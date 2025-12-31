Românii vor ieși la pensie la o vârstă mai înaintată, spre 70 ani. Procesul, ireversibil a început în Europa
Newsweek.ro, 31 decembrie 2025 06:40
În contextul unei Europe tot mai îmbătrânite și cu o populație activă în scădere, reformele sistemel...
• • •
Românii vor ieși la pensie la o vârstă mai înaintată, spre 70 ani. Procesul, ireversibil a început în Europa # Newsweek.ro
În contextul unei Europe tot mai îmbătrânite și cu o populație activă în scădere, reformele sistemel...
Sărbătoare 1 ianuarie, cruce roșie. Sfântul Vasile cel Mare. Ce să faci în prima zi din an, ca să ai noroc? # Newsweek.ro
Pe 1 ianuarie, Biserica îl prăznuiește pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare. Se zice că în prima zi din...
90.000 de noi lucrători străini vor intra în 2026, pe piaţa forţei de muncă din România. Care sunt domeniile? # Newsweek.ro
90.000 de noi lucrători străini vor intra anul care vine, pe piaţa forţei de muncă din România. Care...
Prim-ministrul Ilie Bolojan a anunţat că România va "avea un deficit mai mic decât 8,4%, pe care ni ...
Cine va primi o mică indexare la pensie din 1 ianuarie 2026? De ce se anunță un an negru pentru pensionari? # Newsweek.ro
Guvernul Bolojan a făcut o mișcare de ultimă oră. S-a făcut o o derogare și va exista o mică indexar...
Trump trimite trupe în Ucraina după încheierea războiului. E garanția că Putin nu va ataca din nou # Newsweek.ro
Statele Unite au declarat că sunt pregătite să participe la garanțiile de securitate după războiul î...
Guvernul desfiinţează 216 funcţii de conducere din Ministerul Agriculturii. Se simplifică circuitul decizional # Newsweek.ro
Guvernul Bolojan desfiinţează 216 funcţii de conducere din Ministerul Agriculturii, unul dintre cele...
586.000.000 € vin din PNRR, de la Comisia Europeană, pentru tronsonul de autostradă Ploieşti - Buzău - Focşani # Newsweek.ro
586.000.000 €, bani europeni, vin prin PNRR, de la Comisia Europeană, pentru tronsonul de autostradă...
Trump îl numeşte pe Jerome Powell, şeful Fed, "bancherul central prost" şi spune că ar dori să-l concedieze # Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, îl numeşte pe Jerome Powell, şeful Federal Reserve, "bancherul centr...
Alege alcoolul potrivit pentru seara de Revelion. Vin, whisky sau bere – ce să bei pentru a te distra? # Newsweek.ro
Revelionul cere băutura potrivită pentru ritmul petrecerii: vinul aduce eleganță și conversații rela...
Statul nu va mai deconta prima zi a concediului medical legal de la Casa Naţională de Asigurări de S...
Franța se răzgândeşte şi amână cu patru ani interdicția folosirii paharelor de plastic # Newsweek.ro
Franța se răzgândeşte şi amână cu patru ani interdicția folosirii paharelor de plastic. Există dific...
Cum să te bucuri de reuniunile de familie de Anul Nou fără certuri. Trebuie să fii prezent la întâlniri # Newsweek.ro
Reuniunile de familie de Anul Nou pot fi pline de emoții, dar și de provocări. Cu o atitudine deschi...
Ninge tare pe Valea Oltului. Trafic blocat complet, cozi de kilometri. Colac peste pupăză, s-a defectat un TIR # Newsweek.ro
Ninge puternic pe Valea Oltului. Traficul este blocat complet, sunt cozi de kilometri. Colac peste p...
Lituania se pregătește să arunce în aer podurile de la graniță, dacă Rusia sau Belarus va ataca # Newsweek.ro
În pregătiri pentru un război de apărare, Lituania se pregătește să arunce în aer podurile de la gra...
Oferte de Revelion 2026 la soare. Destinațiile exotice alese de tot mai mulți români pentru noaptea dintre ani # Newsweek.ro
Tot mai mulți români aleg să întâmpine Anul Nou departe de frig și lipsa zăpezii, pe plajele din des...
Horoscop ianuarie 2026 Patru zodii cu noroc uriaș la bani și iubire. Veniturile le cresc din prima zi a anului # Newsweek.ro
Patru zodii vor avea un început de an 2026 cu noroc uriaș atât în plan financiar, cât și în iubire. ...
Amenzi de aproape 700.000 de lei și suspendări în turism: ANPC a descoperit nereguli în peste 300 de unități # Newsweek.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au controlat în ultimele zile...
Regula de 19 °C în locuințe, depășită după 50 de ani: experții recomandă temperaturi între 18 și 21 grade # Newsweek.ro
De zeci de ani, multe persoane au adoptat așa-numita regulă de 19 °C ca referință pentru temperatura...
Teroare în metroul parizian: un român de 26 de ani arestat după ce a atacat pasagerii cu un ciocan # Newsweek.ro
Un bărbat de 26 de ani, născut în România, a fost arestat luni după ce a atacat pasagerii liniei 3 a...
Bulgaria își ia lansatoare de rachete produse de Germania. România are 54 de HIMARS. Care sunt mai bune? # Newsweek.ro
Armata Bulgariei a optat pentru lansatoare multiple de racehete care, cel puțin teoretic, sunt infer...
Românii din Germania ar putea primi un sprijin minim garantat. Câți euro pot lua lunar de la stat? # Newsweek.ro
În 2026, se preconizează că alocația de cetățean va fi înlocuită de ajutorul social pentru venitul m...
Accident la telecabină în Italia. Doi răniți, 100 blocați la 2.800 m, evacuați cu elicopterul # Newsweek.ro
Un accident grav a avut loc la telecabina Macugnaga din Italia, soldat cu doi răniți. Sistemul de tr...
Autostradă care a luat-o la vale în Ungaria, refăcută de Strabag pe banii ei. Firma construiește și în România # Newsweek.ro
Compania austriacă Strabag face drumuri în Austria și În România. Strabag a greșit o autostradă în U...
Tensiunile dintre Viktor Orban și primarul Budapestei au aruncat orașul la „gunoi”, la rating „Junk” # Newsweek.ro
Agenția de rating Moodys a retrogradat ratingul de credit al Budapestei la nivelul „Junk” (gunoi), i...
Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile # Newsweek.ro
Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, acuzat de luare de mită, va rămâne în arest preventi...
Cel mai bun moment pentru mers pe jos ca să reduci grăsimea abdominală. Contează consecvența # Newsweek.ro
Mersul pe jos este una dintre cele mai simple metode de a reduce grăsimea abdominală, iar specialișt...
Târgurile de Crăciun, peste 1,5 milioane de vizitatori. Bucureștiul, în topul orașelor festive din Europa # Newsweek.ro
Târgurile de Crăciun au atras peste 1,5 milioane de vizitatori, transformând Bucureștiul într-un pun...
Războiul cu Hamas înarmează Israelul. Primește obuziere noi de 15.000.000$ și laser pentru drone și rachete # Newsweek.ro
În contextul conflictului cu Hamas, Israelul a achiziționat oficial noul său obuzier autopropulsat S...
Clasament surprinzător: Acestea sunt cele mai populare nume de copii, în Germania. Și în România sunt folosite # Newsweek.ro
„Cum ar trebui să ne numim copilul?” O întrebare importantă pe care nenumărați viitori părinți și-o ...
Taiwan ia HIMARS și arme de 40.000.000.000$ contra China. SUA trimit 2 portavioane. Japonia ridică avioane F-2 # Newsweek.ro
China efectuează exerciții militare prin care înconjoară Taiwan. Se fac pregătiri de război. Taiwan ...
Tg. Frumos-Lețcani este primul segment de autostradă pentru care a fost inițiată procedura de licita...
Bateria telefonului se descarcă repede? Iată care este motivul real. Ce trebuie să faci? # Newsweek.ro
Tocmai ți-ai încărcat telefonul iar ecranul arată deja doar 20%. Adesea, nu bateria este problema, c...
Surpriză de Crăciun pentru sute de angajați: salarii mai mici cu până la 1.200 de lei. # Newsweek.ro
Începând cu 1 ianuarie 2026, sute de angajați din categoria personalului didactic auxiliar de la Uni...
Trei oameni de afaceri cer ordin de protecție împotriva unui braconier. „Cineva va muri” # Newsweek.ro
Trei oameni de afaceri au cerut ordin de protecție împotriva unui braconier. Acesta se dedulcise cu ...
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu premierul Țărilor de Jos la Baza Aeriană de la Câmpia Turzii # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan şi prim-ministrul Regatului Ţărilor de Jos, Dick Schoof, au vizitat, marţi, t...
De marți, brașovenii și turiștii care acum deprind tainele schiului au la dispoziție cele două pârti...
Umbrărescu, „Regele asfaltului”, salvează Combinatul Siderurgic Hunedoara, fondat în 1884. Cu cât îl cumpără? # Newsweek.ro
ArcelorMittal Hunedoara, fostul Combinat Siderurgic Hunedoara, fondat în 1884, care produce profile ...
Rusia pregătește un manual de Economie „suverană” care demontează „miturile” occidentale. Cine l-a cerut? # Newsweek.ro
Schimbări în învățământul din Rusia. Sunt discuții serioase despre crearea unui manual de Economie „...
Aglomerație pe DN 1 în stațiunile de pe Valea Prahovei. Rute alternative pentru șoferi # Newsweek.ro
Este aglomerația pe DN1, în stațiunile de pe Valea Prahovei, în contextul deplasărilor către destina...
Adrian Titieni - noul director interimar al Teatrului Naţional din Bucureşti, începând cu 1 ianuarie 2026 # Newsweek.ro
Actorul Adrian Titieni va fi noul manager interimar al Teatrului Naţional "I.L. Caragiale" din Bucur...
Doi pensionari obțin schimbarea formulei de recalculare a pensiei și bani în plus. În ce județe domiciliază? # Newsweek.ro
Înainte de Crăciun, doi pensionari au obținut o schimbare a modului în care le-a fost recalculată pe...
Amendă uriașă unei persoane fiindcă nu a pus botniţă câinelui său. Animalul a atacat copilul unui vecin # Newsweek.ro
O persoană a fost condamnată la o amendă semnificativă după ce nu a pus botniță câinelui său, care a...
VIDEO S-a deschis sezonul de schi în „Poiana bulgarilor”. Cât costă skipass-ul la Bansko, după trecerea la €? # Newsweek.ro
Sezonul de schi a fost deschis în „Poiana bulgarilor”, cu ajutorul sistemului performant de zăpadă a...
Presupusul atac asupra reşedinţei lui Putin: Moscova nu a furnizat nicio dovadă, atrage atenţia Kievul # Newsweek.ro
Moscova nu a furnizat nicio dovadă cu care să-şi susţină acuzaţiile privind un atac cu drone ucraine...
FOTO Cadouri pentru copiii ruși de Anul Nou. Moș Gerilă îi plimbă cu tancul și îi învață să tragă cu arma # Newsweek.ro
Copiii ruși sunt acum răsfățați cu „petreceri de Anul Nou”. Moș Gerilă și Fata Zăpezii i-au plimbat ...
Ghid despre Inteligenţa Artificială al Poliţiei Române: AI-ul nu este bun sau rău, este un instrument # Newsweek.ro
Inteligenţa Artificială este un instrument deosebit de puternic, capabil să reacţioneze la stimuli ş...
Senatorul Daniel Fenechiu despre pensiile speciale la CCR: Judecătorii numiţi de PSD boicotează, de neimaginat # Newsweek.ro
Senatorul PNL Daniel Fenechiu afirmă că „e un fapt că judecătorii numiţi de PSD boicotează şedinţele...
Pregătiri de război. SUA lovește Venezuela la sol. Drone CIA au lovit o bază de încărcare a vaselor cu droguri # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a declarat luni că SUA au „lovit” o zonă din Venezuela unde ambarcațiunile...
Test de inteligență pentru sărbători. Cum îți dai seama care e moneda falsă? Puțini găsesc răspunsul # Newsweek.ro
Un test de inteligență ne poate scoate din monotonia discuțiilor de sărbători. Atunci când subiectel...
