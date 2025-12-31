Sumele reale pe care le încasează CFR Cluj din transferul lui Louis Munteanu în MLS! Bonusuri uriașe pentru performanțele internaționalului român. Exclusiv
Fanatik, 31 decembrie 2025 15:20
Louis Munteanu este foarte aproape de o mutare spectaculoasă în MLS. Ce bani primește CFR Cluj de la DC United pentru transferul internaționalului român.
Louis Munteanu s-a transferat de la CFR Cluj la DC United. Este lovitura anului pentru clubul din Gruia, dar şi pentru fotbalist, care va avea un salariu de superstar în SUA.
Prima reacție a lui Neluțu Varga despre transferul lui Louis Munteanu la DC United: „E practic închis! Pleacă să facă vizita medicală”. Exclusiv # Fanatik
Louis Munteanu, pe picior de plecare de la CFR Cluj! Neluțu Varga a vorbit despre oferta primită pentru atacant de la D.C. United. Când are loc vizita medicală.
Mesajul transmis de Malcolm Edjouma după ce a plecat de la FCSB. Cui i-a mulțumit fotbalistul francez. „A fost un capitol din viață. O școală. Un pas esențial”.
Lovitură în instanță pentru Mirabela Grădinaru. ONG-ul partenerei de viață a lui Nicușor Dan, obligat să plătească datoriile achitate de alții # Fanatik
Asociația SOS Orașul, reprezentată de Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a fost dată în judecată de autoritățile locale pentru achitarea unei sume consistente.
Probleme de sănătate pentru Roberto Carlos! Campionul mondial a ajuns pe masa de operație. Complicații în timpul intervenției chirurgicale. Ce afecțiuni are brazilianul.
„Cel mai mare club din Europa de Est!”. Dinamo, trasă înapoi de miliardarii care au trecut prin Ștefan cel Mare: „Au vrut să fie toți ca Gigi Becali” # Fanatik
Ionel Culina susține că Dinamo ar fi ajuns cel mai mare club din Europa de Est în cazul în care afaceriștii care au investit în “Groapă” ar fi fost uniți. Fiecare și-a dorit, însă, să-l copieze pe Gigi Becali.
Cum arată casa din Londra a lui Radu Drăgușin. Ce îi place să experimenteze în capitala Angliei # Fanatik
Detalii mai puțin știute despre Radu Drăgușin. Cum își trăiește fotbalistul român viața în Londra. Marile sale pasiuni. Felul de mâncare pe care adoră să îl gătească.
Mircea Lucescu, marele atu al României în confruntarea cu Turcia! Florin Tănase, despre “finala” de la Istanbul: “Nu au ei talent mai mult decât noi!” # Fanatik
Florin Tănase știe care este atuul important al României împotriva Turciei. De ce crede mijlocașul lui FCSB că „tricolorii” pot trece de naționala din „Țara Semilunii”
Luis Paradela, prezentat oficial la noua echipă după ce a fost pus pe liber de Universitatea Craiova: „Am revenit!“ # Fanatik
Luis Paradela a fost prezentat oficial la Deportivo Saprissa după despărțirea de Universitatea Craiova. Atacantul cubanez a revenit la clubul unde a strălucit și a transmis un mesaj emoționant.
Gigi Becali și-a făcut deja planul pentru anul 2026. Ce obiective și-a trasat patronul FCSB în preajma sărbătorilor de iarnă.
Istvan Kovacs, sancționat de Bogdan Baratky după ultimul interviu: „De ce nu ați acordat henț la Șut? De ce nu ați acordat măcar corner?” # Fanatik
Bogdan Baratky a disecat în FANATIK interviul acordat de Istvan Kovacs, arbitrul delegat la ultimul derby al anului, FCSB - Rapid 2-1
Cristi Borcea cere transferuri la Dinamo: „Mai trebuie 3-4 jucători”. Ce spune fostul acționar al „câinilor” despre nașul Becali # Fanatik
Cristi Borcea, fostul acționar al celor de la Dinamo, a vorbit despre acest sezon de Superliga. Omul de afaceri este de părere că echipa din Ștefan cel Mare are șanse bune la un titlu istoric.
Plecare surprinzătoare în ultima zi din an de la Universitatea Craiova: „Îi mulțumim și îi dorim mult succes!” # Fanatik
Universitatea Craiova a rămas fără un jucător de națională! Clubul din Bănie a făcut anunțul. Motivul rupturii dintre fotbalist și banca tehnică. Unde a plecat.
Fotbalistul cuplat de media cu Sydney Sweeney, prima reacție despre presupusa relație. Ce a dezvăluit # Fanatik
Jucătorul de fotbal cu care s-ar iubi actrița Sydney Sweeney a oferit o declarație neașteptată. Sportivul a dat cărțile pe față despre viața amoroasă.
Louis Munteanu e tot mai aproape de o despărțire de CFR Cluj. Presa din Statele Unite anunță că o echipă din MLS e gata să ofere o sumă uriașă pentru atacantul român.
Valoarea starului din Premier League s-a prăbușit în ultimul an! Cum arată topul fotbaliștilor a căror cotă a scăzut cel mai mult în 2025 # Fanatik
Anul 2025 nu a fost unul foarte bun pentru mai multe vedete din fotbalul mondial, iar cotele acestora au scăzut considerabil. Ierarhia nefastă este condusă de un star din Premier League.
Marii sportivi care s-au stins din viață în anul 2025. România a rămas fără Emeric Ienei, Mihai Leu sau Flavius Domide # Fanatik
2025 a fost anul în care România a rămas fără sportivi uriași. Emeric Ienei, Mihai Leu, Marius Ciugarin, Vasile Simionaș sau Flavius Domide și-au pierdut viața.
Creștere fulminantă pentru adversarul tricolorilor care valorează acum cât toată naționala României # Fanatik
România va forța calificarea la Campionatul Mondial în duelul cu Turcia programat pe 26 martie, la Istanbul, o dispută care se anunță inegală din punct de vedere al loturilor
Care este secretul lui David Popovici. Face lucrul acesta de fiecare dată înainte de startul cursei # Fanatik
David Popovici a dezvăluit care este secretul succesului. Care este rutina înotătorului înainte să participe la fiecare cursă.
Sacrificiile unui tenismen ieșit din top 100 ATP. Pe ce cheltuie 20.000 de dolari pe lună și de ce aliment se ferea pentru că era scump # Fanatik
La ce a trebuit să renunțe un jucător de tenis care nu face parte din top 100 ATP. Pe ce dă 20.000 de dolari lunar și care e produsul pe care nu-l cumpăra pentru că era costisitor.
Cosmin Olăroiu, comparație între România și Emiratele Unite Arabe. Antrenorul este extrem de apreciat în străinătate # Fanatik
Cosmin Olăroiu a descoperit diferențele dintre țara noastră și Emiratele Unite Arabe. Celebrul antrenor este unul dintre cei mai lăudați sportivi români.
Cea mai bună jucătoare de tenis a României nu va avea Revelion. Motivul pentru care nu poate sărbători trecerea dintre ani # Fanatik
Seria turneelor WTA premergătoare Australian Open, primul Grand Slam al anului, începe la Antipozi, unde va fi prezentă și racheta numărul 1 a României
Cristiano Ronaldo a marcat cel mai bizar gol din cariera lui. Portughezul se apropie de 1000 de reușite # Fanatik
Starul lui Al Nassr a punctat din nou, iar echipa lui se menține pe primul loc în clasamentul din Arabia Saudită, fiind favorită la câștigarea titlului de campioană
Raportul CSAT ajunge în boxa acuzaților: judecătorul din dosarul Călin Georgescu – Horațiu Potra analizează excluderea probelor declasificate # Fanatik
Proces cu documente ”secrete” pe masă, la Curtea de Apel București. Un inculpat din dosarul Potra - Georgescu cere acces la toate notele clasificate. Ce răspuns i-a dat judecătorul
Un jucător care nu își mai găsește locul la Rapid ar putea rămâne totuși în SuperLiga. Fotbalistul este dorit de Dinamo, iar Andrei Nicolescu a confirmat totul.
Primul transfer al lui Dinamo în iarnă! Andrei Nicolescu dă ultimele detalii: „Este român!” # Fanatik
Dinamo a perfectat primul transfer al iernii. Andrei Nicolescu a anunţat că prezentarea oficială va fi pe 2 ianuarie, oferind detalii despre această mutare.
Sumele exorbitante „aruncate” de cluburile de fotbal pentru impresari în 2025! Echipele din Premier League au cheltuit cel mai mult # Fanatik
Anul 2025 a fost unul record la capitolul încasărilor înregistrate de agenţii de jucători. Pentru prima dată în istorie, cluburile au cheltuit mai mult de un miliard de dolari pe comisioanele date impresarilor.
30 decembrie 2025
Situație inedită la naționala Franței! Kylian Mbappe l-a pensionat anticipat pe responsabilul cu securitatea # Fanatik
Un ofițer de securitate detașat la naționala Franței, obligat să se pensioneze anticipat. Totul are legătură cu niște bani primiți de la superstarul Kylian Mbappe.
Predicțiile românului care a împlinit 100 de ani: cine câștigă titlul în SuperLiga? „Sunt iuți!” # Fanatik
Un român ajuns la vârsta de 100 de ani a spus cine va câștiga titlul în SuperLiga în acest sezon. Predicția făcută la centenar despre echipa care va triumfa în 2026.
Petrolul, răspuns acid pentru Gino Iorgulescu: ”A fost neinspirat. LPF nu ne-a dat avans din drepturile TV” # Fanatik
Gino Iorgulescu și-a arătat îngrijorarea pentru faptul că sunt cluburi din SuperLiga care ar putea să nu termine sezonul, iar Petrolul a reacționat imediat.
Povestea celui mai viral artist de circ. De la viața în casa de copii, la peste 300.000 de urmăritori în mediul online # Fanatik
Prin trucurile și mesajele sale motivaționale, Florin Răgălie a strâns o comunitate de peste 300.000 de oameni pe TikTok. FANATIK a purtat o discuție complexă cu influencer-ul crescut la casa de copii și mare fan FCSB.
Cea mai dură reacție despre transferul lui Daniel Paraschiv la Rapid: ”Sincer, nici nu știu cine e” # Fanatik
Rapid este în căutarea unui atacant, iar un nume vehiculat este cel al lui Daniel Paraschiv. Însă, venirea acestuia în Giulești nu este văzută cu ochi buni.
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 31 decembrie 2025. Câștig de 310 lei cu două meciuri de la Cupa Africii pe Națiuni # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 31 decembrie 2025, poate aduce un câștig de 310 lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din Cupa Africii pe Națiuni
De ce apare Lamine Yamal pe teren cu mâinile bandajate. Un cunoscut fizioterapeut are un răspuns surprinzător # Fanatik
Motivul pentru care Lamine Yamal e surprins cu mâinile pline de bandaje. Dezvăluirile făcute de un fizioterapeut legat de acest obicei complet neașteptat.
Here we go! Cine este Fabrizio Romano, omul care anunţă cele mai tari transferuri din fotbal # Fanatik
Fabrizio Romano a devenit în ultimii ani cel mai cunoscut jurnalist sportiv din lume. Dar, cine este italianul care anunţă cele mai tari transferuri din fotbal?
Ce titlu a primit Bernadette Szocs, cea mai frumoasă sportivă din România, la final de 2025. Foto # Fanatik
Distincția care a ajuns în posesia lui Bernadette Szocs, considerată a fi cea mai frumoasă sportivă din țara noastră. Evenimentul a avut loc la sfârșitul lui 2025.
Cătălin Mulţescu, antrenat de tatăl său: “Mi-a dat şi vreo două amenzi! I-am spus mamei să îmi dea banii înapoi” # Fanatik
Cătălin Mulțescu a avut privilegiul să fie antrenat de tatăl său, regretatul Gigi Mulțescu, în două rânduri. Fostul mare fotbalist nu și-a avantajat fiul, ba din contră. Care au fost motivele pentru care l-a amendat.
Retrospectiva anului 2025! FRF a ales cele mai spectaculoase 10 poze din fotbalul românesc. Galerie Foto # Fanatik
Federația Română de Fotbal a ales zece imagini care să reprezinte retrospectiva anului 2025. Care au fost cele mai importante evenimente ce i-au bucurat pe români
Vivi Răchită s-a umplut de bani în Bulgaria: „Totul cash”. Cum a bătut-o cu Litex pe Steaua lui Becali și Pițurcă # Fanatik
Cum s-a îmbogățit Vivi Răchită din fotbal. Fostul jucător român a fost plătit regește în Bulgaria. Unde ascundea banii când trecea granița în România.
Dan Petrescu, prima apariție publică după ce a început chimioterapia! E mai slab ca oricând. Video # Fanatik
Dan Petrescu a dispărut din viața publică de o bună bucată de vreme. Tehnicianul a preferat să nu se expună după ce a început un tratament pentru boala de care suferă.
Radu Drăguşin, transfer la un gigant din Italia?! Agentul jucătorului rupe tăcerea: „Ar fi senzaţional!” # Fanatik
Florin Manea, agentul lui Radu Drăguşin, a vorbit despre eventualul transfer al fundaşului de la Tottenham în această iarnă. Ce variante are fotbalistul.
Emeric Ienei, “lordul” fotbalului românesc: “Când îmi aduc aminte ce comportament avea… Trebuie să trag bine aer în piept!” # Fanatik
Miodrag Belodedici și-a găsit cu greu cuvintele după moartea lui Emeric Ienei. Ce spune „Belo” despre antrenorul alături de care a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986.
Florin Tănase vrea să plece de la FCSB și l-a supărat pe Gigi Becali: ”Nici nu-i spun la mulți ani!” # Fanatik
Florin Tănase a fost unul dintre cei mai buni jucători de la FCSB în acest sezon. Chiar și așa, jucătorul l-a înfuriat pe patronul Gigi Becali când l-a anunțat că ar vrea să plece.
Gigi Becali și-a ironizat adversarii după ce Toni Petrea a decis să o părăsească pe Universitatea Craiova. Ce spune patronul lui FCSB despre Filipe Coelho, principalul oltenilor
Patronul FCSB, prima reacție după ce Louis Munteanu s-a pozat în tricoul campioanei: „Nu mă interesează maimuțăreli din astea” # Fanatik
Gigi Becali a avut prima reacţie după ce Louis Munteanu s-a pozat cu tricoul FCSB la un eveniment. Patronul roş-albaştrilor susţine că transferul atacantului este un capitol închis.
Giovanni Becali, globetrotter în anii 70: “În Germania ne luau amprentele! Se temeau să nu fim spioni” # Fanatik
Giovanni Becali are o poveste de viață ce poate fi oricând sursă de inspirație pentru un film de Oscar. Cum a pătruns în Germania anilor 70 în urma unui control amănunțit.
Gigi Becali s-a sucit! Ce se întâmplă cu Denis Alibec în această iarnă: ”Poate să fie cel mai bun atacant din România” # Fanatik
Denis Alibec a jucat foarte puțin după revenirea la FCSB, iar Gigi Becali a anunțat că atacantul va fi unul dintre jucătorii care vor pleca în această iarnă.
Gigi Becali rupe tăcerea despre transferul lui Târnovanu de la FCSB: „Orice ofertă pe care o putem negocia!” # Fanatik
Gigi Becali a vorbit despre posibila plecare a lui Ştefan Târnovanu de la FCSB. Patronul roş-albaştrilor spune că ia în calcul orice ofertă pentru titularul campioanei.
Tottenham, decizie în privința transferului lui Radu Drăgușin în Serie A! Ce se întâmplă cu internaționalul român # Fanatik
Radu Drăgușin este unul dintre cei mai doriți jucători în Serie A. Ce răspuns a dat Tottenham la posibilitatea unui transfer al fundașului român în Italia.
