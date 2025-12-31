Nicio șansă ca PSD și AUR să îl demită pe Nicușor Dan, anunță Ludovic Orban: ”Cunosc trendurile în cercetările sociologice”
Aktual24, 31 decembrie 2025 05:10
• • •
Acum 30 minute
05:10
Fostul consilier prezidențial Ludovic Orban anunță că o eventuală încercare a unei majorități parlamentare formate din PSD și AUR de a-l demite pe președintele Nicușor Dan, în cazul schimbării actualei configurații din Parlament, „nu ar avea sorți de izbândă”. Orban a explicat că, deși suspendarea președintelui poate fi inițiată în Parlament, demiterea efectivă a șefului […]
05:10
Orban: ”Bolojan trebuie să se pregătească de un guvern minoritar. Această coaliție nu poate rezista dacă PSD va continua să se comporte în felul în care s-a comportat în ultimele șase luni” # Aktual24
Fostul premier Ludovic Orban anunță că actuala coaliție de guvernare nu va rezista dacă PSD își va menține atitudinea manifestată în ultimele luni față de partenerii de la guvernare. „Dacă PSD va continua să se comporte în felul în care s-a comportat în ultimele șase luni, această coaliție nu poate să reziste. Și, cumva, premierul […]
Acum 6 ore
00:00
Un ziar israelian raportează expulzări tot mai frecvente ale palestinienilor din Zona B a Cisiordaniei, aflată teoretic sub controlul Autorității Palestiniene. Armata israeliană respinge acuzațiile # Aktual24
Tot mai mulți palestinieni sunt expulzați din casele lor de către Israel, care s-a extins și în Zona B din Cisiordania, care se presupune că se află sub control civil al Autorității Palestiniene și unde Israelul nu ar trebui să aibă autoritatea de a desfășura astfel de acțiuni, relatează ziarul Haaretz citat de The Times […]
Acum 8 ore
23:30
Turcia a solicitat asistența Germaniei în ancheta prăbușirii avionului în care se afla șeful armatei libiene # Aktual24
Turcia a solicitat asistența Germaniei pentru citirea datelor din cutia neagra a avionului care s-a prăbușit recent lângă Ankara, printre victime aflându-se șeful armatei libiene, transmite AFP, preluată de Agerpres. Într-un comunicat trimis AFP, Biroul federal de investigare a accidentelor de aviație (BFU) a informat că a „primit o cerere” prin care i se solicită […]
23:10
De la 1 ianuarie, Franța interzice „poluanții eterni” în haine, ceară pentru schiuri și cosmetice # Aktual24
Guvernul francez a publicat, marți, decretul care precizează produsele vizate de interdicția de vânzare sau import din cauza expunerii la substanțele perfluoroalchilate și polifluoroalchilate, PFAS, cunoscute și sub numele de „poluanți eterni”. Potrivit TF1Info, această măsură derivă din legea din 27 februarie, care prevede intrarea în vigoare a interdicției la 1 ianuarie 2026 pentru produse […]
22:00
SUA sancționează 10 persoane și firme din Iran și Venezuela pentru comerț cu drone și rachete # Aktual24
Statele Unite au impus sancțiuni împotriva a 10 persoane și firme din Iran și Venezuela, pentru că ar fi contribuit la comerțul cu drone și programul balistic al Iranului, pe care administrația Trump îl consideră o amenințare pentru SUA și aliații săi din Orientul Mijlociu. Departamentul Trezoreriei a declarat că cele mai recente măsuri sunt […]
21:50
Mai mulți artiști au anulat spectacolele programate la Kennedy Center după adăugarea numelui președintelui Donald Trump la instituție, supergrupul de jazz The Cookers retrăgându-se dintr-un concert planificat pentru seara de Revelion, iar președintele instituției afirmând că aceste anulări trădează reticența artiștilor de a-și vedea muzica drept ceva care transcende diferențele politice. Noul val de anulări […]
Acum 12 ore
21:30
Emiratele Arabe Unite promit să retragă forțele rămase din Yemen în urma unui atac al Arabiei Saudite asupra unui transport de arme pentru separatiștii yemeniți care ar fi venit din EAU # Aktual24
Emiratele Arabe Unite au anunțat, marți, că își retrag forțele rămase din Yemen, după ce Arabia Saudită a susținut apelul ca forțele Emiratelor Arabe Unite să plece în termen de 24 de ore, într-o criză majoră între cele două puteri din Golf. Cu câteva ore mai devreme, forțele coaliției conduse de Arabia Saudită atacaseră portul […]
21:30
Ilie Bolojan a abordat, marți seara, subiectul blocajului de la CCR legat de pensiile magistraților. Într-o declarație de presă, el vorbit şi despre al doilea „pachet de reforme” care a avut ca scop reducerea unor cheltuieli ale statului, „care reprezentau nu doar o povară pentru buget, ci şi nedreptăţi istorice pe care societatea românească le […]
21:20
Bolojan, la final de an: ”Am reuşit să ţinem în frâu cheltuielile/ România își va respecta ţinta de deficit bugetar” # Aktual24
România îşi va respecta, după mulţi ani, angajamentele luate, va respecta ţinta de deficit bugetar, a declarat, marţi, premierul Ilie Bolojan, care a precizat că acesta va fi mai mic decât 8,4%, cifră pe care Guvernul şi-a propus-o. „Privind în urmă, în această jumătate de an, măsurile pe care le-am luat au pus în ordine […]
21:00
Spargere de Crăciun la o bancă din Germania. Hoții au plecat cu bani și obiecte în valoare de cel puțin 10 milioane de euro # Aktual24
Hoții au profitat de perioada liniștită a Crăciunului pentru a săpa în seiful unei bănci de retail germane și a fura cu bani și obiecte de valoare în valoare de cel puțin 10 milioane de euro din cutiile de depozit ale clienților, a anunțat poliția marți. Autorii au găurit un zid gros de beton la […]
20:50
Stațiunile montane nu mai sunt pline de Revelion. Hotelierii vin cu reduceri de ultim moment # Aktual24
Anul acesta hotelierii din stațiunile montane se plâng că au rămas cu camera goale. Ei încearcă acum să mai câștige clienți pe ultima sută de metri cu reduceri de 30%. De exemplu, în Poiana Brașov, pentru trei nopți, inclusiv Revelionul, există oferte de la 2.000 de lei pentru un cuplu, cu mic dejun inclus. În […]
20:30
Circulaţia rutieră pe pe DN 7 – Valea Oltului s-a desfășurat cu dificultate, marți seară, din cauza unui autocamion care a derapat, motiv pentru care utilajele de deszăpezire nu au putut interveni eficient cu lamă şi material antiderapant. În zonă a nins abundent, ceea ce a afectat condiţiile de trafic. TIR-ul a fost repus pe […]
20:10
Sateliții ieșiți din serviciu vor trebui aduși întregi pe Pământ întrucât arderea lor la reintrarea în atmosferă dăunează stratului de ozon – Studiu # Aktual24
An de an, sateliții ieșiți din serviciu efectuează o ultimă plonjare, în flăcări, spre Pământ. Dar fiecare satelit lasă în urmă o urmă chimică invizibilă care afectează stratul de ozon. Proiectarea pentru Dispariție a fost mult timp standardul de aur pentru siguranța sateliților. Implică proiectarea navelor spațiale care să ardă complet la reintrare, asigurându-se că […]
19:40
Amenințarea rusă. Letonia finalizează construcția unui gard de 280 de kilometri de-a lungul frontierei cu Rusia # Aktual24
Letonia a finalizat construcția unui gard de-a lungul frontierei sale cu Rusia, creând o barieră fizică continuă pe majoritatea secțiunilor considerate mai puțin apărate în cazul unui atac rus din punct de vedere tehnic ale frontierei, a anunțat compania de stat care supraveghează proiectul, Igate. Lungimea totală a gardului de-a lungul frontierei cu Rusia este […]
19:30
România tocmai a primit peste jumătate de miliard de euro de la UE: ”Aceşti bani nu provin din taxele şi impozitele românilor” # Aktual24
Comisia Europeană a virat, marţi, în conturile deschise la Banca Naţională a României, peste 586 milioane de euro, sume solicitate prin Programul Transport 2021-2027, din Fondul de Coeziune şi Fondul European de Dezvoltare Regională, a anunţat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. „Aceste sume provin din cheltuieli făcute iniţial prin PNRR de beneficiari din domeniul transporturilor, pentru […]
19:10
Eurostar a suspendat marți „toate trenurile” între Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles. Compania feroviară, care operează servicii între Marea Britanie și Europa continentală, sfătuise anterior pasagerii să își amâne planurile de călătorie de marți, invocând „perturbări majore” în Tunelul Canalului Mânecii, relatează Deutsche Welle. Eurostar le recomandă călătorilor să se aștepte la întârzieri semnificative și […]
18:30
Noul palat al lui Putin din Crimeea, valorează 127,6 milioane de dolari: ”Noi l-am găsit şi am demonstrat că îi aparţine lui Putin” # Aktual24
Fondul de Luptă împotriva Corupţiei (FBK), creat de opozantul rus decedat Aleksei Navalnîi şi declarat ilegal de către autorităţile ruse, a publicat marţi informaţii despre un nou palat atribuit preşedintelui rus Vladimir Putin, de data aceasta în peninsula Crimeea anexată, transmite EFE, citată de Agerpres. „Această proprietate secretă a fost în mod miraculos trecută cu […]
18:10
Premierul Ilie Bolojan a avut marţi discuţii cu omologul din Regatul Ţărilor de Jos, Dick Schoof, la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu” de la Câmpia Turzii, în cadrul unei vizite de lucru, temele centrale fiind sprijinul acordat Ucrainei, negocierile pentru pace şi răspunsul la ameninţările hibride şi campaniile de dezinformare ale Rusiei. Potrivit Executivului, […]
17:40
Geani de la CCR își face doctoratul cu o deputată din partidul lui Șoșoacă. Gheorghe Stan este unul dintre cei patru judecători PSD care blochează acum funcționarea CCR # Aktual24
Judecătorul Curții Constituționale a României (CCR) Gheorghe Stan, supranumit „Geani”, este doctorand al deputatei SOS Verginia Vedinaș, profesor universitar doctor în drept public și administrativ la Facultatea de Drept a Universității din București, potrivit unei confirmări făcute de cadrul universitar pentru G4Media.ro. „Este doctorandul meu”, a declarat Verginia Vedinaș pentru G4Media.ro. Gheorghe Stan este unul […]
17:20
Piperea a reușit să blocheze reformele lui Bolojan privind ANCOM. Restructurarea instituției conduse de Zgonea (PSD) a fost blocată la Curtea de Apel # Aktual24
Sindicatul salariaților din Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), reprezentat în instanță de casa de avocatură fondată de avocatul Gheorghe Piperea (europarlamentar AUR), a obținut marți câștig de cauză la Curtea de Apel București într-un proces în care a contestat măsurile de reorganizare ale instituției, potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor. Decizia […]
17:10
În timp ce Trump amenință că va anexa Groenlanda, Danemarca cumpăra avioane din Statele Unite # Aktual24
Danemarca cumpără avioane militare din Statele Unite pe fondul amenințării anexării Groenlandei. Vânzarea de către Boeing a trei aeronave P-8A Poseidon pentru 1,8 miliarde de dolari „va sprijini politica externă și obiectivele de securitate națională ale SUA prin consolidarea securității unui aliat NATO”, a precizat un oficial al Departamentului de Stat al SUA, relatează Le […]
17:10
”Pacea este aproape, câteva săptămâni”. Premierul Poloniei, anunț major, SUA ar putea trimite trupe în Ucraina pentru a asigura menținerea păcii # Aktual24
Polonia salută disponibilitatea SUA de a participa la garanțiile de securitate postbelice pentru Ucraina, a declarat, marți, premierul polonez Donald Tusk, afirmând că aceste garanții ar putea include și prezența trupelor americane pe linia de contact dintre Ucraina și Rusia, după încheierea unui eventual acord de pace cu Moscova. Tusk a făcut declarațiile după discuțiile […]
16:50
”Top 10 predicții la Marș TV care nu s-au împlinit niciodată”. Postare virală legată de anunțurile Ancăi Alexandrescu # Aktual24
O postare pe Facebook a influencerului Dana Hering, legată de anunțurile făcute la Realitatea Plus de Anca Alexandrescu, mai toate fiind aiureli, s-a viralizat în scurt timp pe rețelele de socializare. ”Așa, ca de final de an, top 10 predicții #Marstv, care nu s-au împlinit niciodată. Simion anunțat președinte. Fără comentarii. Georgescu, care a fost […]
16:50
Forţele de ordine turce au arestat 357 de persoane într-o operaţiune desfăşurată în 21 de provincii împotriva organizaţiei Stat Islamic (SI), a anunţat marţi ministrul de interne, Ali Yerlikaya, la o zi după o operaţiune contra SI în care au fost ucişi trei poliţişti în nord-vestul Turciei, transmite AFP, citată de Agerpres. ‘În timpul unor […]
Acum 24 ore
16:10
Donald Trump a declarat că speră să ajungă la faza a doua a planului de pace pentru Gaza „foarte repede”, avertizând că va declanșa „iadul” dacă Hamas nu se dezarmează curând. Președintele SUA, al cărui plan de pace în 20 de puncte impune dezarmarea grupării militante, a făcut aceste comentarii în timp ce l-a chemat […]
15:40
Peste 3.000 de migranți au murit în timp ce încercau să ajungă în Spania în acest an, conform unui studiu publicat luni de un grup spaniol pentru drepturile migranților, o scădere accentuată față de 2024, deoarece numărul tentativelor de traversare a scăzut. Organizația Caminando Fronteras (Mergând pe lângă granițe) a precizat că majoritatea celor 3.090 […]
15:40
Serghei Lavrov cere participarea ucrainenilor care locuiesc în Rusia la alegerile prezidențiale din Ucraina # Aktual24
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că ucrainenii care locuiesc în Rusia ar trebui să aibă voie să voteze la alegerile prezidențiale din Ucraina, conform unui interviu acordat presei ruse. Serghei Lavrov, a repetat încă o dată afirmațiile false ale Rusiei conform cărora mandatul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar fi expirat în mai […]
15:00
Medvedev îl amenință pe Zelenski cu moartea: ”Va trebui să se ascundă pentru tot restul vieții sale inutile” # Aktual24
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev l-a amenințat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski cu moartea într-o postare pe Telegram plină de insulte. „Un anume ticălos” – adică Zelenski – i-a urat moartea „unui om” – probabil liderului Kremlinului, Vladimir Putin – în discursul său de Crăciun, a scris Medvedev în rusă. „Toată lumea știe că nu […]
14:40
China solicită o relație mai bună cu SUA, pledând în același timp pentru „reunificarea” cu Taiwan – Bloomberg # Aktual24
China solicită un nou model de interacțiune cu SUA, căutând să consolideze o încălzire a relațiilor, dar subliniază poziția sa neschimbată față de Taiwan. Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, și-a exprimat sprijinul pentru „dezvoltarea sănătoasă, stabilă și durabilă” a relațiilor, fără a compromite interesele fundamentale. Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a declarat că […]
14:30
Forbes anunță cine sunt cei mai tineri miliardari din istorie. Trei foști colegi de școală, fiecare are 22 de ani # Aktual24
Antreprenorii americani Adarsh Hiremat, Brendan Foodie și Surya Midha au devenit noile simboluri ale lumii tehnologiei. Colegi de școală, toți trei având fiecare 22 de ani, ei au fondat startup-ul Mercor în 2023, iar în mai puțin de doi ani acesta s-a transformat într-un „unicorn” cu o capitalizare de 10 miliarde de dolari. În octombrie […]
14:10
Meta, compania lui Zuckerberg, achiziționează startup-ul de inteligență artificială Manus pentru mai mult de două miliarde de dolari # Aktual24
Meta Platforms a fost de acord să achiziționeze startup-ul de inteligență artificială din Singapore cu fondatori chinezi, Manus, care efectuează cercetări aprofundate și îndeplinește sarcini pentru utilizatori plătitori. Tranzacția este evaluată la peste 2 miliarde de dolari, Manus menținând operațiuni independente, integrându-și în același timp agenții în Facebook, Instagram și WhatsApp. Potrivit unor surse familiarizate […]
13:40
Secretarul General al Consiliului Europei a evidențiat principiile cheie ale unei păci „corecte” pentru Ucraina # Aktual24
Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, a arătat principiile cheie pe care ar trebui să le îndeplinească parametrii pentru încheierea războiului ruso-ucrainean. Berset a menționat că negocierile privind războiul ruso-ucrainean și potențialele lor rezultate ar trebui privite într-un context internațional mai larg, relatează Politico. El a menționat că primul „moment de testare” este ca […]
13:10
Premierul Japoniei s-a mutat într-o casă ”bântuită”. Ea a ajuns acolo după ce fost criticată că a întârziat 35 de minute la birou # Aktual24
Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi ar putea avea insomnii acum, după ce s-a mutat în reşedinţa oficială asociată biroului său, unde se zvoneşte că bântuie fantomele soldaţilor din secolul trecut, transmite marţi AFP, citată de Agerpres. Prima femeie care conduce guvernul Japoniei s-a mutat luni, la mai bine de două luni de la preluarea mandatului, în […]
13:10
România funcţionează cu două economii. Străinii dețin două treimi din capitalurile totale şi aproape jumătate din cifra de afaceri # Aktual24
România funcţionează cu două economii, una în care antreprenorii români controlează aproape 94% dintre companiile din ţară şi susţin aproximativ 63% din locurile de muncă, însă mai mult de două treimi din capitalurile totale şi aproape jumătate din cifra de afaceri sunt concentrate în companiile cu capital străin, care reprezintă sub 6% din totalul firmelor […]
12:40
India a depășit Japonia, a devenit a patra economie a lumii. În curând va depăși și Germania # Aktual24
India a devansat Japonia devenind cea de a patra economie a lumii, iar oficialii de la New Delhi speră să depăşească Germania în următorii trei ani, conform calculelor economice de sfârşit de an publicate luni seara de Guvernul de la New Delhi, transmite AFP, citată de Agerpres. Cu toate acestea, confirmarea oficială depinde de datele […]
12:10
Chinezii au înființat „închisorile pentru grași” – tabere de tip militar unde persoanele obeze din China sau străinătate slăbesc considerabil în 28 de zile de regim draconic # Aktual24
În China, unde obezitatea devine o problemă tot mai acută, au apărut tabere comerciale sau afiliate guvernamental cunoscute popular ca „închisori pentru grași” – facilități închise unde participanții sunt supuși unui regim militar strict pentru a slăbi rapid. Aceste campusuri, amenajate în clădiri special amenajate, promit pierderi semnificative în greutate prin exerciții intense, diete controlate […]
12:10
Delir de Anul Nou al lui Georgescu: ”Îl somez pe Nicușor Dan să trimită la verificat Statelor Unite și Israelului raportul privind anularea alegerilor” # Aktual24
Extremistul pro-rus Călin Georgescu, pretins suveranist, a cerut marți ca raportul autoritășilor române legat de anularea alegerilor să fie trimis pentru ”verificare” și Statelor Unite și Israelului: ”Îl somez public pe Nicușor Dan ca raportul invocat să fie transmis integral, fără omisiuni, către două state capabile să verifice conținutul în mod independent: către Casa Albă, […]
11:50
Liderii europeni, ”foarte îngrijorați” că Cipru preia președinția UE din ianuarie: ”Cipru este stat membru UE sub ocupație turcă” # Aktual24
Diplomații de la NATO și Uniunea Europeană se pregătesc pentru preluarea președinției Consiliului UE de către Cipru, o țară neutră, în ianuarie, într-un moment în care apărarea se află în fruntea agendei. Motivul principal de îngrijorare este reprezentat de tensiunile de lungă durată dintre Cipru și Turcia, iar Cipru, în alianță cu Grecia, refuză să […]
11:40
Pentru a proteja utilizatorii de internet, China interzice chatboților AI să încurajeze sinuciderea sau dependența emoțională # Aktual24
Autoritatea pentru Cyberspațiu din China (CAC) a publicat un proiect de regulament care vizează restricționarea capacității chatboților bazați pe inteligență artificială de a influența emoțiile utilizatorilor în moduri care ar putea duce la sinucidere, auto-vătămare sau alte comportamente dăunătoare. Propunerile marchează o premieră mondială în reglementarea „siguranței emoționale” a AI-ului, relatează postul de televiziune CNBC. […]
11:30
Rachetele nucleare rusești Oreșnik au fost amplasate în Belarus. Regimul de la Minsk a difuzat o filmare – VIDEO # Aktual24
Belarusul a publicat marţi o înregistrare video a ceea ce a susţinut că reprezintă desfăşurarea pe teritoriul său a sistemului de rachete hipersonic rusesc Oreşnik, cu capacitate nucleară, demers care consolidează capacitatea Moscovei de a lansa rachete în Europa, informează Reuters. Liderul belarus Aleksandr Lukaşenko, un aliat fidel al preşedintelui rus Vladimir Putin, care a […]
11:00
Vladimir Putin a decretat eliminarea declarațiilor publice de venituri ale oficialilor – aceștia vor fi însă verificați discreționar printr-o platformă controlată de dictatorul rus # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin a semnat recent un pachet de legi care elimină obligația oficialilor, deputaților și judecătorilor de a-și publica anual declarațiile de venituri și proprietăți, începând cu 1 ianuarie 2026. În locul transparenței publice, va fi introdus însă un sistem de control permanent și automatizat asupra finanțelor funcționarilor și familiilor lor, prin platforma […]
10:40
Nick Kyrgios a învins-o pe Aryna Sabalenko în „Bătălia sexelor” la tenis, desfășurată la Dubai # Aktual24
Jucătorul australian de tenis Nick Kyrgios a învins-o pe numărul 1 mondial feminin, Aryna Sabalenko, cu scorul de 6-3, 6-3, într-un meci demonstrativ, intitulat sugestiv „Bătălia sexelor”. Disputa a avut loc la Coca-Cola Arena din Dubai, în fața unui public numeros, toate biletele fiind vândute cu săptămâni bune înainte, transmite CNN. Meciul, prezentat ca o […]
10:30
Primele victorii ale demonstranților anti-regim din Iran: la Teheran, forțele anti-revoltă ale ayatollahilor au fost puse pe fugă – VIDEO # Aktual24
Iranul este zguduit în ultimele 48 de ore de cele mai ample proteste din ultimii ani, declanșate de prăbușirea record a monedei naționale, rialul atingând un minim istoric de peste 1,44 milioane la un dolar. Grevele comercianților din Marele Bazar al Teheranului, începute pe 28 decembrie, s-au transformat rapid în demonstrații stradale în capitală și […]
10:10
Urmează invazia reală? China a lansat cele mai ample exerciții militare în jurul Taiwanului, simulând o blocadă a insulei # Aktual24
Armata Populară de Eliberare a Chinei (PLA) a continuat marți cea de-a doua zi a exercițiilor militare „Justice Mission 2025”, cele mai extinse de până acum, lansând rachete în apele din nordul și sudul Taiwanului și mobilizând nave de asalt amfibiu alături de bombardiere și distrugătoare. Ministerul Apărării din Taiwan a raportat detectarea a 130 […]
09:40
Proteste violente în Iran: Mii de tineri sunt pe străzi, protestând împotriva regimului ayatollahilor, forțele de ordine au fost puse pe fugă – VIDEO # Aktual24
Iranul este zguduit în ultimele 48 de ore de cele mai ample proteste din ultimii ani, declanșate de prăbușirea record a monedei naționale, rialul atingând un minim istoric de peste 1,44 milioane la un dolar. Grevele comercianților din Marele Bazar al Teheranului, începute pe 28 decembrie, s-au transformat rapid în demonstrații stradale în capitală și […]
09:10
Donald Trump, dat în vileag de Marjorie Taylor Greene: „Dacă vei dezvălui numele abuzatorilor legați de Epstein, prietenii mei vor fi răniți”, i-ar fi spus președintele fostei sale aliate # Aktual24
Fosta aliată ferventă a președintelui Donald Trump, Marjorie Taylor Greene, reprezentanta republicană pentru statul Georgia în Congresul SUA, a dezvăluit detalii explozive despre motivul real al rupturii sale cu liderul MAGA. Într-un interviu amplu publicat de The New York Times pe 29 decembrie, Greene a dezvăluit că ultima conversație telefonică cu Trump a fost una […]
08:50
Minciuna rusească are picioare scurte: Localnicii din orașul Valdai susțin că nu au auzit niciun fel de alarme, explozii sau zgomote de drone în apropierea reședinței lui Putin # Aktual24
Declarația ministrului rus de externe Serghei Lavrov potrivit căreia Ucraina ar fi lansat 91 de drone asupra reședinței prezidențiale de la Valdai în noaptea de 28-29 decembrie ridică suspiciuni serioase, în absența oricăror dovezi independente și pe fondul mărturiilor locale care o contrazic flagrant. Locuitori din orașul Valdai, situat în apropierea reședinței puternic fortificate a […]
08:40
Președintele Aleksandar Vucici a anunțat reintroducerea serviciului militar obligatoriu în Serbia, începând din 2026 # Aktual24
Președintele sârb Aleksandar Vučici a confirmat oficial revenirea la serviciul militar obligatoriu, abolit în 2011, începând din 2026. Anunțul vine în contextul demontării taberelor de corturi din centrul Belgradului, ridicate în urma protestelor studențești, și al nevoii de întărire a capacităților de apărare într-o lume instabilă, transmite postul național de radio, RTS. Potrivit planului guvernamental, […]
08:20
Donald Trump a mințit (din nou): Președintele Israelului, Isaac Herzog, neagă că ar fi discutat cu liderul american despre grațierea premierului Netanyahu # Aktual24
Președintele israelian, Isaac Herzog, a dezmințit luni o afirmație a președintelui SUA, Donald Trump, potrivit căreia cei doi ar fi discutat despre cererea de grațiere formulată de președintele american în legătură cu acuzațiile de corupție care îl vizează pe premierul israelian, transmite AFP, citată de Agerpres. ”Nu a existat nicio conversație între președintele Herzog și […]
