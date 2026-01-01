Imnul Anului Omagial 2026
Ziarul Lumina, 1 ianuarie 2026 13:20
versuri de Pr. Cristian Alexandru Pe tine, Maică sfântă, cu cinste te slăvescToți îngerii în ceruri și neamul omenesc.Fecioară Preacurată, ce pururea te rogi,Și oamenii din rele prin h
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum 15 minute
13:40
Biserica Ortodoxă Română prăznuiește la 1 ianuarie Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului și îi sărbătorește pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, şi pe mama sa,
Acum o oră
13:20
versuri de Pr. Cristian Alexandru Pe tine, Maică sfântă, cu cinste te slăvescToți îngerii în ceruri și neamul omenesc.Fecioară Preacurată, ce pururea te rogi,Și oamenii din rele prin h
13:10
Proclamarea „Anului omagial al pastorației familiei creștine” și „Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar” # Ziarul Lumina
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2026 drept Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și
13:00
Proclamarea anului 2026 în Patriarhia Română ca „Anul omagial al pastorației familiei creștine” și „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame)” # Ziarul Lumina
- Catedrala Patriarhală, joi, 1 ianuarie 2026 -Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa de lucru din 25 octombrie 2024, a examinat referatul Cancelariei Sfântului Sinod privind declararea
Acum 12 ore
02:00
Numeroși credincioși au petrecut momentul trecerii dintre ani adunați în rugăciune, aducând mulțumire lui Dumnezeu pentru binefacerile pe care le‑au primit în anul 2025 și cerându‑I binecuvântarea și în
01:50
Anul 2025, pe care tocmai l-am încheiat, a reprezentat un moment unic în istoria Bisericii Ortodoxe Române. Biserica noastră a omagiat Centenarul Patriarhiei Române, i-a comemorat pe duhovnicii și mărturisitorii
Acum 24 ore
19:30
Fraților, luaţi aminte să nu vă fure minţile cineva cu filozofia şi cu deşarta înşelăciune din predania omenească, după înţelesurile cele slabe ale lumii şi nu după Hristos. Căci întru El
19:30
Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei, și mama sa, Sf. Emilia (Anul Nou. Tedeum) # Ziarul Lumina
De la Sfinţii Părinţi am luat obiceiul să sărbătorim, după încheierea anului calendaristic, Tăierea împrejur cea după trup a Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul a primit aceasta, ca să înlăture
19:30
„În vremea aceea păstorii s-au întors, slăvind şi lăudând pe Dumnezeu, pentru toate câte le auziseră şi văzuseră, după cum li se spusese. Şi când s-au împlinit opt zile şi trebuia să-L taie împrejur
19:30
Sf. Iustin Martirul și Filozoful, Dialogul cu iudeul Tryphon, PSB, vol. 2, IBMBOR, București 1979, cap. 24, p. 117„De altfel, o, bărbaţi, ne-ar fi cu putinţă să dovedim, am zis eu, că ziua a opta avea o
Ieri
22:10
Odovania praznicului Naşterii Domnului; Sf. Mc. Hermes; Sf. Cuv. Melania Romana (Harți. Slujba la cumpăna dintre ani) # Ziarul Lumina
Cuvioasa maica noastră Melania a trăit pe vremea împăratului Honoriu. Era de neam cinstit şi strălucit, întâiul în senatul roman. Sfânta iubea din toată inima pe Domnul şi dorea să trăiască în feciorie.
21:30
„În vremea aceea Iisus le-a dat poruncă ucenicilor Săi să nu spună nimănui despre El că este Hristos. Și a început să-i învețe că Fiul Omului trebuie să pătimească multe și să fie defăimat de
21:30
Odovania praznicului Naşterii Domnului; Sf. Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes (Harți) # Ziarul Lumina
Cuvioasa maica noastră Melania a trăit pe vremea împăratului Honoriu. Era de neam cinstit şi strălucit, întâiul în senatul roman. Sfânta iubea din toată inima pe Domnul şi dorea să trăiască în feciorie.
21:30
Fraților, Legea, având umbra bunurilor viitoare, iar nu însuși chipul lucrurilor, nu poate niciodată – cu aceleași jertfe, aduse neîncetat în fiecare an – să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie.
21:30
Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, Cartea a Unsprezecea, Cap. 12, în Părinți și Scriitori Bisericești (2000), vol. 41, p. 1064„Desființând prin înviere stăpânirea
20:30
Am primit cu tristețe vestea trecerii din această viață a Părintelui Valerian Iliescu, preot pensionar, îmbisericit la Parohia Mavrogheni, Protoieria Sector 1 Capitală.Părintele Valerian s-a născut în data
16:40
‑ Amintiri după 25 de ani - După o îndelungată suferință, în noaptea dintre 19 și 20 decembrie 2000, cu doar câteva zile înainte de luminoasa sărbătoare a Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, a
Mai mult de 2 zile în urmă
09:00
Programul liturgic al sărbătorii „Botezului Domnului” la Catedrala Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena” de pe Colina Patriarhiei (marți, 06 ianuarie 2026) # Ziarul Lumina
Evenimentele liturgice de la Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena de pe Colina Patriarhiei, prilejuite de sărbătoarea Botezului Domnului din data de 6 ianuarie 2026, se vor desfășura
29 decembrie 2025
22:40
Profetul spune: „Că o mie de ani înaintea ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri, care a trecut, și ca straja nopții. Nimicnicie sunt anii lor; dimineața ca iarba trec: dimineața înflorește și trece, iar seara
21:40
Fraților, prin aceasta, Duhul Sfânt ne lămurește că drumul către Sfânta Sfintelor nu era să fie arătat, câtă vreme cortul întâi mai stătea în picioare, care era o pildă pentru timpul de față și î
21:30
Sfânta Muceniţă Anisia era din Tesalonic şi a trăit pe vremea împăratului Diocleţian (284-305). După moartea părinţilor ei, care erau foarte bogaţi, sfânta ducea o viaţă singuratică şi bineplăcea lui Dumnezeu prin faptele sale bune. Vânzându-și toată bogăția, prețul luat l-a împărțit săracilor și celor ce pătimeau prin închisori, nu numai dându-le cele de trebuință, ci chiar slujindu-le cu mâinile sale acelora care fiind răniţi nu mai puteau să aibă grijă de ei înşişi. Anisia fecioara îi vindeca pe unii ca aceștia, ungându-i cu balsamuri şi legându-le rănile și îi încuraja pe cei mâhniți, apoi și pe bolnavii ce zăceau pe paturi îi cerceta și din averea sa îi ajuta. Umbla pe ulițe și pe drumuri și pe câți afla prin gunoaie, săraci sau bolnavi, îi ajuta. Și grăia întru sine: „Să nu-mi fie mie a căuta dulceți și mângâieri întru bogății, care nici ca o picătură de apă nu se vor afla la ziua judecății”. Într-o zi, vrând să meargă la biserică pentru a se închina Domnului Iisus Hristos, a auzit gălăgie mare în popor. Intrând pe poarta ce se numea a Casantrionei, i-a văzut pe păgânii care serbau praznicul Soarelui. Atunci, unul dintre ostaşii păgâni a văzut-o şi a întrebat-o unde merge. Ea a mărturisit că este creştină şi că merge la biserică să se roage. Atunci, ostaşul scoţând sabia a lovit-o pe Sfânta Anisia în coastă, iar aceasta căzând şi-a dat sufletul în mâinile Domnului. Moaştele ei se găsesc până astăzi la Tesalonic, în Biserica „Sfântul Dimitrie”.
21:30
„În vremea aceea a venit Iisus în Betsaida. Și au adus la El un orb și L-au rugat să Se atingă de el. Și, luând pe orb de mână, l-a scos afară din sat și, scuipând în ochii lui și punându-Și mâinile peste el, l-a întrebat dacă vede ceva. Și el, ridicându-și ochii, a zis: Zăresc oamenii; îi văd ca pe niște copaci umblând. După aceea, El a pus iarăși mâinile pe ochii lui și l-a făcut să vadă, și acesta s-a îndreptat și a văzut din nou limpede pe toți. Apoi l-a trimis la casa lui, zicându-i: Să nu intri în sat, nici să spui cuiva din sat.”
21:30
Diadoh al Foticeii, Cuvânt ascetic, 25-26, în Filocalia (2008), vol. 1, pp. 318-319„Însăși lumina sfintei cunoștințe ne învață că simțirea naturală este una, dar e împărțită în două lucrări,
21:20
România are una dintre cele mai mici rate de consum de fructe şi legume din Uniunea Europeană, arată datele Eurostat prelucrate de Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România, potrivit cărora
21:20
Salvamontiştii îndeamnă turiştii la prudenţă atunci când decid să urce pe munte, să ţină cont de atenţionările meteo, să fie echipaţi corespunzător, să aibă salvate numerele de telefon ale Salvamont
21:20
Banca Naţională a României a lansat ieri în circuitul numismatic o monedă din aur cu tema „Istoria aurului - Plăcuţele votive de la Germisara”. Potrivit băncii centrale, aversul monedei prezintă detalii ale
21:20
Printr-un proiect de 324 de milioane de lei, finanţat cu fonduri nerambursabile prin PNRR şi Programul de Dezvoltare Durabilă și coordonat de Ministerul Mediului, România își va consolida capacitatea de
21:10
Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii Grupul Milvus a anunţat continuarea programului „Specia Periclitată a Anului” și faptul că în 2026 atenţia ornitologilor se va îndrepta asupra acvilei de
21:10
De câte ori, împovărați de deșertăciuni, ancorați în realitățile crude ale vieții, purtând în spate poveri de griji, frământări de gânduri și o tolbă doldora de planuri mărețe, nu visăm la
21:10
Măsura care viza impozitarea serelor, ciupercăriilor, silozurilor revine acolo unde era înainte de modificarea Codului fiscal, aceste construcții fiind scutite de impozit în 2026, a anunţat ministrul finanţelor,
21:00
Filarmonica „George Enescu” organizează tradiționalul concert de Anul Nou în zilele de 8 și 9 ianuarie 2026, în sala mare a Ateneului Român. Sub bagheta dirijorului Vlad Vizireanu, orchestra Filarmonicii va
21:00
Muzeul „Victor Babeș” prezintă expoziția „Leacuri și remedii din drogherii și farmacii. Arheologia vieții cotidiene din Bucureștiul secolului al XIX-lea”, care propune o privire directă asupra modului
21:00
Muzeul Național al Literaturii Române și Asociaţia Euro Culturart organizează Gala Tinerilor Scriitori/ Cartea de Poezie a anului 2025 pentru celebrarea celei de-a 16-a ediții a Zilei Culturii
21:00
Muzeul „Nicolae Gane” - Galeria Artei Ieșene va prezenta, începând cu data de 6 ianuarie 2026, un video-documentar dedicat vieții și creației lui Octav Băncilă, una dintre figurile reprezentative ale artei ro
21:00
Organizaţia neguvernamentală Freedom House, specializată în analiza protestelor civile şi politice la nivel global, a denunţat faptul că libertatea pe internet a continuat să se deterioreze pentru al 15-lea an co
20:50
Muzeul Naţional de Istorie a României și Fundația Academia Civică - Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței prezintă expoziția-eveniment dedicată femeilor care au fost victime ale represiunii
20:40
Suntem la final de 2025, an în care am sărbătorit Centenarul Patriarhiei Române şi i-am comemorat pe duhovnicii şi mărturisitorii ortodocşi români din secolul al XX-lea, şi ne pregătim pentru 2026,
20:40
Muzeul Colecțiilor de Artă prezintă expoziția „Corneliu Baba. Chipul feminin. O privire în detaliu”, un prilej pentru public de a admira lucrările unui reper important al artei românești contemporane. Pe
20:20
Timpul este una dintre cele mai mari taine ale vieții omenești. Nu poate fi atins, nu poate fi oprit, nu poate fi întors înapoi. Și totuși, omul îl simte, îl trăiește, îl pierde sau îl câștigă; începe
20:20
Starea inițială a protopărinților, de dinainte de păcat, rămâne o sursă încă neepuizată de cunoaștere a existenței umane. Discuțiile legate de calitățile firii omenești date în actul creației sun
14:10
În data de 27 decembrie 2025, comunitatea parohială ortodoxă românească din Lund, Regatul Suediei, și‑a sărbătorit hramul, închinat Sfântului Apostol, întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan. Sfânta
14:10
Sărbătoarea Nașterii Domnului Iisus Hristos a fost prăznuită cu multă bucurie și dragoste și în Episcopia Daciei Felix, Serbia. Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Episcop Ieronim a oficiat Sfânta
14:00
În atmosfera binecuvântată a sărbătorilor de iarnă, copiii grupului de cateheză al Parohiei Fierbinți Târg, județul Ialomița, au adus, în 23 decembrie, bucuria Nașterii Domnului în inimile vârstnicilor
13:10
În ziua Soborului Maicii Domnului și a Sfântului Cuvios Nicodim cel Sfințit de la Tismana, 26 decembrie, Episcopia Severinului și Strehaiei a îmbrăcat haine de sărbătoare, serbându‑și ocrotitorul
13:00
Praznicul Naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos a fost prilej de mare bucurie duhovnicească pentru credincioşii brăileni întrucât impunătoarea biserică din inima municipiului Brăila şi‑a sărbătorit
12:50
În preajma praznicului Nașterii Domnului, voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale din București au desfășurat campania social‑filantropică „Crăciunul la sat”, prin care au adus daruri, lumină și
12:50
Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfinții Prunci nevinovați” din Măcin, județul Tulcea, a primit duminică, 28 decembrie, vizita Preasfințitului Părinte Visarion, Episcopul Tulcii. Vizita
12:50
În ziua de 26 decembrie, Biserica Ortodoxă a prăznuit Soborul Maicii Domnului și pe Sfântul Cuvios Nicodim cel Sfințit de la Tismana, Ocrotitorul Olteniei. Sărbătoarea de anul acesta a fost cu totul specială,
12:50
Sâmbătă, 27 decembrie, biserica din municipiul Galaţi care îl are ocrotitor ceresc pe Sfântul Apostol, întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan a îmbrăcat haină de sărbătoare. Sfânta Liturghie din ziua
12:40
De sărbătoarea Soborului Maicii Domnului, 26 decembrie, Societatea Națională a Femeilor Ortodoxe Române din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei (SNFOR‑ABV) și‑a sărbătorit hramul. Cu acest prilej, Sfânta Lit
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.