Ce putea face în copilărie Gică Popescu pentru a-şi imita idolul: “S-a întâmplat de două ori, nu mi-a fost bine”
Antena Sport, 31 decembrie 2025 17:20
Gică Popescu (58 de ani) a mărturisit că idolul copilăriei lui a fost Rodion Cămătaru (67 de ani). "Baciul" imita în casă loviturile de cap extraordinare ale lui Rodion Cămătaru, aşa că a ajuns să spargă geamurile locuinţei. Chiar dacă Rodion Cămătaru a fost idolul lui, Gică Popescu nu a evoluat niciodată ca atacant. "Baciul" […]
• • •
Acum 30 minute
17:30
Fotbalistul lui Bayern Munchen i-a dat mesaj lui Hansi Flick. Rămâne liber de contract la vară # Antena Sport
Barcelona nu are încă siguranța financiară necesară pentru a face investiții importante pe piața transferurilor, așa că jucătorii aflați pe final de contract sunt ținte importante pentru cei aflați în conducerea clubului. Este și exemplul lui Leon Goretzka, care va intra în ultimele șase luni de contract cu Bayern Munchen. Mijlocașul chiar l-a contactat pe […]
Acum o oră
17:20
17:00
Destinație surprinzătoare pentru Vinicius Junior! La ce club l-au propus agenții pe starul lui Real Madrid # Antena Sport
Vinicius Junior se află într-un conflict deschis cu cei din conducerea Realului, dar și cu antrenorul Xabi Alonso, la adresa căruia a avut mai multe ieșiri nervoase. Brazilianul are toate șansele să plece de pe "Bernabeu" la finalul acestui sezon, iar agenții acestuia au început deja căutările pentru a-l transfera la o altă echipă. Vinicius […]
Acum 2 ore
16:40
Universitatea Craiova a încheiat anul 2025 pe primul loc în Liga 1, iar Mihai Rotaru are de gând să continue seria investițiilor, pentru ca echipa sa să facă față atât în campionat, cât și în Cupă. Pentru asta, oltenii sunt gata să o învingă pe Dinamo în cursa pentru transferul lui Andrei Coubiș, fotbalistul care […]
16:40
Afacerea în care Cristi Borcea e îndemnat de copiii lui să investească iar, deşi i-a adus o mulţime de necazuri! # Antena Sport
Cristi Borcea (55 de ani) a oferit un interviu exclusiv pentru AntenaSport. Alături de copii şi de soţia Valentina Pelinel, Borcea a vorbit despre mai multe subiecte, inclusiv despre Dinamo, club unde a fost acţionar şi preşedinte executiv. Copiii i-au cerut să investească din nou în fotbal, chiar dacă Borcea a spus în repetate rânduri […]
16:20
Amenzi uriașe pentru Daniel Bîrligea! Suma scoasă din buzunar de atacantul de la FCSB, după clinciurile cu arbitri # Antena Sport
Gigi Becali a vorbit la finalul acestui an despre sancțiuni pe care le va aplica tuturor jucătorilor care încasează cartonașe galbene sau sunt eliminați. Patronul roș-albaștrilor a luat foc, mai ales după ce Daniel Bîrligea a văzut cartonașul roșu în confruntarea cu Hermannstadt. Acum, conducerea a aplicat mai multe amenzi jucătorilor, finanțatorul echipei fiind nemulțumit […]
16:00
Și Neluțu Varga a confirmat trecerea lui Louis Munteanu la DC United. Jucătorul va face vizita medicală pe 5 ianuarie, în Elveția. Neluțu Varga, acționarul majoritar al CFR-ului, a respins în vara trecută mai multe oferte pentru Louis Munteanu, însă în cele din urmă a fost de acord cu varianta venită din Statele Unite ale […]
Acum 4 ore
15:50
Kylian Mbappe, superstarul de la Real Madrid, accidentat la un genunchi, va fi indisponibil cel puţin trei săptămâni, informează L'Equipe. Kylian Mbappe are de câteva săptămâni probleme la ligamentele externe ale unui genunchi, iar un RMN efectuat miercuri dimineaţă a arătat o leziune care necesită tratament şi repaus. Mbappe, incert pentru Supercupa Spaniei Mbappe, care […]
15:30
Louis Munteanu va fi noul jucător al celor de la DC United, formație din Statele Unite ale Americii. După ce Anamaria Prodan, impresara sa, a confirmat mutarea, au apărut și mai multe detalii legate de mutarea care îl aduce în America de Nord pe atacantul de la CFR Cluj. Louis Munteanu va pleca din Gruia […]
15:10
FC Botoșani se află în tratative de ultima oră cu un fost jucător al FCSB-ului. Este vorba de Luis Phelipe, 24 de ani, care se află sub contract cu Sheriff Tiraspol. Moldovenii sunt dispuși să-l dea sub formă de împrumut, iar jucătorul ar fi tentat să aleagă pe FC Botoșani, mai ales că a mai […]
15:00
Prima reacție după transferul lui Louis Munteanu la DC United. Anamaria Prodan: “E ceva minunat” # Antena Sport
Anamaria Prodan, impresara lui Louis Munteanu, a oferit o reacție în exclusivitate pentru Antena Sport după ce mutarea lui Louis Munteanu în Statele Unite ale Americii s-a perfectat. Atacantul va pleca de la CFR Cluj și va ajunge la DC United, în MLS. CFR Cluj îl va ceda în sfârșit pe Louis Munteanu în această […]
14:30
Legendarul Roberto Carlos, operat de urgență la inimă. Starea în care se află brazilianul # Antena Sport
Roberto Carlos a suferit în ultima zi a anului o operație pe cord, deși el a ajuns inițial la medic din altă cauză. Starea sa este din fericire una stabilă și va rămâne sub observații în următoarele ore. Legendarul jucător brazilian de la Real Madrid, Roberto Carlos, a fost nevoit să fie operat de urgență, […]
14:10
Imaginea zilei la Cupa Africii pe Națiuni! Un suporter a stat nemișcat tot meciul. Mesajul din spate # Antena Sport
Partida de la Cupa Africii pe Națiuni dintre Botswana și Republica Democrată Congo a oferit un moment fantastic. Un suporter al naționalei "leoparzilor" a fost stană de piatră pe tot parcursul duelului, în timp ce restul suporterilor au dansat pe lângă el. Mesajul politic din spatele acțiunii suporterului RD Congo Acțiunea de la AFCON 2025 […]
14:10
Vacanța de 1 milion de euro în care ar merge Gică Popescu. Ce țară l-a fermecat: “Nu am văzut-o niciodată” # Antena Sport
Gică Popescu a dat un altfel de interviu pentru Antena Sport. Întrebat ce destinație ar alege pentru o vacanță de 1 milion de euro, fostul component la Generației de Aur a declarat glumeț că ar merge pe Lună, dar… cu bani mai puțini ar alege totuși Japonia. O țară care l-a fascinat prin disciplină și […]
Acum 6 ore
13:30
Malcom Edjouma a postat pe rețelele sociale o scrisoare prin care a anunțat despărțirea sa de FCSB, club unde a petrecut în total trei ani din cariera sa. Mijlocașul marocan primise o ofertă pentru a-și prelungi contractul până la vară, însă a refuzat. În ultima zi a anului 2025, Edjouma a decis să marcheze despărțirea […]
13:20
Americanii sunt foarte încântați de iminenta venire a lui Louis Munteanu la DC United, iar mai mule imagini cu atacantul CFR-ului în tricoul echipei din SUA au apărut în spațiul public. Și presa din Statele Unite ale Americii anunță că mutarea este iminentă și a făcut publică suma la care s-ar putea încheia tranzacția. Mai […]
12:50
Aniversarea lui LeBron James, stricată. LA Lakers, învinsă de ziua de 41 de ani a “Regelui” # Antena Sport
Detroit Pistons, liderul Conferinţei de Est din NBA, a revenit cu o victorie după două înfrângeri consecutive, impunându-se cu 128-106 în faţa celor de la Los Angeles Lakers marţi seara, chiar în ziua în care legendarul LeBron James a împlinit 41 de ani. După ce a pierdut cu Utah Jazz (129-131) şi Los Angeles Clippers […]
12:40
Reușitele lui Bîrligea încă mai au ecou în Europa. În ultima zi din an, UEFA a avut un mesaj special despre jucătorul român. Să vedem despre ce este vorba. În pragul finalului de an, UEFA a făcut o retrospectivă a sezonului 2024–2025 din Europa League și a evidențiat golul marcat de Daniel Bîrligea în partida […]
12:30
Gigi Becali a auzit că Ștefan Târnovanu vrea să plece de la FCSB și a reacționat: “Eu negociez” # Antena Sport
Gigi Becali a vorbit în cadrul unei intervenții despre declarațiile oferite de Ștefan Târnovanu într-un interviu oferit unei publicații din Polonia. Goalkeeper-ul de la FCSB a mărturisit că își dorește să facă pasul către un campionat mai puternic și că ar prefera să joace și în Champions League. Becali a declarat că este gata să […]
12:00
Gică Hagi e fără angajament din vara acestui an, de când i-a lăsat locul pe banca tehnică a Farului Constanța lui Ianis Zicu. Gică Popescu, cel mai bun prieten al „Regelui", vorbește despre revenirea acestuia pe postul de antrenor principal, dar și despre motivele care l-au făcut să ia o pauză. "Gică avea nevoie de […]
Acum 8 ore
11:50
Universitatea Craiova a anunțat în mod oficial că Toni Petrea nu mai este antrenorul secund al echipei conduse de Filipe Coelho. Mesajul a fost postat de clubul din Bănie în urmă cu puțin timp pe rețelele sociale. Toni Petrea a rezistat 42 de zile în alb-albastru Venit la jumătatea lunii noiembrie în staff-ul lui Filipe […]
11:40
“Nu e în ADN-ul nostru să facem circ”. Gino Iorgulescu a primit replica după ce a dat un verdict îngrijorător # Antena Sport
Gino Iorgulescu a vorbit în cadrul unui interviu despre problemele financiare pe care le au echipele din Liga 1 și a dezvăluit că există inclusiv riscul ca anumite cluburi să nu încheie campionatul. După ce președintele LPF le-a numit pe Petrolul și Unirea Slobozia când a abordat acest subiect, a venit și replica din partea […]
11:20
La 58 de ani, Gică Popescu are o condiție fizică perfectă, dar nu fără efort. Fostul fotbalist se antrenează aproape zilnic pentru a se păstra în formă, iar de un an spune că a încetat să mai mănânce carne. Decizia s-a dovedit una bună, pentru că Gică Popescu spune despre starea lui de sănătate este […]
11:10
Transfer pe ruta Simone Inzaghi – Cristi Chivu. Inter se bate cu Juventus și Barcelona pentru semnătură # Antena Sport
Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, a demarat negocierile pentru transferul internaţionalului portughez Joao Cancelo, fundaşul formaţiei saudite Al-Hilal, anunţă presa italiană. Gazzetta dello Sport afirmă că relaţia între fotbalistul lusitan şi Simone Inzaghi, fostul tehnician al lui Inter, care o pregăteşte în prezent pe Al-Hilal, este complet ruptă, ceea ce l-a obligat pe agentul […]
11:10
Universitatea Craiova a anunțat plecarea lui Luis Paradela. Împrumutat până la finalul anului de Deportivo Saprissa (Costa Rica) la Universitatea Craiova, Luis Paradela (28 de ani) și-a revenit după o accidentare care l-a ținut departe de teren mai multe luni, însă nu a reușit să-i convingă pe olteni să-l transfere definitiv. Plecarea a fost anunțat […]
10:50
“Cel mai bine plătit jucător”. Dinamo bagă mâna adânc în “buzunar” ca să-l păstreze pe Kennedy Boateng # Antena Sport
Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, a discutat recent despre situația lui Kennedy Boateng, fundaș al cărui contract expiră în această vară. Stoperul din Togo a fost asociat cu o plecare de la formația lui Kopic, însă clubul vrea să îl convingă să rămână cu un salariu demn de valoarea sa. Kennedy Boateng este unul […]
10:40
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine” # Antena Sport
Gică Popescu a plecat în vacanță de sărbători, dar nu pe meleaguri străine, ci chiar în România. Stațiunea din România unde fostul jucător al naționalei petrece de Revelion este Poiana Brașov, acolo unde deține și câteva cabane. "Noi obișnuim să venim în fiecare an aici, în Poiana Brașov, pentru că ne simțim foarte bine, avem […]
10:30
Gigi Becali, dialog cu Florinel Coman după ce a ratat “repatrierea” la FCSB: “Nu fi fraier!” # Antena Sport
Gigi Becali a dezvăluit o conversație pe care a avut-o recent cu Florinel Coman, jucător care în ciuda dorinței patronului de la FCSB, nu se va întoarce la echipa roș-albastră. Finanțatorul l-a sfătuit pe fostul său fotbalist să stea în Qatar și să profite de salariul pe care îl are. Florinel Coman a fost dintotdeauna […]
10:30
Omul-foarfecă de la Cupa Africii: la 15 ani era tâmplar, a debutat la 23 și acum rupe porțile în Europa # Antena Sport
Maroc s-a calificat în optimi la Cupa Africii, iar eroul "leilor din Atlas" este Ayoub El Kaabi. Spectaculosul vârf marocan a marcat trei goluri în faza grupelor, două dintre ele din foarfecă! Unul în meciul de deschidere, cu Insulele Comore (2-0), și altul în jocul cu Zambia (3-0), care a desăvârșit calificarea gazdelor. El Kaabi, […]
10:10
Transferul lui Louis Munteanu la DC United a intrat pe ultima sută de metri și se anunță să fie cel mai mare din istoria clubului american. Presa din Statele Unite ale Americii a făcut publică suma la care s-ar putea încheia tranzacția. Mai exact, jurnalistul Tom Bogert de la The Athletic notează că este vorba […]
Acum 24 ore
00:00
Cristi Borcea le cere şefilor lui Dinamo transferuri pentru titlu: “Naşul a luat bătăi de la echipe slabe” # Antena Sport
Fost acţionar şi preşedinte executiv al lui Dinamo, Cristi Borcea (55 de ani) este de părere că formaţia din
30 decembrie 2025
23:10
Gică Popescu: “FCSB se bate la campionat”. De ce crede “Baciul” că roş-albaştrii vor avea un avantaj în play-off # Antena Sport
Gică Popescu (58 de ani) este de părere că şi în acest an campioana ultimelor două sezoane, FCSB, este o candidată serioasă la titlu. “Baciul” a dezvăluit că nu a crezut niciun moment că FCSB ar putea rata play-off-ul. După victoriile cu Unirea Slobozia, 2-0 şi Rapid, 2-1, FCSB s-a apropiat la două puncte de […] The post Gică Popescu: “FCSB se bate la campionat”. De ce crede “Baciul” că roş-albaştrii vor avea un avantaj în play-off appeared first on Antena Sport.
23:10
Gigi Becali l-a făcut praf pe Coelho. De ce crede că Mirel Rădoi era mai bun: “Mi-era teamă” # Antena Sport
Gigi Becali nu-l vede cu ochi buni pe tehnicianul Universităţii Craiova. Filipe Coelho este cu gruparea olteană pe locul 1 în Liga 1, dar Becali crede că antrenorul nu are rezultate. Cum justifică latifundiarul afirmaţia? Potrivit latifundiarului, Universitatea Craiova a părăsit Conference League, deci clubul a pierdut bani, iar în campionat încă nu s-a câştigat […] The post Gigi Becali l-a făcut praf pe Coelho. De ce crede că Mirel Rădoi era mai bun: “Mi-era teamă” appeared first on Antena Sport.
22:00
Primele imagini cu Dan Petrescu. Cum arată după ce veştile erau îngrijorătoare în privinţa lui # Antena Sport
Au apărut primele imagini cu Dan Petrescu, după ce Gino Iorgulescu a dat veşti sumbre despre boala cu care se confruntă. Antrenorul a slăbit vizibil, dar pare că stăpâneşte destul de bine lupta cu boala. Dan Petrescu a fost surprins mergând pe stradă, cu vitalitate, semn că totul este sub control pentru fostul antrenor al […] The post Primele imagini cu Dan Petrescu. Cum arată după ce veştile erau îngrijorătoare în privinţa lui appeared first on Antena Sport.
22:00
“Avem şanse mari să îndeplinim minunea” Daniel Pancu a spus cum o poate duce pe CFR Cluj în play-off! # Antena Sport
Antrenorul lui CFR Cluj, Daniel Pancu (48 de ani), a spus cum ar putea ajunge echipa lui în play-off. La finalul anului, CFR Cluj este pe locul 11 în Liga 1, cu 26 de puncte. Ocupanta locului 6, ultimul ce duce în play-off, Oţelul, are 33 de puncte. Imediat după pauza de iarnă, CFR Cluj […] The post “Avem şanse mari să îndeplinim minunea” Daniel Pancu a spus cum o poate duce pe CFR Cluj în play-off! appeared first on Antena Sport.
21:40
Jucătorul-surpriză cu care Gigi Becali vrea să dea lovitura în 2026: “Îmi place cel mai mult dintre toţi” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) e gata să promoveze la echipa mare a FCSB-ului un puşti de la academia campioanei. Este vorba despre atacantul David Popa (18 ani). FCSB a încercat să rezolve şi în acest an problema jucătorului under cu Alex Stoian (18 ani), care e atacant central, dar poate evolua şi ca extremă. […] The post Jucătorul-surpriză cu care Gigi Becali vrea să dea lovitura în 2026: “Îmi place cel mai mult dintre toţi” appeared first on Antena Sport.
21:30
Gata! Varga confirmă: “Louis Munteanu este foarte aproape să plece”. Cu ce club bate palma # Antena Sport
Transferul lui Louis Munteanu e ca şi rezoltat, lucru confirmat chiar de patronul CFR-ului, Ioan Varga. Clubul care îl transferă pe român este DC United. Americanii l-au urmărit intens pe Munteanu. La meciul cu Rapid s-a aflat în tribune Rene Weiler, antrenorul lui DC United. Echipa americană a făcut imediat o ofertă pentru CFR Cluj, […] The post Gata! Varga confirmă: “Louis Munteanu este foarte aproape să plece”. Cu ce club bate palma appeared first on Antena Sport.
21:10
Jurnal Antena Sport | Andrei Gheorghiţă a trecut pe la frizerul fotbaliştilor înainte de petrecerea de Anul Nou # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Andrei Gheorghiţă a trecut pe la frizerul fotbaliştilor înainte de petrecerea de Anul Nou appeared first on Antena Sport.
21:10
Jurnal Antena Sport | Adrian Ilie o vede pe FCSB în lupta pentru titlu! Cu cine se vor lupta roş-albaştrii # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Adrian Ilie o vede pe FCSB în lupta pentru titlu! Cu cine se vor lupta roş-albaştrii appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal Antena Sport | Marina Dina e gata să înfrunte orice obstacol la Survivor appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal Antena Sport | Marius Urzică vrea să fie campion şi la Power Couple appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Gică Popescu a spus care e marea sa dorinţă pentru anul 2026! appeared first on Antena Sport.
21:00
Jurnal Antena Sport | Echipa la care ar putea ajunge Denis Drăguş, după ce Lucescu i-a cerut să joace # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Echipa la care ar putea ajunge Denis Drăguş, după ce Lucescu i-a cerut să joace appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Revelionul o prinde pe aeroport pe Jaqueline Cristian appeared first on Antena Sport.
20:50
Dinamo pregăteşte transferul momentului. Jucătorul nu merge la FCSB şi aşteaptă să semneze # Antena Sport
Dinamo e foarte aproape să sufle un jucător pe care şi FCSB îl doreşte. Este vorba de Mario Tudose, care e la pun pas să-şi dea acordul să semneze cu gruparea din Ştefan cel Mare. Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, Dinamo a intrat în linie dreaptă cu negocierile în privinţa transferului. Jucătorul e gata să accepte, […] The post Dinamo pregăteşte transferul momentului. Jucătorul nu merge la FCSB şi aşteaptă să semneze appeared first on Antena Sport.
20:40
Daniel Pancu (48 de ani) a încercat să explice evoluţiile oscilante ale lui Daniel Bîrligea (25 de ani). Atacantul a fost şi amendat de Gigi Becali (67 de ani), după ce a fost eliminat în meciul Hermannstadt – FCSB 3-3 pentru proteste repetate. Pancu l-a lăudat pe Bîrligea, numindu-l “un atacant minunat”. În acest sezon […] The post Cum l-a numit Daniel Pancu pe atacantul FCSB-ului, Daniel Bîrligea! appeared first on Antena Sport.
19:50
Roma, Inter sau Juventus? Impresarul lui Radu Drăguşin a anunţat că merge la Tottenham să-i decidă viitorul # Antena Sport
Radu Drăguşin va afla în următoarele zile care va fi destinaţia lui. Impresarul lui, Florin Manea, va merge în Anglia să discute cu oficialii lui Tottenham ce se va întâmpla cu el. Un transfer definitiv este exclus, dar un împrumut este posibil dacă nu primeşte şanse să joace. ”Noi nu ne-am gândit să plecăm de […] The post Roma, Inter sau Juventus? Impresarul lui Radu Drăguşin a anunţat că merge la Tottenham să-i decidă viitorul appeared first on Antena Sport.
19:50
Cristi Borcea a calculat în procente şansele României de a trece de Turcia! Cei 3 jucători pe care se bazează # Antena Sport
Cristi Borcea (55 de ani) e de părere că Turcia e mare favorită în duelul de la baraj cu România. Cel supranumit “Leonidas” în perioada în care conducea Dinamo consideră că tricolorii au numai 20% şanse de a trece de Turcia şi a merge în finala pentru Mondialul din 2026. Turneul final al Campionatului Mondial […] The post Cristi Borcea a calculat în procente şansele României de a trece de Turcia! Cei 3 jucători pe care se bazează appeared first on Antena Sport.
19:30
Olimpiu Moruțan părăseşte Aris Salonic în această iarnă şi îşi caută echipă. Jurnaliştii din Grecia susţin că fotbalistul este ofertat din Liga 1, iar mutarea s-ar putea realiza în această iarnă. ”Se știe, de asemenea, că de ceva timp ’galbenii’ încearcă să ’ușureze’ lotul eliminând jucătorii care nu se regăsesc în planurile lui Manolo Jimenez. […] The post Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1! appeared first on Antena Sport.
18:50
Gigi Becali s-a supărat pe Florin Tănase: “Nu-i spun «La mulţi ani!», i-am închis telefonul”! Care este motivul # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit că s-a supărat pe Florin Tănase, care astăzi a împlinit 31 de ani. Becali a fost deranjat că Tănase a vrut să plece în China pe un salariu de 1.3 milioane de euro pe an. Becali îl numea constant pe Tănase “prietenul” lui. Tănase, la rândul lui, îl […] The post Gigi Becali s-a supărat pe Florin Tănase: “Nu-i spun «La mulţi ani!», i-am închis telefonul”! Care este motivul appeared first on Antena Sport.
