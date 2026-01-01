„Putem lua titlul” A avut un început de sezon slab la Dinamo, dar a devenit un om bază și are planuri mărețe
Golazo.ro, 1 ianuarie 2026 09:50
Alberto Soro, jucătorul lui Dinamo, a vorbit despre obiectivele clubului din acest sezon.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 15 minute
10:00
„Nu o să vă dezamăgesc” Alex Dobre face bilanțul lui 2025 și le promite fanilor: „O să ofer Rapidului înapoi tot ceea ce sunt” # Golazo.ro
Alexandru Dobre (27 de ani), căpitanul Rapidului, a a făcut la final de an o radiografie sinceră a lui 2025, atât din punct de vedere sportiv, cât și personal. Fotbalistul a vorbit despre transformarea sa de la rezervă la jucător decisiv, despre presiunea tribunei din Giulești, dar și despre ambițiile pe termen lung.
Acum 30 minute
09:50
„Putem lua titlul” A avut un început de sezon slab la Dinamo, dar a devenit un om bază și are planuri mărețe # Golazo.ro
Alberto Soro, jucătorul lui Dinamo, a vorbit despre obiectivele clubului din acest sezon.
Acum 12 ore
21:40
S-a opus regimului comunist Cum au vrut autoritățile să-i schimbe numele lui Ladislau Boloni, înainte de 1989: „Nu a acceptat” # Golazo.ro
Ladislau Boloni (72 de ani) a fost în centrul atenției în toamna lui 2025, odată cu lansarea filmului dedicat acestuia, „Boloni - Legenda care ne leagă”.
21:40
FC Botoșani se întărește Trupa lui Leo Grozavu ar dori să transfere un fost jucător de la FCSB # Golazo.ro
FC Botoșani ar dori să-l transfere pe Luis Phelipe, fostul jucător al celor de la FCSB.
21:30
Moment viral la Cupa Africii VIDEO: Un fan congolez a stat nemișcat precum o statuie pe tot parcursul meciului cu Botswana » Care a fost semnificația # Golazo.ro
Meciul de la Cupa Africii pe Națiuni, disputat marți între Botswana și RD Congo, a adus un moment inedit în tribune.
21:30
„Am avut dureri cumplite” Ana Maria Brânză, despre cel mai dificil moment prin care a trecut în carieră: „Nu mai puteam ține ochii deschiși” # Golazo.ro
Ana Maria Brânză, cea mai titrată spadasină din istoria României, a vorbit despre cea mai dificilă competiție din cariera sa.
21:30
Revine Hagi în antrenorat? Gică Popescu a venit cu detalii despre situația „Regelui”: „Își dorește asta” # Golazo.ro
Gică Popescu, component al „Generației de aur”, a vorbit despre potențiala revenire în antrenorat a lui Gică Hagi.
21:30
„Fără bani publici s-ar desființa” Deputatul Ionuț Stroe atrage atenția asupra depedenței de fonduri de la stat: „CSM București și Dinamo nu ar exista” # Golazo.ro
Ionuț Stroe, fostul ministru al Tineretului și Sportului, a vorbit despre importanța banilor publici în sporturile de echipă, exceptând fotbalul.
Acum 24 ore
20:10
Ce drum va alege Ianis Hagi? Gică Popescu a vorbit despre viitorul internaționalului român: „Sunt convins că nu va sta prea mult” # Golazo.ro
Gică Popescu (58 de ani) a vorbit despre situația lui Ianis Hagi (27 de ani), care evoluează în prezent la Alanyaspor.
20:00
„Nu o pot controla” Andrei Nicolescu, anunț despre stadiul fuziunii dintre Dinamo și clubul MAI # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a venit cu detalii despre asocierea cu CS Dinamo, clubul Ministerului Afacerilor Interne.
19:30
Orban, dialog cu selecționerul Dezvăluirile lui Marco Rossi, antrenorul Ungariei: „Mi-a scris să mă întrebe despre componența echipei și ce jucători voi selecta” # Golazo.ro
Marco Rossi (61 de ani), selecționerul Ungariei, a vorbit despre relația pe care o are cu Viktor Orban (62 de ani), prim-ministrul țării vecine.
19:30
Mutări importante la Craiova Luis Paradela s-a despărțit de clubul oltean. Ce transferuri pregătește Mihai Rotaru pentru 2026 # Golazo.ro
Luis Paradela (28 de ani) s-a despărțit de Universitatea Craiova, după ce înțelegerea dintre cele două părți a ajuns la final.
19:20
Liber la transfer pentru Dinamo? OFICIAL I s-a terminat împrumutul jucătorului dorit de „câini” # Golazo.ro
Andres Dumitrescu (24 de ani), jucătorul dorit de Dinamo, urmează să revină la Slavia Praga, după ce a fost împrumutat la Sigma Olomouc.
18:10
Lovitură pentru Real Madrid Kylian Mbappe va fi indisponibil din cauza accidentării la genunchi » Cât va lipsi și ce partide va rata francezul # Golazo.ro
Kylian Mbappe (27 de ani) este accidentat la genunchi și va lipsi din formația celor de la Real Madrid în startul lui 2026.
18:00
Campioni și la amenzi Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a luat măsuri la FCSB din cauza actelor de indisciplină din timpul meciurilor și mai mulți jucători ai campioanei au de suferit.
17:50
„Româneasca” de la Rapid Cum au făcut Copos și Zotta un transfer important: „Am luat banii pe Pancu şi am plătit restul” # Golazo.ro
Constantin Zotta (63 de ani), fostul arbitru din Liga 1, a rememorat episodul din anul 2000, când Rapid l-a adus înapoi pe Daniel Pancu de la Cesena și l-a vândut din nou către Beșiktaș.
17:00
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană # Golazo.ro
Roberto Carlos (52 de ani), legenda lui Real Madrid și a naționalei Braziliei, a fost supus de urgență unei intervenții chirurgicale la inimă.
16:20
Primul mare transfer al iernii Ce atacant cumpără Guardiola și City în primele zile din 2026. Și la ce preț! # Golazo.ro
Manchester City se pregătește să-l achiziționeze pe unul dintre cei mai în formă atacanți din Premier League
16:20
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid # Golazo.ro
Constantin Gâlcă (53 de ani) a început să facă ordine în vestiarul Rapidului pentru ca șansele la titlu să nu fie afectate în a doua parte a sezonului. După ce i-a decis soarta lui Antoine Baroan (25 de ani), antrenorul ar avea un nou jucător în vizor: Drilon Hazrollaj (21 de ani)
15:30
Transfer istoric! Louis Munteanu ar fi semnat cu DC United, într-o mutare record pentru fotbalul românesc » Toate detaliile + reacția impresarei jucătorului # Golazo.ro
Louis Munteanu (23 de ani) ar fi semnat cu DC United, echipă din MLS. Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, și-ar fi dat acordul pentru transfer, iar atacantul ar fi semnat contractul.
15:30
Îl exclud două minute! Schimbare radicală în fotbal. Cum vor IFAB și FIFA să modifice regulamentul # Golazo.ro
International Board și FIFA susțin că au găsit o metodă de a împiedica tragerile de timp și evită astfel apariția „accidentărilor” forțate de jucători
14:20
3 portari într-un joc al lui Baba Alhassan! Prin ce a trecut mijlocașul lui FCSB în ultimul meci al Ugandei la Cupa Africii # Golazo.ro
Baba Alhassan a fost schimbat la Uganda - Nigeria 1-3, selecționerul naționalei sale fiind obligat să facă acea înlocuire
14:20
Scandal în Premier League FOTO. Unai Emery, criticat pentru că nu a dat mâna cu Arteta după meciul umilința cu Arsenal » Reacția bizară a spaniolului # Golazo.ro
Unai Emery (54 de ani), antrenorul celor de la Aston Villa, a ajuns în centrul unui val de critici pentru că nu i-a strâns mâna lui Mikel Arteta (43 de ani), la finalul partidei Arsenal - Aston Villa 4-1.
13:40
Cătălin Tolontan „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025 # Golazo.ro
Bine ați venit la recomandările de lectură ale anului 2025. Vă mulțumesc că sunteți din nou aici.
13:30
Popovici, exemplu și în afara bazinului Campionul olimpic a mobilizat sute de mii de euro în acțiuni umanitare în 2025: „Nu ne vom opri aici” # Golazo.ro
David Popovici (21 de ani), dublu campion mondial și olimpic la înot, s-a remarcat prin implicarea constantă în acțiuni umanitare. Înotătorul a contribuit la strângerea a sute de mii de euro pentru programele de sprijin derulate de Fundația Hope and Homes for Children România.
13:20
Blat la Cupa Africii? Fanii au fluierat la Tanzania - Tunisia, suspectând o înțelegere pe teren: „Ce prieteni buni!” # Golazo.ro
Tanzania a depășit prima dată faza grupelor la Cupa Africii pe Națiuni după 1-1 cu Tunisia. Cu un număr de puncte nemaivăzut până acum la turneul final continental
12:30
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 83.
12:20
„A făcut un pas uriaș!” Antrenorul lui Tottenham a fost întrebat de Drăgușin. Ce a spus legat de zvonurile plecării românului # Golazo.ro
Thomas Frank a vorbit și despre Radu Drăgușin la ultima conferință a anului. Cum a comentat antrenorul lui Tottenham revenirea stoperului și zvonurile legate de posibilul său împrumut în Italia
12:20
Mesaj pentru FCSB Malcom Edjouma, prima reacție după despărțirea de campioană: „Plec cu capul sus” # Golazo.ro
Malcolm Edjouma (29 de ani) a anunțat că se desparte de FCSB după patru ani petrecuți alături de campioana României. Mijlocașul a ales să își ia rămas bun printr-un mesaj emoționant postat pe rețelele sociale.
11:40
Ronaldo, gol bizar FOTO. Reușita portughezului i-a surprins pe toți. Încheie 2025 cu peste 40 de goluri, dar pierde o serie istorică # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a încheiat anul 2025 într-o manieră neobișnuită. Starul portughez a marcat un gol cu spatele pentru Al Nassr și a depășit din nou pragul de 40 de reușite într-un an calendaristic.
10:50
„Chivu mă uimește!” Un nume mare al fotbalului italian, impresionat de antrenorul lui Inter: „Printre oamenii anului” # Golazo.ro
Gianfranco Zola, campion al Italiei alături de Diego Maradona la Napoli, dar și coleg cu Dan Petrescu la Chelsea, apreciază ce face Cristi Chivu la Inter Milano
10:40
Varga rupe tăcerea Patronul de la CFR face dezvăluiri despre stadiul negocierilor dintre clujeni și DC United pentru Louis Munteanu # Golazo.ro
Ioan Varga (66 de ani), patronul CFR Cluj, a oferit detalii despre stadiul negocierilor pentru transferul atacantului Louis Munteanu (23 de ani) la DC United.
Ieri
10:10
Ofertă record pentru Munteanu Presa din SUA a anunțat suma pe care DC United vrea s-o plătească pentru român » Cea mai mare din istoria clubului! # Golazo.ro
DC United, formație din MLS, ar intenționa să ofere o sumă record pentru transferul lui Louis Munteanu (23 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj.
09:50
Transfer ratat la FCSB? Campioana nu a putut convinge principala țintă: „N-a dat niciun semn” » Becali, detalii noi despre mutările de iarnă # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a vorbit despre strategia clubului pentru perioada de transferuri din această iarnă.
30 decembrie 2025
23:20
„Cel mai bogat om din România” Dumitru Dragomir, dezvăluiri despre ex-patronul controversat din Liga 1: „Dacă le vinde, ia 5 miliarde!” # Golazo.ro
Dumitru Dragomir (79 de ani), ex-președinte al LPF, a venit cu detalii despre situația în care se află Ioan Niculae, fostul patron al campioanei din 2016, Astra Giurgiu.
23:20
Drăgușin, dorit de AS Roma Internaționalul român se află pe lista lui Gasperini pentru această iarnă » Impresarul jucătorului: „Nu-mi dă voie Tottenham” # Golazo.ro
Radu Drăgușin (23 de ani) a intrat în atenția celor de la AS Roma, care caută întăriri în defensivă pentru a doua jumătate a sezonului.
22:40
„E o bestie!” El e fotbalistul care are pe masă o ofertă fabuloasă de la Dinamo: „Va fi cel mai bine plătit jucător al nostru” # Golazo.ro
Fundașul central al lui Dinamo, Kennedy Boateng (29 de ani), intră în ultimele 6 luni de contract și poate semna cu orice formație
22:40
„Puteam umple 300 de ani de Mondial” Cum justifică președintele FIFA prețul mare al biletelor la CM 2026 # Golazo.ro
Gianni Infantino, președintele FIFA, răspunde criticilor față de prețul mare al biletelor dezvăluind cât de mare e cererea de bilete pentru Campionatul Mondial de anul viitor
22:20
Rapidistul dorit de Dinamo Nicolescu dezvăluie că roș-albii vor să transfere un jucător direct din Giulești: „Kopic l-ar prefera, au o relație bună” # Golazo.ro
Dinamo e interesată de a-l aduce pe Antoine Baroan, 25 de ani, intrat în dizgrație în Giulești
21:50
Înjunghiat de patru ori! Un fotbalist italian a scăpat miraculos după ce a fost atacat la Napoli. „Parcă trăim Gomorra în fiecare noapte” # Golazo.ro
Bruno Petrone, 18 ani, jucător la Angri Calcio, a fost victima răzbunării unui băiat cu trei ani mai tânăr
21:50
„Petrolul nu va muri” Președintele ploieștenilor, reacție după verdictul-șoc al lui Gino Iorgulescu: „Nu este în ADN-ul nostru să facem circ” » Ce spune șeful # Golazo.ro
Claudiu Tudor și Ilie Lemnaru, președinții celor de la Petrolul Ploiești, respectiv Unirea Slobozia, au reacționat după declarațiile șefului LPF, Gino Iorgulescu.
21:10
„Bodyguard” pentru Louis În ce condiții ar mai putea ajunge atacantul la FCSB: „Îi dădeam 5.000 pe lună să stea cu el” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a abordat din nou subiectul Louis Munteanu, însă a transmis că nu mai ia în calcul un transfer al atacantului, în această iarnă.
20:30
De ce nu a ajuns Olăroiu selecționerul României Gino Iorgulescu a dezvăluit cum au decurs negocierile cu FRF: „Nu a fost vorba de bani” # Golazo.ro
Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele LPF, a venit cu detalii despre negocierile purtate de Cosmin Olăroiu (56 de ani) și Răzvan Burleanu, președintele FRF.
19:50
„I-am închis telefonul” Jucătorul care l-a enervat pe patronul FCSB: „Nu ți-e rușine? Bine, mă, pleacă atunci!” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit o conversație purtată recent cu Florin Tănase (31 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB.
19:00
Ce se întâmplă cu Alibec în 2026? Patronul FCSB a luat decizia în privința atacantului: „Poate să facă asta” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a vorbit despre situația lui Denis Alibec (34 de ani), jucător revenit la FCSB în această vară.
18:40
Patriche, din nou la Dinamo Ce poziție i se pregătește fostului căpitan al „câinilor” la prima echipă # Golazo.ro
Răzvan Patriche (39 de ani) ar putea deveni antrenor secund la Dinamo.
18:00
Louis Munteanu, aproape de DC United Impresara atacantului se află în negocieri cu clubul american: „Îmi doresc să îi aducem bucurie” # Golazo.ro
Impresara fotbalistului se află deja în Statele Unite, unde negociază termenii pentru ceea ce ar putea fi mutarea anului în Superligă.
17:10
Se teme de o criză în Liga 1 Gino Iorgulescu: „Sunt echipe care probabil nu o să termine campionatul” # Golazo.ro
Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a vorbit despre situația financiară delicată din Superliga. Oficialul Ligii nu exclude apariția unor noi cazuri de insolvență în viitorul apropiat.
17:00
Târnovanu vrea o nouă provocare Portarul se gândește la o eventuală despărțire de FCSB: „Aș dori să fac următorul pas” # Golazo.ro
Ștefan Târnovanu, portarul celor de la FCSB, a vorbit despre viitorul său și despre dorința sa de a pleca într-un campionat mai puternic.
16:40
Hermannstadt se întărește Sibienii au transferat un fotbalist care a trecut și pe la FCSB # Golazo.ro
Hermannstadt a anunțat transferul bulgarului Bozhidar Chorbadzhiyski, un fundaș care a trecut și pe la FCSB.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.