Calendar ortodox 31 decembrie 2025: Astăzi o cinstim pe Cuvioasa maică Melania Romana. Citește-i rugăciunea aducătoare de izbăvire!
Cancan.ro, 31 decembrie 2025 06:50
În fiecare zi, CANCAN.RO îți aduce cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, pilda cu tâlc care îți așază gândurile și rugăciunea zilei care te însoțește în drumul tău. Un ritual scurt, dar profund, menit să aducă […]
Acum 5 minute
07:10
Horoscop rune 31 decembrie 2025. Ziua în care planurile se rescriu: ce îți transmite runa Raidho inversată # Cancan.ro
Horoscop rune 31 decembrie 2025. Runele, vechile simboluri ale înțelepciunii nordice, dezvăluie în fiecare zi energii subtile care ne pot influența deciziile, starea interioară și drumul personal. Mesajele lor nu sunt predicții absolute, ci ghidări pentru […]
Acum 10 minute
07:00
Cum au petrecut Tavi Clonda și Gabriela Cristea câteva ore fără copii. După mesele grele de sărbători, un moment ca-n tinerețe # Cancan.ro
Ce recomandă toți medicii și mai ales toți nutriționiștii după o masă grea, precum cea de Crăciun? O plimbare cu pas viguros, dar și romantic! Tavi Clonda și Gabriela Cristea par să ia foarte în […]
Acum 30 minute
06:50
06:40
Cartea de Tarot a zilei de 31 decembrie 2025. Cartea Morții îți transmite un semn important: schimbarea nu mai poate fi amânată # Cancan.ro
Cartea de Tarot a zilei de 31 decembrie 2025. Cartea Zilei în Tarot aduce un mesaj puternic de transformare și eliberare. Deși numele său poate părea înfricoșător, „Moartea” nu vorbește despre un sfârșit literal, ci […]
Acum o oră
06:30
Banca Națională a României (BNR) va actualiza cursul valutar pentru pentru principalele valute din data de 31 decembrie 2025, începând cu ora 13:00. Până atunci, valorile de referință valabile rămân cele de marți, 30 decembrie. […]
06:20
Când timpul o lua de la capăt: Primul Revelion din istorie. Babilonul ne-a dat sărbătoarea de astăzi # Cancan.ro
Într-o lume fără ceasuri, fără calendare tipărite și fără artificii care să spintece cerul la miezul nopții, oamenii știau totuși un lucru cu o certitudine tulburătoare: anul trebuia să înceapă din nou. Nu simbolic, nu […]
Acum 2 ore
06:10
Horoscop chinezesc 30 decembrie 2025. Curaj, intuiție și decizii importante: horoscopul chinezesc al zilei, sub semnul Tigrului # Cancan.ro
Horoscop chinezesc 30 decembrie 2025. Ziua de azi îi pune pe Tigri în centrul atenției, oferindu-le ocazia să-și demonstreze curajul și intuiția. Energia este dinamică și favorizează deciziile rapide, mai ales în plan profesional. Tigrii […]
06:00
Cosmin Natanticu, uluit de tupeul hoțului care i-a intrat în local. Scene greu de crezut: bărbatul a profitat de aglomerație și a lovit rapid # Cancan.ro
Cosmin Natanticu vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre „jaful” din cartofiseria sa din Centrul Bucureștiului. Un bărbat care a furat telefonul unei angajate, a fost surprins de camerele de supraveghere, iar apoi s-a întors, fără […]
05:50
Deliciul tradițional recomandat de Mihaela Bilic într-o zi de iarnă! „Ce poate fi mai curat și mai gustos?” – mămăliga, alimentul simplu care hrănește sănătos # Cancan.ro
În plină iarnă, când organismul are nevoie de mai multă energie, căldură și alimente care oferă sațietate, medicul nutriționist Mihaela Bilic readuce în atenție unul dintre cele mai vechi și mai sănătoase preparate ale bucătăriei […]
05:40
Prognoza meteo azi, 31 decembrie 2025. Vreme rece în toată țara, cu temperaturi negative în multe regiuni. # Cancan.ro
Prognoza meteo azi, 31 decembrie 2025. Ziua de azi aduce o vreme rece în toată România, cu temperaturi negative în multe regiuni și un cer predominant noros. Nu sunt așteptate fenomene meteo periculoase, însă frigul […]
Acum 8 ore
01:00
Un grup de activiști digitali susține că a salvat aproape întregul catalog Spotify, într-un gest pe care îl descriu ca fiind o „asigurare culturală” pentru viitor, potrivit revistei Vice. Un colectiv de hackeri și arhivari […]
00:40
Dosarul care a îngrozit România: uraniul dispărut, documentele secrete și întrebarea pe care nimeni n-a mai vrut s-o pună # Cancan.ro
În urmă cu mai bine de un deceniu, România a fost scena unuia dintre cele mai tulburătoare episoade din istoria sa recentă: dispariția a zeci de kilograme de minereu de uraniu și a unor documente […]
00:20
Horoscop 31 decembrie 2025. Află zodia care se îndrăgosește chiar în ultima zi din an, dar și previziunile pentru restul nativilor zodiacului! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Ai multă energie de consumat și […]
00:10
Momente de groază la metroul din Paris! Un român a semănat teroare printre pasagerii linie 3. Bărbatul în vârstă de 26 de ani a atacat mai multe persoane. În urma celor întâmplate, românul a ajuns […]
30 decembrie 2025
23:50
Bianca Drăgușanu îl părăsește pe Gabi Bădălău?! Carmen Harra avertizează: 2026, anul schimbărilor radicale în dragoste: „Ea va lua decizia” # Cancan.ro
Anul 2026 ne bate la ușă și, din spusele astrologilor pare să fie un an mai bun din toate punctele de vedere: atât pe plan sentimental, cât și pe plan personal.Carmen Harra, cunoscuta astrologă, a […]
23:40
Final de an agitat pentru Netflix. Gigantul streamingului se confruntă cu presiuni din mai multe direcții: un posibil mega-deal controversat, o ofertă suspectă de cumpărare și temeri tot mai mari legate de direcția companiei. Deși […]
23:30
Plan melefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu care și-a ucis mama # Cancan.ro
Detalii incredibile continuă să iasă la iveală în cazul crimei de la Sibiu: fiica de 38 de ani și-a sedat mama și a ucis-o pentru a pune mâna pe o avere de peste două milioane […]
23:30
Tzancă Uraganu a rupt gura târgului! Și-a făcut pat din Rolls Royce. Imaginea a devenit virală # Cancan.ro
Tzancă Uraganu nu ratează niciun trend, iar recent a făcut deliciul pasionaților de mașini de lux. Și-a etalat „bijuteriile” în mediul online și s-a luat la întrecere cu un alt titan al bolizilor de lux, […]
23:20
Previziunile lui Arsenie Boca pentru 2026. A fost desigilat plicul cu profețiile complete # Cancan.ro
Mai multe profeții lăsate de părintele Arsenie Boca despre anul 2026 au fost readuse în atenția publică. America va avea un rol foarte important în viitorul lumii în acest an, iar România va fi implicată în această […]
23:20
CanCan.ro a găsit o poză veche de 15 ani. Scoasă din arhivele prăfuite ale mondenității, ne arată o perioadă în care moda era curajoasă, iubirea era flexibilă, iar slipii pentru bărbați se lansau cu șampanie […]
Acum 12 ore
23:10
Anul 2025 se apropie de final și pentru doi celebri protaginiști din showbiz se încheie neașteptat! După ce s-au despărțit în prima parte a anului, din cauza certurilor constante și diferențelor de viziune, cei doi […]
23:00
Un schimb de replici aparent inofensiv, câteva aluzii cu subînțeles și o reacție vizibil stânjenită au fost suficiente pentru ca internetul să explodeze. Jennifer Lawrence ar fi profitat de un interviu recent pentru a-l „înțepa” […]
22:50
Red Bull, taurină și revelații: când Oreste și Willmark descopereau „aripile” în clubul Maxx # Cancan.ro
Fotografia, găsită prin cotloanele prăfuite ale arhivei CanCan, surprinde un moment istoric: Oreste și Willmark față în față cu o doză de Red Bull, probabil pentru prima oară în viață. Ne aflăm în clubul Maxx, […]
22:20
Brigitte Bardot: de la simbol al filmului la personalitate controversată. Cum va rămâne în istorie legendara actriță # Cancan.ro
Actriță, cântăreață, activistă și, în cele din urmă, personaj politic, Brigitte Bardot a întruchipat timp de decenii atât fascinația, cât și contradicțiile Franței moderne. De la libertatea anilor ’60 la radicalismul târziu, viața ei a […]
22:20
Theo Rose, mesaje de dincolo de la un membru al familiei! Artista le-a povestit totul fanilor: „Să ne rugăm pentru ea” # Cancan.ro
Theo Rose și-a surprins fanii din mediul online. Aceasta le-a povestit o întâmplare recentă și a mărturisit că a primit mesaje de dincolo de la un membru al familiei. Persoana respectivă a încercat să ia […]
22:20
Doliu în familia Kennedy! Tatiana Schlossberg a murit, după o luptă grea cu o boală nemiloasă # Cancan.ro
Tatiana Schlossberg, nepoata fostului președinte american John F. Kennedy, a murit marți, 30 decembrie 2025, la vârsta de 35 de ani. Jurnalista s-a luptat cu cancerul timp de aproape doi ani. Toate detaliile în articol. […]
22:10
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitat – prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist și sociolog. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse […]
21:50
Vlăduța Lupău s-a decis să vorbească despre dosarul internațional în care este implicată! Numele artistei apare într-un dosar penal cu implicații internaționale. După ce CANCAN.RO v-a prezentat situația, șatena a dezbătut acest subiect în mediul online. Toate […]
21:20
Singurul supermarket care va fi deschis până la ora 19 pe 31 decembrie. Programul complet al magazinelor # Cancan.ro
La fel ca în perioada Crăciunului, marile supermarketuri funcționează după un program diferit și de Revelion. În data de 31 decembrie, majoritatea magazinelor mari se închid la ora 18:00, însă există și un supermarket care […]
20:50
Cum poți vizita Dubaiul în ianuarie 2026 cu doar 300 de euro. Plecarea este din București # Cancan.ro
Anul 2025 este pe sfârșite, iar mulți români au deja vacanțele planificate pentru 2026, de la bilete cumpărate până la cazări rezervate. Ei bine, dacă te numeri printre cei care vor să viziteze Orientul Mijlociu, […]
20:20
Ce a făcut șoferul din imagine după doar 17 zile de când obținuse permisul. A primit amendă 4657,5 lei # Cancan.ro
Un tânăr șofer de 20 de ani a comis-o grav, iar la doar 17 zile după ce își luase permisul a încasat o amendă record. Mai mult, a rămas și fără carent. Ce a făcut […]
20:10
Fane Vancică intervine în scandalul momentului Alex Bodi – Ramona Olaru: ”A jignit în masă oameni buni” # Cancan.ro
Fane Vancică a intervenit în scandalul momentului! Dacă Ramona Olaru o are susținătoare pe Rux și Opulență, nici Alex Bodi nu stă mai prejos la ”întăriri”. Toate detaliile în articol. Scandalul care a acaparat internetul și a stârnt valuri este departe de […]
19:40
Ajutor de 450 de lei în 2026 pentru o categorie de români. Pensionarii care sunt eligibili # Cancan.ro
Anul 2026 vine cu vești bune pentru o parte dintre români. Statul pregătește un sprijin financiar dedicat celor mai vulnerabili, sub forma unui ajutor în valoare totală de 450 de lei. Măsura este menită să […]
19:30
Jorge, în lacrimi de Sărbători. Soția i-a făcut o surpriză total neașteptată: „Am plâns” # Cancan.ro
Jorge a împărtășit cu fanii momentele emoționante prin care a trecut, după ce a primit un cadou extrem de special de la soția lui, Ramona. Artistul a izbucnit în lacrimi când a văzut ce a […]
19:10
Cu cine s-a ”cuplat” Ștefan Bănică Jr de Revelion, la Antena 1? Relația lor profesională durează de ani buni # Cancan.ro
Ştefan Bănică Jr. şi Emilia Popescu fac show la Antena 1, în noaptea dintre ani. Ei vor satiriza situația politică actuală din România. Celebrul cuplu va avea alături și alți artiști celebri. Romică Țociu, Cornel […]
19:10
Jador a fost oprit de polițiști în trafic și testat pentru substanțe interzise. Rezultatul: ”Vă spune fratele vostru” # Cancan.ro
Jador a fost oprit de polițiști și a trecut cu brio controlul de rutină. Artistul a fost testat de oamenii legii, dar s-a dovedit că nu consumase substanțe interzise. Jador a rămas fără permis pentru […]
19:00
Gândul şi Descoperă. ro prezintă cele mai incitante momente ale serialului Ion Iliescu – Istoria neştiută, un proiect in parteneriat cu istoricului Lavinia Betea. Urmăriți miercuri 31 decembrie, de la ora 15.00, a doua parte […]
18:50
Panică la bordul unui avion Ryanair! Pasagerii au spus că au văzut un avion de vânătoare # Cancan.ro
Panică la bordul unui avion Ryanair! Aeronava a fost nevoită să se întoarcă la aeroportul de plecare după un episod de turbulență severă. Pasagerii au trăit momente de groază, iar unii spun chiar că au […]
18:40
Care este singurul supermarket din România deschis de Anul Nou. Pe 1 ianuarie 2026, funcționează între orele 14:00 si 22:00 # Cancan.ro
Crăciunul a trecut, așa că a venit rândul unei noi sesiuni de cumpărături pentru Anul Nou. Totuși, dacă realizezi în ultimul moment că ai uitat să achiziționezi ceva important, trebuie neapărat să știi supermarket-ul care […]
18:40
Alex Bodi a umilit-o pe Rux și Opulență, după ce s-a aliat cu Ramona Olaru: ”O stricăciune” # Cancan.ro
Alex Bodi pare că s-a dezlănțuit și nu iartă pe nimeni. După ce a făcut-o praf pe Ramona Olaru, acum și-a mutat atenția către Rux și Opulență. Influencerița nu a scăpat nici ea prea ușor, […]
18:40
Nelson Mondialu le-a dat un ”munte de bani colindătorilor”. Cum au reacționat când au văzut bancnotele # Cancan.ro
Nelson Mondialu este o figură des întâlnită pe rețelele de socializare. Clujeanul obișnuiește să facă live-uri pe TikTok în care vorbește cu fanii și le arată ce face în fiecare zi. Recent, Nelson i-a filmat pe colindătorii care i-au bucurat […]
Acum 24 ore
18:10
Motivul pentru care Ramona Olaru a învățat ebraică! Bărbatul pentru care a făcut eforturi # Cancan.ro
Ramona Olaru și-a luat prin surprindere fanii cu una dintre cele mai recente dezvăluiri pe care le-a făcut. Vedeta TV a mărturisit că a învățat ebraică în urmă cu mulți ani. Motivul pentru care a […]
17:40
Anul 2026 vine cu noi scumpiri de taxe, iar pentru unii români situația nu este deloc roz. Există taxe care cresc și cu 70% de la 1 ianuarie 2026. Oamenii s-au revoltat și spun că […]
17:10
Vești importante pentru românii care stau la casă sau au teren! Se anunță o posibilă schimbare a procesului de cadastrare la nivel național, dacă un proiect de lege depus la Senat va trece de Parlament. Toate […]
17:10
Lora și-a deschis sufletul la final de an. 2025 a lovit-o unde a durut-o cel mai tare: „Am rupt din mine ca să-i fac pe alții fericiți” # Cancan.ro
Lora (43 de ani) face bilanțul anului care tocmai se încheie. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artista dezvăluie cu ce gânduri intră în noul an și ce vrea să rămână în urmă. 2025 a fost un […]
17:00
Românii cărora le scad ratele la bancă în 2026. Cine va beneficia încă din primul semestru al anului viitor # Cancan.ro
Anul 2026 vine cu vești bune pentru sute de mii de români care au credite la bancă. Ratele acestora o să scadă, iar asta se va simți încă de la începutul anului. Cine sunt cei […]
16:40
Silvana Rîciu l-a visat pe Ion Drăgan. Cunoscutul rapsod s-a stins chiar în ziua de Crăciun, după ce a suferit un infarct. Moartea lui a lăsat un gol adânc în sufletul celor care l-au iubit […]
16:40
Anul 2026 vine cub schimbări radicale pentru toate zodiile, dar una dintre ele are șanse mari să înceapă anul șomeră, potrivit celebrului Mihai Voropchievici. Află în articol dacă tu ești cel ghinionist și vezi ce trebuie să faci. […]
16:40
A fost cutremur în România! Potrivit informațiilor oferite de Institutul Național de Cercetare (INCDFP), seismul s-a produs la o adâncime de 15 kilometri în zona Vrancea și s-a resimțit în mai multe orașe. Marți, 30 […]
16:20
Test de inteligență | În această fotografie s-a strecurat o mare greșeală. Găsiți-o în 10 secunde! # Cancan.ro
CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență distractiv. În fotografia de mai sus s-a strecurat o mare greșeală. Ai la dispoziție 10 secunde să o găsești. Ești pregătit? Dacă da, spor la treabă! Testele de […]
