au fost rănite uşor cu un cuţit într-un tren de pe aceeaşi linie de metrou. Luni, în jurul orei locale 13:00, … The post Un român a fost arestat după ce a atacat cu un ciocan doi pasageri la metroul din Paris appeared first on spotmedia.ro.
18:40
Cosmin Olăroiu s-a aflat acum nu foarte mult timp în negocieri cu președintele FRF Răzvan Burleanu, pentru a putea deveni selecționerul naționalei României. Gino Iorgulescu, bunul prieten al lui Olăroiu, a făcut aceste dezvăluiri, susținând că nu banii au fost motivul pentru care Oli a declinat oferta FRF. Ci faptul că nu s-a dorit un … The post Condițiile cerute de Cosmin Olăroiu pentru a deveni selecționerul României appeared first on spotmedia.ro.
18:40
Accident de telecabină în Italia: Cel puțin 4 răniți, 100 de oameni blocați la o altitudine de 2.800 de metri au fost evacuați cu elicopterele (Video) # SportMedia
Un accident soldat cu cel puţin patru răniţi a avut loc marți la telecabina Macugnaga din Verbano-Cusio-Ossola, în regiunea Piemont din Italia. Sistemul a rămas blocat, iar aproape 100 de persoane au fost evacuate cu elicopterul de la 2.800 de metri altitudine. Accidentul s-a produs la o altitudine de aproximativ 2.800 de metri, posibil din … The post Accident de telecabină în Italia: Cel puțin 4 răniți, 100 de oameni blocați la o altitudine de 2.800 de metri au fost evacuați cu elicopterele (Video) appeared first on spotmedia.ro.
18:40
Atacantul român Louis Munteanu, legitimat în prezent la CFR Cluj, s-a înțeles în fine cu o formație din străinătate, iar transferul se va perfecta în următoarele zile. Vârful de 23 de ani e tot mai aproape de plecarea mult visată, după ce s-a aflat că ardelenii negociază intens în prezent cu americanii de la DC … The post Clubul care l-a convins în fine pe Louis Munteanu să plece de la CFR Cluj appeared first on spotmedia.ro.
18:40
Premierul polonez Tusk: SUA sunt gata să trimită trupe în Ucraina. Pacea e la orizont, în termen de câteva săptămâni # SportMedia
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că Statele Unite sunt dispuse să trimită trupe în Ucraina ca garanție de securitate și că pacea ar putea fi obținută nu în câteva luni, ci chiar în următoarele săptămâni. Tusk a declarat că garanțiile de securitate propuse Kievului de către SUA sunt un motiv de speranță că războiul … The post Premierul polonez Tusk: SUA sunt gata să trimită trupe în Ucraina. Pacea e la orizont, în termen de câteva săptămâni appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
16:40
Lovitură financiară pentru Budapesta: Moody’s retrogradează capitala Ungariei la „junk” # SportMedia
Agenția de rating Moody’s a retrogradat luni seară ratingul de credit al capitalei Ungariei, Budapesta, la nivel „junk”, invocând lichiditatea foarte slabă a orașului și creșterea riscului de neplată, pe fondul conflictului deschis dintre guvernul naționalist condus de premierul Viktor Orban și primarul opoziției din capitală, Gergely Karacsony. Moody’s a coborât ratingul Budapestei de la … The post Lovitură financiară pentru Budapesta: Moody’s retrogradează capitala Ungariei la „junk” appeared first on spotmedia.ro.
16:40
Recitalul „O sole mio” cu tenorul Ștefan von Korch și invitații găzduit pe 12 ianuarie la Sala Studio a Teatrului Național din București # SportMedia
Anul 2026 începe pentru tenorul Ştefan von Korch pe scena Sălii Studio a Teatrului Naţional I.l. Cragaiale din Bucureşti, unde acesta ajunge, în premieră, cu deja binecunoscuta stagiune Musical Extravaganza: recitalul de canzonette şi tarantele „O Sole Mio,” va fi găzduit pe 12 ianuarie la TNB Sala Studio şi îi va aduce alături de solistul … The post Recitalul „O sole mio” cu tenorul Ștefan von Korch și invitații găzduit pe 12 ianuarie la Sala Studio a Teatrului Național din București appeared first on spotmedia.ro.
16:40
Pentru mulți pensionari, apar situații în care pensia nu acoperă toate cheltuielile neprevăzute. Facturi medicale, reparații urgente sau sprijin pentru familie pot crea presiune financiară într-un timp scurt. În acest context, creditele IFN au devenit o opțiune tot mai des luată în calcul. Sunt ușor de accesat și se acordă rapid, însă vin și cu … The post Avantajele și dezavantajele creditelor IFN pentru pensionari appeared first on spotmedia.ro.
16:40
Într-o perioadă marcată de inflație și de creșterea costului vieții, orice vizită la supermarket devine un exercițiu de matematică. Consumatorul modern este pus constant în fața unei alegeri dificile la raft: să aleagă produsul convențional, mai prietenos cu portofelul, sau să opteze pentru varianta certificată ecologic, al cărei preț poate fi uneori dublu. Dilema este … The post Merită să plătești mai mult pentru produsele bio? Adevărul din spatele etichetei appeared first on spotmedia.ro.
16:40
Primarul suspendat al municipiului Mangalia, Cristian Radu, acuzat de luare de mită, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, a decis, marţi, Curtea de Apel Constanţa. „Respinge contestaţia formulată de inculpatul Radu Cristian, împotriva Încheierii de şedinţă în data de 22.12.2025 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Constanţa, ca nefondată. … The post Revelion după gratii pentru primarul Mangaliei, care a luat peste 600.000 de euro mită appeared first on spotmedia.ro.
16:40
Activitatea Madrigal & Cantus Mundi în anul 2025: sute de evenimente culturale și educaționale, peste 233.000 de spectatori și milioane de vizualizări online # SportMedia
Finalul anului 2025 găsește Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” și Programul Național Cantus Mundi cu un bilanț solid de activități și rezultate, pe fondul marcării Centenarului Marin Constantin: sute de evenimente culturale și educaționale organizate, peste 233.000 de spectatori și peste 32 de milioane de vizualizări online. În plan financiar, anul 2025 … The post Activitatea Madrigal & Cantus Mundi în anul 2025: sute de evenimente culturale și educaționale, peste 233.000 de spectatori și milioane de vizualizări online appeared first on spotmedia.ro.
16:40
FCSB a încercat să dea o mare lovitură în acest mercato de iarnă prin aducerea fostei extreme Florinel Coman. Însă fostul șeptar din Berceni nu poate fi adus, cel puțin în această iarnă, deoarece afacerea cu qatarezii de la Al Gharafa a picat. Aceștia nu vor să îl lase să plece acum pe român, mai … The post FCSB a făcut anunțul legat de transferul lui Florinel Coman appeared first on spotmedia.ro.
16:40
Alertă în tunelul de sub Canalul Mânecii: Toate trenurile Eurostar au fost suspendate după o pană de curent # SportMedia
Compania feroviară Eurostar a anunţat marţi la prânz suspendarea „tuturor trenurilor între Londra, Paris, Amsterdam şi Bruxelles” până la noi ordine, după ce în cursul dimineţii anunţase că se confruntă cu mai multe probleme care afectează circulaţia trenurilor sale, relatează Le Figaro. Eurostar a menţionat mai întâi o „problemă de alimentare cu energie electrică în … The post Alertă în tunelul de sub Canalul Mânecii: Toate trenurile Eurostar au fost suspendate după o pană de curent appeared first on spotmedia.ro.
16:40
Fostul portar titular al echipei naționale de fotbal a României a primit o ofertă tentantă dintr-un campionat puternic al Europei. În ultimele 6 luni împrumutat fiind de Atletico de Madrid la Real Oviedo, românul Moldovan a bifat doar un singur meci la nou-promovata din Spania, și acela în Cupa Spaniei. El va încerca să-și găsească … The post Ofertă de ultimă oră făcută pentru portarul Horațiu Moldovan appeared first on spotmedia.ro.
14:40
Un tigru alb de la Zoo Craiova a murit după ce ar fi înghițit plastic aruncat de vizitatori # SportMedia
Unul dintre puii de tigru alb din Grădina Zoologică Parcul Nicolae Romanescu din Craiova a murit, iar administrația parcului indică drept cauză probabilă ingerarea unor ambalaje de plastic aruncate de vizitatori în spațiul animalelor. Animalul, parte dintr-un cuplu de tigri albi aduși în mai la zoo, nu a mai fost văzut de săptămâni, fapt observat … The post Un tigru alb de la Zoo Craiova a murit după ce ar fi înghițit plastic aruncat de vizitatori appeared first on spotmedia.ro.
14:40
Motivul greu de anticipat pentru care Serie A schimbă mingile oficiale după doar 5 jocuri # SportMedia
După ce, la începutul sezonului rece, Serie A a introdus mingile portocalii pentru meciuri — menite să fie mai vizibile în condiții de ceață sau zăpadă — oficialii competiției au decis să revină la mingile tradiționale (albe sau galbene), la doar cinci etape de la implementarea acestei reguli hibernale. Președintele Ligii Italiene de Fotbal, Ezio … The post Motivul greu de anticipat pentru care Serie A schimbă mingile oficiale după doar 5 jocuri appeared first on spotmedia.ro.
14:40
Maia Sandu avertizează: corupția încă frânează justiția. „Unii judecători tergiversează dosarele intenționat” # SportMedia
Președinta Republicii Moldova a transmis marți un mesaj dur la adresa sistemului judiciar, susținând că schemele de corupție nu au fost eradicate și că reforma justiției înaintează mult prea lent. Într-o conferință de presă, Maia Sandu a cerut măsuri urgente pentru revizuirea mecanismului de evaluare externă a magistraților („vetting”), considerând că actualele instrumente sunt insuficiente … The post Maia Sandu avertizează: corupția încă frânează justiția. „Unii judecători tergiversează dosarele intenționat” appeared first on spotmedia.ro.
14:40
Se întețesc ofertele pentru Radu Drăgușin. Încă două echipe din Premier League stau la pândă # SportMedia
Lista cluburilor care îl doresc pe Radu Drăgușin în această iarnă, după ce Tottenham dorește să renunțe la el, sau măcar să îl cedeze ca împrumut, devine din ce în ce mai mare. Fundașul central abia revenit pe gazon după 11 luni de absență grea, cauzată de o gravă accidentare la ligamentele încrucișate ale genunchiului, … The post Se întețesc ofertele pentru Radu Drăgușin. Încă două echipe din Premier League stau la pândă appeared first on spotmedia.ro.
14:40
Grupul UMB, controlat de Dorinel Umbrărescu, se pregătește să intre decisiv în siderurgie, după ce a ajuns la un acord de principiu pentru preluarea tuturor activelor ArcelorMittal Hunedoara. Tranzacția este evaluată la 12,5 milioane de euro și marchează o extindere importantă a celui mai mare antreprenor român din construcții dincolo de infrastructura rutieră. Consiliul de … The post O nouă mutare strategică a lui Umbrărescu: preia combinatul ArcelorMittal Hunedoara appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
12:40
Ziua 1406 Atac aerian asupra Zaporojie și Donețk. Ucraina doboară o rachetă Iskander și distruge un convoi militar rus. De câți soldați au nevoie ucrainenii. Pierderile Rusiei cresc accelerat # SportMedia
În ziua 1406 a războiului, Rusia continuă atacurile aeriene cu drone și rachete, chiar dacă la o intensitate ușor redusă. A vizat, din nou, infrastructura și orașele din sud-estul Ucrainei. În paralel, armata ucraineană răspunde prin lovituri de precizie cu drone, distrugând coloane militare și poziții rusești, inclusiv în direcția Kursk și în Donețk. Pe … The post Ziua 1406 Atac aerian asupra Zaporojie și Donețk. Ucraina doboară o rachetă Iskander și distruge un convoi militar rus. De câți soldați au nevoie ucrainenii. Pierderile Rusiei cresc accelerat appeared first on spotmedia.ro.
12:40
Presa din Italia anunță transferul pregătit de Chivu la Inter: ”S-a dus personal la el” # SportMedia
Antrenorul român al celor de la Inter Milano, Cristi Chivu a pus ochii pe un mare transfer pe care dorește să îl facă deja în această fereastră de mercato de iarnă. Numele dorit este Giovane (22 de ani) de la Verona, un atacant brazilian care a început deja să impresioneze în Italia, după transferul din … The post Presa din Italia anunță transferul pregătit de Chivu la Inter: ”S-a dus personal la el” appeared first on spotmedia.ro.
12:40
Atacantul român Denis Drăguș, 26 de ani, pare să facă obiectul unui transfer important în această iarnă. Jucătorul care aparține de Trabzonspor, și care acum evoluează ca împrumut pentru cei de la Eyupspor, ar putea pleca în acest mercato la gruparea Gaziantep. Internaționalul român nu și-a primit toți banii de la Eyup în ultimele luni, … The post Turcii îl dau pe Denis Drăguș ca și plecat: „Transferul lui e iminent” appeared first on spotmedia.ro.
12:40
Cum va arăta stația de sortare a deșeurilor semiîngropată care se construiește în Sectorul 6. Va fi înconjurată de o pădure urbană (Foto) # SportMedia
O stație de sortare a deșeurilor semiîngropată, înconjurată de o pădure urbană, urmează să fie construită în Sectorul 6, pe un teren de aproximativ 4 hectare, la marginea Capitalei, pe Bulevardul Timișoara. Consilierii locali au aprobat luni studiul de fezabilitate, devizul general și indicatorii tehnico-economici ai proiectului. Este prima stație de sortare de acest tip … The post Cum va arăta stația de sortare a deșeurilor semiîngropată care se construiește în Sectorul 6. Va fi înconjurată de o pădure urbană (Foto) appeared first on spotmedia.ro.
12:40
Șeful LPF anunță un cutremur în fotbal: „Unele echipe de Liga 1 nu vor termina campionatul” # SportMedia
Conducătorul Ligii Profesioniste de Fotbal din România, Gino Iorgulescu anunță realmente un cutremur pentru prima ligă de fotbal. El susține că există cluburi din Superliga care au în prezent serioase probleme financiare și că există o mare posibilitate ca acestea să nu încheie sezonul competițional curent. Șeful LPF a și nominalizat două echipe, Unirea Slobozia … The post Șeful LPF anunță un cutremur în fotbal: „Unele echipe de Liga 1 nu vor termina campionatul” appeared first on spotmedia.ro.
12:40
China a lansat cele mai ample exerciții militare de până acum în jurul Taiwanului, cu trageri reale (Video) # SportMedia
China a început marți exerciții militare cu muniție reală în jurul Taiwanului, în a doua zi a celor mai ample manevre de război desfășurate vreodată de Beijing în apropierea insulei. Exercițiile, care s-au întins pe durata a zece ore, au ca obiectiv testarea capacității armatei chineze de a izola rapid Taiwanul de orice sprijin extern, … The post China a lansat cele mai ample exerciții militare de până acum în jurul Taiwanului, cu trageri reale (Video) appeared first on spotmedia.ro.
12:40
Pe cine vede David Popovici marele său rival în 2026 și cum descrie rivalitatea cu Pan Zhanle # SportMedia
Tânărul înotător David Popovici, multiplu campion european, mondial și olimpic, a dat cărțile pe față și și-a numit rivalul pentru 2026, având grijă să îl laude și pe Pan Zhanle, chinezul care încă deține recordul mondial pe 100 de metri liber. Cu două medalii de aur la Mondialele din Singapore din vară, Popovici a încheiat … The post Pe cine vede David Popovici marele său rival în 2026 și cum descrie rivalitatea cu Pan Zhanle appeared first on spotmedia.ro.
10:40
„Putin mi-a spus”. Testul de încredere al lui Trump, într-un moment critic pentru Ucraina # SportMedia
Un comentariu aparent aruncat în treacăt de președintele SUA, Donald Trump, a produs unde de șoc la Washington și în capitalele europene. Afirmația potrivit căreia Vladimir Putin i-ar fi povestit personal despre un presupus atac ucrainean pe teritoriul Rusiei reaprinde vechi temeri legate de modul în care Trump evaluează informațiile și de ce consecințe poate … The post „Putin mi-a spus”. Testul de încredere al lui Trump, într-un moment critic pentru Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
10:40
Meteorologii au emis marți mai multe coduri galbene de viscol. În plus, revin și ninsorile. Codurile de vreme rea au fost extinse și către alte patru județe din sud. Acestea sunt Dolj, Olt, Teleorman și Mehedinți. Pe aici, spun meteorologii, vântul va sufla cu 70 km/h la rafală și prin orașe. Este o viteză destul … The post Unde va ninge de Anul Nou. Temperaturile vor coborî și sub -10 grade Celsius appeared first on spotmedia.ro.
10:40
Rapid București a convins un atacant din Spania să ajungă în Liga 1 pentru a se lupta la titlu. E vorba de vârful Daniel Paraschiv, care aparține de prim-divizionara Real Oviedo, în vârstă de 26 de ani, jucător dorit cu insistență și de Dinamo în această iarnă. Chiar președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu spune că … The post Rapid câștigă bătălia cu Dinamo pentru un atacant de top: Au contat banii appeared first on spotmedia.ro.
10:40
Disponibilitatea ucrainenilor de a accepta compromisuri teritoriale pentru a pune capăt războiului diferă semnificativ de la o regiune la alta, arată o analiză sociologică prezentată de Oleksii Antipovici, directorul grupului sociologic Rating, într-un interviu acordat RBC Ukraine. Potrivit acestuia, opoziția față de orice concesii teritoriale crește constant de la est spre vest, pe măsură ce … The post Sunt dispuși ucrainenii la concesii teritoriale pentru pace? Ce arată sondajele appeared first on spotmedia.ro.
10:40
Ngezana l-a învins pe singurul antrenor român de la Cupa Africii și merge în optimile de finală # SportMedia
Fundașul central de la FCSB Syiabonga Ngezana, 28 de ani, s-a calificat împreună cu naționala țării sale, Africa de Sud, în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni. În ultimul meci decisiv din grupe, Africa de Sud a învins cu 3-2 naționala din Zimbabwe, care este antrenată de un român, Mario Marinică. Ngezana a … The post Ngezana l-a învins pe singurul antrenor român de la Cupa Africii și merge în optimile de finală appeared first on spotmedia.ro.
10:40
De la 1 ianuarie 2026, în România va fi introdusă o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet provenit din afara Uniunii Europene. Măsura se va aplica inclusiv comenzilor plasate pe platforme populare precum Temu, Shein sau AliExpress și a generat deja numeroase reacții și confuzii în spațiul public. Confuzia din online: „Vom … The post Cine plătește, de fapt, taxa de 25 de lei pentru coletele ieftine Temu și Shein appeared first on spotmedia.ro.
10:40
Se pregătește un transfer stelar pentru Radu Drăgușin. Echipa care se află aproape de semnătura sa # SportMedia
Zilele lui Radu Drăgușin la Tottenham par numărate, chiar dacă fundașul central român tocmai a revenit în tricoul lui Spurs după o pauză de 332 de zile. Drăgușin a revenit pentru echipa londoneză în victoria cu Crystal Palace, scor 1-0, el intrând pe teren în minutul 85, în locul marcatorului Archie Gray. Fundașul român nu … The post Se pregătește un transfer stelar pentru Radu Drăgușin. Echipa care se află aproape de semnătura sa appeared first on spotmedia.ro.
08:40
Premierul Ilie Bolojan efectuează marți, începând cu ora 11:30, o vizită la Baza Aeriană 71 General Emanoil Ionescu, alături de omologul său din Regatul Țărilor de Jos, Dick Schoof. Cei doi vor merge la trupele române și olandeze dislocate la Câmpia Turzii. Potrivit Guvernului, vizita va fi urmată de o întrevedere bilaterală, în cadrul căreia … The post Ilie Bolojan și premierul olandez Dick Schoof vizitează trupele de la Câmpia Turzii appeared first on spotmedia.ro.
08:40
Radu Miruță anunță schimbări la pensiile militarilor: Nu e nimeni mai special decât altul # SportMedia
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, anunță că vrea să corecteze inechitățile din sistemul pensiilor militare, unde persoane cu cariere și funcții similare ajung să primească venituri foarte diferite la pensie doar din cauza momentului pensionării. Oficialul spune că problema este una de „nedreptate” și susține că statul trebuie să aibă o abordare uniformă. „Nu e … The post Radu Miruță anunță schimbări la pensiile militarilor: Nu e nimeni mai special decât altul appeared first on spotmedia.ro.
08:40
La finalul partidei câștigată de CSM București în fața celor de la HC Zalău în Liga Florilor, scor 39-20, una dintre marile jucătoare ale naționalei României și-a anunțat retragerea din sport. Crina Pintea, fostul pivot al României, retrasă recent din națională, va spune adio handbalului la finalul sezonului viitor, atunci când va avea 36 de … The post Crina Pintea și-a anunțat retragerea definitivă din handbal appeared first on spotmedia.ro.
08:40
La Universitatea Craiova nu e liniște nici de Sărbători, iar echipa olteană care a terminat prima în Superliga la final de 2025 s-a despărțit de un om important. Antrenorul secund Toni Petrea a anunțat că pleacă de la echipă, el fiind numit secundul lui Filipe Coelho (45 de ani), pe data de 19 noiembrie. Petrea … The post Plecare total neașteptată de la Universitatea Craiova appeared first on spotmedia.ro.
06:40
SUA lovesc din nou în traficul de droguri: atacă o navă în Pacific și distrug un chei în Venezuela # SportMedia
Armata Statelor Unite a desfășurat un nou atac letal împotriva unor ținte asociate traficului de droguri în estul Oceanului Pacific, soldat cu doi morți, în timp ce președintele Donald Trump a confirmat distrugerea unui chei cu legături cu acest trafic pe țărmul Venezuelei. Acțiunile fac parte dintr-o campanie militară amplă a administrației americane împotriva rețelelor … The post SUA lovesc din nou în traficul de droguri: atacă o navă în Pacific și distrug un chei în Venezuela appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
00:40
Tudorel Toader: Legea privind pensiile magistraților va fi declarată constituțională pentru că s-a creat o presiune # SportMedia
Fostul judecător al Curţii Constituţionale Tudorel Toader este de părere că decizia CCR cu privire la legea privind pensiile magistraţilor este una previzibilă şi că acest act normativ va fi declarat constituţional. Dar nu pentru că legea este constituţională, precizează Tudorel Toader, ci pentru că „s-a creat o presiune” cu privire la subiectul pensiilor magistraţilor, … The post Tudorel Toader: Legea privind pensiile magistraților va fi declarată constituțională pentru că s-a creat o presiune appeared first on spotmedia.ro.
00:40
Horoscop zilnic pentru 30 decembrie 2025. The post Horoscop zilnic: 30 decembrie appeared first on spotmedia.ro.
00:40
Funeraliile lui Brigitte Bardot vor avea loc miercuri, 7 ianuarie, la biserica Notre-Dame de l”Assomption din Saint-Tropez, în sudul Franței. Ceremonia va fi urmată de o înmormântare privată și confidențială, într-un cimitir aflat în apropierea mării, a anunțat luni Fundația Brigitte Bardot pentru AFP. Slujba de la biserică va fi transmisă pe ecranele din port … The post Brigitte Bardot va fi înmormânată la Saint-Tropez appeared first on spotmedia.ro.
00:40
Din diferite motive, sunt familii care decid că un singur copil e suficient. Dar presiunea e mare asupra lor, pentru că mereu aud întrebarea ”când vine următorul copil”, de parcă ar exista așteptarea implicită a unei extinderi a familiei. Confruntați cu atâtea mituri legate de copilul singur, mulți ajung să se întrebe și ei care … The post Mitul copilului singur la părinți: De ce ceea ce se spune despre copilul unic e fals appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.