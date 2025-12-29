Apărarea europeană nu ar trebui să fie independentă de cea americană, crede Rutte
Euractiv.ro, 29 decembrie 2025 08:50
Declarațiile lui vin și în contextul în care aliații europeni așteaptă documentul „Global Posture Review” al SUA, prin care ar putea fi redirecționate resurse dinspre Europa, scrie „Euractiv” (Belgia) într-un articol semnat de Charles Cohen.
• • •
Alte ştiri de Euractiv.ro
Acum 5 minute
09:00
Japonia nu mai este pacifistă și a dat undă verde unor cheltuieli record pentru rachete și drone # Euractiv.ro
Japonia a aprobat un nou buget masiv pentru apărare, depășind „pentru prima dată în istorie” pragul de nouă trilioane de yeni (58 de miliarde de dolari), o creștere (de 9,4% față de 2025) care reflectă transformarea radicală a armatei sale.
Acum 15 minute
08:50
Acum 30 minute
08:40
Consiliul de Securitate al ONU a convocat o sesiune de urgență luni, în urma recunoașterii controversate de către Israel a Somalilandului, o republică autoproclamată care s-a separat de Somalia și care nu fusese recunoscută de nicio altă țară.
Acum o oră
08:30
Chiar dacă demersul președintelui american pare motivat mai ales de orgoliul său nemăsurat și de interese miniere cinice, este greu de ignorat faptul că acesta a permis ieșirea dintr-o confruntare blocată: războiul interminabil dintre RDC și Ruanda.
08:10
Atacul vine după ce Trump, la sfârșitul lunii octombrie, a început să avertizeze că creștinismul se confruntă cu o „amenințare existențială” în Nigeria și a amenințat că va interveni militar în țara vest-africană, scrie „Avvenire” (Italia).
Acum 2 ore
08:00
Ucraina a folosit rachete britanice Storm Shadow pentru a ataca joi o rafinărie importantă din Rusia, a anunțat statul major al forțelor armate ucrainene, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
07:50
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat duminică seara progrese importante după o convorbire telefonică avută cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, președintele SUA, Donald Trump, și lideri europeni.
07:40
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică că un acord de pace între Rusia și Ucraina este „foarte aproape”, după o întâlnire cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, desfășurată la reședința Mar-a-Lago din Florida, relatează Reuters.
Acum 24 ore
10:20
Judecătorii CCR se reunesc duminică în ședință pentru a stabili dacă legea privind pensionarea magistraților este sau nu constituțională.
09:50
O știre falsă care susținea că apa din barajul Vidraru ar fi fost vândută francezilor a circulat intens în vară. Știrea falsă a fost readusă la viață în decembrie, în timpul vizitei președintelui Nicușor Dan în Franța.
Ieri
19:30
Cu câteva zile înainte ca Bulgaria să înlocuiască leva cu euro la 1 ianuarie 2026, sistemul bancar al țării se confruntă cu un aflux fără precedent de bani.
12:20
Rusia a atacat Kievul și alte regiuni ale Ucrainei cu rachete și drone sâmbătă, înainte de ceea ce președintele Volodimir Zelenski a declarat a fi o întâlnire-cheie cu președintele SUA, Donald Trump, relatează Reuters.
12:00
Atacurile aeriene americane care au vizat joi grupări jihadiste din nord-vestul Nigeriei au fost efectuate folosind rachete ghidate lansate de drone, a afirmat vineri seară ministrul nigerian al informațiilor, Mohammed Idris, citat de AFP.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
Șocurile din ultimul deceniu — care au culminat cu invazia Rusiei în Ucraina — au scos la iveală cât de profund sunt integrate sistemele energetice în chestiuni legate de securitate, control politic și competitivitate economică.
14:00
Datoria administrației publice (datoria guvernamentală) a urcat, în septembrie 2025, până la 1.095 miliarde lei, de la 1.084 miliarde de lei, în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor (MF), consultate de Agerpres.
11:50
WhatsApp acuză autoritățile ruse că încearcă să priveze milioane de oameni de dreptul lor la comunicare privată, scrie „Euronews” (Italia), în contexul în care Roskomnadzor a susținut că mesageria este folosită pentru activități ilegale.
11:40
„Ai grijă ce-ți dorești, ca nu cumva să se adeverească”, se afirmă într-o fabulă a lui Esop. Aceasta, pentru că, dacă blocul s-ar prăbuși, americanii ar ajunge s-o regrete foarte repede, scrie „Politico” (Belgia).
11:30
Cei doi soldați nord-coreeni închiși în Ucraina după ce au luptat alături de armata rusă și-au exprimat dorința pentru o "nouă viață" în Coreea de Sud, într-o scrisoare văzută de AFP, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
09:20
Previziuni pentru 2026. Cum s-ar putea fragmenta piața inteligenței artificiale în anul care vine # Euractiv.ro
Analiști citați de CNBC avertizează că în 2026 piața AI se va fragmenta: investitorii vor separa companiile care produc profit real de cele care doar cheltuie masiv pe tehnologie, scrie News.ro.
08:40
România va trece, probabil, printr-un regim autocratic, pentru că acesta e nivelul de aspirație al majorității populației, estimează regizorul Stere Gulea (82 de ani) într-un interviu acordat News.ro.
07:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a oferit o evaluare pozitivă a unei convorbiri pe care a avut-o cu trimiși ai SUA despre cum poate fi încheiat războiul Rusia-Ucraina, comentează BBC, prelat de News.ro.
25 decembrie 2025
18:00
De Crăciun, Ucraina și Rusia raportează atacuri aeriene soldate cu morți în ambele tabere # Euractiv.ro
Atacurile aeriene ale Rusiei au provocat morți și distrugeri în toată Ucraina, au raportat joi autoritățile din diferite regiuni, autoritățile ruse raportând la rândul lor atacuri ucrainene similare pe teritoriul lor, informează dpa.
17:50
Europa, în fața unei crize existențiale: sfârșitul ordinii transatlantice și dilema puterii # Euractiv.ro
Europa traversează una dintre cele mai profunde crize strategice de la sfârșitul Războiului Rece, pe fondul schimbării priorităților geopolitice ale SUA și al incapacității continentului de a se constitui într-o putere coerentă de securitate.
17:30
Donald Trump le urează Crăciun fericit tuturor, „inclusiv gunoaielor stângii radicale” # Euractiv.ro
Președintele american Donald Trump a profitat de sărbători pentru a le ura tuturor Crăciun Fericit, „inclusiv gunoaielor stângii radicale”, o referire la adversarii săi democrați, informează joi AFP.
24 decembrie 2025
20:20
Comisia electorală din Bosnia a anulat parțial, miercuri, rezultatele alegerilor prezidențiale din Republica Srpska (RS, entitatea sârbă a țării) din cauza „neregulilor, transmite AFP, preluată de Agerpres.
15:20
Rusia intenționează să construiască o centrală nucleară pe suprafața Lunii până în 2036 pentru a alimenta programul său spațial lunar și stația de cercetare comună cu China, informează Reuters.
15:00
SUA sancționează „arhitecții” reglementării digitale europene. Thierry Breton e interzis în SUA # Euractiv.ro
Administrația președintelui Donald Trump a declanșat o nouă confruntare cu Uniunea Europeană, anunțând marți sancțiuni care vizează cinci personalități europene implicate în reglementarea industriei tehnologice și combaterea dezinformării online.
11:10
Decarbonizarea încetinește pasul, dar păstrează direcția. Ce înseamnă asta pentru România # Euractiv.ro
În ultimii ani, decarbonizarea a devenit un deziderat tot mai prezent în documentele europene, care consemnează termene, capacități energetice și sancțiuni precise, care redesenează treptat modul în care Europa își propune să producă energie.
10:30
Bolojan, despre proiectul de Buget pe 2006: Statul cheltuie mai puțin, deficitul scade # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că datele bugetare din acest an indică o schimbare de direcție în gestionarea finanțelor publice, cu cheltuieli mai mici ale statului și un deficit aflat pe o traiectorie descendentă, informează Agerpres.
10:20
Amazon blochează 1.800 de candidați: erau agenți nord-coreeni care foloseau identități false # Euractiv.ro
Amazon a blocat peste 1.800 de cereri de angajare de la persoane suspectate că lucrează pentru Coreea de Nord. Anunțul fost făcut într-o postare pe LinkedIn de Stephen Schmidt, directorul de securitate al gigantului tehnologic american.
09:50
Atacuri cu cocktailuri Molotov la biroul premierului albanez Edi Rama, soldate cu patru arestări # Euractiv.ro
Patru bărbați au fost arestați în urma unor ciocniri în timpul unui miting al Partidului Democrat (PD) de opoziție din capitala Albaniei, Tirana, după ce cocktailuri Molotov au fost aruncate asupra ofițerilor care păzeau biroul prim-ministrului.
09:20
Președintele american prezintă Trump-class USS Defiant, noua navă de război a Marinei SUA # Euractiv.ro
Președintele american Donald Trump a prezentat o nouă navă de război, Trump - class USS Defiant, în efortul de a consolida și extinde flota Marinei SUA, notează „Euronews” (Italia).
08:50
ISIS și Al-Qaeda prind avânt în vreme ce Trump alocă cu nesăbuință puținele resurse de securitate disponibile în alte părți, constată „The Washington Post” (SUA) într-un articol semnat de Max Boot.
08:40
Vizita lui Zelenski în Polonia a fost una destul de intensă, atât din perspectiva agendei, cât și a semnalelor transmise, scrie „Ukrinform” (Ucraina).
08:00
Turnuri anti-drone și artilerie la graniță: Polonia își consolidează frontiera cu Belarus # Euractiv.ro
La Ozierany, lângă granița Poloniei cu Belarus, un nou turn de observație va găzdui sisteme de artilerie antidrone, parte a consolidării frontierei estice. Sistemul va fi operațional din ianuarie, notează „Euronews” (Italia).
07:50
Dacă Rusia și Statele Unite nu duc lipsă de cuvinte dure pentru a critica Europa, considerată vinovată în ochii lor pentru sprijinul și înarmarea Ucrainei, cei doi autocrați par să ezite asupra mijloacelor de a-i face rău.
07:20
Dacă dictatorul moscovit ar fi avut vreo fărâmă de bun simț, ar fi declarat un armistițiu, fie și numai pentru 24 de ore. N-a făcut-o și n-o va face, crede Hamish de Bretton-Gordon în articolul pe care îl semnează în „The Telegraph” (Marea Britanie).
23 decembrie 2025
19:50
Chestionar CSM: Peste 98% dintre judecători acuză o campanie publică împotra justiției # Euractiv.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a prezentat marți rezultatele unei prime centralizări de răspunsuri din chestionarul adresat judecătorilor privind problemele din sistemul judiciar, după documentarul Recorder.
16:10
Planul Urbanistic Zonal (PUZ) al Magistralei I de metrou din Cluj-Napoca a fost aprobat marți, 23 decembrie 2025, de Consiliul Local, cu 23 de voturi pentru și trei abțineri.
16:10
Sondaj: Peste 60% dintre români cred că justiția este controlată politic și nu se bazează pe probe # Euractiv.ro
Un raport pe Justiție al Cult Research indică un nivel deosebit de redus al cetățenilor români în justiție. Conform sondajului realizat, 62% din români consideră că gradul de control politic asupra justiiei este mare (38%) sau foarte mare (24%).
16:00
Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției a avut marți prima întâlnire, la care a participat și premierul Ilie Bolojan.
15:50
În rândul maghiarilor din Transilvania, Viktor Orbán este de departe cel mai popular politician din Ungaria, cu un nivel de încredere de peste 90%, în timp ce opoziția ungară are cote similare celor ale partidelor românești, scrie Hirado.hu.
15:40
Uitați de ideea (romantică) a hacker-ului singuratic închis în dormitorul său, un fel de Robin Hood modern în straie digitale. Cel perfecționat de Coreea de Nord „este un sistem de profesionalizare a cripto-criminalității sponsorizat de stat”.
15:30
Noi miniștri la Apărare și Economie. Pirtea se gândește dacă preia portofoliul de la Educație # Euractiv.ro
Noii miniștri ai Apărării și Economiei au depus marți jurământul, la Palatul Cotroceni.
15:10
Producția de masă a cipurilor întruchipează un hipercapitalism extrem de avid de investiții, de cercetare și dezvoltare și de energie, în cadrul căruia Europa nu a găsit încă mijloacele de a concura, scrie „Le Monde” (Franța).
14:10
Un general rus a fost ucis într-o explozie la Moscova: este investigată implicarea Ucrainei # Euractiv.ro
Un general rus a fost ucis luni dimineață într-o explozie de mașină în sudul Moscovei, a anunțat Comitetul de Investigații Rus, adăugând că investighează o posibilă legătură cu Ucraina.
13:50
Agenția de Rating Politic a realizat un sondaj de opinie post-alegerile din București, un follow-up la cel din noiembrie, pentru a analiza dacă a fost sau nu vot util, cum au votat bucureștenii pe 7 decembrie, când s-au decis și de ce.
10:30
Un text despre propagarea fricii și despre cum sabotează propaganda pro-rusă drumul european al Republicii Moldova. | Autori: Natalia Vasilendiuc (profesor la Universitatea din București) și Marin Eladi (cercetător freelancer din Republica Moldova)
09:30
În cursul nopții de 22 spre 23 decembrie au avut loc atacuri cu drone efectuate de forțele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene din proximitatea frontierei cu România, anunță Ministerul Apărării (MApN).
09:20
China va impune tarife vamale de până la 42,7% asupra produselor lactate, inclusiv laptelui și brânzeturilor, importate din Uniunea Europeană, notează „Euronews” (Italia).
