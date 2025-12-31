Aniversarea lui LeBron James, stricată. LA Lakers, învinsă de ziua de 41 de ani a “Regelui”
Antena Sport, 31 decembrie 2025 12:50
Detroit Pistons, liderul Conferinţei de Est din NBA, a revenit cu o victorie după două înfrângeri consecutive, impunându-se cu 128-106 în faţa celor de la Los Angeles Lakers marţi seara, chiar în ziua în care legendarul LeBron James a împlinit 41 de ani. După ce a pierdut cu Utah Jazz (129-131) şi Los Angeles Clippers
• • •
Acum 30 minute
12:50
Acum o oră
12:40
Reușitele lui Bîrligea încă mai au ecou în Europa. În ultima zi din an, UEFA a avut un mesaj special despre jucătorul român. Să vedem despre ce este vorba. În pragul finalului de an, UEFA a făcut o retrospectivă a sezonului 2024–2025 din Europa League și a evidențiat golul marcat de Daniel Bîrligea în partida
12:30
Gigi Becali a auzit că Ștefan Târnovanu vrea să plece de la FCSB și a reacționat: “Eu negociez” # Antena Sport
Gigi Becali a vorbit în cadrul unei intervenții despre declarațiile oferite de Ștefan Târnovanu într-un interviu oferit unei publicații din Polonia. Goalkeeper-ul de la FCSB a mărturisit că își dorește să facă pasul către un campionat mai puternic și că ar prefera să joace și în Champions League. Becali a declarat că este gata să
Acum 2 ore
12:00
Gică Hagi e fără angajament din vara acestui an, de când i-a lăsat locul pe banca tehnică a Farului Constanța lui Ianis Zicu. Gică Popescu, cel mai bun prieten al „Regelui", vorbește despre revenirea acestuia pe postul de antrenor principal, dar și despre motivele care l-au făcut să ia o pauză. "Gică avea nevoie de
11:50
Universitatea Craiova a anunțat în mod oficial că Toni Petrea nu mai este antrenorul secund al echipei conduse de Filipe Coelho. Mesajul a fost postat de clubul din Bănie în urmă cu puțin timp pe rețelele sociale. Toni Petrea a rezistat 42 de zile în alb-albastru Venit la jumătatea lunii noiembrie în staff-ul lui Filipe
11:40
“Nu e în ADN-ul nostru să facem circ”. Gino Iorgulescu a primit replica după ce a dat un verdict îngrijorător # Antena Sport
Gino Iorgulescu a vorbit în cadrul unui interviu despre problemele financiare pe care le au echipele din Liga 1 și a dezvăluit că există inclusiv riscul ca anumite cluburi să nu încheie campionatul. După ce președintele LPF le-a numit pe Petrolul și Unirea Slobozia când a abordat acest subiect, a venit și replica din partea
11:20
La 58 de ani, Gică Popescu are o condiție fizică perfectă, dar nu fără efort. Fostul fotbalist se antrenează aproape zilnic pentru a se păstra în formă, iar de un an spune că a încetat să mai mănânce carne. Decizia s-a dovedit una bună, pentru că Gică Popescu spune despre starea lui de sănătate este
Acum 4 ore
11:10
Transfer pe ruta Simone Inzaghi – Cristi Chivu. Inter se bate cu Juventus și Barcelona pentru semnătură # Antena Sport
Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, a demarat negocierile pentru transferul internaţionalului portughez Joao Cancelo, fundaşul formaţiei saudite Al-Hilal, anunţă presa italiană. Gazzetta dello Sport afirmă că relaţia între fotbalistul lusitan şi Simone Inzaghi, fostul tehnician al lui Inter, care o pregăteşte în prezent pe Al-Hilal, este complet ruptă, ceea ce l-a obligat pe agentul
11:10
Universitatea Craiova a anunțat plecarea lui Luis Paradela. Împrumutat până la finalul anului de Deportivo Saprissa (Costa Rica) la Universitatea Craiova, Luis Paradela (28 de ani) și-a revenit după o accidentare care l-a ținut departe de teren mai multe luni, însă nu a reușit să-i convingă pe olteni să-l transfere definitiv. Plecarea a fost anunțat
10:50
“Cel mai bine plătit jucător”. Dinamo bagă mâna adânc în “buzunar” ca să-l păstreze pe Kennedy Boateng # Antena Sport
Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, a discutat recent despre situația lui Kennedy Boateng, fundaș al cărui contract expiră în această vară. Stoperul din Togo a fost asociat cu o plecare de la formația lui Kopic, însă clubul vrea să îl convingă să rămână cu un salariu demn de valoarea sa. Kennedy Boateng este unul
10:40
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine” # Antena Sport
Gică Popescu a plecat în vacanță de sărbători, dar nu pe meleaguri străine, ci chiar în România. Stațiunea din România unde fostul jucător al naționalei petrece de Revelion este Poiana Brașov, acolo unde deține și câteva cabane. "Noi obișnuim să venim în fiecare an aici, în Poiana Brașov, pentru că ne simțim foarte bine, avem
10:30
Gigi Becali, dialog cu Florinel Coman după ce a ratat “repatrierea” la FCSB: “Nu fi fraier!” # Antena Sport
Gigi Becali a dezvăluit o conversație pe care a avut-o recent cu Florinel Coman, jucător care în ciuda dorinței patronului de la FCSB, nu se va întoarce la echipa roș-albastră. Finanțatorul l-a sfătuit pe fostul său fotbalist să stea în Qatar și să profite de salariul pe care îl are. Florinel Coman a fost dintotdeauna
10:30
Omul-foarfecă de la Cupa Africii: la 15 ani era tâmplar, a debutat la 23 și acum rupe porțile în Europa # Antena Sport
Maroc s-a calificat în optimi la Cupa Africii, iar eroul "leilor din Atlas" este Ayoub El Kaabi. Spectaculosul vârf marocan a marcat trei goluri în faza grupelor, două dintre ele din foarfecă! Unul în meciul de deschidere, cu Insulele Comore (2-0), și altul în jocul cu Zambia (3-0), care a desăvârșit calificarea gazdelor. El Kaabi,
10:10
Transferul lui Louis Munteanu la DC United a intrat pe ultima sută de metri și se anunță să fie cel mai mare din istoria clubului american. Presa din Statele Unite ale Americii a făcut publică suma la care s-ar putea încheia tranzacția. Mai exact, jurnalistul Tom Bogert de la The Athletic notează că este vorba
Acum 24 ore
00:00
Cristi Borcea le cere şefilor lui Dinamo transferuri pentru titlu: “Naşul a luat bătăi de la echipe slabe” # Antena Sport
Fost acţionar şi preşedinte executiv al lui Dinamo, Cristi Borcea (55 de ani) este de părere că formaţia din Ştefan cel Mare se poate bate cu şanse reale pentru titlu dacă va aduce 3-4 jucători în această iarnă. Dinamo e pe locul 4 în Liga 1, cu 38 de puncte. "Câinii" au ratat şansa de
30 decembrie 2025
23:10
Gică Popescu: “FCSB se bate la campionat”. De ce crede “Baciul” că roş-albaştrii vor avea un avantaj în play-off # Antena Sport
Gică Popescu (58 de ani) este de părere că şi în acest an campioana ultimelor două sezoane, FCSB, este o candidată serioasă la titlu. "Baciul" a dezvăluit că nu a crezut niciun moment că FCSB ar putea rata play-off-ul. După victoriile cu Unirea Slobozia, 2-0 şi Rapid, 2-1, FCSB s-a apropiat la două puncte de
23:10
Gigi Becali l-a făcut praf pe Coelho. De ce crede că Mirel Rădoi era mai bun: “Mi-era teamă” # Antena Sport
Gigi Becali nu-l vede cu ochi buni pe tehnicianul Universităţii Craiova. Filipe Coelho este cu gruparea olteană pe locul 1 în Liga 1, dar Becali crede că antrenorul nu are rezultate. Cum justifică latifundiarul afirmaţia? Potrivit latifundiarului, Universitatea Craiova a părăsit Conference League, deci clubul a pierdut bani, iar în campionat încă nu s-a câştigat
22:00
Primele imagini cu Dan Petrescu. Cum arată după ce veştile erau îngrijorătoare în privinţa lui # Antena Sport
Au apărut primele imagini cu Dan Petrescu, după ce Gino Iorgulescu a dat veşti sumbre despre boala cu care se confruntă. Antrenorul a slăbit vizibil, dar pare că stăpâneşte destul de bine lupta cu boala. Dan Petrescu a fost surprins mergând pe stradă, cu vitalitate, semn că totul este sub control pentru fostul antrenor al
22:00
“Avem şanse mari să îndeplinim minunea” Daniel Pancu a spus cum o poate duce pe CFR Cluj în play-off! # Antena Sport
Antrenorul lui CFR Cluj, Daniel Pancu (48 de ani), a spus cum ar putea ajunge echipa lui în play-off. La finalul anului, CFR Cluj este pe locul 11 în Liga 1, cu 26 de puncte. Ocupanta locului 6, ultimul ce duce în play-off, Oţelul, are 33 de puncte. Imediat după pauza de iarnă, CFR Cluj
21:40
Jucătorul-surpriză cu care Gigi Becali vrea să dea lovitura în 2026: “Îmi place cel mai mult dintre toţi” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) e gata să promoveze la echipa mare a FCSB-ului un puşti de la academia campioanei. Este vorba despre atacantul David Popa (18 ani). FCSB a încercat să rezolve şi în acest an problema jucătorului under cu Alex Stoian (18 ani), care e atacant central, dar poate evolua şi ca extremă.
21:30
Gata! Varga confirmă: “Louis Munteanu este foarte aproape să plece”. Cu ce club bate palma # Antena Sport
Transferul lui Louis Munteanu e ca şi rezoltat, lucru confirmat chiar de patronul CFR-ului, Ioan Varga. Clubul care îl transferă pe român este DC United. Americanii l-au urmărit intens pe Munteanu. La meciul cu Rapid s-a aflat în tribune Rene Weiler, antrenorul lui DC United. Echipa americană a făcut imediat o ofertă pentru CFR Cluj,
21:10
21:10
21:10
21:10
21:00
21:00
21:00
20:50
Dinamo pregăteşte transferul momentului. Jucătorul nu merge la FCSB şi aşteaptă să semneze # Antena Sport
Dinamo e foarte aproape să sufle un jucător pe care şi FCSB îl doreşte. Este vorba de Mario Tudose, care e la pun pas să-şi dea acordul să semneze cu gruparea din Ştefan cel Mare. Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, Dinamo a intrat în linie dreaptă cu negocierile în privinţa transferului. Jucătorul e gata să accepte,
20:40
Daniel Pancu (48 de ani) a încercat să explice evoluţiile oscilante ale lui Daniel Bîrligea (25 de ani). Atacantul a fost şi amendat de Gigi Becali (67 de ani), după ce a fost eliminat în meciul Hermannstadt – FCSB 3-3 pentru proteste repetate. Pancu l-a lăudat pe Bîrligea, numindu-l "un atacant minunat". În acest sezon
19:50
Roma, Inter sau Juventus? Impresarul lui Radu Drăguşin a anunţat că merge la Tottenham să-i decidă viitorul # Antena Sport
Radu Drăguşin va afla în următoarele zile care va fi destinaţia lui. Impresarul lui, Florin Manea, va merge în Anglia să discute cu oficialii lui Tottenham ce se va întâmpla cu el. Un transfer definitiv este exclus, dar un împrumut este posibil dacă nu primeşte şanse să joace. "Noi nu ne-am gândit să plecăm de
19:50
Cristi Borcea a calculat în procente şansele României de a trece de Turcia! Cei 3 jucători pe care se bazează # Antena Sport
Cristi Borcea (55 de ani) e de părere că Turcia e mare favorită în duelul de la baraj cu România. Cel supranumit "Leonidas" în perioada în care conducea Dinamo consideră că tricolorii au numai 20% şanse de a trece de Turcia şi a merge în finala pentru Mondialul din 2026. Turneul final al Campionatului Mondial
19:30
Olimpiu Moruțan părăseşte Aris Salonic în această iarnă şi îşi caută echipă. Jurnaliştii din Grecia susţin că fotbalistul este ofertat din Liga 1, iar mutarea s-ar putea realiza în această iarnă. "Se știe, de asemenea, că de ceva timp 'galbenii' încearcă să 'ușureze' lotul eliminând jucătorii care nu se regăsesc în planurile lui Manolo Jimenez.
18:50
Gigi Becali s-a supărat pe Florin Tănase: “Nu-i spun «La mulţi ani!», i-am închis telefonul”! Care este motivul # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit că s-a supărat pe Florin Tănase, care astăzi a împlinit 31 de ani. Becali a fost deranjat că Tănase a vrut să plece în China pe un salariu de 1.3 milioane de euro pe an. Becali îl numea constant pe Tănase "prietenul" lui. Tănase, la rândul lui, îl
18:50
Gigi Becali a anunţat unde joacă Alibec: “Şi-a scos banii!” Răsturnare de situaţie cu transferul atacantului # Antena Sport
Gigi Becali a anunaţat că FSCB are atacant! Denis Alibec face cantonamentul cu FCSB în această iarnă şi rămâne la echipă. În acest context, latifundiarul a declarat că nu mai transferă alt atacant la echipă. "M-a întrebat Mihai ce facem cu Alibec, dacă îl luăm în cantonament. Eu am zis că încă am încredere, că
18:40
Gigi Becali, anunţ surprinzător despre transferul lui Kevin Ciubotaru! Ce mai aduce: “Orice s-ar întâmpla, luăm” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a făcut o dezvăluire surprinzătoare despre Kevin Ciubotaru (21 de ani). Patronul FCSB-ului a transmis că totul a intrat în stand-by, având în vedere că nu a mai fost contactat. Becali a subliniat că va aduce neapărat în această iarnă un mijlocaş central. Gigi Becali, despre Kevin Ciubotaru: "Niciun semn
18:10
Ștefan Târnovanu vrea să plece de la FCSB: “Orice ofertă!” Gigi Becali cere 10 milioane de euro! # Antena Sport
Ștefan Târnovanu e gata să plece
18:00
A ajuns să fie sancţionat după ce Kylian Mbappe i-a donat peste 60.000 de euro! Care este motivul # Antena Sport
Un poliţist responsabil cu securitatea echipei Franţei a fost sancţionat disciplinar de Direcţia Generală a Poliţiei Naţionale (DGPN) cu pensionarea anticipată după ce a primit un cadou de la Kylian Mbappé, a aflat, marţi, AFP din surse apropiate dosarului, confirmând o informaţie publicată de Le Monde. În iunie 2023, acest poliţist detaşat la FFF a […] The post A ajuns să fie sancţionat după ce Kylian Mbappe i-a donat peste 60.000 de euro! Care este motivul appeared first on Antena Sport.
17:40
Cerinţa lui Cosmin Olăroiu să fie selecţioner al României. Gino Iorgulescu, dezvăluire despre negocierea secretă cu Burleanu # Antena Sport
Gino Iorgulescu a dezvăluit un plan mai puţin ştiut pe care Răzvan Burleanu l-a avut pentru prima reprezentativă a României. Şeful FRF a negociat cu Cosmin Olăroiu preluarea primei reprezentative, înainte ca Mircea Lucescu să ajungă selecţioner. Ce s-a întâmplat de Olăroiu nu a mai ajuns pe banca României şi unde negocierile s-au oprit? Gino […] The post Cerinţa lui Cosmin Olăroiu să fie selecţioner al României. Gino Iorgulescu, dezvăluire despre negocierea secretă cu Burleanu appeared first on Antena Sport.
17:30
Gesturile de sute de mii de euro făcute de David Popovici în 2025: “Nu ne vom opri aici” # Antena Sport
David Popovici (21 de ani) a fost implicat în mai multe campanii caritabile în 2025. Fundaţia Hope and Homes for Children România anunţa în luna mai că în doar 10 zile David Popovici a strâns 173.000 de euro în cadrul campaniei “Ambasador pentru Acasă” prin donarea echipamentului purtat la festivitatea de premiere de la Jocurile […] The post Gesturile de sute de mii de euro făcute de David Popovici în 2025: “Nu ne vom opri aici” appeared first on Antena Sport.
17:10
Dinamo, nou antrenor lângă Zeljko Kopic. Staff-ul tehnic se întăreşte cu un fost căpitan # Antena Sport
Dinamo face o mutare interesantă în staff-ul tehnic al echipei. Roș-albii îl aduc pe Răzvan Patriche (39 de ani) în echipa lui Zeljko Kopic, care va avea rol de antrenor secund. Fostul căpitan de la Dinamo s-a retras în vară din activitatea fotbalistică şi se va alătura acum formaţiei din Ştefan cel Mare ca antrenor […] The post Dinamo, nou antrenor lângă Zeljko Kopic. Staff-ul tehnic se întăreşte cu un fost căpitan appeared first on Antena Sport.
17:00
Bernadette Szocs, cea mai bună jucătoare română de tenis de masă în 2025! Topul realizat de Federaţie # Antena Sport
Jucătoarea stelistă Bernadette Szocs a fost declarată cea mai bună sportivă a Federaţiei Române de Tenis de Masă în 2025, în urma rezultatelor obţinute la competiţiile majore din acest an. Bernadette Szocs este vicecampioană mondială de dublu feminin şi vicecampioană europeană cu echipa României. Topul Federaţiei Române de Tenis de Masă Federaţia Română de Tenis de […] The post Bernadette Szocs, cea mai bună jucătoare română de tenis de masă în 2025! Topul realizat de Federaţie appeared first on Antena Sport.
16:40
Fotbalul „de tarla” din Anglia, peste Superliga: număr record de fani la un meci de liga a opta! # Antena Sport
De Boxing Day, care în acest an a avut loc pe 26 decembrie, stadioanele din Anglia au înregistrat asistențe record. Inclusiv o echipă din liga a opta engleză a strâns peste 5.000 de spectatori la meci. FC Bury, care evoluează în Northern Premier League Division One West (echivalentul ligii a opta), a jucat acasă cu […] The post Fotbalul „de tarla” din Anglia, peste Superliga: număr record de fani la un meci de liga a opta! appeared first on Antena Sport.
16:40
De ce a dispărut cel mai cunoscut milionar al României şi patron în Liga 1. Mitică Dragomir: “L-au curățat” # Antena Sport
Cu ani în urmă era cel mai cunoscut milionar al României şi era un prosper patron în Liga 1. Câştiga trofee şi se bucura de afaceri de succes. Este vorba de Ioan Niculae, care ani la rând s-a bătut cu Gigi Becali sau Ţiriac în avere. Aşa cum Astra s-a stins, aşa şi Ioan Niculae […] The post De ce a dispărut cel mai cunoscut milionar al României şi patron în Liga 1. Mitică Dragomir: “L-au curățat” appeared first on Antena Sport.
16:30
“Legea Wenger” privind offside-ul, aproape de a fi implementată! Declaraţia şefului FIFA, Gianni Infantino # Antena Sport
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a sugerat că „legea Wenger” privind poziţia de offside ar putea fi introdusă în viitor. Promovată de fostul antrenor al echipei Arsenal, aceasta constă în semnalarea unei poziţii de ofsaid numai dacă întregul corp al atacantului depăşeşte cel al ultimului apărător. „Să luăm exemplul regulii offside-ului, care a evoluat de-a lungul […] The post “Legea Wenger” privind offside-ul, aproape de a fi implementată! Declaraţia şefului FIFA, Gianni Infantino appeared first on Antena Sport.
16:20
Max Verstappen, peste Lando Norris în opinia piloților și a șefilor din F1. Distincțiile câștigate de olandez # Antena Sport
Olandezul Max Verstappen (Red Bull) a fost votat cel mai bun pilot al anului în Formula 1, deşi nu a reuşit să câştige titlul de campion mondial, informează L’Equipe. Ca în fiecare an, directorii celor zece echipe angrenate în Formula 1 au fost solicitaţi să voteze pentru stabilirea clasamentului celor mai buni 10 piloţi ai […] The post Max Verstappen, peste Lando Norris în opinia piloților și a șefilor din F1. Distincțiile câștigate de olandez appeared first on Antena Sport.
16:10
Adrian Ilie a acordat un interviu pentru Antena Sport în cadrul căruia a abordat mai multe subiecte, printre care și ce își dorește de la anul 2026. Când s-a raportat la aspirațiile pe care le are pe plan sportiv, “Cobra” a avut un mesaj clar: România la Campionatul Mondial. România a avut o prestație sub […] The post Adrian Ilie și-a dezvăluit dorința pentru anul 2026: “Pe plan sportiv” appeared first on Antena Sport.
16:10
Jaqueline Cristian, ambiții uriașe pentru anul 2026. De ce nu mai sărbătorește revelionul de 5 ani # Antena Sport
Jaqueline Cristian a avut un an 2025 de excepție, reușind să încheie anul din postura de cea mai bine clasată jucătoare a României. Acum, sportiva și-a trasat obiective importante pentru noul an, printre care și urcarea în ierarhia mondială. Acesta a discutat cu jurnaliștii la aeroport, chiar înainte de a decola către Australia, acolo unde […] The post Jaqueline Cristian, ambiții uriașe pentru anul 2026. De ce nu mai sărbătorește revelionul de 5 ani appeared first on Antena Sport.
14:30
Soluții pentru Radu Drăgușin! Două cluburi din Premier League, interesat de stoperul român # Antena Sport
Revenit pe gazon după aproape 11 luni, Radu Drăgușin ia în calcul varianta plecării de la Tottenham, cel puțin pentru a doua parte a acestui sezon, neavând certitudinea că va putea aduna partide în picioare până la finalul acestei stagiuni. De fotbalistul român s-au interesat două formații din Premier League, însă acesta nu exclude nici […] The post Soluții pentru Radu Drăgușin! Două cluburi din Premier League, interesat de stoperul român appeared first on Antena Sport.
14:20
Horațiu Moldovan nu duce lipsă de oferte. Unde poate ajunge după ce a ratat transferul în Italia # Antena Sport
Horațiu Moldovan încearcă din răsputeri să își găsească o echipă unde să evolueze constant, în condițiile în care la Real Oviedo a bifat un singur meci din vară încoace. După ce a ratat șansa de a fi împrumutat la Spezia, în Serie B, goalkeeper-ul de 27 de ani ar fi primit o nouă ofertă, mai […] The post Horațiu Moldovan nu duce lipsă de oferte. Unde poate ajunge după ce a ratat transferul în Italia appeared first on Antena Sport.
