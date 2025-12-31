Ce putea face în copilărie Gică Popescu pentru a-şi imita idolul: “S-a întâmplat de două ori, nu mi-a fost bine”

19:50

Radu Drăguşin va afla în următoarele zile care va fi destinaţia lui. Impresarul lui, Florin Manea, va merge în Anglia să discute cu oficialii lui Tottenham ce se va întâmpla cu el. Un transfer definitiv este exclus, dar un împrumut este posibil dacă nu primeşte şanse să joace. "Noi nu ne-am gândit să plecăm de […]