Sezonul de schi se deschide vineri în Poiana Brașov. Care sunt pârtiile pe care se poate schia
HotNews.ro, 31 decembrie 2025 13:50
Sezonul de schi 2026 în Poiana Braşov va începe vineri, 2 ianuarie, iar pentru amatorii sporturilor de iarnă vor fi deschise pârtiile din partea superioară a Masivului Postăvaru, a anunţat, miercuri, Primăria Braşov, transmite Agerpres.…
• • •
O companie necunoscută în afara Japoniei a depășit toți giganții din Silicon Valley și a încheiat anul cu cea mai mare creștere pe bursă din lume # HotNews.ro
Cele mai „fierbinți” acțiuni din lume ale unei companii de inteligență artificială (AI) în 2025 nu au fost cele ale Nvidia, Microsoft sau ale unui alt gigant din Silicon Valley. Cea mai mare creștere a…
De ce vor crește costurile din construcții de la 1 ianuarie 2026. O nouă taxă scumpește materiile prime aduse din afara Uniunii Europene # HotNews.ro
O nouă taxă care face parte din Mecanismul de Ajustare a Carbonului la Frontieră (CBAM) va introduce un cost suplimentar pentru materiile prime și produsele semifinite provenite din state non-UE, se arată într-o analiză citată…
Mesaje de Anul Nou 2026. Cele mai frumoase felicitări, mesaje și urări de Revelion pentru familie, cei dragi și colegi # HotNews.ro
Anul Nou este una dintre cele mai așteptate sărbători ale anului. Este și un moment minunat pentru a trimite mesaje, urări și felicitări celor dragi. Fie că sunt rude, fie că sunt colegi sau prieteni,…
Program Metrorex și STB de Revelion 2026. Cum vor circula autobuzele și metroul de Anul Nou # HotNews.ro
Metroul va circula, în noaptea de Revelion 2026, la interval de circa 20 de minute, conform Metrorex. Și STB a anunțat programul autobuzelor din București de Anul Nou, precum și măsuri speciale în contextul evenimentului…
Hidroelectrica va întrerupe temporar emiterea de facturi în luna ianuarie, ca urmare a unor lucrări la sistemele informatice, se arată într-un anunț al companiei cu peste un milion de clienți. Este vorba despre „un proiect…
VIDEO Bătaia cu ciomegele de la Ruginoasa a fost oprită de jandarmi cu gaze lacrimogene / Explicația forțelor de ordine # HotNews.ro
Jandarmii au utilizat gaze lacrimogene miercuri dimineaţă, în comuna Ruginoasa, județul Iași, pentru a opri grupurile de săteni să participe la tradiţionala bătaie cu ciomegele din ultima zi a anului. De la primele ore ale dimineții,…
Mossadul israelian a făcut apel miercuri la protestatarii iranieni să-și intensifice mobilizarea socială, afirmând că este alături de ei „pe teren”, unde demonstrațiile au afectat marți cel puțin zece universități, transmite France Presse. „Ieșiți împreună…
Cel mai urmărit serial din istoria Netflix se încheie la noapte cu un episod de lungimea unui film: „Totul se reduce cu adevărat la minutele finale” # HotNews.ro
Serialul „Stranger Things” care a avut premiera pe Netflix în 2016 se va încheia cu al cincilea sezon în noaptea dintre ani, platforma americană de streaming plănuind un final grandios pentru ceea ce a calculat…
Deputate japoneze de toate orientările politice, printre care și șefa guvernului Sanae Takaichi, s-au unit pentru a cere mai multe toalete pentru femei în clădirea Parlamentului, numărul acestora fiind total insuficient în fața feminizării graduale…
Ce temperaturi vor fi în primele zile din 2026. Șefa ANM anunță când vom avea „o zi autentică de iarnă”: „Se poate forma un strat consistent de zăpadă” # HotNews.ro
Noaptea de Revelion va fi una geroasă, cu temperaturi minime de până la -14 grade în zonele depresionare și de până la -9 grade în în Capitală. Primele zile din 2026 ne întâmpină cu vreme…
China cere Olandei să își corecteze „greșelile” după ce a preluat controlul asupra producătorului de cipuri Nexperia și o face responsabilă de criza din Europa # HotNews.ro
China a îndemnat miercuri Olanda să corecteze ceea ce Beijingul a numit „greșeli” în legătură cu producătorul de cipuri Nexperia și să elimine obstacolele din calea asigurării stabilității producției globale de cipuri și a lanțului…
LOTO. Tragerile speciale de Anul Nou. Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49, categoria I # HotNews.ro
Loteria Română organizeaza miercuri, 31 decembrie, tragerile speciale loto de Anul Nou. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 vor avea loc două trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară. HotNews va…
Singurul oraș din România unde au fost aproape 24 de grade Celsius în decembrie – Patru decenii de la un record meteo remarcabil # HotNews.ro
În decembrie 1985 se înregistra la Câmpina o temperatură record pentru ultima lună din an: 23,4 °C, valoare care nici până acum nu a fost depășită în țară în decembrie. Cu 15 grade Celsius peste…
O fugară „most wanted”, condamnată la peste 15 ani de închisoare, a fost adusă în România # HotNews.ro
Poliţia Română a anunțat că au fost aduse în ţară, sub escortă, şapte persoane condamnate sau cu mandate de arestare preventivă, printre care şi o femeie urmărită internaţional din categoria „most wanted”, condamnată la peste…
„A început să aibă pretenții, să-l las să mă atingă în diverse locuri”. Ce pedeapsă a primit locotenent-colonelul acuzat că a cerut favoruri sexuale unei subalterne, în schimbul unui post mai bun # HotNews.ro
Fostul comandat al Unității Militare 02286 Bascov, județul Argeș, locotenent colonelul Ionel Iordache, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru trafic de influență. Sentința, pronunțată în 29 decembrie de…
Explozie la un terminal din portul Constanța: Două persoane au murit și două sunt rănite # HotNews.ro
O explozie a avut loc, miercuri dimineaţă, în incinta unui terminal din Portul Constanţa, la anvelopa unui utilaj de manipulare a containerelor, două persoane fiind declarate decedate în urma evenimentului, iar alte două fiind rănite,…
„Liderul pe care Putin nu a reușit să-l frângă”. Maia Sandu, desemnată drept „Liderul Mondial al Anului” de publicația The Telegraph # HotNews.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată „Liderul Mondial al Anului 2025” de publicația britanică The Telegraph. „Liderul pe care Putin nu a reușit să-l frângă” este titlul pe care jurnaliștii britanici l-au dat…
Două țări africane le interzic americanilor să intre pe teritoriul lor ca răspuns la măsura lui Trump # HotNews.ro
Mali și Burkina Faso au anunțat că impun o interdicție de călătorie pentru cetățenii Statelor Unite, ca răspuns la o măsură echivalentă anunțată de administrația Trump mai devreme în cursul acestei luni, transmite agenția Reuters.…
Bine ați venit la recomandările de lectură ale anului 2025. Vă mulțumesc că sunteți din nou aici. „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni. Și cei care se consideră părinți de…
Mel Gibson și partenera sa Rosalind Ross s-au despărțit după o relație de aproape un deceniu # HotNews.ro
„Deși este trist să încheiem acest capitol din viețile noastre, suntem binecuvântați cu un fiu minunat și vom continua să fim cei mai buni părinți posibil”, au declarat Mel Gibson și Rosalind Ross într-un comunicat…
Taxe și impozite locale 2026 Galați. Creștere spectaculoasă la una dintre taxe de anul viitor # HotNews.ro
Noul an vine cu majorări de taxe și impozite la Galați, cea mai substanțială fiind la taxa de salubrizare, care crește, de la 1 ianuarie, la aproape 300 de lei pe an de persoană. De…
Durerea de cap, greața, oboseala extremă și senzația că nu te mai poți ridica din pat sunt simptome care apar după o seară în care ai exagerat cu alcoolul. Deși nu există un remediu miraculos,…
Trenurile Eurostar au început să circule din nou după haosul de marți, însă pasagerii sunt avertizați să se aștepte la întârzieri # HotNews.ro
Trenurile Eurostar care leagă Marea Britanie de Europa continentală prin tunelul ce trece pe sub Canalul Mânecii și-au reluat circulația miercuri, însă pasagerii au fost avertizați că sunt posibile în continuare întârzieri și anulări după…
„Cancerul să vă devoreze pe toți”. Mesajele transmise de un bărbat cu nume romănesc către o fostă Miss Italia au ajuns în toată presa italiană # HotNews.ro
O fosta Miss Italia, căsătorită cu un cunoscut fotbalist italian, a tras un semnal de alarmă cu privire la ura din mediile sociale după ce după ce au primit mesaje de la un cont cu…
Comandantul armatei ruse a anunțat ordinul dat de Putin după ce Moscova a acuzat Ucraina că i-a atacat reședința cu drone # HotNews.ro
Generalul rus cu cel mai înalt grad a declarat miercuri că forțele sale înaintează în nord-estul Ucrainei și că președintele Vladimir Putin a ordonat extinderea în 2026 a teritoriului pe care Moscova îl numește „zonă…
Tentative de înșelăciune cu numele Bursei de Valori București / Site-uri care copiază elemente grafice din portalul BVB promit dividende false pentru a fura date bancare # HotNews.ro
Bursa de Valori București (BVB) a transmis, miercuri, un avertisment cu privire la apariția unor site-uri înșelătoare care copiază identitatea vizuală a BVB pentru a colecta în mod ilegal date cu caracter personal și informații…
Taxe și impozite locale 2026 Pitești. Impozitele pe clădiri aproape se dublează de anul viitor # HotNews.ro
Impozitele pe clădiri vor creşte în municipiul Piteşti, în anul 2026, cu până la 109%, a informat, marţi, Direcţia Impozite şi Taxe Locale, transmite Agerpres. Consiliul Local Piteşti a adoptat, luni, o hotărâre prin care…
Telenovela transferului lui Louis Munteanu (23 de ani) de la CFR Cluj din SuperLiga este pe cale de a se încheia, potrivit Prima Sport. Jucătorul a fost la un pas să plece de la echipă…
SuperLiga: Devenit indezirabil la Rapid, Baroan a devenit o variantă pentru o rivală / „Sută la sută e opţiune” # HotNews.ro
Anunţat să-şi caute echipă, nemaifiind o soluţie pentru Rapid, Antoine Baroan (25 de ani) ar putea rămâne în Superliga, scrie Orange Sport. Atacantul francez este pe placul unui antrenor din Superliga, chiar dacă n-a reuşit…
Trump și-a folosit pentru prima oară în acest mandat dreptul de veto pentru a pedepsi statul Colorado # HotNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, și-a folosit dreptul de veto împotriva unui important proiect privind apa potabilă din Colorado, fiind criticat imediat de parlamentara republicană de Colorado Lauren Boebert, o fostă loială a mișcării MAGA, dar…
Adopția AI-ului pune în pericol 200.000 de locuri de muncă în sectorul bancar european. Ce job-uri vor fi cel mai afectate și cât ar putea economisi băncile # HotNews.ro
Peste 200.000 de locuri de muncă din sectorul bancar european sunt puse în pericol în următorii cinci ani, pe măsură ce băncile adoptă tot mai mult inteligența artificială și închid un număr tot mai mare…
Venirea unui nou an este ocazia cu care oamenii își transmit gânduri bune. Este un moment în care ne uităm în spate la anul care tocmai se încheie. Iată câteva mesaje de Anul Nou pentru…
Temperaturile vor fi mai scăzute decât de obicei în ultima zi a anului și în noaptea de Revelion, au anunțat meteorologii. Va fi o vreme mai rece decât e obișnuit, a spus Elena Mateescu, șefa Administrației…
Construcţia unui gard de 280 de kilometri care separă Letonia de Rusia a fost finalizată marţi, după mai mulţi ani de lucrări şi o investiţie de 166 de milioane de euro, informează EFE și Agerpres.…
Președintele Columbiei a spus că Statele Unite au bombardat o fabrică de cocaină la Maracaibo, în Venezuela # HotNews.ro
Președintele columbian Gustavo Petro a afirmat că Statele Unite au bombardat o fabrică de cocaină în portul Maracaibo, în vestul Venezuelei, transmite France Presse. „Știm că Trump a bombardat o fabrică în Maracaibo, credem că…
Fonduri UE 2026: Start la ajutoarele AFIR de 151,3 milioane EUR pentru fermierii din România, în ianuarie. Ghidul oficial, perioada de aplicare și pragurile intermediare # HotNews.ro
Fermierii din România vor începe în ianuarie 2026 sesiunea de depunere online a proiectelor pentru a obține ajutoare AFIR în valoare totală de 151,3 milioane EUR, prin intervenția DR-16 Investiții în sectorul legume și/ sau…
Taxe și impozite locale 2026 București. Cu cât cresc taxele și impozitele pe clădiri și mașini la anul # HotNews.ro
Bucureştenii vor plăti în 2026 impozite şi taxe locale mai mari. Decizia a fost luată într-una din ultimele şedinţe ale Consiliului General al Capitalei, de marți, 22 decembrie, potrivit Agerpres. Bucureştenii vor plăti în 2026…
Un atac ucrainean cu drone a provocat un incendiu la rafinăria petrolieră Tuapse, a anunțat miercuri dimineață comandamentul operațional al regiunii Krasnodar din Rusia, citat de Reuters. Atacul a avariat echipamente ale rafinăriei, un dană…
LOTO. Extrageri la LOTO 6 din 49 în ultima zi a anului. Premiu uriaș la una dintre categorii # HotNews.ro
Loteria Națională organizează miercuri, 31 decembrie, ultimele extrageri la LOTO din acest an. Loteria Română organizează în ultima zi a anului, pe 31 decembrie, extrageri la LOTO 6/49, Noroc, Super Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40…
Pe ultima sută de metri, Revelionul în București se rezumă la câteva lucruri simple: locuri care te așteaptă cu brațele deschise fără rezervare, cu prețuri accesibile, și care-ți oferă posibilitatea de a schimba planul din…
Câți kilometri de autostradă s-au deschis în 2025 și ce tronsoane vor fi gata în 2026, un an care poate stabili un nou record # HotNews.ro
România a depășșit borna de 1.400 de kilometri de autostradă și drum expres, marcând al doilea cel mai prolific an din istoria sa în materie de deschideri de șosele de mare viteză. Autostrăzile și drumurile…
Primele scumpiri pentru 2026. Românii vor plăti mai mult pentru carburanți încă din noaptea de Revelion. Cu cât se scumpește plinul de motorină sau benzină # HotNews.ro
Prețul carburanților va crește cu aproximativ 30 de bani pe litru la pompă încă din noaptea dintre ani, ca urmare a unei noi majorării a accizelor încasate de statul român. Vom plăti astfel cu 14-16…
Mișcare surpriză – Frații Pavăl (Dedeman) își atrag familia în compania de investiții în agricultură, cu active de aproape 50 milioane euro # HotNews.ro
Antreprenorii Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii retailerului de bricolaj Dedeman, au atras în acționariatul vehiculului lor investițional PIF Industrial mai mulți membri ai familiei, potrivit documentelor analizate de Profit.ro. Majoritatea nu mai au implicații în…
Revelion 2026: Doi români s-au cunoscut în SUA, au locuit în Olanda și și-au găsit fericirea în Bucovina. Ce s-a întâmplat după ce au pus în fața casei lor din Fundu Moldovei o invitație # HotNews.ro
Pentru doi tineri români, anul 2026 aduce un nou început, într-un loc cunoscut drept Tainic pe rețelele de socializare. În urmă cu câțiva ani, Alex Comșa, tânăr inginer mecanic din Timișoara, a plecat să lucreze…
Casa Albă se pregătește să desființeze un centru de cercetare meteorologică din statul Colorado, o decizie aparent minoră dar care ar afecta nu doar știința climei pe Pământ, ci și capacitatea noastră de a înțelege…
Gigi Becali a fost deranjat de intenția lui Florin Tănase de a pleca de la FCSB și a dezvăluit o conversație purtată recent mijlocașul care a împlinit marți 31 de ani. Patronul FCSB, Gigi Becali,…
Ședință cu scântei la banca centrală a SUA pentru aprobarea măsurii cerute insistent de Donald Trump # HotNews.ro
Rezerva Federală (Fed), banca centrală a Statelor Unite, a fost de acord să reducă ratele dobânzilor la ședința sa din decembrie doar după o dezbatere extrem de nuanțată privind riscurile cu care se confruntă economia…
Fotbaliștii de la FC Botoșani, echipă aflată pe locul 3 din Superliga la finalul anului 2025, nu vor pleca în străinătate în cantonamentul de iarnă. „FC Botoșani și-a definitivat programul din această pauză competițională. Reunirea…
Tudor Chirilă: „Cei patru judecători PSD care au boicotat ședințele CCR sunt doar consecința unei istorii începute în 2017” # HotNews.ro
Boicotul ședințelor Curții Constituționale nu este un incident izolat, ci rezultatul unui proces politic început în 2017, afirmă Tudor Chirilă. Într-o postare pe Facebook, artistul susține că decizii luate și tolerate de-a lungul anilor au…
