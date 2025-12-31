Cea mai rece zi de 31 decembrie din ultimii 5 ani. Temperaturi cu minus de Revelion. Când se va încălzi

09:00

La finalul unui an, mesajele de Anul Nou au o putere emoțională deosebită: ele exprimă speranța pentru un început proaspăt, recunoștința pentru ceea ce am trăit și încrederea că urmează clipe frumoase. Fie că sunt simple sau elaborate, serioase sau amuzante, aceste urări au capacitatea de a apropia oamenii, de a transmite că ne pasă și că ne dorim pentru cei dragi tot ceea ce este mai bun.