Regula de 19 °C în locuințe, depășită după 50 de ani: experții recomandă temperaturi între 18 și 21 grade
Newsweek.ro, 30 decembrie 2025 17:50
De zeci de ani, multe persoane au adoptat așa-numita regulă de 19 °C ca referință pentru temperatura...
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 10 minute
18:10
Amenzi de aproape 700.000 de lei și suspendări în turism: ANPC a descoperit nereguli în peste 300 de unități # Newsweek.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au controlat în ultimele zile...
Acum 30 minute
17:50
Acum o oră
17:40
Teroare în metroul parizian: un român de 26 de ani arestat după ce a atacat pasagerii cu un ciocan # Newsweek.ro
Un bărbat de 26 de ani, născut în România, a fost arestat luni după ce a atacat pasagerii liniei 3 a...
17:20
Bulgaria își ia lansatoare de rachete produse de Germania. România are 54 de HIMARS. Care sunt mai bune? # Newsweek.ro
Armata Bulgariei a optat pentru lansatoare multiple de racehete care, cel puțin teoretic, sunt infer...
17:20
Românii din Germania ar putea primi un sprijin minim garantat. Câți euro pot lua lunar de la stat? # Newsweek.ro
În 2026, se preconizează că alocația de cetățean va fi înlocuită de ajutorul social pentru venitul m...
Acum 2 ore
17:10
Accident la telecabină în Italia. Doi răniți, 100 blocați la 2.800 m, evacuați cu elicopterul # Newsweek.ro
Un accident grav a avut loc la telecabina Macugnaga din Italia, soldat cu doi răniți. Sistemul de tr...
17:00
Autostradă care a luat-o la vale în Ungaria, refăcută de Strabag pe banii ei. Firma construiește și în România # Newsweek.ro
Compania austriacă Strabag face drumuri în Austria și În România. Strabag a greșit o autostradă în U...
16:50
Tensiunile dintre Viktor Orban și primarul Budapestei au aruncat orașul la „gunoi”, la rating „Junk” # Newsweek.ro
Agenția de rating Moodys a retrogradat ratingul de credit al Budapestei la nivelul „Junk” (gunoi), i...
16:50
Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile # Newsweek.ro
Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, acuzat de luare de mită, va rămâne în arest preventi...
16:30
Cel mai bun moment pentru mers pe jos ca să reduci grăsimea abdominală. Contează consecvența # Newsweek.ro
Mersul pe jos este una dintre cele mai simple metode de a reduce grăsimea abdominală, iar specialișt...
16:20
Târgurile de Crăciun, peste 1,5 milioane de vizitatori. Bucureștiul, în topul orașelor festive din Europa # Newsweek.ro
Târgurile de Crăciun au atras peste 1,5 milioane de vizitatori, transformând Bucureștiul într-un pun...
Acum 4 ore
16:00
Războiul cu Hamas înarmează Israelul. Primește obuziere noi de 15.000.000$ și laser pentru drone și rachete # Newsweek.ro
În contextul conflictului cu Hamas, Israelul a achiziționat oficial noul său obuzier autopropulsat S...
15:50
Clasament surprinzător: Acestea sunt cele mai populare nume de copii, în Germania. Și în România sunt folosite # Newsweek.ro
„Cum ar trebui să ne numim copilul?” O întrebare importantă pe care nenumărați viitori părinți și-o ...
15:40
Taiwan ia HIMARS și arme de 40.000.000.000$ contra China. SUA trimit 2 portavioane. Japonia ridică avioane F-2 # Newsweek.ro
China efectuează exerciții militare prin care înconjoară Taiwan. Se fac pregătiri de război. Taiwan ...
15:40
Tg. Frumos-Lețcani este primul segment de autostradă pentru care a fost inițiată procedura de licitație
15:20
Bateria telefonului se descarcă repede? Iată care este motivul real. Ce trebuie să faci? # Newsweek.ro
Tocmai ți-ai încărcat telefonul iar ecranul arată deja doar 20%. Adesea, nu bateria este problema, c...
15:10
Surpriză de Crăciun pentru sute de angajați: salarii mai mici cu până la 1.200 de lei. # Newsweek.ro
Începând cu 1 ianuarie 2026, sute de angajați din categoria personalului didactic auxiliar de la Uni...
15:10
Trei oameni de afaceri cer ordin de protecție împotriva unui braconier. „Cineva va muri” # Newsweek.ro
Trei oameni de afaceri au cerut ordin de protecție împotriva unui braconier. Acesta se dedulcise cu ...
14:50
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu premierul Țărilor de Jos la Baza Aeriană de la Câmpia Turzii # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan şi prim-ministrul Regatului Ţărilor de Jos, Dick Schoof, au vizitat, marţi, t...
14:30
De marți, brașovenii și turiștii care acum deprind tainele schiului au la dispoziție cele două pârtii
14:20
Umbrărescu, „Regele asfaltului”, salvează Combinatul Siderurgic Hunedoara, fondat în 1884. Cu cât îl cumpără? # Newsweek.ro
ArcelorMittal Hunedoara, fostul Combinat Siderurgic Hunedoara, fondat în 1884, care produce profile ...
Acum 6 ore
14:10
Rusia pregătește un manual de Economie „suverană” care demontează „miturile” occidentale. Cine l-a cerut? # Newsweek.ro
Schimbări în învățământul din Rusia. Sunt discuții serioase despre crearea unui manual de Economie „...
14:00
Aglomerație pe DN 1 în stațiunile de pe Valea Prahovei. Rute alternative pentru șoferi # Newsweek.ro
Este aglomerația pe DN1, în stațiunile de pe Valea Prahovei, în contextul deplasărilor către destina...
13:50
Adrian Titieni - noul director interimar al Teatrului Naţional din Bucureşti, începând cu 1 ianuarie 2026 # Newsweek.ro
Actorul Adrian Titieni va fi noul manager interimar al Teatrului Naţional "I.L. Caragiale" din Bucur...
13:40
Doi pensionari obțin schimbarea formulei de recalculare a pensiei și bani în plus. În ce județe domiciliază? # Newsweek.ro
Înainte de Crăciun, doi pensionari au obținut o schimbare a modului în care le-a fost recalculată pe...
13:30
Amendă uriașă unei persoane fiindcă nu a pus botniţă câinelui său. Animalul a atacat copilul unui vecin # Newsweek.ro
O persoană a fost condamnată la o amendă semnificativă după ce nu a pus botniță câinelui său, care a...
13:20
VIDEO S-a deschis sezonul de schi în „Poiana bulgarilor”. Cât costă skipass-ul la Bansko, după trecerea la €? # Newsweek.ro
Sezonul de schi a fost deschis în „Poiana bulgarilor”, cu ajutorul sistemului performant de zăpadă a...
13:00
Presupusul atac asupra reşedinţei lui Putin: Moscova nu a furnizat nicio dovadă, atrage atenţia Kievul # Newsweek.ro
Moscova nu a furnizat nicio dovadă cu care să-şi susţină acuzaţiile privind un atac cu drone ucraine...
13:00
FOTO Cadouri pentru copiii ruși de Anul Nou. Moș Gerilă îi plimbă cu tancul și îi învață să tragă cu arma # Newsweek.ro
Copiii ruși sunt acum răsfățați cu „petreceri de Anul Nou”. Moș Gerilă și Fata Zăpezii i-au plimbat ...
12:40
Ghid despre Inteligenţa Artificială al Poliţiei Române: AI-ul nu este bun sau rău, este un instrument # Newsweek.ro
Inteligenţa Artificială este un instrument deosebit de puternic, capabil să reacţioneze la stimuli ş...
12:30
Senatorul Daniel Fenechiu despre pensiile speciale la CCR: Judecătorii numiţi de PSD boicotează, de neimaginat # Newsweek.ro
Senatorul PNL Daniel Fenechiu afirmă că „e un fapt că judecătorii numiţi de PSD boicotează şedinţele...
12:20
Pregătiri de război. SUA lovește Venezuela la sol. Drone CIA au lovit o bază de încărcare a vaselor cu droguri # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a declarat luni că SUA au „lovit” o zonă din Venezuela unde ambarcațiunile...
Acum 8 ore
12:10
Test de inteligență pentru sărbători. Cum îți dai seama care e moneda falsă? Puțini găsesc răspunsul # Newsweek.ro
Un test de inteligență ne poate scoate din monotonia discuțiilor de sărbători. Atunci când subiectel...
11:50
Cipru preia preşedinţia UE. Aliații, „foarte îngrijoraţi” de apărarea Europei, din cauza tensiunilor cu Turcia # Newsweek.ro
Cipru, o țară neutră și cu relații tensionate cu Turcia, preia preşedinţia UE, de la 1 ianuarie 2026...
11:40
Meteo Vreme bizară. După un frig de crapă pietrele de Anul Nou, temperatura crește cu 15 grade în ianuarie # Newsweek.ro
Meteorologii avertizează că vine un frig de Anul Nou și de Revelion. Vremea se va încălzi însă. Vom ...
11:40
Călin Georgescu, atac la Nicușor Dan și la adresa Franței: Îl somez să trimită raportul lui Trump și JD Vance # Newsweek.ro
Călin Georgescu s-a prezentat marți dimineață la Poliția Buftea, pentru a semna controlul judiciar, ...
11:20
Operațiune contra-cronometru, în Marea Neagră. Un marinar de pe cargobotul Iron Destiny are nevoie de doctor # Newsweek.ro
Un echipaj al Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) desfășoară o operațiune ...
11:00
Ce preparat de sărbători se potrivește cu toate gusturile și toate siluetele? Răspunsul nutriționistului # Newsweek.ro
Pregătirile pentru mesele de sărbători sunt foarte stresante. Mai ales, dacă avem musafiri, trebuie ...
10:50
Focul este o tehnologie străveche care a contribuit la modelarea evoluției umane
10:40
Milioane de telefoane mobile vor fi inutilizabile. Utilizatorii afectați trebuie să ia măsuri
10:30
Jaf la un cazino din Slatina. Un bărbat a furat 70.000 de lei după un atac ca în filme # Newsweek.ro
Un bărbat a furat 70.000 de lei dintr-o sală de jocuri de noroc după ce a ameninţat-o pe angajată cu...
10:20
Sfârșitul unei ere! MTV, televiziunea care a definit cultura muzicală, se închide după 44 de ani # Newsweek.ro
După 44 de ani în care a definit cultura muzicală pe micile ecrane, MTV se închide. Pe 31 decembrie ...
Acum 12 ore
10:00
Pensiile speciale au crescut cu 17.000 lei în 15 ani. Pensia contributivă cu 2.000 lei, de invaliditate cu 600 # Newsweek.ro
CCR a amânat ieri tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Cifrele arată că pensiile speciale a...
10:00
Unii șoferi sunt scutiți de susținerea probei teoretice la obținerea categoriilor A și B. Care sunt condițiile # Newsweek.ro
O lege intrată în vigoare la 28 decembrie prevede că anumiți șoferi pot fi scutiți de susținerea pro...
10:00
1.000.000.000 de telefoane mobile sunt expuse riscului de furt de date și parole. Ce sisteme de operare au? # Newsweek.ro
Aproximativ 1 miliard de telefoane mobile sunt expuse riscului de furt de date și parole spun experț...
09:50
Cod roșu de viscol în România. Rafale de până la 120 km/h. Haos pe șosele: Se alunecă foarte uşor. Aveţi grijă # Newsweek.ro
România a fost lovită în ultimele 24 de ore de un cod roșu de viscol la munte, rafale de vânt de pân...
09:30
Gripa face ravagii în România. Avertismentul medicilor: „Următoarele săptămâni vor fi complicate” # Newsweek.ro
România se confruntă cu un val intens de gripă, care pune presiune tot mai mare pe sistemul sanitar....
09:20
Andrei Caramitru profețește schimbări de regim în 2 țări. Va fi suspendat Nicușor Dan? Rămâne Bolojan premier? # Newsweek.ro
Andrei Caramitru face predicții pentru anul 2026. El anunță, printre altele că 2 regimuri vor cădea ...
09:20
China continuă exercițiile militare cu foc real în jurul Taiwanului. Beijingul simulează un blocaj al insulei # Newsweek.ro
China a lansat marți a doua zi de exerciții militare cu foc real în jurul Taiwan, desfășurând lansăr...
09:10
Trump a căzut în capcana Rusiei. Putin l-a mințit că Ucraina i-ar fi atacat reședința: Nu e bine, nu-mi place # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump s-a declarat „foarte furios” în legătură cu un presupus atac al U...
