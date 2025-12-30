Cum l-a numit Daniel Pancu pe atacantul FCSB-ului, Daniel Bîrligea!
Antena Sport, 30 decembrie 2025 20:40
Daniel Pancu (48 de ani) a încercat să explice evoluţiile oscilante ale lui Daniel Bîrligea (25 de ani). Atacantul a fost şi amendat de Gigi Becali (67 de ani), după ce a fost eliminat în meciul Hermannstadt – FCSB 3-3 pentru proteste repetate. Pancu l-a lăudat pe Bîrligea, numindu-l "un atacant minunat". În acest sezon […]
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 10 minute
21:10
Jurnal Antena Sport | Andrei Gheorghiţă a trecut pe la frizerul fotbaliştilor înainte de petrecerea de Anul Nou # Antena Sport
Jurnal Antena Sport | Andrei Gheorghiţă a trecut pe la frizerul fotbaliştilor înainte de petrecerea de Anul Nou
21:10
Jurnal Antena Sport | Adrian Ilie o vede pe FCSB în lupta pentru titlu! Cu cine se vor lupta roş-albaştrii # Antena Sport
Jurnal Antena Sport | Adrian Ilie o vede pe FCSB în lupta pentru titlu! Cu cine se vor lupta roş-albaştrii
21:10
Jurnal Antena Sport | Marina Dina e gata să înfrunte orice obstacol la Survivor
21:10
Jurnal Antena Sport | Marius Urzică vrea să fie campion şi la Power Couple
Acum 30 minute
21:00
Jurnal Antena Sport | Gică Popescu a spus care e marea sa dorinţă pentru anul 2026!
21:00
Jurnal Antena Sport | Echipa la care ar putea ajunge Denis Drăguş, după ce Lucescu i-a cerut să joace # Antena Sport
Jurnal Antena Sport | Echipa la care ar putea ajunge Denis Drăguş, după ce Lucescu i-a cerut să joace
21:00
Jurnal Antena Sport | Revelionul o prinde pe aeroport pe Jaqueline Cristian
20:50
Dinamo pregăteşte transferul momentului. Jucătorul nu merge la FCSB şi aşteaptă să semneze # Antena Sport
Dinamo e foarte aproape să sufle un jucător pe care şi FCSB îl doreşte. Este vorba de Mario Tudose, care e la pun pas să-şi dea acordul să semneze cu gruparea din Ştefan cel Mare. Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, Dinamo a intrat în linie dreaptă cu negocierile în privinţa transferului. Jucătorul e gata să accepte, […]
Acum o oră
20:40
Acum 2 ore
19:50
Roma, Inter sau Juventus? Impresarul lui Radu Drăguşin a anunţat că merge la Tottenham să-i decidă viitorul # Antena Sport
Radu Drăguşin va afla în următoarele zile care va fi destinaţia lui. Impresarul lui, Florin Manea, va merge în Anglia să discute cu oficialii lui Tottenham ce se va întâmpla cu el. Un transfer definitiv este exclus, dar un împrumut este posibil dacă nu primeşte şanse să joace. "Noi nu ne-am gândit să plecăm de […]
19:50
Cristi Borcea a calculat în procente şansele României de a trece de Turcia! Cei 3 jucători pe care se bazează # Antena Sport
Cristi Borcea (55 de ani) e de părere că Turcia e mare favorită în duelul de la baraj cu România. Cel supranumit "Leonidas" în perioada în care conducea Dinamo consideră că tricolorii au numai 20% şanse de a trece de Turcia şi a merge în finala pentru Mondialul din 2026. Turneul final al Campionatului Mondial […]
19:30
Olimpiu Moruțan părăseşte Aris Salonic în această iarnă şi îşi caută echipă. Jurnaliştii din Grecia susţin că fotbalistul este ofertat din Liga 1, iar mutarea s-ar putea realiza în această iarnă. "Se știe, de asemenea, că de ceva timp 'galbenii' încearcă să 'ușureze' lotul eliminând jucătorii care nu se regăsesc în planurile lui Manolo Jimenez. […]
Acum 4 ore
18:50
Gigi Becali s-a supărat pe Florin Tănase: “Nu-i spun «La mulţi ani!», i-am închis telefonul”! Care este motivul # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit că s-a supărat pe Florin Tănase, care astăzi a împlinit 31 de ani. Becali a fost deranjat că Tănase a vrut să plece în China pe un salariu de 1.3 milioane de euro pe an. Becali îl numea constant pe Tănase "prietenul" lui. Tănase, la rândul lui, îl […]
18:50
Gigi Becali a anunţat unde joacă Alibec: “Şi-a scos banii!” Răsturnare de situaţie cu transferul atacantului # Antena Sport
Gigi Becali a anunaţat că FSCB are atacant! Denis Alibec face cantonamentul cu FCSB în această iarnă şi rămâne la echipă. În acest context, latifundiarul a declarat că nu mai transferă alt atacant la echipă. "M-a întrebat Mihai ce facem cu Alibec, dacă îl luăm în cantonament. Eu am zis că încă am încredere, că […]
18:40
Gigi Becali, anunţ surprinzător despre transferul lui Kevin Ciubotaru! Ce mai aduce: “Orice s-ar întâmpla, luăm” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a făcut o dezvăluire surprinzătoare despre Kevin Ciubotaru (21 de ani). Patronul FCSB-ului a transmis că totul a intrat în stand-by, având în vedere că nu a mai fost contactat. Becali a subliniat că va aduce neapărat în această iarnă un mijlocaş central. Gigi Becali, despre Kevin Ciubotaru: "Niciun semn […]
18:10
Ștefan Târnovanu vrea să plece de la FCSB: “Orice ofertă!” Gigi Becali cere 10 milioane de euro! # Antena Sport
Ștefan Târnovanu e gata să plece de la FCSB şi anunţă că e dispus să ia în calcule orice ofertă care vine pentru el. Portarul crede că este momentul să facă un alt pas important în cariera lui, după ce la gruparea bucureşteană a atins tot ce putea realiza, crede el. "Da, aș vrea să […]
18:00
A ajuns să fie sancţionat după ce Kylian Mbappe i-a donat peste 60.000 de euro! Care este motivul # Antena Sport
Un poliţist responsabil cu securitatea echipei Franţei a fost sancţionat disciplinar de Direcţia Generală a Poliţiei Naţionale (DGPN) cu pensionarea anticipată după ce a primit un cadou de la Kylian Mbappé, a aflat, marţi, AFP din surse apropiate dosarului, confirmând o informaţie publicată de Le Monde. În iunie 2023, acest poliţist detaşat la FFF a […]
17:40
Cerinţa lui Cosmin Olăroiu să fie selecţioner al României. Gino Iorgulescu, dezvăluire despre negocierea secretă cu Burleanu # Antena Sport
Gino Iorgulescu a dezvăluit un plan mai puţin ştiut pe care Răzvan Burleanu l-a avut pentru prima reprezentativă a României. Şeful FRF a negociat cu Cosmin Olăroiu preluarea primei reprezentative, înainte ca Mircea Lucescu să ajungă selecţioner. Ce s-a întâmplat de Olăroiu nu a mai ajuns pe banca României şi unde negocierile s-au oprit? Gino […]
17:30
Gesturile de sute de mii de euro făcute de David Popovici în 2025: “Nu ne vom opri aici” # Antena Sport
David Popovici (21 de ani) a fost implicat în mai multe campanii caritabile în 2025. Fundaţia Hope and Homes for Children România anunţa în luna mai că în doar 10 zile David Popovici a strâns 173.000 de euro în cadrul campaniei "Ambasador pentru Acasă" prin donarea echipamentului purtat la festivitatea de premiere de la Jocurile […]
Acum 6 ore
17:10
Dinamo, nou antrenor lângă Zeljko Kopic. Staff-ul tehnic se întăreşte cu un fost căpitan # Antena Sport
Dinamo face o mutare interesantă în staff-ul tehnic al echipei. Roș-albii îl aduc pe Răzvan Patriche (39 de ani) în echipa lui Zeljko Kopic, care va avea rol de antrenor secund. Fostul căpitan de la Dinamo s-a retras în vară din activitatea fotbalistică şi se va alătura acum formaţiei din Ştefan cel Mare ca antrenor […]
17:00
Bernadette Szocs, cea mai bună jucătoare română de tenis de masă în 2025! Topul realizat de Federaţie # Antena Sport
Jucătoarea stelistă Bernadette Szocs a fost declarată cea mai bună sportivă a Federaţiei Române de Tenis de Masă în 2025, în urma rezultatelor obţinute la competiţiile majore din acest an. Bernadette Szocs este vicecampioană mondială de dublu feminin şi vicecampioană europeană cu echipa României. Topul Federaţiei Române de Tenis de Masă Federaţia Română de Tenis de […]
16:40
Fotbalul „de tarla” din Anglia, peste Superliga: număr record de fani la un meci de liga a opta! # Antena Sport
De Boxing Day, care în acest an a avut loc pe 26 decembrie, stadioanele din Anglia au înregistrat asistențe record. Inclusiv o echipă din liga a opta engleză a strâns peste 5.000 de spectatori la meci. FC Bury, care evoluează în Northern Premier League Division One West (echivalentul ligii a opta), a jucat acasă cu […]
16:40
De ce a dispărut cel mai cunoscut milionar al României şi patron în Liga 1. Mitică Dragomir: “L-au curățat” # Antena Sport
Cu ani în urmă era cel mai cunoscut milionar al României şi era un prosper patron în Liga 1. Câştiga trofee şi se bucura de afaceri de succes. Este vorba de Ioan Niculae, care ani la rând s-a bătut cu Gigi Becali sau Ţiriac în avere. Aşa cum Astra s-a stins, aşa şi Ioan Niculae […]
16:30
“Legea Wenger” privind offside-ul, aproape de a fi implementată! Declaraţia şefului FIFA, Gianni Infantino # Antena Sport
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a sugerat că „legea Wenger" privind poziţia de offside ar putea fi introdusă în viitor. Promovată de fostul antrenor al echipei Arsenal, aceasta constă în semnalarea unei poziţii de ofsaid numai dacă întregul corp al atacantului depăşeşte cel al ultimului apărător. „Să luăm exemplul regulii offside-ului, care a evoluat de-a lungul […]
16:20
Max Verstappen, peste Lando Norris în opinia piloților și a șefilor din F1. Distincțiile câștigate de olandez # Antena Sport
Olandezul Max Verstappen (Red Bull) a fost votat cel mai bun pilot al anului în Formula 1, deşi nu a reuşit să câştige titlul de campion mondial, informează L'Equipe. Ca în fiecare an, directorii celor zece echipe angrenate în Formula 1 au fost solicitaţi să voteze pentru stabilirea clasamentului celor mai buni 10 piloţi ai […]
16:10
Adrian Ilie a acordat un interviu pentru Antena Sport în cadrul căruia a abordat mai multe subiecte, printre care și ce își dorește de la anul 2026. Când s-a raportat la aspirațiile pe care le are pe plan sportiv, "Cobra" a avut un mesaj clar: România la Campionatul Mondial. România a avut o prestație sub […]
16:10
Jaqueline Cristian, ambiții uriașe pentru anul 2026. De ce nu mai sărbătorește revelionul de 5 ani # Antena Sport
Jaqueline Cristian a avut un an 2025 de excepție, reușind să încheie anul din postura de cea mai bine clasată jucătoare a României. Acum, sportiva și-a trasat obiective importante pentru noul an, printre care și urcarea în ierarhia mondială. Acesta a discutat cu jurnaliștii la aeroport, chiar înainte de a decola către Australia, acolo unde […]
Acum 8 ore
14:30
Soluții pentru Radu Drăgușin! Două cluburi din Premier League, interesat de stoperul român # Antena Sport
Revenit pe gazon după aproape 11 luni, Radu Drăgușin ia în calcul varianta plecării de la Tottenham, cel puțin pentru a doua parte a acestui sezon, neavând certitudinea că va putea aduna partide în picioare până la finalul acestei stagiuni. De fotbalistul român s-au interesat două formații din Premier League, însă acesta nu exclude nici […]
14:20
Horațiu Moldovan nu duce lipsă de oferte. Unde poate ajunge după ce a ratat transferul în Italia # Antena Sport
Horațiu Moldovan încearcă din răsputeri să își găsească o echipă unde să evolueze constant, în condițiile în care la Real Oviedo a bifat un singur meci din vară încoace. După ce a ratat șansa de a fi împrumutat la Spezia, în Serie B, goalkeeper-ul de 27 de ani ar fi primit o nouă ofertă, mai […]
13:50
Cristi Chivu, printre “oamenii anului”. Antrenorul lui Inter a surprins o legendă din Italia # Antena Sport
Cristi Chivu a avut un 2025 bun, în care a reușit în primă fază să o salveze pe Parma de la retrogradare, după care să termine anul cu Inter pe primul loc în Serie A. În urma realizărilor sale de pe parcursul ultimelor luni, antrenorul român a intrat în vizorul emblematicului Gianfranco Zola, care l-a […]
13:50
Turcii de la Fenerbahce, pregătiți de o lovitură tare pe piața transferurilor! Starul din Serie A așteptat # Antena Sport
Fenerbahce a făcut investiții uriașe în transferuri în ultimii ani, însă clubul din Turcia nu a făcut pași importanți pe plan european, nici măcar sub comanda lui Jose Mourinho. Acum conducerea pregătește un nou transfer de proporții, fiind interesată să achiziționeze unul dintre cei mai importanți jucători de la AC Milan. Christopher Nkunku, dorit de […]
Acum 12 ore
13:10
“Trei pumni! N-am știut de unde a venit”. Legendarul Ronaldo Nazario, poveste brutală de când avea 16 ani # Antena Sport
Ronaldo Nazario este unul dintre cei mai mari jucători pe care fotbalul i-a văzut în toată istoria sa, însă se știe că nu toată cariera brazilianului a fost una "roz". Pe lângă accidentările prin care a trebuit să treacă atunci când era în mare formă, fostul atacant a avut probleme încă de când evolua în […]
13:00
Radu Drăgușin a revenit în sfârșit într-un meci oficial pentru Tottenham, iar momentul a fost unul de care fundașul român s-a bucurat din plin. Șansele ca el să prindă minute la clubul din Anglia sunt mici, având în vedere perioada lungă de absență. Din acest motiv, agentul fotbalistului cotat la 22 de milioane de euro […]
12:30
(P) Erling Haaland a marcat mai multe goluri decât 3 echipe din Premier League în acest sezon # Antena Sport
În vârstă de 25 de ani, norvegianul Erling Haaland se află la al patrulea sezon la Manchester City. Acesta a fost golgheterul Premier League deja în două rânduri. La final de 2025, Manchester City se află pe locul secund în Premier League
12:00
Cifrele contractului pe care îl va avea Daniel Paraschiv la Rapid! Dan Șucu scoate bani „grei” din buzunar # Antena Sport
Se vorbește tot mai mult despre transferul lui Daniel Paraschiv la Rapid, vârful lui Real Oviedo fiind nemulțumit de numărul mic de minute de care a beneficiat la Cultural Leonese, echipa unde este în prezent împrumutat. Giuleștenii au reușit să-l convingă pe atacant să vină la Rapid, salariul oferit de Dan Șucu fiind unul pe […] The post Cifrele contractului pe care îl va avea Daniel Paraschiv la Rapid! Dan Șucu scoate bani „grei” din buzunar appeared first on Antena Sport.
12:00
Un fotbalist cu patru meciuri la FCSB s-a întors în Liga 1. Întăriri pentru Dorinel Munteanu # Antena Sport
Hermannstadt, echipa preluată recent de Dorinel Munteanu care se luptă pentru evitarea retrogradării, a oficializat în urmă cu puțin timp o nouă mutare. Sibienii au adus un jucător care a evoluat în patru meciuri în România în tricoul celor de la FCSB, și anume pe bulgarul Bozhidar Chorbadzhiyski. Dorinel Munteanu are nevoie de întăriri pentru […] The post Un fotbalist cu patru meciuri la FCSB s-a întors în Liga 1. Întăriri pentru Dorinel Munteanu appeared first on Antena Sport.
11:40
Răzvan Sava se află deja la al doilea sezon în tricoul celor de la Udinese, aducerea sa fiind văzută drept o lovitură de viitor pentru clubul din campionatul Italiei. Cu șapte apariții în acest sezon de Serie A, acesta a primit o veste excelentă din partea conducerii, care a luat decizia de a-i prelungi contractul […] The post Răzvan Sava va semna! Veste excelentă pentru portarul român appeared first on Antena Sport.
11:40
Rapid poate da un “tun” financiar dacă se face transferul lui Albion Rrahmani. Ce sumă pot primi giuleștenii # Antena Sport
Albion Rrahmani ar putea pleca de la Sparta Praga, după ce au apărut informații potrivit cărora gigantul Olympique Lyon s-a interesat de serviciile sale. În cazul în care mutarea kosovarului în Ligue 1 s-ar concretiza, Rapid ar avea și ea de câștigat de pe urma transferului fostului ei atacant. Rrahmani a fost asociat cu un […] The post Rapid poate da un “tun” financiar dacă se face transferul lui Albion Rrahmani. Ce sumă pot primi giuleștenii appeared first on Antena Sport.
11:10
Lovitură pentru Denver Nuggets. Nikola Jokic s-a accidentat și a părăsit terenul șchiopătând # Antena Sport
Denver Nuggets a suferit o înfrângere categorică, 123-147, în faţa lui Miami Heat, într-un meci disputat în NBA în noaptea dinspre luni spre marți. Pe lângă eșecul propriu-zis, campioana din 2023 și-a pierdut cel mai bun jucător, pe pivotul Nikola Jokic, care a ieșit accidentat într-un punct al jocului în care avea cifre bune. Nuggets, […] The post Lovitură pentru Denver Nuggets. Nikola Jokic s-a accidentat și a părăsit terenul șchiopătând appeared first on Antena Sport.
11:00
Ce pensie încasează Mircea Sandu de la Statul Român. „Nașul” a luat bani frumoși și de la UEFA # Antena Sport
Mircea Sandu a fost președintele Federației Române de Fotbal în perioada 1990 – 2014 și este una dintre cele mai controversate figuri din istoria recentă a fotbalului românesc. Acesta locuiește deja de ani buni în Franța, dar încasează în continuare bani de la statul român, pentru cei 43 de ani de activitate pe piața muncii. […] The post Ce pensie încasează Mircea Sandu de la Statul Român. „Nașul” a luat bani frumoși și de la UEFA appeared first on Antena Sport.
10:50
Motivul rupturii care s-a produs la Universitatea Craiova. Filipe Coelho, în prim-plan # Antena Sport
Finalul anului 2025 a fost marcat de o veste importantă pentru suporterii Universității Craiova, aceea că Toni Petrea va părăsi postul de antrenor secund pe care îl ocupa în Bănie. Recent, au apărut mai multe informații și se pare că un factor important al rutpurii dintre club și tehnician a fost relația acestuia cu Filipe […] The post Motivul rupturii care s-a produs la Universitatea Craiova. Filipe Coelho, în prim-plan appeared first on Antena Sport.
10:30
Daniel Pancu a vorbit în cadrul unui interviu despre șansele României de a se califica la Cupa Mondială și a expus un punct de vedere intrigant când a adus vorba de baraj. “Tricolorii” o vor întâlni pe Turcia în semifinala play-off-ului, iar în cazul în care vor merge mai departe vor avea de înfruntat învingătoarea […] The post Daniel Pancu, verdict surprinzător înainte de barajul României pentru Cupa Mondială appeared first on Antena Sport.
10:10
PSV Eindhoven, aproape să dea lovitura! 25 de milioane de euro venite de la un club de tradiție din Anglia # Antena Sport
Ricardo Pepi se află deja la al treilea sezon în tricoul celor de la PSV Eidnhoven, iar evoluțiile sale constante nu mai pot trece neobservate. Cu 10 goluri marcate și două pase decisive în actuala stagiune, acesta este pe lista mai multor cluburi din Anglia, Italia și Germania. Prima echipă care a înaintat deja o […] The post PSV Eindhoven, aproape să dea lovitura! 25 de milioane de euro venite de la un club de tradiție din Anglia appeared first on Antena Sport.
09:50
Starea lui Anthony Joshua poate fi mai îngrijorătoare decât pare. Ce riscă boxerul după accidentul cu 2 morți # Antena Sport
Anthony Joshua a fost implicat luni într-un accident rutier în Nigeria care s-a soldat cu moartea a doi membri din staff-ul său, care erau și prieteni ai pugilistului. Primele informații apărute după tragicul eveniment au fost acelea că boxerul se află în stare stabilă, însă presa din Marea Britanie vine cu o altă teorie mai […] The post Starea lui Anthony Joshua poate fi mai îngrijorătoare decât pare. Ce riscă boxerul după accidentul cu 2 morți appeared first on Antena Sport.
09:40
Transferul carierei pentru Albion Rrahmani! Fostul atacant al Rapidului, dorit de un colos al Europei # Antena Sport
Cu 12 goluri marcate în acest sezon pentru Sparta Praga, Albion Rrahmani este tot mai aproape de un transfer cu adevărat spectaculos, la mai bine de un an de la plecarea de la Rapid. Atacantul din Kosovo care este evaluat în prezent la 7,5 milioane de euro este dorit de un club de top din […] The post Transferul carierei pentru Albion Rrahmani! Fostul atacant al Rapidului, dorit de un colos al Europei appeared first on Antena Sport.
09:10
Kurt Zouma, în centrul atenției la Cupa Africii pe Națiuni! Jucătorul CFR-ului a primit un cadou neașteptat # Antena Sport
Kurt Zouma nu a mai jucat pentru CFR Cluj de la sfârșitul lunii octombrie, iar șansele ca el să rămână în Gruia și din această iarnă sunt minime. Francezul cu peste 200 de apariții în Premier League este în prezent în Maroc, acolo unde urmărește meciurile de la Cupa Africii pe Națiuni. El a fost […] The post Kurt Zouma, în centrul atenției la Cupa Africii pe Națiuni! Jucătorul CFR-ului a primit un cadou neașteptat appeared first on Antena Sport.
09:10
Legenda clubului Atlético Madrid, Enrique Collar, căpitan timp de aproape un deceniu, a decedat la vârsta de 91 de ani, a anunţat, luni, fostul său club. “Familia roş-albă pierde un simbol care a dat totul pentru a ridica clubul Atlético Madrid în vârful fotbalului naţional şi continental“, a salutat clubul madrilen în comunicatul publicat pe […] The post Doliu la Atletico Madrid. A murit cel mai longeviv căpitan al clubului din La Liga appeared first on Antena Sport.
09:00
Gino Iorgulescu “dă alarma” în Liga 1: “Unele echipe probabil n-o să termine campionatul”. Cele 2 cluburi numite # Antena Sport
Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a vorbit în cadrul unui interviu despre problemele financiare pe care le întâmpină cluburile din Liga 1. Conducătorul LPF a oferit inclusiv o declarație îngrijorătoare, și anume că există echipe care din cauza acestor impedimente sunt în pericol să nu încheie actuala stagiune. Fotbalul românesc a fost marcat […] The post Gino Iorgulescu “dă alarma” în Liga 1: “Unele echipe probabil n-o să termine campionatul”. Cele 2 cluburi numite appeared first on Antena Sport.
08:50
Denis Drăguș este decis să facă o schimbare în cariera sa, iar fotbalistul român și-a dat deja acceptul pentru transferul la o altă echipă din Turcia, după ce clubul a ajuns la un acord cu cei de la Trabzonspor. Este vorba despre Gaziantep, formația pentru care acesta a mai evoluat în sezonul 2023/2024 și unde […] The post Denis Drăguș și-a dat acordul! Revenire spectaculoasă pentru fotbalistul român appeared first on Antena Sport.
08:40
La începutul anului, mulți se gândeau că Isack Hadjar era la Racing Bulls doar pentru a păstra locul cald pentru Arvid Lindblad în 2026. Până la intrarea lui în F1, francezul nu a reușise să câștige niciun titlu în competițiile de juniori. În primul lui sezon din F2, 2023, a terminat pe locul 14, singura […] The post Surpriza anului – Isack Hadjar. Analiza lui Adrian Georgescu appeared first on Antena Sport.
