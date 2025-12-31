A făcut 300.000 $ dintr-o simplă idee postată pe internet. Reţeta succesului găsită de un tânăr de 18 ani

13:50

Cel mai nebun Revelion se vede chiar aici, la noi. Şi promite distracţie la cote mai înalte decât cele de la munte, muzică pentru toate gusturile şi o porţie serioasă de glume. Maratonul distracţiei începe de la ora 20, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ne vom petrece noaptea dintre ani alături de artişti consacraţi pe care îi ştim şi îi iubim, dar şi de alţii pe care îi vom cunoaşte diseară.