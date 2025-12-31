Trump a confundat un şoim israelian cu vulturul Americii
HotNews.ro, 31 decembrie 2025
Preşedintele american Donald Trump a confundat un şoim lovit de o pală a unei turbine eoliene cu vulturul, emblema naţională a SUA, el distribuind o fotografie pe platforma sa Truth Social cu scopul de a…
Statele Unite au acordat o licenţă temporară companiei petroliere sârbe NIS, controlată de companii ruseşti şi vizată de sancţiuni americane, ceea ce îi va permite să-şi reia producţia până în 23 ianuarie, a anunţat miercuri…
Xi Jinping promite reunificarea Chinei şi Taiwanului în discursul de Revelion: „Nu poate fi oprită, este o tendinţă a vremurilor” # HotNews.ro
Preşedintele chinez Xi Jinping a promis reunificarea Chinei şi Taiwanului în discursul său anual de Revelion, ţinut la Beijing. Vorbind la o zi după încheierea unor intense exerciţii militare chineze în jurul Taiwanului, Xi a…
Emisarii lui Trump au purtat noi discuții cu Ucraina și europenii privind următorii pași pentru încheierea războiului # HotNews.ro
Consilierii președintelui Donald Trump au avut convorbiri miercuri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și consilieri de securitate națională din Marea Britanie, Franța și Germania despre următorii pași pentru a se ajunge la încheierea războiului Rusiei…
Sute de locuințe din județul Alba au rămas fără curent electric de Revelion / Inițial au fost afectate peste 2.000 de case # HotNews.ro
În mai multe localități din județul Alba, zona Aiud, oamenii au rămas fără curent electric din cauza unei avarii majore. Reprezentanții firmei de electricitate au transmis că se află pe teren pentru a remedia problema,…
Estonia a detectat probleme la cinci cabluri submarine, inclusiv la cel deteriorat în Finlanda # HotNews.ro
Autorităţile din Estonia au recunoscut miercuri existenţa unor probleme la cinci cabluri de telecomunicaţii submarine, inclusiv la cel care a determinat iniţierea unei anchete în Finlanda împotriva unei nave suspectate de a fi cauzat daune…
Topul celor mai bune jocuri video din 2025. Unul dintre ele te va „cuprinde în capcana disperării”, dar cu atât mai mult merită jucat # HotNews.ro
Un clasic familial renăscut într-o lume larg deschisă, o aventură satirică prin viața adolescenților și un puzzle misterios pentru toate vârstele – acestea sunt câteva dintre selecțiile jurnaliștilor de la The Guardian pentru topul celor…
Viceprimarul din Câmpulung Muscel a murit. Mesajul Elenei Lasconi: „Dragul nostru prieten s-a dus la îngeri” # HotNews.ro
Viceprimarul din Câmpulung Muscel, Alin Vlădău, se afla de mai mult timp internat în spital, după ce a suferit un accident vascular cerebral. Anunțul morții sale a fost făcut de primarul Elena Lasconi, pe contul…
Mesajul Papei la final de an: „Vedem strategii armate, mascate prin discursuri ipocrite şi motive religioase false” # HotNews.ro
Papa Leon al XIV-lea a încheiat miercuri anul în care a fost ales la conducerea Bisericii Catolice avertizând, în perspectiva noului an care începe, asupra planurilor de „cucerire” a lumii prin „strategii armate mascate prin…
Ilie Bolojan, mesaj de Anul Nou: „Am încredere că putem depăși greutățile și să facem din România un loc în care fiecare să-și poată clădi un viitor mai bun” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan susține în mesajul său publicat de Anul Nou că le mulțumește românilor pentru efortul depus în acest an care a fost „dificil”, pentru că „a fost necesar să facem ordine în finanțe…
Reacții după propunerea șefului LPF de a reduce numărul de echipe din SuperLiga: „Idee neinspirată” # HotNews.ro
Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, ar dori să revoluționeze actualul format din SuperLiga României. Oficialul LPF a anunțat că a luat în calcul schimbarea sistemului din întrecerea internă, de la 16 la 12…
Într-un sat din Maramureș, o bunică de 84 de ani a creat un adevărat fenomen pe internet: „M-am născut prea devreme și de citit m-am apucat prea târziu” # HotNews.ro
La 84 de ani, Ileana Ivașcu este o bunică cu mii de nepoți virtuali, cărora le spune povești. Din casa ei dintr-un sat de pe Valea Vișeului din Maramureș, ea le vorbește românilor de pretutindeni…
Mesajul publicat de Călin Georgescu în noaptea de Revelion. Ce le transmite susținătorilor săi # HotNews.ro
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a publicat cu câteva ore înainte de intrarea în anul 2026 un mesaj scurt pe contul său de Facebook, adresat susținătorilor săi. „Vă iubesc mult, pentru că Dumnezeu vă…
Viktor Orban și mandatul cu care se va prezenta la alegerile din 2026: „Vreau să mențin Ungaria în afara alianţei războinice europene” # HotNews.ro
Alegerile legislative care se vor desfăşura în anul 2026 în Ungaria vor fi un referendum prin care această ţară va decide dacă îşi păstrează neutralitatea sau se aliniază politicilor Bruxelles-ului privind migraţia, chestiunile de gen…
Concertul de Anul Nou de la Viena. Când este difuzat și pe ce post tv tradiționalul concert din capitala Austriei # HotNews.ro
Televiziunea Română difuzează live, în exclusivitate, Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena. Telespectatorii se pot bucura de muzica dinastiei Strauss şi a contemporanilor acesteia în direct la TVR 1, pe 1 ianuarie, de…
Ramzan Kadîrov, spitalizat de urgență înainte de o ședință importantă de la Moscova. „Abia l-au resuscitat” # HotNews.ro
Liderul Ceceniei Ramazan Kadîrov a fost internat de urgență la Moscova în noaptea de 24-25 decembrie, a declarat o sursă din anturajul său pentru ziarul independent rus Novaya Gazeta. Europa. Potrivit ziarului, Kadîrov venise în…
Clubul Universitatea Craiova şi antrenorul secund Anton Petrea au decis de comun acord încetarea raporturilor contractuale, a anunţat miercuri clubul craiovean. Anton Petrea venise la Craiova la începutul lunii noiembrie, în staful antrenorului portughez Filipe…
Petrecerile de Revelion pot avea loc și în aer liber, iar cei care își doresc să petreacă momentul intrării în anul 2026 afară pot alege să se alăture evenimentelor organizate atât în București, cât și…
Un medic cunoscut strânge donații pentru ca bebelușii care au nevoie de un pat ATI să nu mai moară pe lista de așteptare: „România are o pată foarte neagră în zona nou-născuților cu probleme grave” # HotNews.ro
În fiecare zi, 10 – 20 de bebeluși din România cu probleme grave de sănătate așteaptă, pe o listă, o șansă la viață: un loc în cea mai modernă secție de Terapie Intensivă nou-născuți din…
Dosarele Epstein: Publicarea tuturor documentelor întârzie. Administrația Trump spune că trebuie să studieze alte peste 5 milioane de pagini # HotNews.ro
Departamentul de Justiție al SUA a avertizat că mai are de studiat circa 5,2 milioane de pagini din dosarele infractorului sexual Jeffrey Epstein și are nevoie de aproximativ 400 de juriști din patru birouri diferite…
Continentele Pământului pierd apă dulce într-un ritm alarmant, avertizează un raport al Băncii Mondiale # HotNews.ro
În fiecare secundă, continentele pierd un volum de apă dulce echivalent cu patru bazine olimpice, un fenomen cu consecințe grave pentru securitatea alimentară, ecosistemele și stabilitatea economică, relatează Science Alert, citată de Mediafax. Continentele Pământului…
O federație din Sănătate anunță că OUG-ul prin care Guvernul taie plata primei zile de concediu medical este „atacabil din perspectiva neconstituționalității sale” # HotNews.ro
Federația „Solidaritatea Sanitară” din România anunță că proiectul de Ordonanță de Urgență (OUG) prin care Guvernul a stabilit că prima zi de concediu a unui angajat nu va fi plătită nu a fost dezbătut în…
Fonduri europene 2026: Ajutoare de 50.000-300.000 EUR pentru întreprinderi sociale existente în 6 județe, să facă investiții. Ghidul oficial și perioada de înscrieri la finanțare # HotNews.ro
Întreprinderile sociale existente în cele 6 județe cuprinse de Programul Tranziție Justă (PTJ) 2021-2027 pot obține ajutoare de câte 50.000-300.000 EUR pentru construcții, dotări cu echipamente, brevete și alte investiții, printr-o linie de fonduri europene…
Cum s-a prăbușit un startup din Franța care obținuse 600 milioane dolari finanțare promițând să facă minuni în domeniul creșterii insectelor # HotNews.ro
Un startup francez pe nume Ynsect a dat faliment, deși acum câțiva ani era intens promovat, avea planuri de extindere, deschisese și o mega-fabrică și avea parte de investitori faimoși. Compania care promitea să revoluționeze…
Kievul mulţumeşte României: „Această tranşă de ajutor este critică pentru apărarea Ucrainei” # HotNews.ro
Ministrul ucrainean al apărării, Denis Şmihal, a mulţumit României pentru decizia de a se alătura mecanismului american PURL şi pentru contribuţia de 50 de milioane de euro destinată sprijinirii apărării Ucrainei, relatează Agerpres. „România se…
Nicușor Dan, mesaj de Anul Nou: „2025 a fost un an al încercărilor. În 2026 reforma, responsabilitatea să fie obligații ale statului față de fiecare român” # HotNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan spune, în mesajul transmis miercuri cu ocazia Anului Nou, că în 2026 este esenţial ca statul român să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetăţeni, după ce 2025 a…
Pe măsură ce anul se apropie de final, cei mai bogați oameni ai lumii sunt din nou în mișcare la bordul avioanelor private și al superiahturilor, cu destinația către o serie deja familiară de locuri…
Revelion 2026. Ce vedem la TV în noaptea dintre ani / Programele pregătite de principalele televiziuni din România # HotNews.ro
Cei care au ales să petreacă noaptea de Revelion acasă pot urmări programele pregătite de principalele televiziuni din România cu această ocazie. Pro TV, Antena 1, TVR și Kanal D au pregătit emisiuni speciale pentru…
INTERVIU. Pe final de an, una dintre cele mai importante actrițe din România are un mesaj răspicat pentru clasa politică: „Suntem instrumentalizați în campanii și, pe urmă, suntem ignorați. Este jenant și foarte trist. Nu o să facă nimic” # HotNews.ro
Katia Pascariu, o voce a teatrului social-politic din România, spune într-un interviu pentru HotNews că politicienii nu vin la spectacole pentru a înțelege problemele societății, ci doar în campanii sau când apar premii. În interviu,…
Ministrul Radu Miruță spune ce pensie primește tatăl său, fost judecător: „Nu a avut mereu un salariu mare” # HotNews.ro
Reacția ministrului USR al Apărării, Radu Miruță, vine după ce a criticat dur CCR pentru amânarea unei decizii privind pensiile magistraților, moment în care mai multe voci din spațiul public au ridicat problema pensiei pe…
Concedieri înainte de Revelion. ASF a început disponibilizările de personal, unele avize au fost date chiar astăzi # HotNews.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a început disponibilizările de personal ca urmare a implementării noii organigrame la nivelul instituției. Procesul a fost anunțat ca pregătit în premieră de Profit.ro, în prima parte a lunii decembrie.…
VIDEO Primele țări din lume care au intrat în 2026. Focuri de artificii spectaculoase la Auckland și Sydney # HotNews.ro
Micuțul atol Kiritimati, cunoscut și sub numele de Insula Crăciunului, a întâmpinat oficial anul 2026, devenind primul loc din lume care a făcut acest lucru, relatează BBC. Locuitorii atolului ce face parte din țara insulară…
Nou incident cu întreruperea cablurilor de telecomunicații din Marea Baltică. Finlanda a reținut o navă cargo ce plecase din Rusia, Estonia a semnalat un incident separat # HotNews.ro
Poliția finlandeză a anunțat miercuri că a reținut o navă suspectată că a avariat un cablu de telecomunicații submarin care leagă Helsinki de capitala estonă Tallinn, cablul traversând Golful Finlandei care a fost afectat în…
VIDEO Petarde ascunse într-o geantă de livrat mâncare, în București. „Am doi pe bancă care așteaptă. Merg să le aduc” # HotNews.ro
Jandarmii anunță că au găsit, miercuri, în Bucureşti, materiale pirotehnice din categorii interzise de lege, ascunse într-o geantă de livrare a produselor alimentare. Jandarmilor le-a fost astrasă atenția o replică a celui care transporta geanta.…
„Cei care își iau concedii medicale fictive sunt interesați de vacanțe nu de partea financiară”. De ce crede președintele unui mare ONG pentru bolnavii cronici că o decizie a guvernului este greșită # HotNews.ro
Decizia Guvernului de a exclude de la plată prima zi de concediu medical nu va descuraja fenomenul concediilor medicale fictive, ci îi va afecta pe oamenii cu adevărat bolnavi, în special pe cei cu venituri…
Asia Centrală, Sahelul și câteva țări din Europa au avut parte de cel mai cald an din istorie, arată calculele făcute de AFP pe baza datelor Copernicus. În acest an, Spania, Portugalia și Regatul Unit…
În calitate de om de afaceri din New York, Donald Trump și-a pus numele pe proprietăți imobiliare, terenuri de golf, vodcă, fripturi, apă îmbuteliată și chiar pe propria universitate. Ca președinte aflat la al doilea…
Evenimente astronomice de neratat în 2026. Toate eclipsele, superlunile și ploile de meteoriți de văzut în 2026 # HotNews.ro
Anul 2026 se anunță unul deosebit pentru pasionații de astronomie. Noul an începe sâmbătă cu o lună plină spectaculoasă, prima dintre cele trei superluni din acest an, relatează CNN, care trece în revistă calendarul evenimentelor…
Vladimir Putin, mesaj transmis de Anul Nou: „Credem în noi și în victoria Rusiei” / Laude pentru soldații și comandanții ruși # HotNews.ro
Vladimir Putin a rostit miercuri tradiționalul discurs de Anul Nou, de la Kremlin. În mesajul său, difuzat de presa rusă de stat, președintele rus a salutat succesele Rusiei, pe soldații și comandanții ruși: „V-ați asumat…
VIDEO „Dovada” prezentată de ruși după ce au susținut că palatul lui Putin a fost atacat de zeci de drone # HotNews.ro
Armata rusă a repetat miercuri acuzațiile potrivit cărora Ucraina ar fi atacat cu drone reședința președintelui Vladimir Putin și a prezentat un videoclip cu o dronă care ar fi fost doborâtă în timpul atacului. Reacția…
GDPR România: Decathlon, amendat cu 10.000 de euro pentru o breșă de securitate cibernetică. Ce date personale au accesat hackerii # HotNews.ro
Roumasport SRL, firma care operează rețeaua de magazine Decathlon în România, a fost amendată cu echivalentul a 10.000 de euro, de către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), după ce…
Un consilier al lui Nicușor Dan spune că România a fost salvată în 2025 „de pe marginea prăpastiei”: „A fost un an dificil, pe toate planurile de analiză” # HotNews.ro
Consilierul prezidențial pentru afaceri europene al președintelui Nicușor Dan, Valentin Naumescu, susține că, în ciuda anului dificil care se încheie, România a reușit să rămână „în picioare”. Valentin Naumescu spune că România „a fost salvată…
O companie necunoscută în afara Japoniei a depășit toți giganții din Silicon Valley și a încheiat anul cu cea mai mare creștere pe bursă din lume # HotNews.ro
Cele mai „fierbinți” acțiuni din lume ale unei companii de inteligență artificială (AI) în 2025 nu au fost cele ale Nvidia, Microsoft sau ale unui alt gigant din Silicon Valley. Cea mai mare creștere a…
De ce vor crește costurile din construcții de la 1 ianuarie 2026. O nouă taxă scumpește materiile prime aduse din afara Uniunii Europene # HotNews.ro
O nouă taxă care face parte din Mecanismul de Ajustare a Carbonului la Frontieră (CBAM) va introduce un cost suplimentar pentru materiile prime și produsele semifinite provenite din state non-UE, se arată într-o analiză citată…
Mesaje de Anul Nou 2026. Cele mai frumoase felicitări, mesaje și urări de Revelion pentru familie, cei dragi și colegi # HotNews.ro
Anul Nou este una dintre cele mai așteptate sărbători ale anului. Este și un moment minunat pentru a trimite mesaje, urări și felicitări celor dragi. Fie că sunt rude, fie că sunt colegi sau prieteni,…
Sezonul de schi se deschide vineri în Poiana Brașov. Care sunt pârtiile pe care se poate schia # HotNews.ro
Sezonul de schi 2026 în Poiana Braşov va începe vineri, 2 ianuarie, iar pentru amatorii sporturilor de iarnă vor fi deschise pârtiile din partea superioară a Masivului Postăvaru, a anunţat, miercuri, Primăria Braşov, transmite Agerpres.…
Program Metrorex și STB de Revelion 2026. Cum vor circula autobuzele și metroul de Anul Nou # HotNews.ro
Metroul va circula, în noaptea de Revelion 2026, la interval de circa 20 de minute, conform Metrorex. Și STB a anunțat programul autobuzelor din București de Anul Nou, precum și măsuri speciale în contextul evenimentului…
Hidroelectrica va întrerupe temporar emiterea de facturi în luna ianuarie, ca urmare a unor lucrări la sistemele informatice, se arată într-un anunț al companiei cu peste un milion de clienți. Este vorba despre „un proiect…
VIDEO Bătaia cu ciomegele de la Ruginoasa a fost oprită de jandarmi cu gaze lacrimogene / Explicația forțelor de ordine # HotNews.ro
Jandarmii au utilizat gaze lacrimogene miercuri dimineaţă, în comuna Ruginoasa, județul Iași, pentru a opri grupurile de săteni să participe la tradiţionala bătaie cu ciomegele din ultima zi a anului. De la primele ore ale dimineții,…
Mossadul israelian a făcut apel miercuri la protestatarii iranieni să-și intensifice mobilizarea socială, afirmând că este alături de ei „pe teren”, unde demonstrațiile au afectat marți cel puțin zece universități, transmite France Presse. „Ieșiți împreună…
