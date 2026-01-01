SUA contrazic Moscova: Ucraina nu l-a vizat pe Putin într-un presupus atac cu drone
Euractiv.ro, 1 ianuarie 2026 09:50
Oficialii americani din domeniul securității naționale au declarat miercuri că Ucraina nu l-a vizat pe președintele rus Vladimir Putin și nici reședințele acestuia într-o presupusă operațiune cu drone, contestând direct acuzațiile lansate de Moscova.
• • •
Alte ştiri de Euractiv.ro
Acum 5 minute
10:10
De la Ursula von der Leyen la Donald Trump, de la Reînarmarea Europei la reducerile USAID: planurile și banii, în special în Occident, s-au mutat de la „puterea soft” la „puterea hard”. Un moment de cotitură periculos pe care îl parcurgeam deja.
Acum 30 minute
09:50
Ieri
09:50
O investigație amplă a „The New York Times” (SUA), bazată pe peste 300 de interviuri, arată că deteriorarea relației dintre SUA și Ucraina nu a fost un accident diplomatic, ci rezultatul unei politici deliberate a Administrației Trump.
09:20
În ultima zi de lucru înainte de introducerea monedei euro, în fața caselor de schimb valutar din Bulgaria s-au format cozi mari, scrie „Actualno” (Bulgaria) într-un articol semnat de Desislava Liubomirova.
09:10
Sute de infracțiuni cu violență, soldate cu 551 de morți, au fost comise în Rusia din 2022 de foști soldați care se întorc de pe frontul ucrainean, familiile și cei apropiați fiind principalele victime, potrivit publicației ruse „Verstka”.
09:10
Președintele american Donald Trump a declarat luni că Washingtonul a atacat o instalație terestră folosită pentru „încărcarea” navelor despre care se presupune că sunt folosite pentru contrabanda cu droguri, informează „Euronews” (Italia).
09:00
Liderii europeni au discutat sprijinul pentru Ucraina, securitatea și reconstrucția, Ursula von der Leyen subliniind că viitorul Kievului este în UE, în timp ce Moscova lansează noi amenințări verbale, relatează ANSA.
08:50
Atacurile ucrainene asupra petrolului kazah: noul front al războiului energetic cu Rusia # Euractiv.ro
Între Rusia și Ucraina se desfășoară un nou război paralel împotriva infrastructurii energetice, un război care are repercusiuni și asupra marilor companii petroliere care operează în Kazahstan, notează „Il Corriere della Sera” (Italia).
08:40
Emisarul SUA la NATO, sceptic cu privire la presupusul atac cu drone împotriva reședinței lui Putin # Euractiv.ro
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a pus la îndoială marți acuzația rusă conform căreia forțele ucrainene ar fi atacat reședința președintelui Vladimir Putin, spunând că dorește să vadă informațiile secrete americane cu privire la incident.
08:20
Armata chineză a efectuat exerciții cu foc real în apele din jurul Taiwanului în dimineața zilei de marți, 30 decembrie, punând armata taiwaneză în alertă maximă. Garda de coastă chineză amenință să blocheze livrările de arme americane către insulă.
30 decembrie 2025
22:00
România se alătură cu 50 mil. de euro mecanismului pentru sprijinirea apărării Ucrainei # Euractiv.ro
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care a decis ca România să se alăture statelor care contribuie la propunerea SUA privind “Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL), a transmis Ministerul de Externe.
20:20
Bolojan și-a făcut bilanțul la final de an. Vești bune în 2026, condiționate de mulți „dacă" # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a ieșit marți seară, după ultima ședință de Guvern din acest an, să facă un scurt bilanț al guvernării. Reiterând mesaje pe care le-a tot transmis și apel la cumpătare, premierul a plecat fără să răspundă la nicio întrebare.
19:10
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat marți seară că s-au virat de către Comisia Europeană peste 586 milioane de euro.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:40
Conform unui sondaj recent realizat de Institutul Publicus, partidul lui Péter Magyar continuă să conducă, în timp ce procentul alegătorilor indeciși scade, însă marea majoritate a ungurilor încă se așteaptă ca Viktor Orbán să rămână la putere.
08:40
Victoria electorala categorică repurtată de prim-ministrul kosovar Albin Kurti la alegerile de duminică marchează o renaștere a liderului naționalist, punând astfel capăt impasului politic din cel mai tânăr stat din Europa, informează „Reuters”.
08:20
Țara se confruntă cu provocări fără precedent, inclusiv cu proteste anticorupție care au înlăturat recent un guvern condus de conservatori, scrie „Euractiv” (Bruxelles).
08:10
Comercianții și negustorii din Iran au organizat o a doua zi de proteste luni, 29 decembrie, după ce moneda țării din Orientul Mijlociu a scăzut la un nou minim istoric față de dolarul american, notează „Euronews” (Italia).
07:50
Grecia, Israelul și Ciprul își vor intensifica exercițiile comune în estul Mediteranei # Euractiv.ro
Grecia, Israelul și Ciprul își vor intensifica exercițiile aeriene și navale comune în estul Mediteranei în anul 2026, consolidând astfel cooperarea lor în domeniul apărării, au declarat luni oficiali militari greci și o sursă importantă.
07:40
Un euro în cutia milei: Cum i-a cumpărat rachete Hamasului o asociație „caritabilă” din Vest # Euractiv.ro
Geniul mașinăriei de finanțare islamiste rezidă în abilitatea ei de a exploata granițele deschise și sistemele bancare ale lumii libere, scrie „The Jerusalem Post” (Israel) într-un articol care descrie una dintre modalitățile de finanțare a Hamas.
07:30
30 de minute pentru o ședință de Cabinet extrem de rapidă pe a cărei ordine de zi s-a aflat decretul de prelungire a ajutorului acordat Ucrainei pentru 2026, un subiect dezbătut intens în ultimele săptămâni, notează „Il Corriere della Sera” (Italia).
07:20
Zelenski reia un punct cheie al întâlnirii sale cu Trump: „Am vrut garanții mai lungi” # Euractiv.ro
Washingtonul i-a oferit Kievului garanții de securitate „robuste” pe o perioadă de 15 ani, cu posibilitate de prelungire, a spus Zelenski... dar cere mai mult, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
07:20
Duș rece din partea Kremlinului după întâlnirea Trump-Zelenski, care spune că „Ucraina ar trebui să se retragă din tot Donbasul”, notează „La Stampa” (Italia).
07:10
Un referendum privind planul de pace propus de SUA ar putea oferi legitimitate deciziilor majore, dar riscă să adâncească tensiunile din societatea ucraineană, arată o analiză a sociologilor citați de agenția RBC.
29 decembrie 2025
18:30
Rusia acuză Ucraina că ar fi încercat un atac cu drone asupra reședinței lui Vladimir Putin # Euractiv.ro
Rusia a anunțat că forțele ucrainene ar fi lansat un atac cu drone asupra uneia dintre reședințele președintelui Vladimir Putin, în regiunea Novgorod, ceea ce Moscova spune că va influența poziția sa în negocierile de pace, anunță „Reuters”.
15:10
Abrudean: Amânările repetate ale deciziei CCR pe reforma pensiilor nu pot deveni o strategie # Euractiv.ro
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, susține că amânările repetate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni "o strategie de blocaj".
15:00
Președintele USR, Dominic Fritz, se declară convins că "nu poate fi blocat la infinit ce este susținut aproape în unanimitate de către români", cu referire la reforma pensiilor speciale, "dorită de cetățenii de toate culorile politice".
11:00
Deși 68% dintre români spun că, personal, au avut un an bun sau foarte bun, 63% cred că 2025 a fost un an rău sau foarte rău pentru România. Anul 2025 este perceput de români ca un an al rezistenței, nu al progresului.
11:00
Sesizarea pe proiectul privind pensionarea magistraților, discutată pe 16 ianuarie, anunță șefa CCR # Euractiv.ro
Șefa CCR, Simina Tănăsescu, a anunțat luni că sesizarea ÎCCJ pe noul proiect al Guvernului privind reforma pensiilor magistraților a fost amânată pentru 16 ianuarie din lipsă de cvorum.
09:50
Ultimul an a fost unul dintre cei mai turbulenți de după războiul rece, cu zdruncinarea certitudinilor postbelice și persistența conflictelor din Ucraina și Gaza, constată editorialistul „The Times” (Marea Britanie).
09:00
Japonia nu mai este pacifistă și a dat undă verde unor cheltuieli record pentru rachete și drone # Euractiv.ro
Japonia a aprobat un nou buget masiv pentru apărare, depășind „pentru prima dată în istorie” pragul de nouă trilioane de yeni (58 de miliarde de dolari), o creștere (de 9,4% față de 2025) care reflectă transformarea radicală a armatei sale.
08:50
Declarațiile lui vin și în contextul în care aliații europeni așteaptă documentul „Global Posture Review” al SUA, prin care ar putea fi redirecționate resurse dinspre Europa, scrie „Euractiv” (Belgia) într-un articol semnat de Charles Cohen.
08:40
Consiliul de Securitate al ONU a convocat o sesiune de urgență luni, în urma recunoașterii controversate de către Israel a Somalilandului, o republică autoproclamată care s-a separat de Somalia și care nu fusese recunoscută de nicio altă țară.
08:30
Chiar dacă demersul președintelui american pare motivat mai ales de orgoliul său nemăsurat și de interese miniere cinice, este greu de ignorat faptul că acesta a permis ieșirea dintr-o confruntare blocată: războiul interminabil dintre RDC și Ruanda.
08:10
Atacul vine după ce Trump, la sfârșitul lunii octombrie, a început să avertizeze că creștinismul se confruntă cu o „amenințare existențială” în Nigeria și a amenințat că va interveni militar în țara vest-africană, scrie „Avvenire” (Italia).
08:00
Ucraina a folosit rachete britanice Storm Shadow pentru a ataca joi o rafinărie importantă din Rusia, a anunțat statul major al forțelor armate ucrainene, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
07:50
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat duminică seara progrese importante după o convorbire telefonică avută cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, președintele SUA, Donald Trump, și lideri europeni.
07:40
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică că un acord de pace între Rusia și Ucraina este „foarte aproape”, după o întâlnire cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, desfășurată la reședința Mar-a-Lago din Florida, relatează Reuters.
28 decembrie 2025
10:20
Judecătorii CCR se reunesc duminică în ședință pentru a stabili dacă legea privind pensionarea magistraților este sau nu constituțională.
09:50
O știre falsă care susținea că apa din barajul Vidraru ar fi fost vândută francezilor a circulat intens în vară. Știrea falsă a fost readusă la viață în decembrie, în timpul vizitei președintelui Nicușor Dan în Franța.
27 decembrie 2025
19:30
Cu câteva zile înainte ca Bulgaria să înlocuiască leva cu euro la 1 ianuarie 2026, sistemul bancar al țării se confruntă cu un aflux fără precedent de bani.
12:20
Rusia a atacat Kievul și alte regiuni ale Ucrainei cu rachete și drone sâmbătă, înainte de ceea ce președintele Volodimir Zelenski a declarat a fi o întâlnire-cheie cu președintele SUA, Donald Trump, relatează Reuters.
12:00
Atacurile aeriene americane care au vizat joi grupări jihadiste din nord-vestul Nigeriei au fost efectuate folosind rachete ghidate lansate de drone, a afirmat vineri seară ministrul nigerian al informațiilor, Mohammed Idris, citat de AFP.
26 decembrie 2025
15:20
Șocurile din ultimul deceniu — care au culminat cu invazia Rusiei în Ucraina — au scos la iveală cât de profund sunt integrate sistemele energetice în chestiuni legate de securitate, control politic și competitivitate economică.
14:00
Datoria administrației publice (datoria guvernamentală) a urcat, în septembrie 2025, până la 1.095 miliarde lei, de la 1.084 miliarde de lei, în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor (MF), consultate de Agerpres.
11:50
WhatsApp acuză autoritățile ruse că încearcă să priveze milioane de oameni de dreptul lor la comunicare privată, scrie „Euronews” (Italia), în contexul în care Roskomnadzor a susținut că mesageria este folosită pentru activități ilegale.
11:40
„Ai grijă ce-ți dorești, ca nu cumva să se adeverească”, se afirmă într-o fabulă a lui Esop. Aceasta, pentru că, dacă blocul s-ar prăbuși, americanii ar ajunge s-o regrete foarte repede, scrie „Politico” (Belgia).
11:30
Cei doi soldați nord-coreeni închiși în Ucraina după ce au luptat alături de armata rusă și-au exprimat dorința pentru o "nouă viață" în Coreea de Sud, într-o scrisoare văzută de AFP, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
09:20
Previziuni pentru 2026. Cum s-ar putea fragmenta piața inteligenței artificiale în anul care vine # Euractiv.ro
Analiști citați de CNBC avertizează că în 2026 piața AI se va fragmenta: investitorii vor separa companiile care produc profit real de cele care doar cheltuie masiv pe tehnologie, scrie News.ro.
08:40
România va trece, probabil, printr-un regim autocratic, pentru că acesta e nivelul de aspirație al majorității populației, estimează regizorul Stere Gulea (82 de ani) într-un interviu acordat News.ro.
07:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a oferit o evaluare pozitivă a unei convorbiri pe care a avut-o cu trimiși ai SUA despre cum poate fi încheiat războiul Rusia-Ucraina, comentează BBC, prelat de News.ro.
