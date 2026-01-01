Zile libere 2026: Ce sărbători se suprapun și câte pică în weekend – Vezi calendarul

11:00

Mai multe treceri de pietoni din Cluj-Napoca vor fi dotate cu semafoare cu buton și sisteme acustice. Fiecare trecere de pietoni va fi echipată cu butoane pietonale, stâlpi cu console de susținere pentru semafoare, stâlpi simpli pentru susținerea semafoarelor, cămine de tragere, corpuri de semafor pentru vehicule, corpuri de semafor pentru pietoni, automat de dirijare […] The post 19 semafoare vor fi instalate în Cluj-Napoca – Investiția se ridică la 12 milioane de lei appeared first on ViaClujTV.