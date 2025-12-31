Studiu. Marele rechin alb, specie protejată prin lege, este în pericol critic de dispariție, din cauza pescuitului ilegal și a capturilor accidentale. Peste 40 de exemplare au fost ucise doar anul acesta.

08:30

Nici Zelenski, nici Trump, nu au anunțat vreun progres major după discuțiile din Florida. Ambii au subliniat că procesul este complicat și că va dura mai mult timp. Președintele american a spus că discuțiile (la nivel de delegații) vor continua luni și că probabil va mai dura câteva săptămâni până se va ajunge la un […]