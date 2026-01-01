Ce trebuie să facem în ianuarie ca să evităm greșelile majore. Sanda Ionescu avertizează: „Suntem pe nisipuri mișcătoare”
Cancan.ro, 1 ianuarie 2026 15:50
Odată cu intrarea în Noul An, astologul Sanda Ionescu ne oferă o perspectivă amplă asupra influențelor astrale și ale celor mai importante perioade ale începutului de an. Este foarte important cum începem anul, iar ianurarie […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 10 minute
16:10
Localitatea în care poți cumpăra o casă cu doar 2182 de euro. Terenul are peste 2500 de metri pătrați # Cancan.ro
În timp ce construcțiile continuă să se scumpească, există o localitate în România unde o casă cu trei camere se vinde cu 2182 de euro. Aceasta beneficiază ș de teren, care are peste 2500 de […]
16:10
Începutul de an este unul intens din punct de vedere astral, cu mutări importante pe axa destinului. Primele zile din 2026 nu sunt deloc liniștite pentru unele semene zodiacale, iar deciziile luate acum pot avea […]
Acum 30 minute
15:50
Ce trebuie să facem în ianuarie ca să evităm greșelile majore. Sanda Ionescu avertizează: „Suntem pe nisipuri mișcătoare” # Cancan.ro
Odată cu intrarea în Noul An, astologul Sanda Ionescu ne oferă o perspectivă amplă asupra influențelor astrale și ale celor mai importante perioade ale începutului de an. Este foarte important cum începem anul, iar ianurarie […]
Acum o oră
15:30
Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță îți va aduce zâmbetul pe buze. Protagonistul de astăzi este un bărbat care […]
Acum 2 ore
15:20
Cum au petrecut bucureștenii Revelionul. Oamenii au întâmpinat Anul Nou cu petreceri în aer liber sau în cluburi # Cancan.ro
Românii au întâmpinat noul an cu muzică, dans şi distracție. În stradă, dar şi în cluburi , oamenii au petrecut la maximum. Mii de oameni s-au adunat la concerte şi petreceri organizate în aer liber, […]
15:10
Dan Negru ”distruge” Antena 1, după audiența slabă de Revelion: ”Noi știm cum au ajuns acolo, dar tăcem” # Cancan.ro
A mai trecut încă un Revelion fără Dan Negru, iar situația nu este una prea roz pentru Antena 1, după cum chiar el spune. „Revelionul cel neBun” organizat de postul de televiziune nu a reușit […]
15:00
Gică Popescu dă ca sigură plecarea lui Ianis Hagi de la Alanyaspor. Internaționalul român a ajuns în vară în Turcia, după ce cei de la Rangers i-au reziliat contractul, iar o perioadă s-a aflat în […]
14:30
Dedicația răvășitoare a Loredanei Groza. Versurile scrise special pentru tatăl său, înainte să se stingă # Cancan.ro
Sfârșitul acestui an aduce o perioadă de tristețe profundă pentru una dintre cele mai apreciate artiste din România. Loredana Groza trece prin clipe de durere, după ce tatăl său, în vârstă de 88 de ani, […]
14:30
Ce făcea Loredana Groza la scurt timp după ce tatăl ei s-a stins? Profesionistă și în cea mai tristă zi # Cancan.ro
2025 s-a încheiat cum nu se poate mai rău pentru Loredana. Chiar în ultima zi din an, tatăl cântăreței s-a stins din viață, la vârsta de 88 de ani. Vestea a îngenunchiat-o pe artistă. Ce […]
14:30
Naomi Hedman și-a oficializat relația cu noul iubit, chiar de Revelion. Fosta lui Florin Ristei iubește din nou # Cancan.ro
Naomi Hedman, cunoscută publicului românesc atât pentru aparițiile sale pe scena X Factor, cât și pentru relația trecută cu Florin Ristei, pare să fi intrat în 2026 cu inima deschisă pentru o nouă iubire. După […]
14:30
Coincidența tristă, după moartea tatălui Loredanei Groza. S-a stins chiar înainte de ziua lui # Cancan.ro
Lacrimi și durere pentru Loredana Groza la început de an! Tatăl artistei s-a stins la 88 de ani, după două săptămâni petrecute în spital. Ca într-un joc nefericit al sorții, a murit chiar cu o […]
Acum 4 ore
14:00
Se întâmplă o dată la 60 de ani! Semnificațiile ascunse ale Anului Calului de Foc din zodiacul chinezesc # Cancan.ro
2026 marchează Anul Calului de Foc în astrologia chineză, o combinație rară și puternică între imboldul Calului și vitalitatea Focului. Calul de Foc apare doar o dată la 60 de ani, ceea ce face ca […]
14:00
La început de an, familia Loredanei Groza trece printr-o perioadă de profundă tristețe după ce Vasile Groza, tatăl cunoscutei artiste, s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. În ultimele săptămâni, acesta se […]
13:50
Femeia din imagine a plătit 600 de lei pentru un Revelion de vis, dar a trăit un coșmar. Ce a aflat cu doar câteva ore înainte # Cancan.ro
Petrecerea din noaptea dintre ani nu a fost una reușită pentru toată lumea. Zeci de timișoreni au descoperit cu doar câteva ore înainte de Revelion că petrecerea pentru care plătiseră a fost anulată. Organizatorul nu […]
13:40
Doliu în familia Loredanei Groza la final de an. Cântăreața trece printr-o perioadă dificilă, după ce tatăl său, în vârstă de 88 de ani, a încetat din viață în urmă cu puțin timp. În ultimele […]
13:20
Gafa finalului de an, comisă de un bucureștean! Imagini teribile, după ce a dat cu artificii direct din balcon # Cancan.ro
Petrecerea de Revelion s-a încheiat cum nu se poate mai prost pentru un bucureștean, chiar la miezul nopții. Luat de valul petrecerii, acesta a dat cu artificii direct din balcon, iar ce a urmat a […]
12:50
Sarmalele care au rămas de la Revelion pot fi congelate. Pregătit întotdeauna cu migală pentru mesele de sărbători, acest fel de mâncare poate fi ținut la rece timp de câteva luni. Sarmalele nu trebuie, însă, […]
12:40
Pe 1 ianuarie 2026, o dată care, din perspectiva numerologică, poartă simbolul 111, se deschide ceea ce mulți specialiști în energiile numerelor numesc un „portal energetic”. Această aliniere apare doar o dată pe an și […]
12:30
Pink și-a îngrijorat fanii din întreaga lume după ce a publicat o imagine tulburătoare direct din patul de spital. Artista în vârstă de 46 de ani a petrecut Revelionul internată și a transmis un mesaj […]
12:30
Chinul din copilăria Ramonei Olaru: „Multe ierni în care pur și simplu nu aveam mâncare” # Cancan.ro
Ramona Olaru se bucură acum de succes și are tot ce vrea, însă puțini sunt cei care știu că vedeta nu a avut parte de un început prea ușor. Asistenta de la Neatza cu Răzvan […]
Acum 6 ore
12:20
Conform cercetărilor recente, relațiile sociale pot influența sănătatea la fel de mult ca obiceiurile alimentare sau activitatea fizică. Adultii care se confruntă cu izolare socială prezintă un risc crescut de inflamații în organism, similar cu […]
12:00
Explozie puternică în stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana! Potrivit poliției, incidentul de la barul Le Constellation s-a soldat cu mai multe morți și răniți. Din primele informații, 40 de peroane au murit, iar alte 100 […]
11:50
Adrian Minune Jr. s-a logodit cu Ariana, femeia de care s-a despățit în urmă cu șase luni și cu care s-a împăcat de curând. Adrian Minune Jr. a îngenuncheat și i-a oferit inelul iubitei lui. […]
11:40
Olanda a început anul 2026 sub umbrele tragediei, după ce mai multe incidente grave cu artificii au marcat noaptea de Revelion, soldându-se cu decese și răniți în mai multe orașe. În Nijmegen, în provincia Gelderland, […]
11:20
Antena 1 a schimbat grila în 2026. La ce ore va fi difuzat Survivor, de fapt. Diferă în funcție de zile # Cancan.ro
Antena 1 a schimbat grila. Survivor, show-ul care rescrie limitele umane și face din supraviețuire o artă, va fi difuzat la Antena 1 din 9 ianuarie de trei ori pe săptămână, mai precis vinerea de […]
11:20
Salata boeuf rămâne, an de an, vedeta incontestabilă a meselor de Revelion din România. Indiferent de regiune, rețetă sau mici secrete de familie, acest preparat simbolizează tradiția, reuniunea și spiritul de sărbătoare. Totuși, la trecerea […]
10:50
Theo Rose a ”comis-o” de Revelion! A sărutat cu foc 3 bărbați celebri, iar imaginile au fost difuzate de Pro TV # Cancan.ro
În noaptea de Revelion, unul dintre cele mai comentate momente televizate a avut-o în prim-plan pe Theo Rose, artista care a reușit din nou să atragă atenția publicului printr-o apariție neașteptată și plină de energie. […]
Acum 8 ore
10:20
Meteo 2026 | Câte zile ninge în orașul tău, în ianuarie și februarie, potrivit meteorologilor ANM și Accueweather # Cancan.ro
Iarna 2026 se conturează ca una semnificativ mai activă din punct de vedere al ninsorilor comparativ cu începutul anului precedent. Datele de prognoză realizate pe baza modelelor utilizate de Administrația Națională de Meteorologie și AccuWeather […]
09:50
Ramona Olaru i-a arătat “fundul” lui Alex Bodi, după mesajul controversat. Reacția bizară a asistentei TV # Cancan.ro
Scandalul dintre Ramona Olaru și Alex Bodi continuă să atragă atenția, însă de această dată conflictul pare să fi intrat într-o zonă a gesturilor simbolice și a mesajelor subtile, mai degrabă decât a atacurilor directe. […]
09:20
Banc de început de an! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o […]
09:00
Anul 2026 se anunță unul al schimbării și al renașterii pentru nativii Leu. Este o perioadă intensă, cu transformări profunde, decizii importante și momente-cheie care pot redefini direcția vieții tale. Astrele te provoacă să ieși […]
08:40
Program TV 1 ianuarie 2026. După noaptea lungă de Revelion, plină de petreceri, muzică și artificii, prima zi din an vine pentru mulți cu nevoia de odihnă. Prima zi din an este despre relaxare, iar […]
Acum 12 ore
08:00
Britney Spears, mesaj neașteptat despre Kevin Federline: „Din momente grele pot ieși lucruri bune” # Cancan.ro
Britney Spears a revenit pe Instagram cu un ton surprinzător de calm și introspectiv, după o lună marcată de tensiuni cu fostul ei soț, Kevin Federline. Artista a publicat un mesaj lung — ulterior scurtat […]
07:40
Cartea de Tarot a zilei de 1 ianuarie 2026. Trei de Monede – ziua în care colaborarea și munca dedicată deschid drumul spre succes # Cancan.ro
Cartea de Tarot a zilei de 1 ianuarie 2026. Cartea zilei aduce energia colaborării, a construcției și a muncii făcute cu sens. Trei de Monede vorbește despre importanța lucrului în echipă, despre valoarea talentelor puse […]
07:40
Cea mai „șmecheră” ciorbă care te pune pe picioare după Revelion. Descântecul de mahmureală al lui Radu Anton Roman # Cancan.ro
După noaptea lungă de Revelion, când paharele s-au golit mai repede decât s-au umplut și veselia a ținut până spre dimineață, românul adevărat știe un singur leac sigur: o ciorbă acră, fierbinte, plină de vitamine […]
07:10
Horoscop rune 1 ianuarie 2026. Gebo, runa darurilor: o zi a armoniei, a împăcării și a surprizelor frumoase. # Cancan.ro
Horoscop rune 1 ianuarie 2026. Runele, vechile simboluri ale înțelepciunii nordice, dezvăluie în fiecare zi energii subtile care ne pot influența deciziile, starea interioară și drumul personal. Mesajele lor nu sunt predicții absolute, ci ghidări […]
07:00
TOP 50 sexy-vedete care au încheiat 2025 în mare stil. Ramona Gabor, Roxana Ionescu și Daniela Crudu, pahare fără număr, restul e CANCAN # Cancan.ro
Finalul de an este mereu motiv de sărbătoare, iar vedetele noastre nu se lasă mai prejos. Petreceri spectaculoase, apariții memorabile și momente pline de energie au ținut primele pagini ale publicațiilor mondene. Dar, nu doar […]
06:50
Calendar Ortodox 1 ianuarie 2026.O zi de lumină în calendarul creștin: Tăierea Împrejur a Domnului și Praznicul Sfântului Vasile cel Mare! Tradiții și obiceiuri în prima zi a anului. # Cancan.ro
În fiecare zi, CANCAN.RO îți aduce cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, pilda cu tâlc care îți așază gândurile și rugăciunea zilei care te însoțește în drumul tău. Un ritual scurt, dar profund, menit să aducă […]
06:40
Prognoza meteo pentru prima zi a anului, 1 ianuarie 2026. Întâmpinăm Anul Nou cu frig și nori: vreme de iarnă adevărată în toată țara # Cancan.ro
Prognoza meteo azi, 1 ianuarie 2026. În România, vremea va fi rece și tipic de iarnă, cu temperaturi în general scăzute și cer mai mult noros. Iarna își face simțită prezența în continuare la început […]
06:20
Ce se întâmplă la Versace? Donatella își schimbă rolul, Prada Group preia controlul, iar noul designer vrea deja să plece # Cancan.ro
Versace trece printr-o perioadă de turbulențe rare chiar și pentru industria modei. La doar nouă luni după ce a fost numit primul director creativ din afara familiei Versace, Dario Vitale demisionează din funcție. Designerul a […]
06:10
Horoscop chinezesc 1 ianuarie 2026. Ziua sub semnul Șobolanului: previziuni chinezești pentru toate zodiile și energia care ne ghidează astăzi # Cancan.ro
Horoscop chinezesc 1 ianuarie 2026. Ziua de astăzi este guvernată de energia Șobolanului, simbol al inteligenței, adaptabilității și spiritului de inițiativă. Este un moment favorabil pentru decizii rapide, gândire strategică și rezolvarea problemelor care necesită […]
06:00
Ce au descoperit anchetatorii despre femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru avere. Copiii ei au trăit în teroare, iar autoritățile au luat primele măsuri # Cancan.ro
Amiana Păștina ar fi cedat în fața anchetatorilor și și-ar fi recunoscut vina, după ce procurorii au stabilit că moartea mamei sale nu a fost un accident. Potrivit anchetatorilor din Sibiu, fapta ar fi fost […]
05:50
Secretul longevității și al unui creier sănătos. 8 componente esențiale! Ce spune neurochirurgul Leon Dănăilă. # Cancan.ro
Longevitatea nu este rezultatul unui singur obicei sănătos, ci expresia unui echilibru profund între minte, corp și suflet. Aceasta este concluzia la care a ajuns acad. prof. dr. Leon Dănăilă, unul dintre cei mai respectați […]
Acum 24 ore
01:00
Scara PSL: sistemul de rating al „looksmaxx”-erilor pe care îl folosesc acum toți adolescenții # Cancan.ro
Ești „mid high-tier normie” sau „subhuman”? Ghidul de atractivitate devenit viral pe TikTok promite să măsoare frumusețea cu o precizie aproape matematică — dar în realitate spune mult mai multe despre nesiguranțele generației tinere decât […]
00:40
Cum a dispărut pavilionul României într-un plic din Cipru. Povestea unei afaceri tăcute, semnate într-o zi și regretate un deceniu # Cancan.ro
Privind acum în urmă, pare greu de crezut că un simbol al statului român – pavilionul maritim – a putut fi cedat aproape pe furiș, printr-un contract semnat într-o singură zi, fără dezbatere publică și […]
00:20
Horoscop 1 ianuarie 2025. Află zodia care începe anul 2026 cu o despărțire, dar și previziunile pentru restul nativilor din zodiac! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Corpul tău cere un ritm mai blând […]
31 decembrie 2025
23:40
Warner Brothers Discovery ar putea respinge oferta istorică a Paramount. Miza: putere, influență și viitorul imperiilor media # Cancan.ro
CANCAN îți aduce în fiecare zi cea mai fierbinte știre din lumea entertainmentului – tot ce mișcă în film, seriale, muzică, streaming și cultura pop, servit rapid și fără ocolişuri. De la premiere care rup […]
23:20
Iubire pe viață… sau până la următorul tatuaj: Giulia Anghelescu și Costin Manea, în 2007 # Cancan.ro
CANCAN.RO a găsit poza din 2007 în care apar Giulia Anghelescu și Costin Manea. Cei doi ieșeau dintr-un salon de tatuaje ca dintr-o promisiune făcută prea repede și prea sincer. Fără PR, fără styling, fără […]
23:00
Cele mai scandaloase „sfaturi de viață”, direct de la femeile ultra-bogate de pe „RichTok” # Cancan.ro
Pe TikTok, sau mai bine zis, „RichTok”, femeile cu averi uriașe dau sfaturi despre viață, bani, copii și relații de parcă toată lumea ar avea un șofer personal, trei bone și un avion privat la […]
22:50
CANCAN.RO scoate din buzunar o poză de acum 18 ani. Nicoleta Luciu, sprijinită nonșalant de o coloană de marmură, într-un decor prea serios pentru atâta relaxare. Nu pare impresionată de nimic, nici de loc, nici […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.