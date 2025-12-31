Mega-afacerea dintre Meta și Manus: o mutare strategică care poate schimba viitorul AI la nivel global
Aktual24, 31 decembrie 2025 19:10
Achiziția start-up-ului de inteligență artificială Manus de către Meta marchează unul dintre cele mai importante momente din evoluția recentă a industriei tehnologice globale. Mai mult decât o simplă tranzacție financiară, această mutare reprezintă o declarație strategică fermă: Meta își asumă rolul de lider în cursa pentru dezvoltarea inteligenței artificiale autonome și personalizate, într-o perioadă în […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 10 minute
19:20
În discursul său anual de Revelion de la Beijing, președintele Chinei, Xi Jinping, a promis că va reunifica China și Taiwanul. „Reunificarea patriei noastre, o tendință a vremurilor, este de neoprit”, a spus el a doua zi după încheierea exercițiilor militare intense din jurul Taiwanului. China revendică Taiwanul, o insulă autoguvernată, ca parte a teritoriului […]
Acum 30 minute
19:10
Mega-afacerea dintre Meta și Manus: o mutare strategică care poate schimba viitorul AI la nivel global # Aktual24
Achiziția start-up-ului de inteligență artificială Manus de către Meta marchează unul dintre cele mai importante momente din evoluția recentă a industriei tehnologice globale. Mai mult decât o simplă tranzacție financiară, această mutare reprezintă o declarație strategică fermă: Meta își asumă rolul de lider în cursa pentru dezvoltarea inteligenței artificiale autonome și personalizate, într-o perioadă în […]
Acum o oră
18:40
Navă de marfă confiscată după deteriorarea unui cablu submarin în Golful Finlandei. Nava plecase din Rusia # Aktual24
Autoritățile finlandeze au confiscat nava de marfă Fitburg în largul coastei Porkkala în legătură cu deteriorarea unui cablu de date submarin deținut de furnizorul de telecomunicații Elisa. Nava, care a plecat din Sankt Petersburg pe 30 decembrie, a fost interceptată în Golful Finlandei după ce a fost identificată ca fiind sursa suspectă a unei întreruperi […]
Acum 2 ore
18:10
Europa ar putea desfășura în Ucraina până la 15.000 de soldați pentru a monitoriza respectarea armistițiului # Aktual24
Țările europene care intenționează să participe la componenta militară a Coaliției Voluntarilor ar putea desfășura până la 15.000 de soldați în Ucraina în primele șase luni de la încheierea războiului. Țările europene sunt pregătite să se alăture Coaliției Voluntarilor, trimițând contingente militare în Ucraina pentru a monitoriza respectarea unui armistițiu dintre Ucraina și Rusia, potrivit […]
17:40
„Mulțumesc că ai lucrat de Crăciun”. O angajată a primit un bacșiș de 600 de dolari de la Taylor Swift # Aktual24
Să înrămezi banii pe care ți-i dau o celebritate? O modalitate ciudată de a economisi. Totuși, exact asta a făcut Robyn Gentry după ce a primit un bacșiș generos de 600 de dolari de la Taylor Swift. Cântăreața pop participa la un meci de fotbal american pe 25 decembrie, pe stadionul Arrowhead din Kansas City, […]
Acum 4 ore
17:10
Mossad, anunț care bagă spaima in ayatollah: Suntem alături de protestatarii din Iran „pe teren” # Aktual24
Având în vedere reluarea protestelor din Iran, agenția de informații israeliană Mossad și-a exprimat clar sprijinul pentru demonstranți. Agenția a anunțat pe X că oamenii ar trebui să continue protestele, deoarece vor primi sprijin „pe teren” din partea Mossadului. „Ieșiți împreună în stradă. A venit momentul. Suntem alături de voi”, a scris Mossad într-un mesaj […]
16:40
Acum patruzeci și patru de ani a început o nouă eră – în 1981, a fost lansat canalul muzical MTV: un canal care difuza doar videoclipuri muzicale era revoluționar la acea vreme. Dar în ultimii zece ani, serviciile de streaming și rețelele sociale au îngreunat viața canalului muzical. Acum, compania-mamă americană Paramount Skydance va închide […]
16:20
Cancelarul Merz, anunț pesimist: Războiul din Ucraina face parte din planul Rusiei împotriva Europei # Aktual24
Războiul din Ucraina afectează direct țările europene, inclusiv Germania, deoarece face parte din planul guvernului rus împotriva întregii Europe. Această evaluare a fost făcută de cancelarul german Friedrich Merz în discursul său televizat de Anul Nou către națiune, al cărui text a fost publicat miercuri, 31 ianuarie. „Un război teribil face ravagii în Europa. Este […]
16:00
Discursul războinic al lui Putin de Anul Nou: ”Credem în luptătorii noștri şi în victoria noastră” # Aktual24
Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat miercuri, în discursul său de Anul Nou, că Rusia crede în „victoria” sa în Ucraina, la aproape patru ani de la începerea ofensivei, a consemnat AFP, citată de Agerpres. „Îi felicit pe toţi luptătorii şi comandanţii noştri în timp ce ne apropiem de Anul Nou. Credem în voi şi […]
16:00
Presshub: Control limitat și întârziat în cazul șefului DNA: ce au cerut procurorii din CSM și ce verifică Inspecția Judiciară # Aktual24
Pe 16 decembrie, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a sesizat Inspecția Judiciară pentru verificarea activității șefului DNA, Marius Voineag. Potrivit surselor Presshub, sesizarea a ajuns foarte târziu, după mai multe zile, la instituția condusă de Roxana Petcu. Mai mult, limitele controlului dispus de procurorii din Consiliu au fost mult restrânse de […]
Acum 6 ore
15:10
Disney va plăti 10 milioane de dolari pentru erori produse pe YouTube în cazul filmărilor dedicate copiilor # Aktual24
Compania Walt Disney va plăti 10 milioane de dolari pentru a soluționa acuzațiile conform cărora a încălcat legile privind confidențialitatea legată de copii prin faptul că nu a etichetat anumite videoclipuri de pe YouTube ca fiind create pentru copii, permițând publicitatea direcționată. Disney a fost de acord cu o înțelegere cu Comisia Federală pentru Comerț […]
14:40
Un an plin de acțiuni sindicale se va încheia cu greve ale agenților de securitate din Marea Britanie și ale personalului de curățenie feroviară din cauza disputelor legate de plată. Aproximativ 300 de membri ai sindicatului Serviciilor Publice și Comerciale (PCS), care asigură securitatea la Palatul Westminster, vor intra în grevă în ajunul Anului Nou, […]
14:10
Unii lideri europeni l-au sfătuit pe Volodimir Zelenski să fie precaut și „să nu meargă prea departe” înainte de întâlnirea sa cu președintele american Donald Trump. Cancelarul german Friedrich Merz, care a organizat teleconferința, a declarat că este important ca Zelenski să găsească modalități de a ajunge la un acord cu Statele Unite privind problemele […]
Acum 8 ore
13:10
La începutul anului 1997, Vladimir Putin tocmai primise un rol relativ modest în administrația prezidențială a președintelui rus Boris Elțîn. Fostul ofițer KGB era directorul adjunct al Departamentului de Gestionare a Proprietăților, o entitate care se ocupa cu transferul bunurilor rusești din celelalte țări ale fostei Uniuni Sovietice. La finalul anului 1999, el devenea președintele […]
12:10
Nu are nimic sfânt: Donald Trump a postat un val de jigniri la adresa familiei Kennedy la doar câteva ore după moartea nepoatei fostului președinte, răpusă de leucemie la 35 de ani # Aktual24
La doar câteva ore după anunțarea morții Tatianei Schlossberg, nepoata fostului președinte John F. Kennedy și fiica lui Caroline Kennedy, președintele Donald Trump a postat pe Truth Social o serie de capturi de ecran cu mesaje jignitoare la adresa familiei Kennedy, amplificând insulte venite de la susținători MAGA. Deși postările nu menționează direct decesul, momentul […]
11:40
America, umilită în Atlantic: Un petrolier rusesc supus sancțiunilor a fost făcut „scăpat” de blocada americană după ce și-a pictat drapelul Rusiei pe punte # Aktual24
Un petrolier din flota fantomă rusă, Bella 1, a reușit să scape de o tentativă de interceptare a Gărzii de Coastă americane, după ce echipajul a pictat un steag rusesc pe corpul navei, fapt care a întrerupt imediat acțiunea de capturare pe care autoritățile SUA ar fi urmat să o efectueze, ca în alte cazuri […]
Acum 12 ore
11:10
China construiește o „flotă fantomă” pentru gazul lichefiat rusesc supus sancțiunilor, deși Kremlinul susține „apropierea” ruso-americană contra Beijingului # Aktual24
În ciuda sancțiunilor occidentale severe, Rusia găsește o cale de supraviețuire economică prin parteneriatul strâns cu China, care ajută la crearea unei „flote fantomă” pentru transportul gazului natural lichefiat (LNG) din proiectul Arctic LNG 2. O investigație amplă publicată de Bloomberg dezvăluie că Beijingul a început să cumpere gaz sancționat încă din august 2025, primind […]
11:00
Cum arată campaniile ”suveraniste” în Polonia. Tinere create de AI în tricouri cu însemne naționale îndeamnă tinerii pe TikTok să scoată Polonia din UE # Aktual24
Videoclipuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale (AI) în care apar tinere atractive au promovat ideea ieșirii Poloniei din Uniunea Europeană („Polexit”), relatează Euronews. Înregistrările au circulat pe rețelele de socializare vorbite în limba poloneză, fiiind distribuite îm special pe platforma TikTok. Un cont de TikTok cu denumirea „Prawilne_Polki” a fost identificat ca sursă a acestui […]
10:40
Cel puțin 41 de tineri au murit în Africa de Sud după ritualuri tradiționale de circumcizie – guvernul acuză neglijența părinților și a școlilor ilegale # Aktual24
Cel puțin 41 de tineri au murit în lunile noiembrie și decembrie în Africa de Sud în urma procedurilor de circumcizie practicate în cadrul ritualurilor tradiționale de inițiere în bărbăție, un obicei ancestral respectat de mai multe comunități etnice. Potrivit ABC News, ministrul Afacerilor Tradiționale, Velankosini Hlabisa, a acuzat marți neglijența gravă atât a școlilor […]
10:40
Grindeanu, primul mesaj după izbucnirea crizei CCR. Nimic despre judecătorii PSD: ”2026 nu va fi un an uşor!” # Aktual24
Preşedintele PSD şi al Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, afirmă, într-un mesaj transmis miercuri, că în anul care se încheie „stabilitatea politică a avut un rol extrem de important” şi „trebuie să rămână cheia dezvoltării sociale şi economice” şi în 2026. ” 2025 a fost un an cu multe provocări. Pe plan extern, în ciuda conflictului […]
10:10
Nicușor, uite că se poate: Maia Sandu acuză judecătorii corupți și cere simplificarea urgentă a procedurii de dare în căutare, pentru a opri fuga infractorilor condamnați # Aktual24
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un atac dur la adresa sistemului judiciar, acuzând existența unor judecători care „colaborează cu infractorii” și sabotează dosarele de mare rezonanță, în timp ce condamnați periculoși fug cu ușurință în regiunea transnistreană pentru a scăpa de pedeapsă. Potrivit Radio Chișinău, șefa statului a cerut Guvernului măsuri legislative imediate […]
09:40
Fostul șef de la Google avertizează: „În 5 ani, mecanismele AI vor vorbi o limbă pe care noi n-o vom înțelege – și singura soluție e să le scoatem din priză” – VIDEO # Aktual24
Eric Schmidt, omul care a transformat Google într-un gigant planetar și unul dintre cei mai bine informați oameni din lume în privința inteligenței artificiale, a emis o avertizare cutremurătoare despre viitorul imediat al tehnologiei care ne schimbă deja viața. Într-o declarație care a devenit instant virală, fostul CEO al Google a prezis că în doar […]
09:10
Logică rusească: Dmitri Peskov refuză să prezinte dovezi pentru așa-zisul „atac ucrainean” asupra reședinței lui Putin – „Nu e nevoie de probe!” # Aktual24
Kremlinul persistă în acuzațiile potrivit cărora Ucraina ar fi lansat un atac masiv cu drone asupra reședinței private a lui Vladimir Putin din regiunea Novgorod (Valdai), dar refuză categoric să furnizeze orice dovadă, afirmând că „nu este nevoie de probe”. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a declarat marți că un astfel de „raid masiv” nu […]
08:40
Viktor Orban împinge (și) Budapesta spre faliment: Agenția de rating Moody’s a retrogradat capitala Ungariei la categoria „junk” din cauza „taxei de solidaritate” impuse de premier # Aktual24
Agenția de rating Moody’s a lovit dur capitala Ungariei, retrogradând ratingul de credit al Budapestei la nivelul Ba1, categorie considerată „junk” (speculativă, nerecomandată investițiilor), de la Baa3 (ultimul nivel investment-grade). Mai mult, ratingul a fost plasat sub observație pentru o posibilă nouă scădere, invocând lichiditatea extrem de slabă a orașului și disputa aprinsă cu guvernul […]
08:10
Președintele Argentinei, Javier Milei, a dizolvat Agenția pentru Persoane cu Dizabilități pentru a-și proteja sora, acuzată că încasa comisioane de sute de mii de dolari # Aktual24
Guvernul președintelui Javier Milei a anunțat marți dizolvarea Agenției Naționale pentru Persoane cu Dizabilități (ANDIS), un organism care acordă ajutoare și servicii pentru peste 3 milioane de beneficiari. Decizia vine pe fondul unui audit care a dezvăluit zeci de mii de cazuri de beneficiari neeligibili și, mai ales, în mijlocul unui scandal exploziv de corupție […]
07:10
Sprijin pentru Ucraina. România acordă 50 milioane euro în cadrul mecanismului american PURL pentru sprijinirea apărării Ucrainei # Aktual24
Ministerul Afacerilor Externe anunţă că România se alătură mecanismului american PURL pentru sprijinirea apărării Ucrainei şi alocă în acest sens 50 de milioane de euro. Potrivit MAE, Guvernul a adoptat o hotărâre prin care a decis ca România să se alăture statelor care contribuie la propunerea SUA privind „Lista de achiziţii prioritare necesare apărării Ucrainei” […]
Acum 24 ore
05:10
Nicio șansă ca PSD și AUR să îl demită pe Nicușor Dan, anunță Ludovic Orban: ”Cunosc trendurile în cercetările sociologice” # Aktual24
Fostul consilier prezidențial Ludovic Orban anunță că o eventuală încercare a unei majorități parlamentare formate din PSD și AUR de a-l demite pe președintele Nicușor Dan, în cazul schimbării actualei configurații din Parlament, „nu ar avea sorți de izbândă”. Orban a explicat că, deși suspendarea președintelui poate fi inițiată în Parlament, demiterea efectivă a șefului […]
05:10
Orban: ”Bolojan trebuie să se pregătească de un guvern minoritar. Această coaliție nu poate rezista dacă PSD va continua să se comporte în felul în care s-a comportat în ultimele șase luni” # Aktual24
Fostul premier Ludovic Orban anunță că actuala coaliție de guvernare nu va rezista dacă PSD își va menține atitudinea manifestată în ultimele luni față de partenerii de la guvernare. „Dacă PSD va continua să se comporte în felul în care s-a comportat în ultimele șase luni, această coaliție nu poate să reziste. Și, cumva, premierul […]
00:00
Un ziar israelian raportează expulzări tot mai frecvente ale palestinienilor din Zona B a Cisiordaniei, aflată teoretic sub controlul Autorității Palestiniene. Armata israeliană respinge acuzațiile # Aktual24
Tot mai mulți palestinieni sunt expulzați din casele lor de către Israel, care s-a extins și în Zona B din Cisiordania, care se presupune că se află sub control civil al Autorității Palestiniene și unde Israelul nu ar trebui să aibă autoritatea de a desfășura astfel de acțiuni, relatează ziarul Haaretz citat de The Times […]
30 decembrie 2025
23:30
Turcia a solicitat asistența Germaniei în ancheta prăbușirii avionului în care se afla șeful armatei libiene # Aktual24
Turcia a solicitat asistența Germaniei pentru citirea datelor din cutia neagra a avionului care s-a prăbușit recent lângă Ankara, printre victime aflându-se șeful armatei libiene, transmite AFP, preluată de Agerpres. Într-un comunicat trimis AFP, Biroul federal de investigare a accidentelor de aviație (BFU) a informat că a „primit o cerere” prin care i se solicită […]
23:10
De la 1 ianuarie, Franța interzice „poluanții eterni” în haine, ceară pentru schiuri și cosmetice # Aktual24
Guvernul francez a publicat, marți, decretul care precizează produsele vizate de interdicția de vânzare sau import din cauza expunerii la substanțele perfluoroalchilate și polifluoroalchilate, PFAS, cunoscute și sub numele de „poluanți eterni”. Potrivit TF1Info, această măsură derivă din legea din 27 februarie, care prevede intrarea în vigoare a interdicției la 1 ianuarie 2026 pentru produse […]
22:00
SUA sancționează 10 persoane și firme din Iran și Venezuela pentru comerț cu drone și rachete # Aktual24
Statele Unite au impus sancțiuni împotriva a 10 persoane și firme din Iran și Venezuela, pentru că ar fi contribuit la comerțul cu drone și programul balistic al Iranului, pe care administrația Trump îl consideră o amenințare pentru SUA și aliații săi din Orientul Mijlociu. Departamentul Trezoreriei a declarat că cele mai recente măsuri sunt […]
21:50
Mai mulți artiști au anulat spectacolele programate la Kennedy Center după adăugarea numelui președintelui Donald Trump la instituție, supergrupul de jazz The Cookers retrăgându-se dintr-un concert planificat pentru seara de Revelion, iar președintele instituției afirmând că aceste anulări trădează reticența artiștilor de a-și vedea muzica drept ceva care transcende diferențele politice. Noul val de anulări […]
21:30
Emiratele Arabe Unite promit să retragă forțele rămase din Yemen în urma unui atac al Arabiei Saudite asupra unui transport de arme pentru separatiștii yemeniți care ar fi venit din EAU # Aktual24
Emiratele Arabe Unite au anunțat, marți, că își retrag forțele rămase din Yemen, după ce Arabia Saudită a susținut apelul ca forțele Emiratelor Arabe Unite să plece în termen de 24 de ore, într-o criză majoră între cele două puteri din Golf. Cu câteva ore mai devreme, forțele coaliției conduse de Arabia Saudită atacaseră portul […]
21:30
Ilie Bolojan a abordat, marți seara, subiectul blocajului de la CCR legat de pensiile magistraților. Într-o declarație de presă, el vorbit şi despre al doilea „pachet de reforme” care a avut ca scop reducerea unor cheltuieli ale statului, „care reprezentau nu doar o povară pentru buget, ci şi nedreptăţi istorice pe care societatea românească le […]
21:20
Bolojan, la final de an: ”Am reuşit să ţinem în frâu cheltuielile/ România își va respecta ţinta de deficit bugetar” # Aktual24
România îşi va respecta, după mulţi ani, angajamentele luate, va respecta ţinta de deficit bugetar, a declarat, marţi, premierul Ilie Bolojan, care a precizat că acesta va fi mai mic decât 8,4%, cifră pe care Guvernul şi-a propus-o. „Privind în urmă, în această jumătate de an, măsurile pe care le-am luat au pus în ordine […]
21:00
Spargere de Crăciun la o bancă din Germania. Hoții au plecat cu bani și obiecte în valoare de cel puțin 10 milioane de euro # Aktual24
Hoții au profitat de perioada liniștită a Crăciunului pentru a săpa în seiful unei bănci de retail germane și a fura cu bani și obiecte de valoare în valoare de cel puțin 10 milioane de euro din cutiile de depozit ale clienților, a anunțat poliția marți. Autorii au găurit un zid gros de beton la […]
20:50
Stațiunile montane nu mai sunt pline de Revelion. Hotelierii vin cu reduceri de ultim moment # Aktual24
Anul acesta hotelierii din stațiunile montane se plâng că au rămas cu camera goale. Ei încearcă acum să mai câștige clienți pe ultima sută de metri cu reduceri de 30%. De exemplu, în Poiana Brașov, pentru trei nopți, inclusiv Revelionul, există oferte de la 2.000 de lei pentru un cuplu, cu mic dejun inclus. În […]
20:30
Circulaţia rutieră pe pe DN 7 – Valea Oltului s-a desfășurat cu dificultate, marți seară, din cauza unui autocamion care a derapat, motiv pentru care utilajele de deszăpezire nu au putut interveni eficient cu lamă şi material antiderapant. În zonă a nins abundent, ceea ce a afectat condiţiile de trafic. TIR-ul a fost repus pe […]
20:10
Sateliții ieșiți din serviciu vor trebui aduși întregi pe Pământ întrucât arderea lor la reintrarea în atmosferă dăunează stratului de ozon – Studiu # Aktual24
An de an, sateliții ieșiți din serviciu efectuează o ultimă plonjare, în flăcări, spre Pământ. Dar fiecare satelit lasă în urmă o urmă chimică invizibilă care afectează stratul de ozon. Proiectarea pentru Dispariție a fost mult timp standardul de aur pentru siguranța sateliților. Implică proiectarea navelor spațiale care să ardă complet la reintrare, asigurându-se că […]
19:40
Amenințarea rusă. Letonia finalizează construcția unui gard de 280 de kilometri de-a lungul frontierei cu Rusia # Aktual24
Letonia a finalizat construcția unui gard de-a lungul frontierei sale cu Rusia, creând o barieră fizică continuă pe majoritatea secțiunilor considerate mai puțin apărate în cazul unui atac rus din punct de vedere tehnic ale frontierei, a anunțat compania de stat care supraveghează proiectul, Igate. Lungimea totală a gardului de-a lungul frontierei cu Rusia este […]
19:30
România tocmai a primit peste jumătate de miliard de euro de la UE: ”Aceşti bani nu provin din taxele şi impozitele românilor” # Aktual24
Comisia Europeană a virat, marţi, în conturile deschise la Banca Naţională a României, peste 586 milioane de euro, sume solicitate prin Programul Transport 2021-2027, din Fondul de Coeziune şi Fondul European de Dezvoltare Regională, a anunţat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. „Aceste sume provin din cheltuieli făcute iniţial prin PNRR de beneficiari din domeniul transporturilor, pentru […]
Ieri
19:10
Eurostar a suspendat marți „toate trenurile” între Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles. Compania feroviară, care operează servicii între Marea Britanie și Europa continentală, sfătuise anterior pasagerii să își amâne planurile de călătorie de marți, invocând „perturbări majore” în Tunelul Canalului Mânecii, relatează Deutsche Welle. Eurostar le recomandă călătorilor să se aștepte la întârzieri semnificative și […]
18:30
Noul palat al lui Putin din Crimeea, valorează 127,6 milioane de dolari: ”Noi l-am găsit şi am demonstrat că îi aparţine lui Putin” # Aktual24
Fondul de Luptă împotriva Corupţiei (FBK), creat de opozantul rus decedat Aleksei Navalnîi şi declarat ilegal de către autorităţile ruse, a publicat marţi informaţii despre un nou palat atribuit preşedintelui rus Vladimir Putin, de data aceasta în peninsula Crimeea anexată, transmite EFE, citată de Agerpres. „Această proprietate secretă a fost în mod miraculos trecută cu […]
18:10
Premierul Ilie Bolojan a avut marţi discuţii cu omologul din Regatul Ţărilor de Jos, Dick Schoof, la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu” de la Câmpia Turzii, în cadrul unei vizite de lucru, temele centrale fiind sprijinul acordat Ucrainei, negocierile pentru pace şi răspunsul la ameninţările hibride şi campaniile de dezinformare ale Rusiei. Potrivit Executivului, […]
17:40
Geani de la CCR își face doctoratul cu o deputată din partidul lui Șoșoacă. Gheorghe Stan este unul dintre cei patru judecători PSD care blochează acum funcționarea CCR # Aktual24
Judecătorul Curții Constituționale a României (CCR) Gheorghe Stan, supranumit „Geani”, este doctorand al deputatei SOS Verginia Vedinaș, profesor universitar doctor în drept public și administrativ la Facultatea de Drept a Universității din București, potrivit unei confirmări făcute de cadrul universitar pentru G4Media.ro. „Este doctorandul meu”, a declarat Verginia Vedinaș pentru G4Media.ro. Gheorghe Stan este unul […]
17:20
Piperea a reușit să blocheze reformele lui Bolojan privind ANCOM. Restructurarea instituției conduse de Zgonea (PSD) a fost blocată la Curtea de Apel # Aktual24
Sindicatul salariaților din Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), reprezentat în instanță de casa de avocatură fondată de avocatul Gheorghe Piperea (europarlamentar AUR), a obținut marți câștig de cauză la Curtea de Apel București într-un proces în care a contestat măsurile de reorganizare ale instituției, potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor. Decizia […]
17:10
În timp ce Trump amenință că va anexa Groenlanda, Danemarca cumpăra avioane din Statele Unite # Aktual24
Danemarca cumpără avioane militare din Statele Unite pe fondul amenințării anexării Groenlandei. Vânzarea de către Boeing a trei aeronave P-8A Poseidon pentru 1,8 miliarde de dolari „va sprijini politica externă și obiectivele de securitate națională ale SUA prin consolidarea securității unui aliat NATO”, a precizat un oficial al Departamentului de Stat al SUA, relatează Le […]
17:10
”Pacea este aproape, câteva săptămâni”. Premierul Poloniei, anunț major, SUA ar putea trimite trupe în Ucraina pentru a asigura menținerea păcii # Aktual24
Polonia salută disponibilitatea SUA de a participa la garanțiile de securitate postbelice pentru Ucraina, a declarat, marți, premierul polonez Donald Tusk, afirmând că aceste garanții ar putea include și prezența trupelor americane pe linia de contact dintre Ucraina și Rusia, după încheierea unui eventual acord de pace cu Moscova. Tusk a făcut declarațiile după discuțiile […]
16:50
”Top 10 predicții la Marș TV care nu s-au împlinit niciodată”. Postare virală legată de anunțurile Ancăi Alexandrescu # Aktual24
O postare pe Facebook a influencerului Dana Hering, legată de anunțurile făcute la Realitatea Plus de Anca Alexandrescu, mai toate fiind aiureli, s-a viralizat în scurt timp pe rețelele de socializare. ”Așa, ca de final de an, top 10 predicții #Marstv, care nu s-au împlinit niciodată. Simion anunțat președinte. Fără comentarii. Georgescu, care a fost […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.