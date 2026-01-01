2026, cel mai dificil an de după 1945?
Cotidianul de Hunedoara, 1 ianuarie 2026 16:20
Războiul din Ucraina nu se va încheia în 2026, UE nu caută soluțiile acolo unde trebuie și pare să ignore cea mai mare amenințare existențială – care nu este Rusia The post 2026, cel mai dificil an de după 1945? appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Acum 30 minute
16:40
„Sinecură” și „suveranitate” au fost cele mai căutate cuvinte de români pe dexonline.ro în 2025, evidențiind preocupările pentru termeni politici și sociali. The post „Sinecură” și „suveranitate” cele mai căutate cuvinte în 2025 appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
16:20
16:10
Dirijorul Yannick Nézet-Séguin, în concertul de Anul Nou de la Viena: „Vă doresc pace şi bunătate. # Cotidianul de Hunedoara
Yannick Nézet-Séguin a dirijat Concertul de Anul Nou de la Viena 2026 și a transmis un mesaj de pace și bunătate, marcând debutul său la acest prestigios eveniment muzical. The post Dirijorul Yannick Nézet-Séguin, în concertul de Anul Nou de la Viena: „Vă doresc pace şi bunătate. appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Cât se va tăia de fapt de la bugetari și partide? Eșecurile Coaliției (IV) # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul vă prezintă seria de articole intitulate „Eșecurile Coaliției". O retrospectivă în cinci episoade a celor mai mari rateuri date de Coaliția de guvernare. După impunerea unor taxe apăsătoare pentru populație și pentru oamenii de afaceri, venise și rândul statului să taie din cheltuieli. Doar că s-a ales praful de intenții și promisiuni. The post Cât se va tăia de fapt de la bugetari și partide? Eșecurile Coaliției (IV) appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
15:50
Chelsea s-a despărțit de Enzo Maresca după o perioadă tensionată. Clubul caută acum un nou antrenor. The post Enzo Maresca a fost demis de la Chelsea appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Zohran Mamdani a depus jurământul ca primar al New York-ului într-o ceremonie privată de miezul nopții în stația de metrou Old City Hall, devenind primul primar musulman al orașului. The post Zohran Mamdani a depus jurământul ca primar al New York-ului appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Serbia va introduce un stagiu militar de 75 de zile pentru tinerii bărbați, cu opțiune voluntară pentru femei. The post Armata obligatorie revine într-o țară de lângă România appeared first on Cotidianul RO.
15:00
„A fost ca la Colectiv.” Român din Elveția a salvat peste 80 de persoane din barul care a explodat # Cotidianul de Hunedoara
Român din Elveția salvează peste 80 de oameni după explozia din barul din Crans‑Montana. „A fost ca la Colectiv”, spune martorul. The post „A fost ca la Colectiv.” Român din Elveția a salvat peste 80 de persoane din barul care a explodat appeared first on Cotidianul RO.
15:00
„Când ne e greu, cel mai mult contează să rămânem aproape unii de alţii şi să nu ne pierdem încrederea." The post Vicepremierul Oana Gheorghiu: 2025 a fost un an greu pentru noi toţi appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
14:50
După un sezon marcat de accidentări, Neymar rămâne la Santos FC. The post Neymar îşi prelungeşte contractul cu Santos appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Tatăl artistei s-a stins la 88 de ani. The post Doliu in familia Loredanei Groza. Artista a anunțat moartea tatălui ei appeared first on Cotidianul RO.
14:30
O privire în cabana lui Robert Redford din munții Utah pe domeniul Sundance: natură, arhitectură și moștenirea artistică a legendei Hollywood. The post Cum arată cabana unde a trăit zeci de ani Robert Redford appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Mesaje vagi de pace, avertismente voalate, apeluri la unitate, până la retorică de război. Discursurile de Anul Nou sugerează direcții politice diferite pentru 2026 The post Trump dă mesaje vagi, Macron e sumbru, Putin plictisit, Zelenski rezistă appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Israel interzice accesul în Gaza pentru 37 de ONG‑uri care nu au furnizat lista angajaților, decizie criticată de ONU și UE din cauza impactului asupra ajutorului umanitar. The post Israel confirmă interzicerea accesului în Gaza pentru 37 de ONG-uri appeared first on Cotidianul RO.
14:00
În discursul său de Anul Nou adresat națiunii, președintele ucrainean a declarat că va semna doar un „acord puternic” care să păstreze suveranitatea țării sale, scrie Politico. The post VIDEO Zelenski spune că 90% din planul de pace este gata appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Bilanț privind transplanturile în România. Cel mai bun an din 2016 încoace # Cotidianul de Hunedoara
România încheie anul 2025 cu o veste încurajatoare. The post Bilanț privind transplanturile în România. Cel mai bun an din 2016 încoace appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Ministerul Afacerilor Externe din România a anunțat că reprezentanții diplomatici din Elveția încearcă să afle dacă sunt și conaționali printre cei care au murit sau care sunt răniți. The post Prima reacție a MAE după tragedia cu zeci de morți din Elveția appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Experții avertizează că unele obiecte vechi pot ascunde riscuri pentru sănătate. The post Lista neagră a obiectelor din second-hand. Ce nu trebuie să cumperi appeared first on Cotidianul RO.
13:20
CIA dă peste nas Moscovei pe o temă care poate arunca în aer negocierile Ucraina-Rusia. Ucraina nu ar fi vizat reședința lui Putin în atacul cu drone, contrar afirmațiilor Kremlinului, potrivit unor surse CNN. The post CIA: Ucraina nu a atacat cu drone palatul lui Putin appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Veste bună pentru cei din UE. Nu mai plătesc taxe de roaming și internet în Rep Moldova # Cotidianul de Hunedoara
Din 1 ianuarie 2026, cetățenii UE în Moldova și moldovenii în UE pot folosi telefonie și internet mobil fără costuri suplimentare prin regimul „Roam Like at Home”. The post Veste bună pentru cei din UE. Nu mai plătesc taxe de roaming și internet în Rep Moldova appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Război ecologic între UE și marile puteri – China și SUA. Noi reguli de taxare a bunurilor produse cu emisii ridicate de carbon # Cotidianul de Hunedoara
„Cea mai mare schimbare a regulilor comerciale ecologice din ultimele decenii intră în vigoare." The post Război ecologic între UE și marile puteri – China și SUA. Noi reguli de taxare a bunurilor produse cu emisii ridicate de carbon appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
12:50
Noaptea de Revelion s-a transformat în coșmar la Crans-Montana, Elveția. Un incendiu devastator izbucnit într-un bar lăsând în urmă zeci de morți și răniți. The post Tragedie de Anul Nou în Elveția appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Iată cele mai importante trei sfaturi financiare care te pot ajuta să-ți gestionezi mai bine bugetul în 2026, un an care se anunță a fi unul provocator pentru finanțele personale și puterea de cumpărare. The post 3 sfaturi financiare obligatorii pentru români în 2026 appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Ministerul Apărării: Atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre # Cotidianul de Hunedoara
Atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Aeronave române ridicate de la sol și mesaj RO-Alert transmis în nordul județului Tulcea. The post Ministerul Apărării: Atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Istoria contrafactuală nu îl salvează pe Jivago, așa cum nu îi salvează pe Mihail Sebastian, nici pe Iuliu Maniu, însă exercițiul ei ne-ar fi trimis în iadul comunist poate mai rezistenți intelectual și moral și azi ne-ar putea împiedica să mai coborâm o dată infernul. The post Coborau în infern și nu știau appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Aproximativ 6.000 de oameni vor fi relocați până în 2035. The post Un oraș întreg mutat pe roți pentru minerale appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Prima zi a anului vine cu obiceiuri și superstiții menite să aducă noroc, sănătate și belșug. The post Ce să faci pe 1 ianuarie ca să ai noroc tot anul appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Prognoza economică pentru România în 2026. Deficit, inflație, creștere economică # Cotidianul de Hunedoara
Tendințele sunt încurajatoare, arată prognozele economice ale specialiștilor. România e pe un val bun la final de 2025. Dacă se menține, 2026 ar putea arăta sensibil mai bine din punct de vedere economic, dar abia 2027 ar putea fi anul relansării economice. Riscurile nu lipsesc, avertizează economiștii. The post Prognoza economică pentru România în 2026. Deficit, inflație, creștere economică appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Vremea rea la început de an: vânt puternic și precipitații. Principalele zone cu probleme # Cotidianul de Hunedoara
Precipitații în aproape toată țara ninsori consistente la munte și cod galben de vânt puternic. Prognoza meteo actualizată și vremea în București. The post Vremea rea la început de an: vânt puternic și precipitații. Principalele zone cu probleme appeared first on Cotidianul RO.
11:00
La doar 14 ani, sportiva din Onești a primit șapte note de 10 la Montreal, blocând tabela de marcaj care a afișat „1.00”. The post 2026, declarat oficial „Anul Nadia Comăneci” appeared first on Cotidianul RO.
11:00
În primăvară, Elena Lasconi și-a anunțat demisia din funcția de președintă a Uniunii Salvați România (USR). The post Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi, intră într-un partid controversat appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
10:50
Pompierii București-Ilfov au avut 400 de intervenții în 24 de ore. 38 de incendii inclusiv la balcoane de bloc și mai multe persoane rănite după folosirea artificiilor. The post Pompierii din Ilfov au avut 400 de intervenţii în ultimele 24 de ore appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Nou record de încasări la un film de animație. Câți bani a strâns „Zootopia 2” # Cotidianul de Hunedoara
„Zootopia 2” a atins pragul de un miliard de dolari în timp record, la doar 17 zile de la lansare. The post Nou record de încasări la un film de animație. Câți bani a strâns „Zootopia 2” appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Supermarketurile, închise de Anul Nou. Când se redeschid, vezi programul complet # Cotidianul de Hunedoara
Orarul magazinelor este redus în Ajunul Revelionului, este închis în prima zi a anului, pentru ca apoi să revină treptat la programul normal The post Supermarketurile, închise de Anul Nou. Când se redeschid, vezi programul complet appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Netflix începe anul în forță! De la „Stranger Things” la „Bridgerton”, platforma pregătește un început de an plin de noutăți. The post Ce vezi pe Netflix în ianuarie appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Casa Albă nu a răspuns la întrebările despre medicamentele pe care le ia Trump şi dacă le-a dezvăluit pe toate. A criticat în schimb atenţia acordată stării sale de sănătate. The post Trump a apărut din nou cu vânătăi, de data aceasta pe mâna stângă appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Credeţi sau nu, Cupa Mondială FIFA 2026 este la doar şase luni. Competiţia va începe la 11 iunie şi se va încheia la 19 iulie. The post Cupa Mondială de fotbal, marele eveniment sportiv al anului 2026 appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Salvamontiştii au avut o zi intensă la final de an, cu cele mai multe intervenţii raportate în Lupeni, Braşov, Maramureş şi Predeal. The post Turiştii au pus Salvamontul pe jar în ultima zi din an appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Scandalurile din Parlament în 2025: amenințări cu moartea, invective și aluzii sexuale # Cotidianul de Hunedoara
„Pentru gestul ruperii, eu îmi cer scuze, dar aş vrea să vă întreb dacă şi colegii dumneavoastră care m-au anunţat ieri că să sunt vinovat de genocid, că sunt criminal, că sunt trădător, colegii dumneavoastră care mă ameninţă cu moartea pe mine, care au transmis ameninţări cu moartea familiei şi copiilor mei, vor veni şi ei aici să-ţi ceară scuze” The post Scandalurile din Parlament în 2025: amenințări cu moartea, invective și aluzii sexuale appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Primarul Timișoarei spune că lucrurile se mișcă mai încet decât și-ar fi dori, dar că se mișcă. Edilul mulțumește și se arată recunoscător oamenilor de care este înconjurat. The post Dominic Fritz, mândru de miniștrii, parlamentarii și primarii USR appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
08:20
Zelenski spune că nu va semna un acord slab: Vrem sfârșitul războiului, nu al Ucrainei # Cotidianul de Hunedoara
Liderul rus Vladimir Putin doreşte ca Ucraina să se retragă din părţi ale regiunii Donbas din est, pe care forţele Moscovei nu au reuşit să le captureze. The post Zelenski spune că nu va semna un acord slab: Vrem sfârșitul războiului, nu al Ucrainei appeared first on Cotidianul RO.
08:20
„Ne vom întoarce, poate într-o formă mult diferită şi mai puternică, când criminalitatea va începe să crească din nou – este doar o chestiune de timp!” The post Trump anunţă retragerea Gărzii Naţionale din mai multe orașe mari appeared first on Cotidianul RO.
08:10
După Revelion, foarte mulți petrecăreți au probleme din cauza senzației de mahmureală. The post 5 remedii naturiste împotriva mahmurelii după pertrecerea de Revelion appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Trump lovește din nou: râde de familia Clooney și critică Franța pentru gestionarea imigraţiei # Cotidianul de Hunedoara
„A devenit mai cunoscut prin politică decât prin filmele sale rare, total mediocre” The post Trump lovește din nou: râde de familia Clooney și critică Franța pentru gestionarea imigraţiei appeared first on Cotidianul RO.
07:50
„Incendiu apartament în mun. Alexandria, pe strada Bucureşti, bl. J131 (în zona Vacanţa Tour), etajul 2, cu degajare mare de fum, se intervine cu 2 autospeciale de stingere, o autoscară, o descarcerare, o ambulanţă SMURD şi o ambulanţă SAJ”, a anunţat, joi, ISU Teleorman, potrivit News.ro Pomierii au precizat că s-au autoevacuat aproximativ 12 persoane, […] The post Incendiu într-un bloc din Alexandri. 12 persoane s-au autoevacuat appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Ciprian Ciucu, mesaj în noaptea de Anul Nou: Vreau să vă mulţumesc pentru încredere și pentru simţul dvs civic # Cotidianul de Hunedoara
Premierul a promis că va munci în anul care urmează astfel încât oraşul să fie bine administrat cu responsabilitate. The post Ciprian Ciucu, mesaj în noaptea de Anul Nou: Vreau să vă mulţumesc pentru încredere și pentru simţul dvs civic appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Apetit uriaș al românilor pentru titlurile de stat. Cum salvează investitorii nevoia de finanțare a Guvernului # Cotidianul de Hunedoara
Un leu din cinci împrumutați de stat în 2025 este din buzunarul românilor, pușculița de economii preferată a Guvernului. The post Apetit uriaș al românilor pentru titlurile de stat. Cum salvează investitorii nevoia de finanțare a Guvernului appeared first on Cotidianul RO.
06:40
Urgențele medicale după noaptea de Revelion le-ar putea da unora dureri de cap, la propriu. Nu sunt fără sprijin, pentru că mai multe farmacii din București vor fi deschise inclusiv pe 1 și 2 ianuarie. The post Farmacii cu program non-stop de sărbători appeared first on Cotidianul RO.
06:10
De la 1 ianuarie 2026, se majorează impozitul pe proprietate, pe locuință, mașini. Totodată, românii care obțin venituri din activități independente vor plăti mai mult. Și pentru firme sunt schimbări importante. The post Ce taxe și impozite sunt majorate de la 1 ianuarie 2026 appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
01:40
Biserica Sfântul Vasile-Victoria adăpostește cel mai mare fragment din Lemnul Sfintei Cruci din țara noastră. The post Sfântul Vasile din culoarea galbenă… appeared first on Cotidianul RO.
