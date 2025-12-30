Zelenski: Putin e dușmanul meu, dar va fi de folos să vorbesc cu el. În 2026 vom opri acest război

22:40

România va încheia anul cu un deficit bugetar mai mic de 8,4%, a anunțat marți seara premierul Ilie Bolojan, subliniind că Guvernul a achitat toate datoriile către constructori, astfel încât România va intra în 2026 fără datorii și cu fondurile europene asigurate pentru investiții. Dacă vom fi prudenți cu cheltuielile, nu vor mai fi majorate …