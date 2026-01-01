Reacția fermă a Taiwanului după exerciţiile militare chineze și promisiunea de reunificare cu China făcută de Xi Jinping
HotNews.ro, 1 ianuarie 2026 10:30
„Poziţia mea a fost întotdeauna clară: să apăr cu fermitate suveranitatea naţională”, a transmis, joi, preşedintele Taiwanului, Lai Ching-te. De asemenea, liderul Taiwanului a declarat, într-un discurs televizat, că poziția sa este de a consolida…
• • •
Acum 10 minute
10:40
Ora de la care TVR difuzează concertul de Anul Nou de la Viena. Cine este românca din orchestra Filarmonicii # HotNews.ro
Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena, unul dintre cele mai urmărite evenimente muzicale din lume, este transmis în direct pe TVR 1, astăzi, 1 ianuarie 2026, de la ora 12:15. Din orchestra vieneză…
Acum 30 minute
10:30
Acum o oră
10:10
„Zootopia 2” a devenit filmul de animaţie Disney cu cele mai mari încasări din toate timpurile # HotNews.ro
Filmul de animație „Zootopia 2” a depășit pragul de 1,46 miliarde de dolari de încasări la box-office la nivel mondial la sfârşitul lunii decembrie, devenind cel mai profitabil film de animație Disney din toate timpurile,…
10:10
FOTO FBI a confiscat motociclete de 40 de milioane de dolari. Cum arată colecția și cui aparținea # HotNews.ro
Zeci de motociclete de lux, aliniate în hangare din Mexic, au fost confiscate în ultimele săptămâni de către autorităţile locale în cadrul unei anchete care îl vizează pe Ryan Wedding, fost sportiv olimpic canadian la…
10:00
O țară din Europa vrea să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, după modelul Australia # HotNews.ro
„Numeroase studii și rapoarte atestă acum diferite riscuri induse de o utilizare excesivă a ecranelor digitale de către adolescenți”, este justificarea guvernului francez pentru a urma exemplul Australiei, care a interzis pentru prima dată la…
Acum 2 ore
09:30
Serialul „Stranger Things”, care a avut premiera pe Netflix în 2016, s-a încheiat în noaptea de Anul Nou cu al cincilea sezon. Numărul mare de abonați care au intrat pe Netflix să vadă ultimul episod…
09:10
Locuitorii de pe întreg continentul vor avea de luat decizii importante la urne. Euronews analizează principalele teste electorale pentru ţările UE, și nu numai, în 2026. Anul 2025 s-a dovedit unul crucial pentru alegerile cu…
09:10
Kim Jong, către trupele nord-coreene care luptă „pe pământ străin”: „Phenianul și Moscova vă susțin” # HotNews.ro
Într-un mesaj de Anul Nou adresat forțelor armate, liderul nord-coreean Kim Jong Un a salutat trupele care luptă „pe pământ străin” și a reamintit alianța țării sale cu Rusia „În timp ce întreaga țară este…
Acum 4 ore
08:40
Zelenski, în mesajul de Anul Nou către ucraineni: Acordul de pace este gata în proporţie de 90%. Mai rămân 10%, care conțin totul # HotNews.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a spus, în discursul său de Anul Nou adresat naţiunii, că Ucraina vrea încetarea războiului, dar nu cu orice preţ, și că nu va semna un acord de pace „slab”, care nu…
08:40
FOTO Explozie într-o stațiune de schi din Elveția. Mai multe persoane au murit, altele sunt rănite # HotNews.ro
Mai multe persoane au fost ucise și altele rănite în urma unei explozii care a avut loc în noaptea de Revelion, într-un bar din stațiunea de schi Crans Montana, din Alpii elvețieni, au transmis autoritățile…
08:20
Startup-urile românești sau cu fondatori români, deschise în străinătate, au fost active și în 2025: au atras finanțări importante, au anunțat că vor să se extindă pe piețe internaționale sau că dezvoltă noi produse. Cu…
08:00
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, miercuri, că retrage trupele Gărzii Naționale din mai multe orașe americane, printre care Chicago și Los Angeles, după ce o hotărâre a Curții Supreme de săptămâna trecută i-a subminat…
07:50
Schimbare importantă la plata asigurărilor de sănătate, de la 1 ianuarie. Ce pacienți nu mai sunt exceptați și ce sume trebuie să achite # HotNews.ro
De la 1 ianuarie 2026, trei categorii de pacienți care suferă de boli cronice grave incluse în programele naționale de sănătate – cancer, HIV/SIDA și tuberculoză – și nu au venituri mai sunt exceptate de…
07:40
Luna ianuarie va aduce cele mai multe zile libere legale românilor în acest an, cinci în total. Pe tot parcursul anului sunt în total 17 zile libere legale, dintre care 12 pică în cursul săptămânii,…
07:30
Sfârșitul de an este un prilej pentru a trimite gânduri bune celor dragi. Este momentul când oamenii caută să fie mai apropiați, lăsând în urmă grijile pe care le-au avut în anul care se încheie.…
07:20
Mesaje de Sfântul Vasile. Urări și felicitări pentru cei care își serbează onomastica în prima zi a anului # HotNews.ro
În prima zi din 2026, peste 600.000 de români își serbează onomastica de Sfântul Vasile. Cu ocazia acestei zile, asigură-te că transmiți „La mulți ani” persoanelor dragi ție. Mesaje de Sfântul Vasile, generate de Chat…
07:10
Bulgaria trece la euro, începând de astăzi: optimism oficial, anxietate publică și bani scoși la lumină # HotNews.ro
Din 1 ianuarie 2026, Bulgaria renunță la leva și adoptă euro. Presa bulgară este divizată: o parte vede trecerea la moneda europeană ca pe o șansă de modernizare și stabilitate, iar alta insistă pe riscul…
07:00
Ce taxe noi vor plăti românii de la 1 ianuarie 2026. Creșteri de impozite pentru locuințe și mașini / Toate modificările care intră în vigoare de azi # HotNews.ro
De la 1 ianuarie 2026 cresc mai multe taxe atât pentru populație, cât și pentru firme. De exemplu, românii vor plăti impozite de până la 3 ori mai mari pentru locuințe sau terenuri. Impozitul pentru…
07:00
„O imagine extraterestră”. Un fenomen astronomic spectaculos poate fi văzut în România în 2026 # HotNews.ro
Mai multe fenomene astronomice vor fi vizibile pe cerul României în 2026, însă unul dintre acestea iese în evidență, chiar dacă nu va putea fi observat în toată țara. Astronomul Adrian Șonka de la Observatorul…
Acum 12 ore
00:10
VIDEO Volodimir Zelenski, după un alt an de război în Ucraina: „Credem în pace şi muncim pentru a o atinge” # HotNews.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a încheiat anul miercuri cu un mesaj în care a reafirmat angajamentul ţării sale faţă de pace, în pofida faptului că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei se apropie de…
31 decembrie 2025
23:50
Statele Unite au acordat o licenţă temporară companiei petroliere sârbe NIS, controlată de companii ruseşti şi vizată de sancţiuni americane, ceea ce îi va permite să-şi reia producţia până în 23 ianuarie, a anunţat miercuri…
23:20
Preşedintele american Donald Trump a confundat un şoim lovit de o pală a unei turbine eoliene cu vulturul, emblema naţională a SUA, el distribuind o fotografie pe platforma sa Truth Social cu scopul de a…
22:30
Xi Jinping promite reunificarea Chinei şi Taiwanului în discursul de Revelion: „Nu poate fi oprită, este o tendinţă a vremurilor” # HotNews.ro
Preşedintele chinez Xi Jinping a promis reunificarea Chinei şi Taiwanului în discursul său anual de Revelion, ţinut la Beijing. Vorbind la o zi după încheierea unor intense exerciţii militare chineze în jurul Taiwanului, Xi a…
22:00
Emisarii lui Trump au purtat noi discuții cu Ucraina și europenii privind următorii pași pentru încheierea războiului # HotNews.ro
Consilierii președintelui Donald Trump au avut convorbiri miercuri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și consilieri de securitate națională din Marea Britanie, Franța și Germania despre următorii pași pentru a se ajunge la încheierea războiului Rusiei…
21:50
Sute de locuințe din județul Alba au rămas fără curent electric de Revelion / Inițial au fost afectate peste 2.000 de case # HotNews.ro
În mai multe localități din județul Alba, zona Aiud, oamenii au rămas fără curent electric din cauza unei avarii majore. Reprezentanții firmei de electricitate au transmis că se află pe teren pentru a remedia problema,…
Acum 24 ore
21:40
Estonia a detectat probleme la cinci cabluri submarine, inclusiv la cel deteriorat în Finlanda # HotNews.ro
Autorităţile din Estonia au recunoscut miercuri existenţa unor probleme la cinci cabluri de telecomunicaţii submarine, inclusiv la cel care a determinat iniţierea unei anchete în Finlanda împotriva unei nave suspectate de a fi cauzat daune…
21:30
Topul celor mai bune jocuri video din 2025. Unul dintre ele te va „cuprinde în capcana disperării”, dar cu atât mai mult merită jucat # HotNews.ro
Un clasic familial renăscut într-o lume larg deschisă, o aventură satirică prin viața adolescenților și un puzzle misterios pentru toate vârstele – acestea sunt câteva dintre selecțiile jurnaliștilor de la The Guardian pentru topul celor…
21:30
Viceprimarul din Câmpulung Muscel a murit. Mesajul Elenei Lasconi: „Dragul nostru prieten s-a dus la îngeri” # HotNews.ro
Viceprimarul din Câmpulung Muscel, Alin Vlădău, se afla de mai mult timp internat în spital, după ce a suferit un accident vascular cerebral. Anunțul morții sale a fost făcut de primarul Elena Lasconi, pe contul…
21:00
Mesajul Papei la final de an: „Vedem strategii armate, mascate prin discursuri ipocrite şi motive religioase false” # HotNews.ro
Papa Leon al XIV-lea a încheiat miercuri anul în care a fost ales la conducerea Bisericii Catolice avertizând, în perspectiva noului an care începe, asupra planurilor de „cucerire” a lumii prin „strategii armate mascate prin…
20:40
Ilie Bolojan, mesaj de Anul Nou: „Am încredere că putem depăși greutățile și să facem din România un loc în care fiecare să-și poată clădi un viitor mai bun” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan susține în mesajul său publicat de Anul Nou că le mulțumește românilor pentru efortul depus în acest an care a fost „dificil”, pentru că „a fost necesar să facem ordine în finanțe…
20:30
Reacții după propunerea șefului LPF de a reduce numărul de echipe din SuperLiga: „Idee neinspirată” # HotNews.ro
Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, ar dori să revoluționeze actualul format din SuperLiga României. Oficialul LPF a anunțat că a luat în calcul schimbarea sistemului din întrecerea internă, de la 16 la 12…
20:20
Într-un sat din Maramureș, o bunică de 84 de ani a creat un adevărat fenomen pe internet: „M-am născut prea devreme și de citit m-am apucat prea târziu” # HotNews.ro
La 84 de ani, Ileana Ivașcu este o bunică cu mii de nepoți virtuali, cărora le spune povești. Din casa ei dintr-un sat de pe Valea Vișeului din Maramureș, ea le vorbește românilor de pretutindeni…
20:00
Mesajul publicat de Călin Georgescu în noaptea de Revelion. Ce le transmite susținătorilor săi # HotNews.ro
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a publicat cu câteva ore înainte de intrarea în anul 2026 un mesaj scurt pe contul său de Facebook, adresat susținătorilor săi. „Vă iubesc mult, pentru că Dumnezeu vă…
19:50
Viktor Orban și mandatul cu care se va prezenta la alegerile din 2026: „Vreau să mențin Ungaria în afara alianţei războinice europene” # HotNews.ro
Alegerile legislative care se vor desfăşura în anul 2026 în Ungaria vor fi un referendum prin care această ţară va decide dacă îşi păstrează neutralitatea sau se aliniază politicilor Bruxelles-ului privind migraţia, chestiunile de gen…
19:30
Concertul de Anul Nou de la Viena. Când este difuzat și pe ce post tv tradiționalul concert din capitala Austriei # HotNews.ro
Televiziunea Română difuzează live, în exclusivitate, Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena. Telespectatorii se pot bucura de muzica dinastiei Strauss şi a contemporanilor acesteia în direct la TVR 1, pe 1 ianuarie, de…
19:20
Ramzan Kadîrov, spitalizat de urgență înainte de o ședință importantă de la Moscova. „Abia l-au resuscitat” # HotNews.ro
Liderul Ceceniei Ramazan Kadîrov a fost internat de urgență la Moscova în noaptea de 24-25 decembrie, a declarat o sursă din anturajul său pentru ziarul independent rus Novaya Gazeta. Europa. Potrivit ziarului, Kadîrov venise în…
19:20
Clubul Universitatea Craiova şi antrenorul secund Anton Petrea au decis de comun acord încetarea raporturilor contractuale, a anunţat miercuri clubul craiovean. Anton Petrea venise la Craiova la începutul lunii noiembrie, în staful antrenorului portughez Filipe…
19:10
Petrecerile de Revelion pot avea loc și în aer liber, iar cei care își doresc să petreacă momentul intrării în anul 2026 afară pot alege să se alăture evenimentelor organizate atât în București, cât și…
19:10
Un medic cunoscut strânge donații pentru ca bebelușii care au nevoie de un pat ATI să nu mai moară pe lista de așteptare: „România are o pată foarte neagră în zona nou-născuților cu probleme grave” # HotNews.ro
În fiecare zi, 10 – 20 de bebeluși din România cu probleme grave de sănătate așteaptă, pe o listă, o șansă la viață: un loc în cea mai modernă secție de Terapie Intensivă nou-născuți din…
19:00
Dosarele Epstein: Publicarea tuturor documentelor întârzie. Administrația Trump spune că trebuie să studieze alte peste 5 milioane de pagini # HotNews.ro
Departamentul de Justiție al SUA a avertizat că mai are de studiat circa 5,2 milioane de pagini din dosarele infractorului sexual Jeffrey Epstein și are nevoie de aproximativ 400 de juriști din patru birouri diferite…
18:50
Continentele Pământului pierd apă dulce într-un ritm alarmant, avertizează un raport al Băncii Mondiale # HotNews.ro
În fiecare secundă, continentele pierd un volum de apă dulce echivalent cu patru bazine olimpice, un fenomen cu consecințe grave pentru securitatea alimentară, ecosistemele și stabilitatea economică, relatează Science Alert, citată de Mediafax. Continentele Pământului…
18:20
O federație din Sănătate anunță că OUG-ul prin care Guvernul taie plata primei zile de concediu medical este „atacabil din perspectiva neconstituționalității sale” # HotNews.ro
Federația „Solidaritatea Sanitară” din România anunță că proiectul de Ordonanță de Urgență (OUG) prin care Guvernul a stabilit că prima zi de concediu a unui angajat nu va fi plătită nu a fost dezbătut în…
18:00
Fonduri europene 2026: Ajutoare de 50.000-300.000 EUR pentru întreprinderi sociale existente în 6 județe, să facă investiții. Ghidul oficial și perioada de înscrieri la finanțare # HotNews.ro
Întreprinderile sociale existente în cele 6 județe cuprinse de Programul Tranziție Justă (PTJ) 2021-2027 pot obține ajutoare de câte 50.000-300.000 EUR pentru construcții, dotări cu echipamente, brevete și alte investiții, printr-o linie de fonduri europene…
17:40
Cum s-a prăbușit un startup din Franța care obținuse 600 milioane dolari finanțare promițând să facă minuni în domeniul creșterii insectelor # HotNews.ro
Un startup francez pe nume Ynsect a dat faliment, deși acum câțiva ani era intens promovat, avea planuri de extindere, deschisese și o mega-fabrică și avea parte de investitori faimoși. Compania care promitea să revoluționeze…
17:40
Kievul mulţumeşte României: „Această tranşă de ajutor este critică pentru apărarea Ucrainei” # HotNews.ro
Ministrul ucrainean al apărării, Denis Şmihal, a mulţumit României pentru decizia de a se alătura mecanismului american PURL şi pentru contribuţia de 50 de milioane de euro destinată sprijinirii apărării Ucrainei, relatează Agerpres. „România se…
17:30
Nicușor Dan, mesaj de Anul Nou: „2025 a fost un an al încercărilor. În 2026 reforma, responsabilitatea să fie obligații ale statului față de fiecare român” # HotNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan spune, în mesajul transmis miercuri cu ocazia Anului Nou, că în 2026 este esenţial ca statul român să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetăţeni, după ce 2025 a…
17:10
Pe măsură ce anul se apropie de final, cei mai bogați oameni ai lumii sunt din nou în mișcare la bordul avioanelor private și al superiahturilor, cu destinația către o serie deja familiară de locuri…
16:50
Revelion 2026. Ce vedem la TV în noaptea dintre ani / Programele pregătite de principalele televiziuni din România # HotNews.ro
Cei care au ales să petreacă noaptea de Revelion acasă pot urmări programele pregătite de principalele televiziuni din România cu această ocazie. Pro TV, Antena 1, TVR și Kanal D au pregătit emisiuni speciale pentru…
16:50
INTERVIU. Pe final de an, una dintre cele mai importante actrițe din România are un mesaj răspicat pentru clasa politică: „Suntem instrumentalizați în campanii și, pe urmă, suntem ignorați. Este jenant și foarte trist. Nu o să facă nimic” # HotNews.ro
Katia Pascariu, o voce a teatrului social-politic din România, spune într-un interviu pentru HotNews că politicienii nu vin la spectacole pentru a înțelege problemele societății, ci doar în campanii sau când apar premii. În interviu,…
16:40
Ministrul Radu Miruță spune ce pensie primește tatăl său, fost judecător: „Nu a avut mereu un salariu mare” # HotNews.ro
Reacția ministrului USR al Apărării, Radu Miruță, vine după ce a criticat dur CCR pentru amânarea unei decizii privind pensiile magistraților, moment în care mai multe voci din spațiul public au ridicat problema pensiei pe…
