Israel confirmă interzicerea accesului în Gaza pentru 37 de ONG-uri

09:10

„Pentru gestul ruperii, eu îmi cer scuze, dar aş vrea să vă întreb dacă şi colegii dumneavoastră care m-au anunţat ieri că să sunt vinovat de genocid, că sunt criminal, că sunt trădător, colegii dumneavoastră care mă ameninţă cu moartea pe mine, care au transmis ameninţări cu moartea familiei şi copiilor mei, vor veni şi ei aici să-ţi ceară scuze” The post Scandalurile din Parlament în 2025: amenințări cu moartea, invective și aluzii sexuale appeared first on Cotidianul RO.