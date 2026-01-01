Horoscop anul 2026, cu Neti Sandu. Cum va fi noul an pentru fiecare zodie. Previziuni, transformări și sfaturi
StirileProtv.ro, 1 ianuarie 2026 08:10
Neti Sandu și Andreea Marinescu discută despre anul 2026 din perspectiva astrologică: momentele cheie, schimbările importante și mesajele pe care astrele ni le transmit.
• • •
Acum 5 minute
08:40
Zelenski: Acordul de pace cu Rusia este „90% gata”: Restul de 10% vor decide soarta Ucrainei și a Europei # StirileProtv.ro
Volodimir Zelenski, a afirmat miercuri seară în discursul său de Anul Nou că acordul de pace pentru încheierea conflictului cu Rusia este "90% gata", adăugând că restul de 10% "conţine totul, de fapt".
08:40
Orașul din România unde a aterizat primul avion din anul 2026. Venea din Italia și avea zeci de pasageri # StirileProtv.ro
Prima aterizare din România, în anul 2026, a fost înregistrată la Aeroportul Internaţional Timişoara, la ora 00:05. Avionul a venit din Bari, Italia.
Acum 10 minute
08:30
Sfântul Vasile cel Mare, sărbătorit pe 1 ianuarie. Tradiții și obiceiuri pentru noroc, în ziua ”păzitorului de duhuri rele” # StirileProtv.ro
Anul începe cu sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanţi părinţi ai Bisericii Ortodoxe şi unul dintre cei mai mari teologi creştini, considerat „păzitor de duhuri rele”.
08:30
Bulgaria a trecut oficial la euro la aproape 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană: „Este un semn de apartenenţă” # StirileProtv.ro
Bulgaria a trecut la euro de la miezul nopţii, devenind a 21-a ţară care a ales moneda unică europeană, la aproape douăzeci de ani de la aderarea la Uniunea Europeană, relatează AFP.
Acum 30 minute
08:10
08:10
Crăciun pe rit vechi 2026 – Când se sărbătorește, semnificație, tradiții și diferențe față de ritul nou # StirileProtv.ro
Pentru creștinii ortodocși care țin calendarul iulian, Crăciunul pe rit vechi este un moment extrem de important.
08:10
Horoscop Mercur în Capricorn din 1 ianuarie 2026. Mesajele care dau formă ambițiilor, decizii mature și planuri solide # StirileProtv.ro
Horoscopul tranzitului lui Mercur în Capricorn din 1 ianuarie 2026 evidențiază o perioadă în care ideile capătă structură, iar comunicarea devine un instrument al ambiției și al realismului.
Acum 12 ore
22:20
A treia zi de proteste anti-scumpiri în Iran. O clădire oficială, atacată. Mossadul e „pe teren” # StirileProtv.ro
Iranul traversează zile tensionate, marcate de proteste împotriva costului ridicat al vieții, iar miercuri situația a escaladat în sudul țării, unde o clădire guvernamentală a fost atacată.
22:10
Cadou de sfârșit de an de la Trump pentru Serbia și Putin. Ce a acordat după nouă luni de amânări succesive # StirileProtv.ro
SUA au acordat o licenţă temporară companiei petroliere sârbe NIS, controlată de companii ruseşti şi vizată de sancţiuni americane, ceea ce îi va permite să-şi reia producţia până în 23 ianuarie, a anunţat miercuri ministrul sârb al Energiei.
22:00
VIDEO. Un șofer a intrat cu mașina de teren pe o pârtie din Parâng și a pierdut controlul. Surse: Susține că a greșit drumul # StirileProtv.ro
Autorităţile din judeţul Hunedoara au făcut demersuri pentru identificarea unui şofer care, miercuri, a intrat cu un autovehicul de teren pe o pârtie, în staţiunea Parâng, judeţul Hunedoara.
22:00
Witkoff: Statele Unite au purtat discuții cu Ucraina și țări europene despre următorii pași în vederea încheierii războiului # StirileProtv.ro
Consilierii lui Donald Trump au avut convorbiri miercuri cu Volodimir Zelenski şi consilieri de securitate naţională din Europa despre următorii paşi în încheierea războiului în Ucraina, a declarat emisarul special al SUA, Steve Witkoff.
21:20
S-a câștigat la Loto de Anul Nou. De unde sunt norocoșii care încheie anul mai bogați # StirileProtv.ro
Mai multe persoane din România au avut noroc la Tragerile Speciale de Anul Nou, a anunțat miercuri seară, Loteria Română.
21:10
Un oraș vechi de 125 de ani este mutat fizic, clădire cu clădire, la 3 kilometri distanță. Ce se află sub el # StirileProtv.ro
Efectele în lanț ale apetitului tot mai mare al Europei pentru materii prime se extind până în extremul nord al Suediei. Mii de locuitori și clădiri se mută din Kiruna, un oraș situat la 145 de kilometri de Cercul Arctic.
21:10
Finlanda a confiscat o navă din Rusia, suspectată de implicare în sabotajul cablurilor din Marea Baltică # StirileProtv.ro
Poliţia finlandeză a confiscat miercuri o navă ce naviga din Rusia, suspectată de sabotarea unui cablu submarin de telecomunicaţii care leagă Helsinki de Estonia şi care traversează Golful Finlandei, zonă afectată de incidente similare în ultimii ani.
20:40
Țările europene și-au declarat disponibilitatea de a trimite între 10.000 și 15.000 de soldați în Ucraina în primele șase luni după încetarea ostilităților, ca parte a garanțiilor de securitate, susține publicația germană Welt.
20:30
Cine sunt cele opt persoane născute în Rusia care au primit cetățenia moldovenească de la Maia Sandu # StirileProtv.ro
Președinta Maia Sandu a semnat miercuri un decret prin care opt persoane născute în Federația Rusă primesc cetățenia Republicii Moldova în baza prevederilor legale și constituționale ce permit redobândirea cetățeniei la cerere.
20:30
Papa Leon, avertisment privind „planuri care cuprind lumea”: Sunt strategii armate, mascate prin discursuri ipocrite # StirileProtv.ro
Papa Leon al XIV-lea a încheiat miercuri anul în care a fost ales la conducerea Bisericii Catolice avertizând asupra planurilor de "cucerire" a lumii prin "strategii armate mascate prin discursuri ipocrite", transmit agenţiile EFE şi ANSA.
20:10
Jaf ca în filme la o bancă din Germania. Hoții au spart un perete de la subsol. Prejudiciu de milioane de euro # StirileProtv.ro
Poliția germană caută hoții care au jefuit o bancă din orașul Gelsenkirchen. Suspecții au pătruns în camera de valori a băncii după ce au spart un perete de la subsol.
20:00
Mesajul lui lui Ilie Bolojan de Anul Nou: Încheiem împreună un an dificil, în care a fost necesar să facem ordine în finanțe # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de Anul Nou în care îşi exprimă încrederea că "putem depăşi greutăţile" şi România să fie "un loc în care fiecare să-şi poată clădi un viitor mai bun".
20:00
La final de an, în bucătării începe un ritual pe care îl așteptăm cu toții. Legumele se fierb, cuțitul bate ritmic în tocător, iar vestita salată de boeuf prinde formă. Cu sau fără mazăre, aceasta-i întrebarea.
20:00
În această noapte, plină de magie, când timpul se oprește o clipă, ridicăm paharele și ciocnim în semn de speranță și bucurie. Pe mesele de sărbătoare își fac loc vinuri alese.
19:50
Guvernul Bolojan încheie anul 2025 cu restanțe și fără buget pe 2026. Prima decizie majoră așteptată să o ia în ianuarie # StirileProtv.ro
Anul 2026 nu va fi simplu, dar ar trebui să fie mai bun, a spus premierul Ilie Bolojan într-un bilanț al primelor 6 luni de guvernare.
19:50
Accident cumplit în Dâmbovița. Doi tineri au murit arși de vii într-o mașină răsturnată # StirileProtv.ro
Doi tineri de 18 și 19 ani au sfârșit arși de vii într-un cumplit accident produs în Găești, Dâmbovița.
Acum 24 ore
19:40
Cum petrec românii Revelionul. Un oraș a plătit 100.000 de euro pentru spectacol. „Facem o super-petrecere” # StirileProtv.ro
Pământenii care au intrat deja în 2026 l-au primit cu bucurie și focuri de artificii. Peste câteva ore va ajunge și la noi.
19:40
Ce pun românii pe masă de Revelion, pe lângă mâncare. Se spune că aduce noroc în următorul an # StirileProtv.ro
O petrecere de Revelion poate fi la fel de reușită și acasă, în sufragerie, alături de prieteni și familie, în gașcă mare, cu mese pregătite, împreună, și muzică până dimineața. Distracția este garantată.
19:40
De Revelion, majoritatea românilor rămân acasă, iar PRO TV domină preferințele tuturor generațiilor pentru noaptea dintre ani # StirileProtv.ro
Un sondaj recent arată că 8 din 10 români își petrec Revelionul acasă ori la cei apropiați. Pentru cei care stau acasă, televizorul este elementul comun al serii.
19:30
Cum a rezistat un turist gerului care a înghețat băutura din pahare, la 1.700 de metri, în masivul Postăvaru # StirileProtv.ro
La munte, anul se încheie cu zăpadă și viscol. Dar cei care au ajuns în stațiuni și-au respectat planul. Au testat pârtiile și s-au adunat la terase, unde s-au încălzit cu dans și voie bună.
19:30
Mesajul Nadiei Comăneci de Anul Nou: „Abia aştept să sărbătorim multe lucruri istorice în 2026” - VIDEO # StirileProtv.ro
Nadia Comâneci a transmis un mesaj de Anul Nou, în care spune că abia aşteaptă anul 2026, pentru a sărbători evenimente istorice.
19:30
Stațiunea din România unde oamenii s-au înghesuit de Revelion. Reacția unei turiste străine # StirileProtv.ro
Mulți s-au gândit să întâmpine anul nou în piscină sau la spa. Stațiunea Băile Felix este aproape plină. Vizitatorii sunt atrași de bazinele cu apă caldă, petrecerile cu spumă, dar și de mesele pline cu bunătăți, de sărbătoare.
19:20
Cei care plănuiesc să iasă din case la miezul nopții, trebuie să fie pregătiți de o noapte geroasă în multe orașe. La Brașov, de exemplu, se anunță minus 12 grade și s-ar putea să ningă slab.
19:00
PROTEVELION 2026. Muzică, dans și distracție de neuitat la PRO TV, de la ora 20:00. Artiștii care vor face mega atmosferă # StirileProtv.ro
PRO TV vă invită să trecem împreună în 2026. De la ora 20:00, pe PRO TV și pe VOYO, începe PROTEVELIONUL. Un spectacol cu muzică, dans, momente amuzante și surprinzătoare, care vor contura o seară extraordinară.
18:10
Au câștigat la Loto dar nu pot încasa premiul de 34 de milioane de euro. „Mi s-a spus că aş putea ajunge la închisoare” # StirileProtv.ro
De şapte ani, comitetul local de sărbători, format din zece tineri, cumpără un bilet de loterie la un preţ adesea ridicat, pe care îl împarte în „mini-bilete” de 5 euro pentru locuitori şi turişti, pentru a împărţi câştigurile.
18:00
Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC) este de 5,68% pe an, în scădere faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 6,06% pe an, acesta fiind cel mai ridicat nivel de până acum, conform datelor publicate miercuri de BNR.
17:50
Nicușor Dan, mesaj de Anul Nou: În 2026 statul român trebuie să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetățeni # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, cu câteva ore înainte de trecerea în noul an, că în 2026 este esenţial ca statul român să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetăţeni, după ce 2025 a fost "un an al încercărilor”.
17:40
Șase orașe importante „pierdute” pe care arheologii nu le-au găsit niciodată. Sunt capitale ale unor regate și imperii mari # StirileProtv.ro
Există încă orașe antice importante, inclusiv capitale ale unor regate și imperii mari, care nu au fost niciodată descoperite de cercetători. Iată care sunt.
17:30
Un stat din Europa renunță la sistemul tradițional de pensii de la 1 ianuarie. Fiecare va avea propria „pușculiță” # StirileProtv.ro
Tranziţia la noul sistem de pensii în Țările de Jos va intra într-o fază decisivă pe 1 ianuarie, când aproximativ 9,5 milioane de pensii vor începe să fie transferate către un model bazat pe conturi individuale, punând capăt marii "puşculiţe colective".
17:20
Subprefectul de Olt revine în funcție după ce instanța a revocat controlul judiciar. Acuzațiile împotriva lui Ștefan Nicolae # StirileProtv.ro
Subprefectul județului Olt, Ștefan Nicolae, își reia atribuțiile oficiale după ce Tribunalul Olt a decis definitiv revocarea măsurii controlului judiciar dispuse de procurorii militari, în dosarul privind uzul de armă fără drept.
17:20
Mesaje de Revelion 2026 – idei scurte pentru WhatsApp și urări de Anul Nou pentru familie și prieteni # StirileProtv.ro
Anul Nou aduce emoții și dorința de a marca trecerea într-un nou început. Mesajele și urările pentru familie și prieteni devin mijloace prin care se transmit gânduri bune, speranțe și sentimente de apropiere.
17:20
Primele locuri din lume care au intrat în anul 2026. Zona de pe glob în care s-a dat startul Revelionului | GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Anul 2026 a început oficial după ce cei aproximativ 7.300 de locuitori ai atolului Kiritimati din Pacificul de Sud au salutat Anul Nou la miezul nopţii (10:00 GMT).
17:10
Fostul căpitan al lui Cristi Chivu la Inter îl ridică în slăvi pe antrenorul român: „A fost întotdeauna inteligent” # StirileProtv.ro
Javier Zanetti, vicepreşedintele lui Inter Milano, a dezvăluit de ce a refuzat oferte din Anglia şi din Spania pentru a-şi încheia cariera de fotbalist la Inter şi de ce a ştiut că românul Cristian Chivu a avut abilitatea de a se dezvolta ca antrenor.
17:00
Cel mai contagios virus a fost detectat pe două mari aeroporturi. Poate persista chiar și două ore în aer # StirileProtv.ro
În perioada de vârf a călătoriilor de sărbători, una dintre cele mai contagioase boli din lume a fost detectată la Aeroportul Internațional Newark Liberty din New Jersey.
17:00
Conform tradiției, trebuie să porți roșu de Anul Nou. Dar de unde provine acest obicei și ce semnificație are?
16:50
Două state au anunțat că interzic accesul cetățenilor americani. „Reciprocitate” după ce Trump le-a inclus pe „lista neagră” # StirileProtv.ro
Mali şi Burkina Faso au anunţat că impun restricţii de călătorie cetăţenilor americani ca răspuns la măsura similară anunţată de administraţia Trump mai devreme în cursul acestei luni, informează miercuri AFP şi Reuters.
16:50
Ungaria introduce noi facilități fiscale pentru familiile cu copii de la 1 ianuarie. Plățile de la care vor fi scutite # StirileProtv.ro
Familiile cu copii vor beneficia de scutiri fiscale suplimentare începând cu 1 ianuarie, în Ungaria, nivelul deducerii crescând cu încă 50%, iar mamele sub 40 de ani cu doi copii vor fi scutite de impozitul pe venit.
16:50
În noaptea dintre ani, bucureștenii au la dispoziție câteva farmacii deschise non-stop pentru urgențe.
16:30
Dovada rușilor despre atacul cu 91 de drone asupra reședinței lui Vladimir Putin |VIDEO # StirileProtv.ro
Ministerul Apărării de la Moscova a oferit miercuri noi detalii despre ceea ce numește un atac ucrainean cu drone asupra reședinței președintelui rus Vladimir Putin din localitatea Valdai, prezentând o „dovadă”.
16:30
Două noi decese din cauza gripei în ultima săptămână. Numărul cazurilor este în scădere # StirileProtv.ro
Institutul Naţional de Sănătate Publică anunţă miercuri că în ultima săptămână s-au înregistrat două noi decese din cauza gripei, după primul deces provocat de un virus gripal, confirmat săptămâna trecută.
16:30
O stațiune de schi din Franța oferă acces gratuit pe pârtii în această iarnă. Care este motivul # StirileProtv.ro
Schiatul nu este tocmai vacanța care îți vine în minte atunci când te gândești la o escapadă prietenoasă cu bugetul.
16:10
Ce s-a schimbat la vămi la un an de la intrarea României în Spaţiul Schengen. Precizare MAI # StirileProtv.ro
Aglomeraţia de la trecerile de frontieră s-a redus semnificativ la un an de la intrarea României în Spaţiul Schengen, iar instituţiile statului îşi îndeplinesc atribuţiile prin metode mai moderne, mai rapide şi mai bine coordonate, informează MAI.
16:10
Ce le-a spus Ursula von der Leyen bulgarilor că le va aduce moneda euro imediat după aderare: „Puteți fi mândri” # StirileProtv.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat aderarea Bulgariei la zona euro, calificând-o drept una dintre cele mai importante realizări ale Uniunii Europene.
