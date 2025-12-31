Ministerul Agriculturii desfiinţează 216 funcții de conducere. Care este motivul
StirileProtv.ro, 31 decembrie 2025 12:20
Ministerul Agriculturii anunţă desfiinţarea a 216 funcţii de conducere şi reducerea numărului ordonatorilor de credite cu 73, de la 166 în prezent, subliniind că cheltuielile cu salariile vor scădea cu cel puţin 10% la nivelul structurilor reorganizate.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 5 minute
12:40
Cum vor circula autobuzele și trenurile de Revelion. Programul integral pentru noaptea dintre ani # StirileProtv.ro
Societatea de Transport Bucureşti (STB) şi Metrorex asigură transportul călătorilor în noaptea de Revelion, autobuzele de noapte circulând la un interval de 20 de minute, iar trenurile la aproximativ zece minute.
12:40
Aproape 4.700 de pompieri, sprijiniți de peste 4.000 de mijloace tehnice, au fost mobilizați în noaptea de Revelion și în zilele următoare pentru asigurarea asistenței medicale de urgență, stingerea incendiilor și salvarea persoanelor aflate în pericol.
Acum 15 minute
12:30
Topul momentelor virale din 2025. Oameni salvați la limită, animale haioaseși întâmplări care au făcut internetul să râdă # StirileProtv.ro
2025 ne-a demonstrat, încă o dată, că realitatea bate orice scenariu. De la întâmplări absurde, până la animale surprinse în ipostaze trăsnite sau oameni care au scăpat la limită din situații ce păreau imposibile.
Acum 30 minute
12:20
Acum o oră
12:00
De la o întoarcere a astronauţilor în jurul Lunii şi până la alegerile de la jumătate de mandat în Statele Unite, AFP prezintă cinci evenimente de urmărit în 2026.
12:00
Doi bărbați au murit într-un accident de muncă în Portul Constanța. Cum s-a produs nefericitul eveniment # StirileProtv.ro
Doi bărbaţi au murit, miercuri, în urma unui accident de muncă produs în Portul Constanţa, iar o altă victimă a ajuns la spital cu un traumatism la picior.
11:50
De ce ajustarea fiscală nu mai poate fi amânată. Economist:„Traiul pe datorie nu poate continua la nesfârșit” # StirileProtv.ro
Valentin Tătaru, economist-șef al ING România avertizează că România se confruntă cu o problemă veche, amplificată în ultimii ani: un dezechilibru structural între cheltuielile statului și veniturile încasate.
Acum 2 ore
11:40
Nu e nicio glumă. Trei motive pentru care transportul feroviar din România este mai bun decât cel din Marea Britanie # StirileProtv.ro
Transportul feroviar din România este mai bun decât cel din Marea Britanie, oricât de surprinzător ar suna asta. Și există trei argumente în favoarea acestei aserțiuni: programul de funcționare non-stop, servicii predictibile și prețuri mult mai mici.
11:30
Programul supermarket-urilor de Revelion 2025. Ce magazine sunt deschise în noaptea dintre ani # StirileProtv.ro
Românii care vor să își completeze masa de sărbători și care au nevoie să își facă cumpărăturile pe 31 decembrie, trebuie să știe ce supermarketuri sunt deschise în această zi.
11:20
Semnificația vâscului de Revelion. De ce se sărută cuplurile sub vâsc și cum a început această tradiție # StirileProtv.ro
Vâscul era văzut ca fiind încărcat cu magie, în mitologiile europene. Deși în ziua de azi, vâscul este asociat cu norocul în dragoste, în trecut planta era mai degrabă un simbol al curățeniei spirituale, sănătății și al armoniei.
11:20
Ambasadorul SUA la NATO, despre presupusul atac asupra reşedinţei lui Putin: „Nu este clar dacă s-a întâmplat cu adevărat” # StirileProtv.ro
Ambasadorul SUA la NATO a pus la îndoială, marţi, acuzaţia Rusiei că Ucraina a atacat reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin, spunând că doreşte să vadă informaţiile serviciilor secrete americane cu privire la acest incident, relatează Reuters.
11:10
„Căpcăunul” și o femeie most wanted, printre persoanele aduse în țară. Pedepsele mari primite # StirileProtv.ro
Şapte persoane date în urmărire internaţională au fost aduse în ţară de poliţişti.
11:10
Horoscop anului 2026. Ce oportunități și perspective deschide Jupiter, marele benefic, pentru fiecare zodie anul acesta # StirileProtv.ro
Anul 2026 aduce schimbări importante în plan astrologic, iar Jupiter, marele benefic, joacă un rol central în conturarea oportunităților pentru fiecare zodie.
11:00
La 69 de ani, Mel Gibson s-a despărțit de iubita lui, mai tânără cu 34 de ani decât el. Motivul despărțirii # StirileProtv.ro
Mel Gibson și iubita sa, Rosalind Ross, s-au despărțit, conform publicației People.
Acum 4 ore
10:30
Alcoolul, țigările și carburanții se scumpesc de la 1 ianuarie 2026. Cu cât cresc prețurile # StirileProtv.ro
Nivelul accizelor la bere, vin, alcool şi combustibili se majorează din nou de la 1 ianuarie 2026, a doua oară în ultimele şase luni, potrivit Codului Fiscal.
10:30
Ce deserturi de pe masa de Revelion au cele mai puține calorii. Dulcele care este, de fapt, sănătos # StirileProtv.ro
În ultima zi din an, ciocolata nu lipsește de pe masa de sărbătoare. Cozonacul nu e nici prăjitură, nici tort. O pâine fină și dulce, pufoasă și bine crescută, cu făină, multe gălbenușuri, zahăr și unt, umplută din belșug cu nucă, cacao și stafide.
10:20
Mersul cu Plugușorul este unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri de Anul Nou din România.
10:10
Corina Caragea împlinește 43 de ani. Peste două decenii alături de telespectatori. „Fac parte din viețile românilor” # StirileProtv.ro
Pe 31 decembrie 2025, Corina Caragea împlinește 43 de ani. O aniversare care nu vorbește doar despre timp, ci despre continuitate. Despre o prezență care, de două decenii, face parte din rutina zilnică a milioane de români.
10:00
Previziuni pentru 2026 pe piața petrolului. Ce este de așteptat să se întâmple cu prețurile # StirileProtv.ro
Piaţa petrolului a traversat în 2025 o perioadă în care ”prima de risc geopolitic” a reapărut intermitent, dar a fost tot mai des contrabalansată de temerile privind un surplus de ofertă şi de aşteptările de încetinire a creşterii cererii globale.
10:00
Japonia, îngrijorată de manevrele militare ale Chinei din jurul Taiwanului: Exercițiile militare „exacerbează tensiunile” # StirileProtv.ro
Manevrele militare cu muniţie reală întreprinse la începutul săptămânii de China pentru a simula o blocadă maritimă a Taiwanului "exacerbează tensiunile" în regiune, a atenţionat miercuri Tokyo.
10:00
Fenomen spectaculos, surprins în Delta Dunării. Peștele autohton a intrat la iernat, din cauza temperaturii scăzute a apei.
09:50
Vremea azi, 31 decembrie 2025. Ultima zi din an vine cu temperaturi de până la -14 grade și viscol # StirileProtv.ro
Ultima zi din an aduce vreme rece, soare în sud și în sud-est, înnorări și ninsori slabe în celelalte regiuni. Viscolul continuă în zonele montane, dar apare și în centrul și în nord-estul țării.
09:40
Pârtiile deschise în România. „La condițiile de până acum, că am stat și în tricou, e foarte OK” # StirileProtv.ro
Sezonul de iarnă începe treptat în stațiunile montane din România. Primele pârtii pentru începători s-au deschis la Brașov, iar, în alte zone, investițiile în zăpadă artificială atrag turiștii.
09:40
Cete de urși, spectacol pe străzile din Comănești. Mii de oameni au ieșit să vadă festivalul datinilor de iarnă # StirileProtv.ro
Sărbătoare pe străzile din Comănești, județul Bacău. După ce au colindat prin toată ţara, cetele de urşi s-au întors acasă pentru festivalul datinilor.
09:30
Extrageri speciale loto de Anul Nou. Reporturi consistente la 6/49 și Joker, cu premii suplimentate # StirileProtv.ro
Loteria Română organizează miercuri, 31 decembrie, Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. Pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 vor avea loc două trageri una principală și una suplimentară.
09:30
Ce bugete au avut românii pentru petrecerea de Revelion. ”Cine nu bea, pleacă acasă” # StirileProtv.ro
Au mai rămas câteva ore din acest an, iar printre rafturile magazinelor vedem deja cum va arăta ultima noapte din 2025.
09:10
Românii care folosesc de Revelion petarde și artificii interzise riscă închisoarea # StirileProtv.ro
Peste 800 de români s-au ales în această perioadă cu dosare penale pentru că au fost prinși când vindeau articole pirotehnice interzise.
09:00
Până la petrecerea de Revelion, românii au înfruntat ”tradiționala” aglomerație de pe DN 1. ”Sperăm să ajungem” # StirileProtv.ro
Până la petrecerea de Revelion, zeci de mii de români au avut de înfruntat aglomerația din trafic pentru a ajunge la munte.
09:00
Marile orașe din țară care pregătesc petreceri de Revelion în aer liber. Unde puteți petrece în noaptea dintre ani # StirileProtv.ro
Dacă ați ales să rămâneți acasă și nu v-ați făcut încă planuri pentru Revelion, aflați că în marile orașe se organizează petreceri în aer liber.
09:00
Pensiile speciale ale magistraților, blocate la CCR. Variantele luate în calcul pentru a evita pierderea banilor din PNRR # StirileProtv.ro
Absența celor patru judecători ai Curții Constituționale de la ședința pentru pensiile magistraților naște noi discuții despre cum ar putea fi deblocată situația, ca să nu pierdem 231 de milioane de euro din PNRR.
Acum 6 ore
08:40
Noi bombardamente SUA asupra unui oraș-port din Venezuela. „Acolo se amestecă pastă de coca pentru a produce cocaină” # StirileProtv.ro
Preşedintele columbian Gustavo Petro a afirmat marţi că Statele Unite au bombardat o fabrică de cocaină în oraşul-port Maracaibo, în vestul Venezuelei, transmite AFP, preluat de Agerpres.
08:20
Ludovic Orban: ”Nu există nicio șansă să fie demis Nicușor Dan”. Care ar fi explicația # StirileProtv.ro
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban e de părere că, dacă s-ar schimba majoritatea parlamentară, iar o nouă majoritate formată din PSD şi AUR ar încerca să îl demită pe preşedintele Nicuşor Dan, nu ar avea sorţi de izbândă.
08:20
Zăpadă în ultima zi din an. Zonele sub Cod galben de vânt puternic și ninsoare viscolită | HARTĂ # StirileProtv.ro
O atenţionare Cod galben de vânt pentru mai multe regiuni intră în vigoare de miercuri, de la ora 8.00.
Acum 24 ore
23:20
„Va fi un an record”. Am putea avea peste 200 de km noi de drum de mare viteză în 2026. Ce tronsoane vor fi inaugurate # StirileProtv.ro
Anul 2026 va fi unul în care se va da în circulaţie un număr record de kilometri de drum de mare viteză, a afirmat scretarul de stat din Ministerul Transporturilor Irinel Scrioşteanu.
23:20
Rogobete: „Ambulatoriile își cresc capacitatea de răspuns pentru pacienți”. Ce se schimbă # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, aminteşte o serie de modificări legislative privind ambulatoriile de specialitate, afirmând că acestea intră pe drumul corect de dezvoltare şi de creştere reală a capacităţii de răspuns pentru oameni.
22:50
Nepoata lui J.F. Kennedy a murit de o boală incurabilă, la 35 de ani. Ultimele cuvinte scrise ale Tatianei Schlossberg # StirileProtv.ro
Tatiana Schlossberg, care era cea mai tânără nepoată a fostului președinte al SUA John F. Kennedy, a murit marți de cancer la vârsta de 35 de ani, a anunțat Fundația Bibliotecii JFK.
22:50
Bolojan a anunțat ce urmează în 2026. Tăierile și reformele pregătite de Guvern pentru anul următor. „Avem acord în coaliție” # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că pentru anul următor a obţinut un acord politic în coaliţia de guvernare pentru continuarea reformelor, el arătând că avem nevoie de o reformă atât a administraţiei locale cât şi a celei centrale.
22:30
„Pacea se întrezărește la orizont”. Premierul Poloniei susține că războiul din Ucraina s-ar putea încheia „destul de repede” # StirileProtv.ro
Premierul polonez Donald Tusk a invocat garanțiile de securitate oferite de SUA Kievului ca principal motiv de speranță că războiul s-ar putea încheia în curând, adăugând că Ucraina va trebui totuși să facă compromisuri teritoriale.
22:30
O nouă tragedie înainte de Anul Nou. Accident grav provocat de un șofer de camion care nu s-a asigurat. Doi tineri au murit # StirileProtv.ro
Un grav accident a avut loc, marţi seara, în judeţul Dolj, pe DN 56 Craiova-Calafat, la intersecţia cu DC 56 Hunia - Gară Moţăţei, în urma căruia două persoane de 22 şi 32 de ani au decedat la spital.
22:10
Reforma majoră a concediilor medicale: angajatorul va plăti 5 zile. Ce se întâmplă cu prima zi # StirileProtv.ro
Angajatorul va suporta plata a cinci zile de concediu medical, de la 1 februarie 2026, iar prima zi de concediu este diminuată de la plată. Guvernul a adoptat, în ședința de marți seara, o ordonanță de urgență în acest sens.
22:10
Exodul românilor dintr-un stat european. Aproape 40.000 se întorc anual în România: „Aici avem tot ce ne trebuie” # StirileProtv.ro
Aproximativ patru milioane de oameni au emigrat din România în deceniile de după răsturnarea comunismului, printre ei numărându-se mulți care s-au îndreptat spre Marea Britanie în căutarea unui viitor mai bun.
21:50
De ce petrec românii până la răsărit de Revelion. Suntem printre cei mai mari petrecăreți # StirileProtv.ro
În noaptea de Revelion, românii sunt printre pământenii care petrec cel mai mult. Comparativ cu alte țări, unde petrecerile se încheie la scurt timp după miezul nopții, la noi distracția continuă până aproape de răsărit.
21:40
Care e starea celor trei români evacuați din telecabină, în Italia. Recomandările MAE # StirileProtv.ro
Cei trei români care au rămas blocați în telecabina din stațiunea montană Macugnaga, situată în nordul Italiei, în vecinătatea frontierei cu Elveția, au fost evacuați și sunt într-o stare bună, anunță ministrul de Externe, Oana Țoiu.
21:40
Tradiții și obiceiuri de Revelion. Ce trebuie să faci ca să îți meargă bine tot anul # StirileProtv.ro
De dragul tradiției sau chiar din superstiție autentică, mulți își pregătesc de pe acum recuzita pentru Revelion. Vor avea pește în cuptor, struguri pe masă, bani în buzunar și roșu aprins pe sub hainele de petrecere.
21:30
Kievul discută cu Trump despre prezența trupelor americane în Ucraina. Premierul Poloniei susține că liderul SUA a acceptat # StirileProtv.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, marți, presei, că între Kiev și Donald Trump se poartă discuții despre o posibilă prezență a trupelor americane în țară, inclusiv „trupe terestre”. Premierul Poloniei susține că SUA au acceptat.
21:10
Guvernul a stabilit noi măsuri în Justiție. Ce s-a decis în ultima ședință din 2025 # StirileProtv.ro
Guvernul a aprobat, marţi, o ordonanţă de urgenţă privind măsuri temporare în domeniul Justiţiei în vederea prevenirii accentuării deficitului de personal la nivelul instanţelor şi parchetelor.
20:40
Primele pârtii deschise în acest sezon în România. Stațiunile în care se poate schia deja # StirileProtv.ro
Sezonul de iarnă începe treptat în stațiunile montane din România. Primele pârtii pentru începători s-au deschis la Brașov, iar în alte zone, investițiile în zăpadă artificială țin turiștii pe pârtie chiar și fără ninsori.
20:40
Câți muncitori străini vor putea veni în România în 2026. Principalele domenii unde vor lucra # StirileProtv.ro
Guvernul a aprobat, pentru anul 2026, un contingent de 90.000 de lucrători străini nou - admişi pe piaţa forţei de muncă din România, pentru a acoperi deficitul de personal din mai multe domenii, a anunţat marţi Ministrul Muncii.
20:40
O româncă și-a adus cârnații de casă la un aquapark din Ungaria, unde meniul și intrarea costă 69 de euro de Revelion # StirileProtv.ro
Mii de români au ales Ungaria pentru noaptea dintre ani, atrași de stațiunile cu ape termale și petreceri în aquapark.
20:30
Premierul Ilie Bolojan a făcut bilanțul celor șase luni de guvernare: „Am reuşit să ţinem în frâul cheltuielile” # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut, marţi, un bilanţ al activităţii Executivului în 2025 și a declarat că, în prima jumătate a anului, măsurile Guvernului au pus finanțele publice în ordine, asigurând respectarea țintei de deficit la final de an.
