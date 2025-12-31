Tragedie în portul Constanța, în ultima zi din an! Doi oameni au murit în urma unui explozii
Cancan.ro, 31 decembrie 2025 15:50
Tragedie în portul Constanța, în ultima zi din an! Doi bărbați au murit, miercuri – 31 decembrie, în urma unui accident de muncă. O altă victimă a ajuns la spital cu un traumatism la picior. […]
Testele de atenție sunt exerciții vizuale sau cognitive create pentru a ne antrena capacitatea de observare, gândirea rapidă și atenția la detalii. Ne provoacă să analizăm informații aparent simple, dar care ascund indicii subtile, ajutându-ne […]
În timp ce Bucureștiul fierbe la foc mic de sărbătoare, fiecare cu treaba lui – unu’ mai face o tură de sarmale „să fie”, altul amestecă strategic în maioneza nevestei ca să iasă salata boeuf […]
Nikita vine cu acuzații grele pentru Ramona Olaru: ”Mă ocup eu de ea, cu poze și înregistrări, în hoteluri” # Cancan.ro
Scandalul dintre Ramona Olaru și Alex Bodi a căpătat o turnură neașteptată după ce în conflict a intervenit și Nikita. Aceasta a atras atenția printr-un comentariu lăsat la o postare de pe CANCAN.RO, în care […]
Greșeala fatală pe care o fac femeile de Revelion. Ce să nu porți în noaptea dintre ani: „E lipsă de educație” # Cancan.ro
Revelionul este noaptea în care regulile dispar, ținutele devin din ce în ce mai îndrăznețe, machiajele mai extravagante, iar sclipiciul ajunge vedeta absolută. Toate femeile vor să fie în top în noaptea dintre ani, dar […]
Trei zodii cărora li se schimba viața de pe 1 ianuarie 2026. Universul este de partea lor # Cancan.ro
Anul 2026 aduce perspective incredibile pentru trei dintre semnele zodiacale. Încă din prima zi a anului viața li se schimbă radical. Universul este de partea lor și vine numai cu vești bune. Schimbările sunt profunde, […]
Ce trebuie să faci pe 1 ianuarie ca să ai noroc tot anul. Ce se întâmplă dacă dormi în prima zi din 2026 # Cancan.ro
Dacă vrei să ai un an fabulos, ai grijă cum petreci pe 1 ianuarie! Sfântul Vasile cel Mare se sărbătorește pe 1 ianuarie și marchează începutul Anului Nou. Se spune că ce faci în această […]
Viviana Sposub nu se mai ascunde. E nedespărțită de cel cu care are o relație după despărțirea de George Burcea. Iustin Chiroiu, nimeni altul decât fostul iubit al fiicei lui Liviu Vârciu, Carmina, i-a pus […]
Locația exotică în care românii merg de Revelion. Cât costă să stai unde au fost cazați Brad Pitt și Angelina Jolie # Cancan.ro
Malta poate fi alegerea ideală pentru o vacanță la început de ani sau chiar pentru petrecerea de Revelion, asta dacă îți pregătești rapid bagajele și te urci în avion. Agențiile au oferte pentru toate buzunarele, […]
În seara de Revelion, mesele sunt pline nu doar de delicatese, ci și de semnificații profunde. Strugurii, peștele și banii păstrați în buzunare sunt văzute ca simboluri ale abundenței, sănătății și succesului în anul ce […]
A ieșit șifonată din 2025 și face curățenie totală în viața ei: “Renunț la oamenii care vin doar când le convine” # Cancan.ro
Anul 2026 ne bate la ușă, iar finalul anului 2025 este un moment perfect pentru a ne scrie lista cu dorințe și rezoluții pentru anul următor. Vedetele noastre au totul pregătit, au făcut un bilanț […]
O nouă descoperire uluitoare în cazul Rodicăi Stănoiu, după substanțele afrodisiace. Ce obiecte s-au ridicat din locuință # Cancan.ro
Noi detalii apar în ancheta în cazul Rodicăi Stănoiu! Telefoanele și dispozitivele electronice din vila fostului ministru al justiției sunt analizate de procurori. Anchetatorii verifică dacă a accesat cineva mesajele Rodicăi Stănoiu și mai ales […]
Rețeta ciorbă de potroace din 1841 a lui Mihail Kogălniceanu. Cum se făcea „zeama” de după beția de Revelion, în urmă cu două veacuri # Cancan.ro
Mai sunt doar câteva ore până la trecerea dintre ani, iar românii pregătesc intens masa de sărbătoarea. Pe lângă preparatele delicioase, la loc de cinste, stau și băuturile de tot felul. Petrecere se anunță una […]
Traficul rutier din centrul țării a fost grav afectat de ninsorile abundente, cele mai mari probleme fiind înregistrate pe Valea Oltului, una dintre cele mai importante artere de legătură dintre sudul și vestul României. În […]
Dacă vrei să ai parte în continuare de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat […]
Gerul paralizează România chiar în noaptea dintre ani! În unele zone din țară temperaturile vor coborâ până la minus 30 de grade. Mai mult, în vigoare sunt și câteva alerte de vânt, cu rafale ce […]
Cu ce poți înlocui mascarpone, dacă vrei să faci tiramisu? 5 metode, după ce isteria din magazine a epuizat stocurile din toată țara # Cancan.ro
Pentru pasionații de deserturi italiene, mascarpone este adesea ingredientul cheie care conferă consistență și gust cremos preparatelor. Totuși, există situații în care acest ingredient poate fi dificil de găsit, prea scump sau pur și simplu […]
Fenomen bizar în Cluj, chiar înainte de Revelion! Ce au văzut oamenii pe cer: „Chiar m-am mirat” # Cancan.ro
Chiar înainte de Revelion, un fenomen bizar a apărut în Cluj. Oamenii au fost uimiți și au scos imediat telefoanele să filmeze. Natura a dat un spectacol surprinzător, iar clujenii nu au știu ce se […]
Tudor Chirilă, Loredana și alți artiști, revoltați de schimbările lui Ilie Bolojan. Legea care îi va face să sufere # Cancan.ro
Peste 300 de artiști, autori și profesioniști din industria muzicală, printre care Tudor Chirilă, Irina Rimes, Loredana Groza și Damian Drăghici se declară revoltați de modificările pe care Legea dreptului de autor ar urma să […]
Veste proastă pentru toți pensionarii, chiar pe 31 decembrie. Ce se întâmplă cu pensiile lor, din ianuarie # Cancan.ro
Vârstnicii mai au de ceva de așteptat până vor intra în posesia pensiilor, deși nu primesc niciun leu în plus la început de an. Sumele vor ajunge la Poștă pe 5 ianuarie, dar le vor […]
Azi, 31 decembrie, dublă extragere specială la LOTO 6 din 49 de Revelion! Surprize uriașe la Joker și 5 din 40 # Cancan.ro
Miercuri, 31 decembrie, Loteria Română va organiza Tragerile Speciale Loto de Anul Nou, oferind participanților șansa de a câștiga premii importante la mai multe jocuri. Pentru Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, se vor desfășura […]
Feraru intră în scandalul Alex Bodi – Ramona Olaru: ”Înjosești bărbații și tu erai la bodegă, te duceai cu zugravi” # Cancan.ro
Scandalul momentului pare că ia amploare. După ce Alex Bodi și Ramona Olarau s-au războit în mediul online, acum un nou personaj apare. Ferraru Mădălin intervine între cei doi și se poziționează de partea lui […]
Este interzis să ai asta în casă, de Revelion. Tradiții și superstiții bizare pentru 31 decembrie 2025 # Cancan.ro
Pe măsură ce se apropie Revelionul, tot mai mulți oameni se concentrează pe curățenia și organizarea locuinței, considerând că finalul anului reprezintă momentul ideal pentru un nou început. Potrivit tradițiilor și superstițiilor populare, păstrarea ordinii […]
Fostul antrenor al formației CFR Cluj, Dan Petrescu, a fost recent observat în București, după ce și-a încheiat parcursul la clubul ardelean. În vârstă de 58 de ani, Petrescu a fost surprins în timp ce […]
Cătălin Măruță, Andra și copiii lor, Eva și David, au ales să fie de sărbători în Marbella, acolo unde dețin o casă de vacanță. Cunoscutul prezentator și familia lui i-au făcut o vizită lui Ioan […]
Dublă tragedie de Anul Nou! Doi tineri au murit, după ce un șofer de camion nu s-a asigurat # Cancan.ro
Doi tineri și-au pierdut viața înainte de Revelion și un al treilea este grav rănit din cauza unui șofer care nu a dat prioritate. Un grav accident a avut loc, marţi seara, în judeţul Dolj, […]
Horoscop Rac 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor pentru tot anul următor # Cancan.ro
Horoscop Rac 2026. Anul nou vine pentru acești nativi cu schimbări importante și un suflu nou. Este o perioadă de creștere, de stabilizare emoțională și de reconectare cu valorile personale. Astrele te susțin să-ți consolidezi […]
Test IQ exclusiv pentru genii | Mutați 2 chibrituri, pentru a transforma 906 în cel mai mare număr cu putință # Cancan.ro
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test de logică! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! […]
În ce culoare trebuie să te îmbraci în noaptea de Revelion, în funcție de zodia ta, pentru a avea noroc tot anul 2026 # Cancan.ro
Noaptea de Revelion nu este doar momentul în care facem bilanțul anului care se încheie, ci și un prag simbolic spre ceea ce urmează. Tradițiile legate de ținuta purtată la trecerea dintre ani sunt mai […]
Program TV 31 decembrie. Ce vezi pe Antena 1 sau Pro TV în noaptea de Revelion, fără Dan Negru # Cancan.ro
Program TV 31 decembrie 2025. Noaptea de Revelion vine cu multe surprize pentru cei care se vor afla în fața micilor ecrane. Televiziunile se bat în programe de sărbătoare, iar show-urile pentru 31 decembrie sunt […]
Câți bani produce Ramona Olaru în fiecare lună, doar din contul de TikTok? Estimările au luat-o razna # Cancan.ro
Estimările legate de veniturile obținute de Ramona Olaru din activitatea sa pe TikTok au devenit un subiect tot mai discutat în spațiul public, mai ales după scandalul de proporții care a izbucnit recent între aceasta […]
Revelionul se apropie cu pași repezi, dar există și persoane care încă nu știu ce fac. Fie nu au reușit să se hotărască, fie nu au mai găsit disponibil acolo unde și-au dorit sau li […]
Un studiu arată că Generația Y – sau milenialii – se descurcă de minune și fără partener. Dacă acum 20 de ani trei sferturi dintre adolescenți credeau că au nevoie de un partener pentru a […]
Icre negre în turtă – cea mai aleasă gustare de An Nou, pescuită din inima Deltei de Radu Anton Roman # Cancan.ro
În vremi de demult, când Dunărea încă mai șoptea tainele ei numai pescarilor adevărați și când sturionii își purtau mândria prin apele tulburi ale bătrânei fluvii, pe la cotloanele Deltei se nășteau mâncăruri de-o noblețe […]
Asta a fost toată iarna? Mai ninge sau nu în București? Anunțul făcut de meteorologii Accuweather # Cancan.ro
Deși mulți locuitori ai Capitalei au avut impresia că iarna din acest an a fost mai degrabă blândă și lipsită de episoade serioase de iarnă autentică, datele meteorologice recente arată că sezonul rece nu și-a […]
O nouă zi, o nouă glumă savuroasă! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă […]
Horoscop rune 31 decembrie 2025. Ziua în care planurile se rescriu: ce îți transmite runa Raidho inversată # Cancan.ro
Horoscop rune 31 decembrie 2025. Runele, vechile simboluri ale înțelepciunii nordice, dezvăluie în fiecare zi energii subtile care ne pot influența deciziile, starea interioară și drumul personal. Mesajele lor nu sunt predicții absolute, ci ghidări pentru […]
Cum au petrecut Tavi Clonda și Gabriela Cristea câteva ore fără copii. După mesele grele de sărbători, un moment ca-n tinerețe # Cancan.ro
Ce recomandă toți medicii și mai ales toți nutriționiștii după o masă grea, precum cea de Crăciun? O plimbare cu pas viguros, dar și romantic! Tavi Clonda și Gabriela Cristea par să ia foarte în […]
Calendar ortodox 31 decembrie 2025: Astăzi o cinstim pe Cuvioasa maică Melania Romana. Citește-i rugăciunea aducătoare de izbăvire! # Cancan.ro
În fiecare zi, CANCAN.RO îți aduce cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, pilda cu tâlc care îți așază gândurile și rugăciunea zilei care te însoțește în drumul tău. Un ritual scurt, dar profund, menit să aducă […]
Cartea de Tarot a zilei de 31 decembrie 2025. Cartea Morții îți transmite un semn important: schimbarea nu mai poate fi amânată # Cancan.ro
Cartea de Tarot a zilei de 31 decembrie 2025. Cartea Zilei în Tarot aduce un mesaj puternic de transformare și eliberare. Deși numele său poate părea înfricoșător, „Moartea” nu vorbește despre un sfârșit literal, ci […]
Banca Națională a României (BNR) va actualiza cursul valutar pentru pentru principalele valute din data de 31 decembrie 2025, începând cu ora 13:00. Până atunci, valorile de referință valabile rămân cele de marți, 30 decembrie. […]
Când timpul o lua de la capăt: Primul Revelion din istorie. Babilonul ne-a dat sărbătoarea de astăzi # Cancan.ro
Într-o lume fără ceasuri, fără calendare tipărite și fără artificii care să spintece cerul la miezul nopții, oamenii știau totuși un lucru cu o certitudine tulburătoare: anul trebuia să înceapă din nou. Nu simbolic, nu […]
Horoscop chinezesc 30 decembrie 2025. Curaj, intuiție și decizii importante: horoscopul chinezesc al zilei, sub semnul Tigrului # Cancan.ro
Horoscop chinezesc 30 decembrie 2025. Ziua de azi îi pune pe Tigri în centrul atenției, oferindu-le ocazia să-și demonstreze curajul și intuiția. Energia este dinamică și favorizează deciziile rapide, mai ales în plan profesional. Tigrii […]
Cosmin Natanticu, uluit de tupeul hoțului care i-a intrat în local. Scene greu de crezut: bărbatul a profitat de aglomerație și a lovit rapid # Cancan.ro
Cosmin Natanticu vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre „jaful” din cartofiseria sa din Centrul Bucureștiului. Un bărbat care a furat telefonul unei angajate, a fost surprins de camerele de supraveghere, iar apoi s-a întors, fără […]
Deliciul tradițional recomandat de Mihaela Bilic într-o zi de iarnă! „Ce poate fi mai curat și mai gustos?” – mămăliga, alimentul simplu care hrănește sănătos # Cancan.ro
În plină iarnă, când organismul are nevoie de mai multă energie, căldură și alimente care oferă sațietate, medicul nutriționist Mihaela Bilic readuce în atenție unul dintre cele mai vechi și mai sănătoase preparate ale bucătăriei […]
Prognoza meteo azi, 31 decembrie 2025. Vreme rece în toată țara, cu temperaturi negative în multe regiuni. # Cancan.ro
Prognoza meteo azi, 31 decembrie 2025. Ziua de azi aduce o vreme rece în toată România, cu temperaturi negative în multe regiuni și un cer predominant noros. Nu sunt așteptate fenomene meteo periculoase, însă frigul […]
Un grup de activiști digitali susține că a salvat aproape întregul catalog Spotify, într-un gest pe care îl descriu ca fiind o „asigurare culturală” pentru viitor, potrivit revistei Vice. Un colectiv de hackeri și arhivari […]
Dosarul care a îngrozit România: uraniul dispărut, documentele secrete și întrebarea pe care nimeni n-a mai vrut s-o pună # Cancan.ro
În urmă cu mai bine de un deceniu, România a fost scena unuia dintre cele mai tulburătoare episoade din istoria sa recentă: dispariția a zeci de kilograme de minereu de uraniu și a unor documente […]
Horoscop 31 decembrie 2025. Află zodia care se îndrăgosește chiar în ultima zi din an, dar și previziunile pentru restul nativilor zodiacului! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Ai multă energie de consumat și […]
Momente de groază la metroul din Paris! Un român a semănat teroare printre pasagerii linie 3. Bărbatul în vârstă de 26 de ani a atacat mai multe persoane. În urma celor întâmplate, românul a ajuns […]
