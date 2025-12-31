”Messi al Egiptului”, condamnat la închisoare pentru falsificare de documente. Tocmai fusese suspendat 4 ani pentru dopaj
Fanatik, 1 ianuarie 2026 01:10
Unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria recentă a fotbalului african a fost condamnat la închisoare pentru falsificare de documente. Cine este, de fapt, cel supranumit ”Messi al Egiptului”.
• • •
Acum 2 ore
00:10
Ion Țiriac, în topul celor mai bogați oameni din lumea sportului. Ce loc ocupă miliardarul român # Fanatik
Ion Țiriac a fost inclus în clasamentul celor mai bogați sportivi. Poziția pe care o are celebrul fost jucător de tenis, ajuns la vârsta de 86 de ani.
Acum 4 ore
23:10
Cele mai mari performanțe și dezamăgirile din sportul românesc în 2025! Ce ne așteaptă în noul an # Fanatik
Anul 2025 a ajuns la final și nu a fost unul excepțional pentru sportul românesc. Au existat performeri care și-au respectat renumele, dar și evoluții sub așteptări. Per total, un an cu lumini și umbre.
22:40
Ce i-a lipsit lui Adi Ilie ca să câștige milioane de dolari! Comparația cu Adrian Mutu: “Putea lua Balonul de Aur” # Fanatik
Adrian Ilie ar fi putut face o avere din fotbal, susține Giovanni Becali. Celebrul impresar a dezvăluit ce i-a lipsit fostului internațional să câștige, la fel ca Adrian Mutu, milioane de dolari de-a lungul carierei.
22:10
Radu Drăgușin, confesiune despre cel mai greu moment din 2025: „Mii de gânduri în cap, telefonul suna non-stop”. Românul și-a spus povestea într-un documentar # Fanatik
Radu Drăgușin povestește momentul accidentării grave la genunchi, diagnosticul dur primit de la medici și cele nouă luni de recuperare care i-au schimbat complet viața.
21:40
Niciun club de fotbal în top 10 cele mai valoroase din 2025! 13 miliarde de dolari e echipa de pe primul loc # Fanatik
Topul celor mai valoroase cluburi sportive din lume este condus de sportul american. Dallas Cowboys rămâne cea mai scumpă echipă din lume, cu o valoare estimată de 13 miliarde de dolari.
Acum 6 ore
21:10
Biletul zilei la pariuri de joi, 1 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 382 lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din Premier League din prima zi a anului
21:10
Giovanni Becali a transmis, în direct la „Giovanni Show”, cum l-a cunoscut pe cunoscutul cântăreț Julio Iglesias. Ce moment special i-a fost dedicat impresarului.
20:50
Adrian Mutu a dezvăluit cel mai important episod al carierei de fotbalist: “Toate distincţiile pe care le-am primit au venit după acel moment care mi-a definit caracterul” # Fanatik
Adrian Mutu a avut mai multe momente importante în cariera sa, însă unul este mai presus de toate celelalte! Care este episodul de care este cel mai mândru
20:40
Ronaldo, şeful banilor! Top 10 al celor mai bine plătiţi sportivi din lume în 2025: 1,4 miliarde de dolari câştigaţi # Fanatik
Cristiano Ronaldo conduce şi în 2025 în topul sportivilor cu cele mai mari venituri. Diferenţa dintre CR7 şi restul sportivilor s-a mărit, lusitanul fiind lider autoritar la capitolul încasări.
20:20
Țara care îl fascinează cel mai mult pe Gică Popescu, unde oamenii au un stil de viață sănătos. Alimentul la care a renunțat fostul fotbalist # Fanatik
Ce națiune l-a impresionat pe Gică Popescu pentru disciplina alimentară. Care este produsul pe care fostul fotbalist nu-l mai consumă deloc de ani buni.
20:10
SuperSonic! Interviu-eveniment cu Andrei Rațiu, Fotbalistul Anului 2025 la Gala Fanatik: „Putem câștiga cu Turcia! Doar asta avem în cap”. Video # Fanatik
Andrei Rațiu, Fotbalistul Anului 2025 la Gala Fanatik, vorbește deschis despre greutățile copilăriei, momentul teribil când a părăsit România, boala cumplită a mamei, sacrificiile carierei și relația cu Divinitatea.
19:50
Un luptător de MMA a fost reținut pentru trafic de droguri! A fost săltat de polițiști din vila pe care o deține # Fanatik
Un sportiv care practică lupte de contact a ajuns pe mâinile polițiștilor. E acuzat de trafic de droguri și riscă o pedeapsă uriașă în spatele gratiilor.
Acum 8 ore
19:30
Gică Popescu a anunțat revenirea lui Gică Hagi în antrenorat, chiar în ultima zi din 2025! # Fanatik
Gică Hagi, gata de revenirea în antrenorat!? Gică Popescu, președintele Farului și unul dintre prietenii apropiați ai „Regelui”, a făcut anunțul în ultima zi a anului
18:50
Aflat în vacanță după aventura la Legia Varșovia, Edi Iordănescu se pregătește de trecerea în noul an. Ce mesaj a transmis, de fapt, tehnicianul în limba engleză la final de 2025.
18:30
Dezastru în seara de Anul Nou pentru Real Madrid! Kylian Mbappe s-a accidentat și ratează startul de 2026 # Fanatik
Veste oribilă pentru Real Madrid la sfârșit de 2025! Kylian Mbappe a fost descoperit cu o leziune la nivelul ligamentelor: cât va lipsi atacantul francez
18:10
Cine e DC United, noua echipă a lui Louis Munteanu! Cea mai titrată formație din MLS și cu un patron extrem de bogat # Fanatik
Louis Munteanu este ca și transferat în MLS. Cine este, de fapt, DC United, formația pentru care va evolua din 2026 atacantul ajuns și la naționala României.
18:00
Analiza lui Andrei Vochin vizavi de mutarea lui Louis Munteanu în MLS: „Transferul perfect pentru toată lumea. Dar cu România cum rămâne?” # Fanatik
Întrebarea esențială pe care Andrei Vochin și-o pune după transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj la DC United: „Cu România cum rămâne?”
17:50
Cum a ajuns Ricardo Grigore la Dinamo. Fundașul central își aduce aminte perfect prima zi în Ștefan cel Mare: „El mi-a schimbat postul. Jucam atacant” # Fanatik
Ricardo Grigore a povestit cum a ajuns la Dinamo și ce amintiri a strâns alături de formația din Ștefan ce Mare. Ce a spus fundașul central despre clubul care l-a dat în fotbalul profesionist.
Acum 12 ore
17:30
Transferul lui Louis Munteanu la DC United nu prinde nici măcar top 10 al jucătorilor plecați din SuperLiga! Pe ce loc se clasează atacantul # Fanatik
CFR Cluj va încasa o sumă consistentă în schimbul lui Louis Munteanu, însă transferul său nu prinde un loc în top 10 all-time din SuperLiga României. Ce nume mari a devansat
17:10
Paul Pogba, aspru criticat după ce a luat premiul ”revenirea anului”: ”Suspendat pentru dopaj egal trofeu” # Fanatik
Paul Pogba a fost pus la zid după ce i-a fost înmânat trofeul ”revenirea anului”. Jucătorul celor de la AS Monaco a scăpat de suspendare, deși fusese acuzat de dopaj.
16:50
Louis Munteanu, față în față cu Lionel Messi! Când sunt programate meciurile dintre DC United și Inter Miami și ce alte vedete va întâlni românul în MLS # Fanatik
Louis Munteanu a prins transferul mult visat și va evolua în MLS începând cu noul sezon. Când sunt programate meciurile dintre DC United și Inter Miami, unde românul va juca împotriva lui Leo Messi
16:30
2026 anul Rapidului?! Fostul atacant al Giuleștenilor visează la titlu: “Două-trei transferuri și vor fi sus” # Fanatik
Marea dorință a fostului atacant de la Rapid! Mesaj direct pentru conducerea clubului din Giulești. . “Probabil există o altă seriozitate, o altă mentalitate și o altfel de abordare a lucrurilor”.
16:10
Cristiano Ronaldo, mesaj emoționant pentru ziua de naștere a mamei sale: ”Ești mereu alături de mine” # Fanatik
Ce postare specială a transmis Cristiano Ronaldo în ziua în care mama sa își sărbătorește aniversarea. Internauții au reacționat în număr foarte mare.
15:20
Sumele reale pe care le încasează CFR Cluj din transferul lui Louis Munteanu în MLS! Bonusuri uriașe pentru performanțele internaționalului român. Exclusiv # Fanatik
Louis Munteanu este foarte aproape de o mutare spectaculoasă în MLS. Ce bani primește CFR Cluj de la DC United pentru transferul internaționalului român.
15:10
Louis Munteanu s-a transferat de la CFR Cluj la DC United. Este lovitura anului pentru clubul din Gruia, dar şi pentru fotbalist, care va avea un salariu de superstar în SUA.
15:00
Prima reacție a lui Neluțu Varga despre transferul lui Louis Munteanu la DC United: „E practic închis! Pleacă să facă vizita medicală”. Exclusiv # Fanatik
Louis Munteanu, pe picior de plecare de la CFR Cluj! Neluțu Varga a vorbit despre oferta primită pentru atacant de la D.C. United. Când are loc vizita medicală.
14:40
Mesajul transmis de Malcolm Edjouma după ce a plecat de la FCSB. Cui i-a mulțumit fotbalistul francez. „A fost un capitol din viață. O școală. Un pas esențial”.
14:10
Lovitură în instanță pentru Mirabela Grădinaru. ONG-ul partenerei de viață a lui Nicușor Dan, obligat să plătească datoriile achitate de alții # Fanatik
Asociația SOS Orașul, reprezentată de Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a fost dată în judecată de autoritățile locale pentru achitarea unei sume consistente.
14:00
Probleme de sănătate pentru Roberto Carlos! Campionul mondial a ajuns pe masa de operație. Complicații în timpul intervenției chirurgicale. Ce afecțiuni are brazilianul.
13:40
„Cel mai mare club din Europa de Est!”. Dinamo, trasă înapoi de miliardarii care au trecut prin Ștefan cel Mare: „Au vrut să fie toți ca Gigi Becali” # Fanatik
Ionel Culina susține că Dinamo ar fi ajuns cel mai mare club din Europa de Est în cazul în care afaceriștii care au investit în “Groapă” ar fi fost uniți. Fiecare și-a dorit, însă, să-l copieze pe Gigi Becali.
13:10
Cum arată casa din Londra a lui Radu Drăgușin. Ce îi place să experimenteze în capitala Angliei # Fanatik
Detalii mai puțin știute despre Radu Drăgușin. Cum își trăiește fotbalistul român viața în Londra. Marile sale pasiuni. Felul de mâncare pe care adoră să îl gătească.
12:40
Mircea Lucescu, marele atu al României în confruntarea cu Turcia! Florin Tănase, despre “finala” de la Istanbul: “Nu au ei talent mai mult decât noi!” # Fanatik
Florin Tănase știe care este atuul important al României împotriva Turciei. De ce crede mijlocașul lui FCSB că „tricolorii” pot trece de naționala din „Țara Semilunii”
Acum 24 ore
12:20
Luis Paradela, prezentat oficial la noua echipă după ce a fost pus pe liber de Universitatea Craiova: „Am revenit!“ # Fanatik
Luis Paradela a fost prezentat oficial la Deportivo Saprissa după despărțirea de Universitatea Craiova. Atacantul cubanez a revenit la clubul unde a strălucit și a transmis un mesaj emoționant.
11:40
Gigi Becali și-a făcut deja planul pentru anul 2026. Ce obiective și-a trasat patronul FCSB în preajma sărbătorilor de iarnă.
11:30
Istvan Kovacs, sancționat de Bogdan Baratky după ultimul interviu: „De ce nu ați acordat henț la Șut? De ce nu ați acordat măcar corner?” # Fanatik
Bogdan Baratky a disecat în FANATIK interviul acordat de Istvan Kovacs, arbitrul delegat la ultimul derby al anului, FCSB - Rapid 2-1
11:00
Cristi Borcea cere transferuri la Dinamo: „Mai trebuie 3-4 jucători”. Ce spune fostul acționar al „câinilor” despre nașul Becali # Fanatik
Cristi Borcea, fostul acționar al celor de la Dinamo, a vorbit despre acest sezon de Superliga. Omul de afaceri este de părere că echipa din Ștefan cel Mare are șanse bune la un titlu istoric.
10:40
Plecare surprinzătoare în ultima zi din an de la Universitatea Craiova: „Îi mulțumim și îi dorim mult succes!” # Fanatik
Universitatea Craiova a rămas fără un jucător de națională! Clubul din Bănie a făcut anunțul. Motivul rupturii dintre fotbalist și banca tehnică. Unde a plecat.
10:10
Fotbalistul cuplat de media cu Sydney Sweeney, prima reacție despre presupusa relație. Ce a dezvăluit # Fanatik
Jucătorul de fotbal cu care s-ar iubi actrița Sydney Sweeney a oferit o declarație neașteptată. Sportivul a dat cărțile pe față despre viața amoroasă.
09:50
Louis Munteanu e tot mai aproape de o despărțire de CFR Cluj. Presa din Statele Unite anunță că o echipă din MLS e gata să ofere o sumă uriașă pentru atacantul român.
09:40
Valoarea starului din Premier League s-a prăbușit în ultimul an! Cum arată topul fotbaliștilor a căror cotă a scăzut cel mai mult în 2025 # Fanatik
Anul 2025 nu a fost unul foarte bun pentru mai multe vedete din fotbalul mondial, iar cotele acestora au scăzut considerabil. Ierarhia nefastă este condusă de un star din Premier League.
09:10
Marii sportivi care s-au stins din viață în anul 2025. România a rămas fără Emeric Ienei, Mihai Leu sau Flavius Domide # Fanatik
2025 a fost anul în care România a rămas fără sportivi uriași. Emeric Ienei, Mihai Leu, Marius Ciugarin, Vasile Simionaș sau Flavius Domide și-au pierdut viața.
08:40
Creștere fulminantă pentru adversarul tricolorilor care valorează acum cât toată naționala României # Fanatik
România va forța calificarea la Campionatul Mondial în duelul cu Turcia programat pe 26 martie, la Istanbul, o dispută care se anunță inegală din punct de vedere al loturilor
08:10
Care este secretul lui David Popovici. Face lucrul acesta de fiecare dată înainte de startul cursei # Fanatik
David Popovici a dezvăluit care este secretul succesului. Care este rutina înotătorului înainte să participe la fiecare cursă.
07:50
Sacrificiile unui tenismen ieșit din top 100 ATP. Pe ce cheltuie 20.000 de dolari pe lună și de ce aliment se ferea pentru că era scump # Fanatik
La ce a trebuit să renunțe un jucător de tenis care nu face parte din top 100 ATP. Pe ce dă 20.000 de dolari lunar și care e produsul pe care nu-l cumpăra pentru că era costisitor.
07:30
Cosmin Olăroiu, comparație între România și Emiratele Unite Arabe. Antrenorul este extrem de apreciat în străinătate # Fanatik
Cosmin Olăroiu a descoperit diferențele dintre țara noastră și Emiratele Unite Arabe. Celebrul antrenor este unul dintre cei mai lăudați sportivi români.
07:00
Cea mai bună jucătoare de tenis a României nu va avea Revelion. Motivul pentru care nu poate sărbători trecerea dintre ani # Fanatik
Seria turneelor WTA premergătoare Australian Open, primul Grand Slam al anului, începe la Antipozi, unde va fi prezentă și racheta numărul 1 a României
06:20
Cristiano Ronaldo a marcat cel mai bizar gol din cariera lui. Portughezul se apropie de 1000 de reușite # Fanatik
Starul lui Al Nassr a punctat din nou, iar echipa lui se menține pe primul loc în clasamentul din Arabia Saudită, fiind favorită la câștigarea titlului de campioană
05:50
Raportul CSAT ajunge în boxa acuzaților: judecătorul din dosarul Călin Georgescu – Horațiu Potra analizează excluderea probelor declasificate # Fanatik
Proces cu documente ”secrete” pe masă, la Curtea de Apel București. Un inculpat din dosarul Potra - Georgescu cere acces la toate notele clasificate. Ce răspuns i-a dat judecătorul
Ieri
00:50
Un jucător care nu își mai găsește locul la Rapid ar putea rămâne totuși în SuperLiga. Fotbalistul este dorit de Dinamo, iar Andrei Nicolescu a confirmat totul.
