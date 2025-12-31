Mel Gibson și partenera sa Rosalind Ross s-au despărțit după o relație de aproape un deceniu
HotNews.ro, 31 decembrie 2025 11:20
„Deși este trist să încheiem acest capitol din viețile noastre, suntem binecuvântați cu un fiu minunat și vom continua să fim cei mai buni părinți posibil”, au declarat Mel Gibson și Rosalind Ross într-un comunicat…
• • •
Acum 5 minute
11:40
Două țări africane le interzic americanilor să intre pe teritoriul lor ca răspuns la măsura lui Trump # HotNews.ro
Mali și Burkina Faso au anunțat că impun o interdicție de călătorie pentru cetățenii Statelor Unite, ca răspuns la o măsură echivalentă anunțată de administrația Trump mai devreme în cursul acestei luni, transmite agenția Reuters.…
Acum 15 minute
11:30
Bine ați venit la recomandările de lectură ale anului 2025. Vă mulțumesc că sunteți din nou aici. „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni. Și cei care se consideră părinți de…
Acum 30 minute
11:20
Acum o oră
11:10
Taxe și impozite locale 2026 Galați. Creștere spectaculoasă la una dintre taxe de anul viitor # HotNews.ro
Noul an vine cu majorări de taxe și impozite la Galați, cea mai substanțială fiind la taxa de salubrizare, care crește, de la 1 ianuarie, la aproape 300 de lei pe an de persoană. De…
11:10
Durerea de cap, greața, oboseala extremă și senzația că nu te mai poți ridica din pat sunt simptome care apar după o seară în care ai exagerat cu alcoolul. Deși nu există un remediu miraculos,…
11:00
Trenurile Eurostar au început să circule din nou după haosul de marți, însă pasagerii sunt avertizați să se aștepte la întârzieri # HotNews.ro
Trenurile Eurostar care leagă Marea Britanie de Europa continentală prin tunelul ce trece pe sub Canalul Mânecii și-au reluat circulația miercuri, însă pasagerii au fost avertizați că sunt posibile în continuare întârzieri și anulări după…
11:00
„Cancerul să vă devoreze pe toți”. Mesajele transmise de un bărbat cu nume romănesc către o fostă Miss Italia au ajuns în toată presa italiană # HotNews.ro
O fosta Miss Italia, căsătorită cu un cunoscut fotbalist italian, a tras un semnal de alarmă cu privire la ura din mediile sociale după ce după ce au primit mesaje de la un cont cu…
Acum 2 ore
10:30
Comandantul armatei ruse a anunțat ordinul dat de Putin după ce Moscova a acuzat Ucraina că i-a atacat reședința cu drone # HotNews.ro
Generalul rus cu cel mai înalt grad a declarat miercuri că forțele sale înaintează în nord-estul Ucrainei și că președintele Vladimir Putin a ordonat extinderea în 2026 a teritoriului pe care Moscova îl numește „zonă…
10:10
Tentative de înșelăciune cu numele Bursei de Valori București / Site-uri care copiază elemente grafice din portalul BVB promit dividende false pentru a fura date bancare # HotNews.ro
Bursa de Valori București (BVB) a transmis, miercuri, un avertisment cu privire la apariția unor site-uri înșelătoare care copiază identitatea vizuală a BVB pentru a colecta în mod ilegal date cu caracter personal și informații…
10:10
Taxe și impozite locale 2026 Pitești. Impozitele pe clădiri aproape se dublează de anul viitor # HotNews.ro
Impozitele pe clădiri vor creşte în municipiul Piteşti, în anul 2026, cu până la 109%, a informat, marţi, Direcţia Impozite şi Taxe Locale, transmite Agerpres. Consiliul Local Piteşti a adoptat, luni, o hotărâre prin care…
10:00
Telenovela transferului lui Louis Munteanu (23 de ani) de la CFR Cluj din SuperLiga este pe cale de a se încheia, potrivit Prima Sport. Jucătorul a fost la un pas să plece de la echipă…
10:00
SuperLiga: Devenit indezirabil la Rapid, Baroan a devenit o variantă pentru o rivală / „Sută la sută e opţiune” # HotNews.ro
Anunţat să-şi caute echipă, nemaifiind o soluţie pentru Rapid, Antoine Baroan (25 de ani) ar putea rămâne în Superliga, scrie Orange Sport. Atacantul francez este pe placul unui antrenor din Superliga, chiar dacă n-a reuşit…
10:00
Trump și-a folosit pentru prima oară în acest mandat dreptul de veto pentru a pedepsi statul Colorado # HotNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, și-a folosit dreptul de veto împotriva unui important proiect privind apa potabilă din Colorado, fiind criticat imediat de parlamentara republicană de Colorado Lauren Boebert, o fostă loială a mișcării MAGA, dar…
09:50
Adopția AI-ului pune în pericol 200.000 de locuri de muncă în sectorul bancar european. Ce job-uri vor fi cel mai afectate și cât ar putea economisi băncile # HotNews.ro
Peste 200.000 de locuri de muncă din sectorul bancar european sunt puse în pericol în următorii cinci ani, pe măsură ce băncile adoptă tot mai mult inteligența artificială și închid un număr tot mai mare…
Acum 4 ore
09:20
Venirea unui nou an este ocazia cu care oamenii își transmit gânduri bune. Este un moment în care ne uităm în spate la anul care tocmai se încheie. Iată câteva mesaje de Anul Nou pentru…
09:20
Temperaturile vor fi mai scăzute decât de obicei în ultima zi a anului și în noaptea de Revelion, au anunțat meteorologii. Va fi o vreme mai rece decât e obișnuit, a spus Elena Mateescu, șefa Administrației…
08:50
Construcţia unui gard de 280 de kilometri care separă Letonia de Rusia a fost finalizată marţi, după mai mulţi ani de lucrări şi o investiţie de 166 de milioane de euro, informează EFE și Agerpres.…
08:30
Președintele Columbiei a spus că Statele Unite au bombardat o fabrică de cocaină la Maracaibo, în Venezuela # HotNews.ro
Președintele columbian Gustavo Petro a afirmat că Statele Unite au bombardat o fabrică de cocaină în portul Maracaibo, în vestul Venezuelei, transmite France Presse. „Știm că Trump a bombardat o fabrică în Maracaibo, credem că…
08:20
Fonduri UE 2026: Start la ajutoarele AFIR de 151,3 milioane EUR pentru fermierii din România, în ianuarie. Ghidul oficial, perioada de aplicare și pragurile intermediare # HotNews.ro
Fermierii din România vor începe în ianuarie 2026 sesiunea de depunere online a proiectelor pentru a obține ajutoare AFIR în valoare totală de 151,3 milioane EUR, prin intervenția DR-16 Investiții în sectorul legume și/ sau…
08:10
Taxe și impozite locale 2026 București. Cu cât cresc taxele și impozitele pe clădiri și mașini la anul # HotNews.ro
Bucureştenii vor plăti în 2026 impozite şi taxe locale mai mari. Decizia a fost luată într-una din ultimele şedinţe ale Consiliului General al Capitalei, de marți, 22 decembrie, potrivit Agerpres. Bucureştenii vor plăti în 2026…
08:00
Un atac ucrainean cu drone a provocat un incendiu la rafinăria petrolieră Tuapse, a anunțat miercuri dimineață comandamentul operațional al regiunii Krasnodar din Rusia, citat de Reuters. Atacul a avariat echipamente ale rafinăriei, un dană…
08:00
LOTO. Extrageri la LOTO 6 din 49 în ultima zi a anului. Premiu uriaș la una dintre categorii # HotNews.ro
Loteria Națională organizează miercuri, 31 decembrie, ultimele extrageri la LOTO din acest an. Loteria Română organizează în ultima zi a anului, pe 31 decembrie, extrageri la LOTO 6/49, Noroc, Super Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40…
Acum 6 ore
07:30
Pe ultima sută de metri, Revelionul în București se rezumă la câteva lucruri simple: locuri care te așteaptă cu brațele deschise fără rezervare, cu prețuri accesibile, și care-ți oferă posibilitatea de a schimba planul din…
07:20
Câți kilometri de autostradă s-au deschis în 2025 și ce tronsoane vor fi gata în 2026, un an care poate stabili un nou record # HotNews.ro
România a depășșit borna de 1.400 de kilometri de autostradă și drum expres, marcând al doilea cel mai prolific an din istoria sa în materie de deschideri de șosele de mare viteză. Autostrăzile și drumurile…
07:10
Primele scumpiri pentru 2026. Românii vor plăti mai mult pentru carburanți încă din noaptea de Revelion. Cu cât se scumpește plinul de motorină sau benzină # HotNews.ro
Prețul carburanților va crește cu aproximativ 30 de bani pe litru la pompă încă din noaptea dintre ani, ca urmare a unei noi majorării a accizelor încasate de statul român. Vom plăti astfel cu 14-16…
07:00
Mișcare surpriză – Frații Pavăl (Dedeman) își atrag familia în compania de investiții în agricultură, cu active de aproape 50 milioane euro # HotNews.ro
Antreprenorii Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii retailerului de bricolaj Dedeman, au atras în acționariatul vehiculului lor investițional PIF Industrial mai mulți membri ai familiei, potrivit documentelor analizate de Profit.ro. Majoritatea nu mai au implicații în…
07:00
Revelion 2026: Doi români s-au cunoscut în SUA, au locuit în Olanda și și-au găsit fericirea în Bucovina. Ce s-a întâmplat după ce au pus în fața casei lor din Fundu Moldovei o invitație # HotNews.ro
Pentru doi tineri români, anul 2026 aduce un nou început, într-un loc cunoscut drept Tainic pe rețelele de socializare. În urmă cu câțiva ani, Alex Comșa, tânăr inginer mecanic din Timișoara, a plecat să lucreze…
Acum 12 ore
23:00
Casa Albă se pregătește să desființeze un centru de cercetare meteorologică din statul Colorado, o decizie aparent minoră dar care ar afecta nu doar știința climei pe Pământ, ci și capacitatea noastră de a înțelege…
22:50
Gigi Becali a fost deranjat de intenția lui Florin Tănase de a pleca de la FCSB și a dezvăluit o conversație purtată recent mijlocașul care a împlinit marți 31 de ani. Patronul FCSB, Gigi Becali,…
Acum 24 ore
22:30
Ședință cu scântei la banca centrală a SUA pentru aprobarea măsurii cerute insistent de Donald Trump # HotNews.ro
Rezerva Federală (Fed), banca centrală a Statelor Unite, a fost de acord să reducă ratele dobânzilor la ședința sa din decembrie doar după o dezbatere extrem de nuanțată privind riscurile cu care se confruntă economia…
22:30
Fotbaliștii de la FC Botoșani, echipă aflată pe locul 3 din Superliga la finalul anului 2025, nu vor pleca în străinătate în cantonamentul de iarnă. „FC Botoșani și-a definitivat programul din această pauză competițională. Reunirea…
22:30
Tudor Chirilă: „Cei patru judecători PSD care au boicotat ședințele CCR sunt doar consecința unei istorii începute în 2017” # HotNews.ro
Boicotul ședințelor Curții Constituționale nu este un incident izolat, ci rezultatul unui proces politic început în 2017, afirmă Tudor Chirilă. Într-o postare pe Facebook, artistul susține că decizii luate și tolerate de-a lungul anilor au…
22:10
Tatiana Schlossberg, nepoata fostului președinte american John F. Kennedy, a murit la vârsta de 35 de ani. Familia sa a anunțat decesul, potrivit BBC. „Frumoasa noastră Tatiana a trecut în neființă în această dimineață. Ea…
22:00
Ilie Bolojan afirmă că România va avea un deficit bugetar mai mic decât cel asumat de Guvern. Condiția ca să nu crească alte taxe și impozite # HotNews.ro
România îşi va respecta, după mulţi ani, angajamentele luate, va respecta ţinta de deficit bugetar, a declarat marţi premierul Ilie Bolojan, care a afirmat că acesta va fi mai mic decât 8,4%, cifră pe care…
22:00
Românii nu vor mai avea plătită prima zi a concediului medical, a decis Guvernul în ultima ședință din acest an. Măsura vizează „concediile fictive”, spune Ministrul Sănătății # HotNews.ro
Prima zi a concediului medical pentru un episod de boală nu va mai fi plătită pentru angajații din România. Măsura vizează concediile medicale care vor fi eliberate în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie…
21:30
Trei români, printre turiștii afectați de accidentul de telecabină din Italia. Anunț despre starea lor de la ministrul de Externe # HotNews.ro
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a anunțat, marți seară, că trei români se numără printre cei aproximativ 100 de turiști care au rămas blocaţi la 3.000 de metri altitudine, pe un munte din Italia, după…
21:20
Nepoata lui Charlie Chaplin susține că trăia într-un copac când James Cameron a căutat-o să joace în noul film „Avatar” # HotNews.ro
Ceea ce i-a adus în cele din urmă împreună pe Oona Chaplin și pe James Cameron a fost ceva cu totul diferit de strălucirea premierelor cinematografice, covoarele roșii de la acestea sau bugetul uriaș din…
21:00
Marina Regală canadiană a fost desemnată marţi de către Teheran drept „organizaţie teroristă”, ca măsură de retorsiune în urma unei decizii similare a Canadei vizând Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Iranului, relatează AFP. Ministerul iranian…
20:30
Emiratele Arabe Unite fac un pas major pentru reducerea tensiunilor din Golf și își retrag trupele din conflictul care durează de peste un deceniu # HotNews.ro
Emiratele Arabe Unite au declarat marți că își retrag forțele rămase în Yemen, o nouă evoluție pentru războiul civil izbucnit în 2014 care vine după o escaladare fără precedent a tensiunilor cu Arabia Saudită, transmite…
20:20
Ce au în comun Trump și Lukașenko. Trei experți explică cum a prins puteri „internaționala iliberală” care vrea să răstoarne ordinea globală # HotNews.ro
De la politicieni iliberali din state istoric democratice până la dictatori consacrați, lideri autoritari din întreaga lume au ideologii posibil opuse, dar împărtășesc o dorință de a personaliza puterea, de a slăbi mecanismele de control…
20:00
Jaf „ca în filmul Ocean’s Eleven”, descoperit la o bancă din Germania. Polițiștii, uimiți de metoda hoților care „au profitat de liniștea de Crăciun” # HotNews.ro
Spărgători au jefuit o bancă şi au fugit cu prada în weekend la Gelsenkirchen, oraș din vestul Germaniei, provocând un prejudiciu de 30 de milioane de euro, potrivit unei estimări, a anunțat marţi poliţia, citată…
19:40
Suedia a înregistrat după ani de zile un progres major în combaterea crimelor care au șocat Europa # HotNews.ro
Numărul incidentelor cu împușcături s-a redus în Suedia cu mai mult de jumătate de la vârful înregistrat în 2022, reflectând noile abordări ale poliției introduse de guvernul de dreapta, care se pregătește pentru alegerile parlamentare…
19:40
Noi detalii despre garanțiile de securitate discutate de Trump și Zelenski la Mar-A-Lago. Liderul de la Kiev anunță o nouă reuniune a „Coaliţiei de Voinţă” # HotNews.ro
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat marți că va avea săptămâna viitoare o nouă întâlnire cu liderii statelor care sprijină țara sa în războiul cu Rusia. Totodată, liderul ucrainean a oferit mai multe detalii despre întâlnirea…
19:10
Comisia Europeană a virat României peste jumătate de miliard de euro pentru mari proiecte de infrastructură. Anunțul Finanțelor # HotNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunțat marți că peste 586 milioane de euro au fost virate de Comisia Europeană în conturile deschise la BNR, sume solicitate prin Programul Transport 2021–2027, din Fondul de Coeziune şi…
19:00
Prima apariție a lui Ilie Bolojan după boicotul de la CCR. Ședința de Guvern are loc ACUM # HotNews.ro
Guvernul s-a reunit marți în ultima şedinţă din 2025. Pe ordinea de zi a Executivului se află mai multe proiecte de acte normative, inclusiv unele măsuri temporare în domeniul justiției. La finalul ședinței, premierul Bolojan…
19:00
VIDEO Un nou palat al președintelui Vladimir Putin, de peste 9.000 de metri pătrați, a fost descoperit pe coasta Mării Negre # HotNews.ro
Fondul de Luptă împotriva Corupției (FBK), creat de opozantul rus decedat Aleksei Navalnîi, a publicat marți informații despre un nou palat atribuit președintelui rus Vladimir Putin, în peninsula Crimeea anexată, transmite agenția EFE, citată de…
18:40
Creatorul virusului care a dus un gigant tech în Spania a fost descoperit după 33 de ani # HotNews.ro
După 33 de ani, Bernardo Quintero a decis că a venit momentul să găsească persoana care i-a schimbat viața – programatorul anonim care a creat un virus informatic ce îi infectase universitatea cu decenii în…
18:10
Tudor Chirilă, Irina Rimes, Loredana Groza și alți mulți artiști cunoscuți protestează față de o ordonanță privind drepturile de autor: „Plata drepturilor devine opțională” # HotNews.ro
Peste 300 de artiști, autori și profesioniști din industria muzicală, printre care Tudor Chirilă, Irina Rimes, Loredana Groza, Adrian Despot și Damian Drăghici, au semnat o scrisoare de protest față de un proiect de Ordonanță…
17:50
Ninsoarea abundentă paraliează traficul pe Valea Oltului. S-au format coloane de mașini de câțiva kilometri / Cum se circulă în țară # HotNews.ro
Circulaţia rutieră pe pe DN 7 – Valea Oltului se desfăşoară cu dificultate marți seară, din cauza ninsorilor abundente. Pe o porțiune de drum, traficul este complet blocat după ce un TIR staționat pe carosabil…
17:50
Dmitri Medvedev îl amenință cu moartea pe Zelenski și spune că trupul său ar trebui expus într-un muzeu din Rusia: „Doamna cu coasa îi suflă în ceafă” # HotNews.ro
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev l-a amenințat marți cu moartea pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un mesaj presărat cu insulte pe care l-a publicat pe aplicația de mesagerie Telegram, informează agenția DPA, citată de Agerpres.…
