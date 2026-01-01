Tradiții și obiceiuri de Sfântul Vasile. Ce este bine să faci pe 1 ianuarie ca să îți meargă bine tot anul
Click.ro, 1 ianuarie 2026 11:20
Pe 1 ianuarie, în prima zi din an, creștinii ortodocși îl prăznuiesc pe Sfântul Vasile cel Mare, cunoscut și ca „păzitorul de duhuri rele”. Iată ce este bine să faci astăzi pentru protecție, noroc și sănătate!
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 15 minute
11:30
Mesajul emoționant postat de Radu Vâlcan pe Instagram înainte de Revelion: „Două bucăți de suflete care respiră” # Click.ro
Radu Vâlcan a împărtășit recent pe Instagram o fotografie care surprinde frumusețea relației sale cu soția, Adela Popescu.
Acum 30 minute
11:20
Tradiții și obiceiuri de Sfântul Vasile. Ce este bine să faci pe 1 ianuarie ca să îți meargă bine tot anul # Click.ro
Pe 1 ianuarie, în prima zi din an, creștinii ortodocși îl prăznuiesc pe Sfântul Vasile cel Mare, cunoscut și ca „păzitorul de duhuri rele”. Iată ce este bine să faci astăzi pentru protecție, noroc și sănătate!
Acum o oră
11:10
Anul 2026 începe cu un fenomen astronomic spectaculos: Quadrantidele, una dintre cele mai intense ploi de meteori, își va atinge punctul maxim în noaptea de 2 spre 3 ianuarie.
11:00
Aceste alimente nu trebuie să lipsească de la micul dejun. Un medic renumit spune că pot fi foarte importante pentru longevitate # Click.ro
Micul dejun este considerat a fi cea mai importantă masă a zilei, iar nutriționiștii ne spun că există anumite alimente care nu ar trebui să ne lipsească de la masa de dimineață.
10:50
Lumea întreagă a întâmpinat 2026 cu spectacole grandioase. Cele mai impresionante focuri de artificii VIDEO # Click.ro
Lumea întreagă a intrat în 2026 așa cum se cuvine! Marile metropole au sărbătorit cu focuri de artificii grandioase și concerte în aer liber care au ținut oamenii pe străzi până în zori.
Acum 2 ore
10:40
Cea mai mare greșeală de după sărbători. De ce o „detoxifiere” rapidă nu funcționează și ce să faci în schimb # Click.ro
Perioada sărbătorilor aduce adesea bucurie, întâlniri cu cei dragi și mese abundente, însă odată ce festivitățile se încheie, multe persoane se confruntă cu senzația de dezechilibru: hainele se simt mai strâmte, energia scade, iar motivația de a reveni la rutina obișnuită lipsește.
10:30
De ce fiicele Alinei Sorescu par triste în vacanța din Laponia cu tatăl lor? Verdictul psihologului Radu Leca: „O fotografie nu e un diagnostic.” De partea cui sunt internauții? # Click.ro
De ce fiicele Alinei Sorescu par triste alături de tatăl lor? Psihologul Radu Leca dă verdictul: „O fotografie nu e un diagnostic” Unde au petrecut vacanța de iarnă?
10:20
O explozie puternică a avut loc, în noaptea de Revelion, într-o stațiune montană din Elveția. Mai multe persoane și-au pierdut viața # Click.ro
Începutul anului 2026 a fost marcat de un eveniment tragic în Elveția, unde o explozie produsă în cursul nopții de Revelion a zguduit o cunoscută stațiune de schi din cantonul Valais.
10:10
Horoscop ianuarie 2026. Trei zodii au karma de partea lor și își schimbă viața cu 180 de grade # Click.ro
Horoscop ianuarie 2026. Trei zodii au karma de partea lor și își schimbă viața cu 180 de grade.
Acum 4 ore
09:40
De ce avioanele pot zbura peste Polul Nord, dar niciodată peste Polul Sud. Primul motiv este siguranța # Click.ro
Pe hărțile de zbor, rutele dintre Europa, America și Asia trec adesea peste Polul Nord. În schimb, Antarctica, cel mai mare continent înghețat, este aproape complet evitată de avioanele de linie.
08:40
Cum reduci risipa alimentară după sărbători. Idei simple și gustoase pentru mâncarea rămasă după sărbători # Click.ro
Mesele îmbelșugate din timpul sărbătorilor de iarnă reunesc familiile românilor care petrec în liniște și armonie sfintele sărbători de iarnă. De pe masă nu lipsesc preparatele tradiționale, care deseori sunt făcute în cantități mari, iar după sărbători, gospodinele se trezesc cu multă mâncare rămas
08:10
Punctul din România unde se întâlnesc trei țări. În fiecare an, în luna mai, are loc o mare sărbătoare # Click.ro
195 de țări de pe glob au triplă frontieră, un punct geografic în care se întâlnesc granițele a trei țări, teritorii sau state federale. Acest punct este marcat fie de o piatră de hotar, fie de un monument și întotdeauna sunt prezente steagurile celor trei națiuni care se întâlnesc.
Acum 6 ore
07:40
Fraze pe care le folosesc oamenii falși atunci când își doresc să câștige încrederea cuiva # Click.ro
Relațiile interpersonale devin tot mai complexe, iar sinceritatea și autenticitatea par uneori greu de găsit. Ne întâlnim zilnic cu oameni care par amabili, generoși sau bine intenționați, dar în spatele zâmbetelor lor se pot ascunde intenții ascunse.
07:10
Aceste 3 exerciții de yoga îți vor transforma corpul și îți vor accelera metabolismul în doar 3 minute! # Click.ro
Nu ai timp pentru antrenamente lungi, dar îți dorești un abdomen mai ferm, o digestie mai bună și un corp energizat? Răspunsul poate fi yoga.
06:10
Zodiile care vor străluci în prima lună din 2026. Nimeni nu a crezut în acești nativi, dar se pare că în ianuarie vor da marea lovitură a vieții lor # Click.ro
Dacă ai crezut că totul merge greu sau că norocul te ocolește, astrologia arată că ianuarie 2026 aduce oportunități neașteptate și schimbări majore pentru Gemeni, Săgetător și Pești.
Acum 8 ore
05:10
Vești deloc bune pentru românii care dețin o locuință. Din 2026, impozitul pe casă crește semnificativ, iar mulți proprietari vor scoate din buzunar sume mult mai mari decât până acum.
Acum 12 ore
02:40
Alimentele recomandate de nutriționiști pentru un păr puternic și plin de volum. Sunt sănătoase și perfecte pentru dietă # Click.ro
Cu toții ne dorim un păr frumos și sănătos, motiv pentru care suntem dispuși să cheltuim oricât de mult este nevoie pe șampoane și diverse alte produse pentru păr. Însă, de multe ori, chiar și unele alimente pot fi foarte bune pentru aspectul și sănătatea acestuia.
02:10
Pregătește-te pentru cel mai puternic moment astrologic emoționant al lunii ianuarie 2026! Se apropie Luna Plină a Lupului! # Click.ro
Anul 2026 începe fără încălzire, cu un eveniment astrologic care promite claritate și introspecție profundă. Pe 3 ianuarie, prima lună plină a anului — cunoscută sub numele de Luna Lupului — ne pune față în față cu adevăruri pe care de obicei le evităm.
01:40
Vedeta de la noi care a avut o relație cu profesorul ei, un bărbat însurat, dar acesta nu a vrut-o: „Fata mea poartă numele tatălui ei” # Click.ro
Viața Angelicăi Stoican pare desprinsă dintr-un roman dramatic, plin de iubiri imposibile, renunțări dureroase și lecții grele primite de la destin.
00:40
Universul ne pregătește un spectacol rar și memorabil: eclipsa totală de Soare din 2 august 2027. Considerată cea mai lungă eclipsă solară a secolului XXI, acest fenomen va întuneca cerul pentru mai bine de șase minute, oferind astronomilor și pasionaților de cerul nopții o ocazie unică de observare
00:10
Portofelul nu este doar un accesoriu practic, ci, potrivit tradițiilor populare și credințelor moderne, un adevărat magnet energetic pentru bani și prosperitate. De-a lungul timpului, românii au păstrat diverse obiecte simbolice despre care se spune că atrag bogăția.
31 decembrie 2025
23:40
Ține minte aceste 4 date din ianuarie 2026. Lucrurile pur și simplu nu vor mai fi la fel după ele # Click.ro
Ianuarie nu este doar începutul unui nou an calendaristic; este o perioadă de tranziție în care fiecare decizie, fiecare gând și fiecare acțiune pot avea efecte semnificative pe termen lung.
23:10
2025 a stat sub semnul schimbărilor radicale de look – boburile ultra-scurte au fost în prim-plan, iar tunsoarea pixie a cunoscut o revenire puternică. Dar ce ne va aduce anul 2026? Avertisment: în viitorul apropiat o să-ți dorești breton.
Acum 24 ore
22:40
Horoscop 2026. Ce zodii sunt protejate de Dumnezeu și care sunt cele mai importante date astrologice # Click.ro
Astrologia pentru 2026 aduce schimbări majore și oportunități de creștere personală. Anul va fi resimțit intens în special pe 26 iulie, când nodurile karmice ale destinului intră pe axa lunară Vărsător – Leu, marcând un ciclu de 1,5 ani axat pe inovație și comunitate.
22:10
Ce se întâmplă cu pielea ta de fiecare dată când dormi machiată. Consecințele pot fi mult mai grave decât îți imaginezi # Click.ro
Te-ai întrebat vreodată dacă poți sări peste demachiere fără consecințe? Poate o singură noapte să afecteze pielea pe termen lung? Răspunsul este da.
21:50
Filmele anului 2026 pe care nu trebuie să le ratezi. Producțiile de top, care promit emoție și suspans # Click.ro
Dacă anul ce se încheie a fost unul remarcabil pentru cinema, 2026 promite să ridice ștacheta și mai sus. Iată cele mai așteptate producții care vor domina marile ecrane!
21:40
Destinația unde te poți bucura de temperaturi blânde după Sărbători. A fost desemnată cea mai călduroasă capitală din Europa în luna ianuarie: „Merită vizitată!” # Click.ro
O escapadă într-o destinație cu temperaturi blânde reprezintă alegerea ideală pentru cei care vor să lase în urmă oboseala lunii decembrie. Vrei și tu să începi Noul An cu o porție binemeritată de vitamina D? Optează pentru acest oraș special!
21:10
Uită de rezoluțiile de Anul Nou! 13 obiceiuri simple care vor face din 2026 cel mai bun an al tău de până acum # Click.ro
Cine mai crede în rezoluțiile de Anul Nou, când majoritatea se pierd încă din ianuarie? Anul 2026 este o carte albă, gata să fie scrisă de tine, fără presiunea unui «nou tu» perfect.
20:40
Gustările delicioase perfecte pentru un somn odihnitor. Experții spun că pot fi consumate chiar și seara # Click.ro
Deja știm cu toții cât de importantă este dieta pentru starea noastră generală de sănătate. Iar anumite alimente nu numai că ne vor influența greutatea corporală, dar pot chiar să ne dea somnul peste cap.
20:10
5 zodii care trec printr-un test decisiv după Revelion. Îi așteaptă un final dureros, cu trădări, secrete și despărțiri neașteptate # Click.ro
După petrecerea de Revelion, atmosfera nu rămâne la fel de luminoasă pentru toată lumea. Cinci zodii intră într-o perioadă complicată, în care ies la iveală secrete, apar tensiuni și se pot produce despărțiri surprinzătoare. Pentru acești nativi, începutul anului devine un test important, care îi ob
19:10
Și-a presimțit tragicul sfârșit? Ce a făcut Ioan Luchian Mihalea cu 26 de ore înainte de a muri? Dezvăluirile colegilor îți dau fiori reci. Ultimele imagini # Click.ro
Și-a prevestit sfârșitul? Ce a spus Ioan Luchian Mihalea la ultima repetiție cu SONG? Era foarte abătut. Dezvăluirile colegilor îți dau fiori reci
18:10
Cum l-a convins Dan Negru pe Traian Băsescu să participe la filmările pentru Revelion. Strategia de succes a lui Titus Munteanu: „N-are el tupeul să…” # Click.ro
Dan Negru (54 de ani), supranumit „Regele Revelioanelor”, a avut zeci de invitați în celebrele sale emisiuni de Anul Nou, însă nu toți i-au acceptat invitația din prima. O provocare a fost să îl convingă pe Traian Băsescu să participe la show-ul său.
17:40
Filmul spectaculos care a cucerit publicul din România. A ajuns rapid în topul preferințelor de pe Netflix # Click.ro
Este un film care s-a lansat recent, dar care a reușit, într-un timp foarte scurt, să se transforme în una dintre cele mai populare producții de pe Netflix. Acum, acest film a ajuns și în topul preferințelor din țara noastră, iar popularitatea lui nu dă semne că ar încetini prea curând.
17:20
Superstițiile vedetelor, de Anul Nou. Marina Almășan: „Strecor 100 de euro în pantofi!” Oana Sîrbu: „Mănânc 12 boabe de struguri”. Cine petrece singur Revelionul? # Click.ro
Superstițiile vedetelor, de Anul Nou. Marina Almășan: „Ascund 100 de euro în pantofi!” Oana Sîrbu: „Mănânc 12 boabe de struguri”
17:10
Ingredientul secret care nu trebuie să lipsească din salata de boeuf. Mulți oameni uită de el atunci când gătesc # Click.ro
De sărbători, pe mesele românilor din întreaga țară își vor face apariția nenumărate preparate tradiționale delicioase. Iar unul dintre cele mai cunoscute și mai îndrăgite este, fără doar și poate, salata de boeuf.
16:40
Cum i s-a schimbat viața Mirabelei Grădinaru după alegeri. Interdicția care i-a dat peste cap rutina: „A fost mai greu cu...” # Click.ro
Alegerea lui Nicușor Dan în funcția de șef al statului a adus schimbări majore nu doar în peisajul politic, ci și în rutina zilnică a familiei lui. Mirabela Grădinaru, partenera sa de viață, a spus ce limită neașteptată a întâmpinat în primele săptămâni de mandat.
16:10
Horoscop joi, 1 ianuarie 2026. Fecioarele și Leii au noroc pe toate planurile. Ce nativ își schimbă destinul în prima zi a anului # Click.ro
Horoscop joi, 1 ianuarie 2026. Fecioarele și Leii au noroc pe toate planurile în prima zi a anului.
14:40
Guvernul a aprobat, marţi, în ultima ședință din 2025, o ordonanţă de urgenţă care stabileşte un mecanism de control al concediilor medicale. Actul normativ prevede un control la nivelul Caselor de Asigurări de Sănătate, sub aspectul legalităţii şi temeiniciei acordării concediilor medicale.
14:40
Unde pot petrece românii gratis Revelionul? Soliștii de top încing atmosfera în toată țara. Ce ascunde Dan Helciug în buzunar, pe scenă: „Poartă noroc!” # Click.ro
Unde pot petrece românii gratis de Revelion? Soliștii de top încing atmosfera, în toată țara. Alex Velea: „Voi cânta în Craiova, orașul natal”
14:00
De ce piftia consumată alături de legume este una dintre cele mai inteligente alegeri alimentare din această perioadă # Click.ro
Piftia este adesea privită exclusiv ca un preparat tradițional, asociat meselor bogate de sărbători și exceselor culinare. În realitate, acest fel de mâncare aparent simplu poate deveni o alegere surprinzător de echilibrată, dacă este consumat corect și în combinațiile potrivite.
14:00
Câți bani a câștigat Prințul William în 2025. Veniturile lui sunt pe măsura statutului regal! # Click.ro
Poate că Prințul William, în vârstă de 43 de ani, nu primește un salariu lunar fix, așa cum se întâmplă în cazul celor mai mulți dintre noi, însă veniturile lui sunt pe măsura statutului regal. Iată cifrele oficiale ale câștigurilor viitorului monarh britanic pentru anul 2025!
13:50
Cele mai vizitate orașe în 2025. Ce destinații intră în topul recomandărilor pentru anul 2026 # Click.ro
De-a lungul anului 2025, unele orașe au reușit să atragă nenumărați turiști din întreaga lume. Zeci de milioane de oameni au vizitat aceste locuri superbe, care s-au transformat în destinațiile de top ale acestui an.
13:40
Ce struguri ar trebui să mâncăm și de ce nu ar trebui să lipsească din alimentația noastră. Sfaturile unui medic renumit # Click.ro
Într-o perioadă în care tot mai multe studii atrag atenția asupra importanței alimentației în menținerea sănătății creierului, specialiștii subliniază rolul esențial al antioxidanților naturali în protejarea celulelor nervoase.
13:20
Cele mai comune 10 întrebări pe care le au femeile înainte să meargă la ginecolog.
13:20
Care sunt uleiurile care ne îmbolnăvesc și alternativele naturale pentru o dietă sănătoasă # Click.ro
Uleiurile alimentare fac parte din rutina zilnică a bucătăriilor, fiind folosite pentru gătit, prăjit sau asezonat salate și sosuri. Totuși, nu toate uleiurile sunt create la fel, iar multe dintre ele, în special cele rafinate, pot deveni dăunătoare organismului atunci când sunt folosite frecvent la
13:10
Bartenderul Valentin Luca vine cu cele mai tari recomandări de cocktailuri de sărbători Tips and Tricks pentru noaptea de Revelion # Click.ro
Ești în pană de idei, nu știi unde să faci Revelionul și nici ce să prepari acasă în noaptea dintre ani?
13:10
Dan Negru, Revelion în Qatar! Cât a plătit pe o sticlă cu apă potabilă? Ce frumoși sunt copiii lui, care îi vor moșteni imperiul imobiliar! Foto exclusiv # Click.ro
Dan Negru, Revelion în Qatar! Cât a plătit pe o sticlă de apă potabilă? Ce frumoși sunt copiii lui, care îi vor moșteni imperiul imobiliar! Foto exclusiv
13:00
Prognoza numerologică pentru 2026. Resetarea cosmică începe acum. De ce acest an este un punct de cotitură pentru noi toți # Click.ro
Anul 2026 nu este doar un an obișnuit care se așterne în calendar, ci reprezintă începutul unei etape cu totul noi, marcate de energia puternică și transformatoare a numărului 1.
12:40
Fructele pe care nutriționiștii le recomandă în luna ianuarie. Au proprietăți antiinflamatoare puternice # Click.ro
Luna decembrie este una festivă, în care cei mai mulți dintre noi luăm o pauză de la dieta pe care o ținem.
12:40
Meteorologii anunță vreme geroasă pentru noaptea de Revelion și ninsori. Cum va fi în primele zile ale lui 2026 # Click.ro
A apărut ultima prognoză ANM pentru ultima noapte a anului. Conform specialiștilor, România va avea parte de o noapte de Revelion geroasă, cu temperaturi minime de până la -14°C în zonele depresionare și valori de -7°C până la -9°C în Capitală.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.