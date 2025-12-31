Accident cumplit în Dâmbovița. Doi tineri au murit arși de vii într-o mașină răsturnată
StirileProtv.ro, 31 decembrie 2025 19:50
Doi tineri de 18 și 19 ani au sfârșit arși de vii într-un cumplit accident produs în Găești, Dâmbovița.
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 15 minute
20:10
Jaf ca în filme la o bancă din Germania. Hoții au spart un perete de la subsol. Prejudiciu de milioane de euro # StirileProtv.ro
Poliția germană caută hoții care au jefuit o bancă din orașul Gelsenkirchen. Suspecții au pătruns în camera de valori a băncii după ce au spart un perete de la subsol.
Acum 30 minute
20:00
Mesajul lui lui Ilie Bolojan de Anul Nou: Încheiem împreună un an dificil, în care a fost necesar să facem ordine în finanțe # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de Anul Nou în care îşi exprimă încrederea că "putem depăşi greutăţile" şi România să fie "un loc în care fiecare să-şi poată clădi un viitor mai bun".
20:00
La final de an, în bucătării începe un ritual pe care îl așteptăm cu toții. Legumele se fierb, cuțitul bate ritmic în tocător, iar vestita salată de boeuf prinde formă. Cu sau fără mazăre, aceasta-i întrebarea.
20:00
În această noapte, plină de magie, când timpul se oprește o clipă, ridicăm paharele și ciocnim în semn de speranță și bucurie. Pe mesele de sărbătoare își fac loc vinuri alese.
Acum o oră
19:50
Guvernul Bolojan încheie anul 2025 cu restanțe și fără buget pe 2026. Prima decizie majoră așteptată să o ia în ianuarie # StirileProtv.ro
Anul 2026 nu va fi simplu, dar ar trebui să fie mai bun, a spus premierul Ilie Bolojan într-un bilanț al primelor 6 luni de guvernare.
19:50
19:40
Cum petrec românii Revelionul. Un oraș a plătit 100.000 de euro pentru spectacol. „Facem o super-petrecere” # StirileProtv.ro
Pământenii care au intrat deja în 2026 l-au primit cu bucurie și focuri de artificii. Peste câteva ore va ajunge și la noi.
19:40
Ce pun românii pe masă de Revelion, pe lângă mâncare. Se spune că aduce noroc în următorul an # StirileProtv.ro
O petrecere de Revelion poate fi la fel de reușită și acasă, în sufragerie, alături de prieteni și familie, în gașcă mare, cu mese pregătite, împreună, și muzică până dimineața. Distracția este garantată.
19:40
De Revelion, majoritatea românilor rămân acasă, iar PRO TV domină preferințele tuturor generațiilor pentru noaptea dintre ani # StirileProtv.ro
Un sondaj recent arată că 8 din 10 români își petrec Revelionul acasă ori la cei apropiați. Pentru cei care stau acasă, televizorul este elementul comun al serii.
19:30
Cum a rezistat un turist gerului care a înghețat băutura din pahare, la 1.700 de metri, în masivul Postăvaru # StirileProtv.ro
La munte, anul se încheie cu zăpadă și viscol. Dar cei care au ajuns în stațiuni și-au respectat planul. Au testat pârtiile și s-au adunat la terase, unde s-au încălzit cu dans și voie bună.
19:30
Mesajul Nadiei Comăneci de Anul Nou: „Abia aştept să sărbătorim multe lucruri istorice în 2026” - VIDEO # StirileProtv.ro
Nadia Comâneci a transmis un mesaj de Anul Nou, în care spune că abia aşteaptă anul 2026, pentru a sărbători evenimente istorice.
19:30
Stațiunea din România unde oamenii s-au înghesuit de Revelion. Reacția unei turiste străine # StirileProtv.ro
Mulți s-au gândit să întâmpine anul nou în piscină sau la spa. Stațiunea Băile Felix este aproape plină. Vizitatorii sunt atrași de bazinele cu apă caldă, petrecerile cu spumă, dar și de mesele pline cu bunătăți, de sărbătoare.
Acum 2 ore
19:20
Cei care plănuiesc să iasă din case la miezul nopții, trebuie să fie pregătiți de o noapte geroasă în multe orașe. La Brașov, de exemplu, se anunță minus 12 grade și s-ar putea să ningă slab.
19:00
PROTEVELION 2026. Muzică, dans și distracție de neuitat la PRO TV, de la ora 20:00. Artiștii care vor face mega atmosferă # StirileProtv.ro
PRO TV vă invită să trecem împreună în 2026. De la ora 20:00, pe PRO TV și pe VOYO, începe PROTEVELIONUL. Un spectacol cu muzică, dans, momente amuzante și surprinzătoare, care vor contura o seară extraordinară.
Acum 4 ore
18:10
Au câștigat la Loto dar nu pot încasa premiul de 34 de milioane de euro. „Mi s-a spus că aş putea ajunge la închisoare” # StirileProtv.ro
De şapte ani, comitetul local de sărbători, format din zece tineri, cumpără un bilet de loterie la un preţ adesea ridicat, pe care îl împarte în „mini-bilete” de 5 euro pentru locuitori şi turişti, pentru a împărţi câştigurile.
18:00
Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC) este de 5,68% pe an, în scădere faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 6,06% pe an, acesta fiind cel mai ridicat nivel de până acum, conform datelor publicate miercuri de BNR.
17:50
Nicușor Dan, mesaj de Anul Nou: În 2026 statul român trebuie să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetățeni # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, cu câteva ore înainte de trecerea în noul an, că în 2026 este esenţial ca statul român să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetăţeni, după ce 2025 a fost "un an al încercărilor”.
17:40
Șase orașe importante „pierdute” pe care arheologii nu le-au găsit niciodată. Sunt capitale ale unor regate și imperii mari # StirileProtv.ro
Există încă orașe antice importante, inclusiv capitale ale unor regate și imperii mari, care nu au fost niciodată descoperite de cercetători. Iată care sunt.
17:30
Un stat din Europa renunță la sistemul tradițional de pensii de la 1 ianuarie. Fiecare va avea propria „pușculiță” # StirileProtv.ro
Tranziţia la noul sistem de pensii în Țările de Jos va intra într-o fază decisivă pe 1 ianuarie, când aproximativ 9,5 milioane de pensii vor începe să fie transferate către un model bazat pe conturi individuale, punând capăt marii "puşculiţe colective".
17:20
Subprefectul de Olt revine în funcție după ce instanța a revocat controlul judiciar. Acuzațiile împotriva lui Ștefan Nicolae # StirileProtv.ro
Subprefectul județului Olt, Ștefan Nicolae, își reia atribuțiile oficiale după ce Tribunalul Olt a decis definitiv revocarea măsurii controlului judiciar dispuse de procurorii militari, în dosarul privind uzul de armă fără drept.
17:20
Mesaje de Revelion 2026 – idei scurte pentru WhatsApp și urări de Anul Nou pentru familie și prieteni # StirileProtv.ro
Anul Nou aduce emoții și dorința de a marca trecerea într-un nou început. Mesajele și urările pentru familie și prieteni devin mijloace prin care se transmit gânduri bune, speranțe și sentimente de apropiere.
17:20
Primele locuri din lume care au intrat în anul 2026. Zona de pe glob în care s-a dat startul Revelionului | GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Anul 2026 a început oficial după ce cei aproximativ 7.300 de locuitori ai atolului Kiritimati din Pacificul de Sud au salutat Anul Nou la miezul nopţii (10:00 GMT).
17:10
Fostul căpitan al lui Cristi Chivu la Inter îl ridică în slăvi pe antrenorul român: „A fost întotdeauna inteligent” # StirileProtv.ro
Javier Zanetti, vicepreşedintele lui Inter Milano, a dezvăluit de ce a refuzat oferte din Anglia şi din Spania pentru a-şi încheia cariera de fotbalist la Inter şi de ce a ştiut că românul Cristian Chivu a avut abilitatea de a se dezvolta ca antrenor.
17:00
Cel mai contagios virus a fost detectat pe două mari aeroporturi. Poate persista chiar și două ore în aer # StirileProtv.ro
În perioada de vârf a călătoriilor de sărbători, una dintre cele mai contagioase boli din lume a fost detectată la Aeroportul Internațional Newark Liberty din New Jersey.
17:00
Conform tradiției, trebuie să porți roșu de Anul Nou. Dar de unde provine acest obicei și ce semnificație are?
16:50
Două state au anunțat că interzic accesul cetățenilor americani. „Reciprocitate” după ce Trump le-a inclus pe „lista neagră” # StirileProtv.ro
Mali şi Burkina Faso au anunţat că impun restricţii de călătorie cetăţenilor americani ca răspuns la măsura similară anunţată de administraţia Trump mai devreme în cursul acestei luni, informează miercuri AFP şi Reuters.
16:50
Ungaria introduce noi facilități fiscale pentru familiile cu copii de la 1 ianuarie. Plățile de la care vor fi scutite # StirileProtv.ro
Familiile cu copii vor beneficia de scutiri fiscale suplimentare începând cu 1 ianuarie, în Ungaria, nivelul deducerii crescând cu încă 50%, iar mamele sub 40 de ani cu doi copii vor fi scutite de impozitul pe venit.
16:50
În noaptea dintre ani, bucureștenii au la dispoziție câteva farmacii deschise non-stop pentru urgențe.
16:30
Dovada rușilor despre atacul cu 91 de drone asupra reședinței lui Vladimir Putin |VIDEO # StirileProtv.ro
Ministerul Apărării de la Moscova a oferit miercuri noi detalii despre ceea ce numește un atac ucrainean cu drone asupra reședinței președintelui rus Vladimir Putin din localitatea Valdai, prezentând o „dovadă”.
16:30
Două noi decese din cauza gripei în ultima săptămână. Numărul cazurilor este în scădere # StirileProtv.ro
Institutul Naţional de Sănătate Publică anunţă miercuri că în ultima săptămână s-au înregistrat două noi decese din cauza gripei, după primul deces provocat de un virus gripal, confirmat săptămâna trecută.
16:30
O stațiune de schi din Franța oferă acces gratuit pe pârtii în această iarnă. Care este motivul # StirileProtv.ro
Schiatul nu este tocmai vacanța care îți vine în minte atunci când te gândești la o escapadă prietenoasă cu bugetul.
Acum 6 ore
16:10
Ce s-a schimbat la vămi la un an de la intrarea României în Spaţiul Schengen. Precizare MAI # StirileProtv.ro
Aglomeraţia de la trecerile de frontieră s-a redus semnificativ la un an de la intrarea României în Spaţiul Schengen, iar instituţiile statului îşi îndeplinesc atribuţiile prin metode mai moderne, mai rapide şi mai bine coordonate, informează MAI.
16:10
Ce le-a spus Ursula von der Leyen bulgarilor că le va aduce moneda euro imediat după aderare: „Puteți fi mândri” # StirileProtv.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat aderarea Bulgariei la zona euro, calificând-o drept una dintre cele mai importante realizări ale Uniunii Europene.
16:00
Zohran Mamdani, primul primar musulman al New York-ului: Jurământ la miezul nopții – „Inaugurarea unei noi ere” anti Trump # StirileProtv.ro
Zohran Mamdani, democratul progresist de 34 de ani și adversar declarat al lui Donald Trump, devine joi, 1 ianuarie 2026, primul primar musulman din istoria New York-ului.
15:50
Putin, discursul de Anul Nou și „victoria” din Ucraina. Ce i-a îndemnat pe ruși să facă în ultima zi din 2025 # StirileProtv.ro
Președintele rus Vladimir Putin a afirmat miercuri, în discursul său de Anul Nou, că Rusia crede în „victoria” sa în Ucraina, la aproape patru ani de la începerea ofensivei, a consemnat AFP.
15:40
Bărbat prins în flagrant după ce a „păcălit” casa de marcat self-pay într-un magazin din București # StirileProtv.ro
Un bărbat de 42 de ani a fost reţinut de către poliţişti pentru înşelăciune, fiind acuzat că în două rânduri a luat dintr-un centru comercial produse la preţuri mai mici faţă de cele reale.
15:30
2026 va fi „Anul Nadia Comăneci”. „Zeița de la Montreal”, omagiată la 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii # StirileProtv.ro
Anul 2026 este "Anul Nadia Comăneci", pentru a marca împlinirea a 50 de ani de la legendarele performanţe ale gimnastei românce la cea de-a XXI-a ediţie a Jocurilor Olimpice de vară, desfăşurate între 17 iulie - 1 august 1976, la Montreal.
15:30
Mersul cu Capra este una dintre cele mai vechi tradiții românești de iarnă, păstrată din generație în generație, mai ales la sate.
15:20
Unde să petreci Revelionul 2026. Orașele în care au loc cele mai frumoase spectacole cu artificii # StirileProtv.ro
Anul 2025 se apropie de final și, la fel ca în fiecare Ajun de An Nou, focurile de artificii de la miezul nopții sunt o tradiție veche în România.
15:10
Jose Mourinho „l-a făcut pe Cristiano Ronaldo să plângă în vestiar". Cum l-a criticat antrenorul portughez # StirileProtv.ro
Luka Modric, mijlocaşul croat al lui AC Milan şi fost jucător la Real Madrid, a dezvăluit că antrenorul portughez Jose Mourinho l-a făcut pe Cristiano Ronaldo să plângă în perioada petrecută la clubul spaniol pentru că nu a alergat după un adversar.
15:00
Xi Jinping anunță în discursul de Anul Nou ce va face China în Taiwan: ”Reunificarea țării este de neoprit” # StirileProtv.ro
Preşedintele chinez Xi Jinping a declarat miercuri că reunificarea ţării este "de neoprit", într-un discurs de Anul Nou adresat naţiunii, la scurt timp după ce Beijingul a anunţat încheierea exerciţiilor militare din jurul Taiwanului.
15:00
„Meniul zilei” cu artificii ilegale. Cum a fost prins un vânzător cu materiale pirotehnice ascunse într-o geantă de livrare # StirileProtv.ro
Ce părea o livrare obișnuită de prânz s-a transformat într-o intervenție a jandarmilor: într-o geantă pentru livrare de mâncăruri nu se aflau alimente, ci materiale pirotehnice din categorii interzise de lege.
14:50
Berlinul avertizează: atacurile hibride pot deschide calea unui război. Planul Germaniei pentru apărarea NATO # StirileProtv.ro
Militari germani avertizează că recentele atacuri cibernetice, acte de sabotaj și campanii de dezinformare ar putea fi prima lovitură într-un nou război, conform unui document guvernamental confidențial obținut de POLITICO.
14:40
Coletele din afara UE cu valoare mai mică de 150 de euro vor fi taxate de la 1 ianuarie 2026 cu 25 lei. Cine achită taxa # StirileProtv.ro
Fiecare colet cu bunuri având valoare comercială declarată sub 150 euro, provenit din afara Uniunii Europene şi care intră pe teritoriul României, va fi taxat cu 25 de lei de la 1 ianuarie 2026.
14:30
Cum s-a produs tragicul accident în care a fost implicat Anthony Joshua. Boxerul britanic „era şocat, incapabil să vorbească” # StirileProtv.ro
Implicat într-un accident care a costat viaţa a doi dintre apropiaţii săi în Nigeria, Anthony Joshua a scăpat nevătămat. Dar boxerul britanic era în stare de şoc, potrivit unui martor.
Acum 8 ore
14:10
Tradiționala bătaie de la Ruginoasa de Anul Nou, oprită de jandarmi cu gaze lacrimogene pentru a preveni violențele # StirileProtv.ro
Jandarmii mobilizaţi miercuri în comuna Ruginoasa, pentru a preîntâmpina violenţele cu ocazia ciomăgelii dintre grupurile de localnici, manifestare tradiţională de Anul Nou în localitate, au trebuit să facă uz de gazele lacrimogene.
14:10
Hidroelectrica nu mai emite temporar facturi. Ce se va întâmpla începând cu data de 15 ianuarie 2026 # StirileProtv.ro
Hidroelectrica nu va mai emite facturi, iar alte servicii operațiuni vor fi, de asemenea, întrerupte în perioada 1 ianuarie - 20 ianuarie 2026, potrivit unui anunț al companiei. Motivul este Hidroelectrica își modernizează sistemul informatic.
14:00
Ucraina mulțumește României pentru sprijinul acordat în cadrul mecanismului convenit cu SUA: „Această tranșă e esențială” # StirileProtv.ro
Ministrul ucrainean al Apărării Denîs Şmîhal a mulţumit României pentru contribuţia de 50 de milioane de euro în cadrul mecanismului ”Lista de achiziţii prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL).
14:00
Românii care vor să meargă în mall de Revelion trebuie să știe care este programul marilor centre comerciale în ziua de 31 decembrie 2026.
13:50
Când începe sezonul de schi în Poiana Brașov. Sunt deschise pârtii din Masivul Postăvaru # StirileProtv.ro
Actualul sezon de schi în Poiana Braşov va începe vineri, 2 ianuarie, urmând ca pentru amatorii sporturilor de alunecare pe gheaţă să fie deschise pârtiile din partea superioară a Masivului Postăvaru, a anunţat, miercuri, Primăria Braşov.
