Zile libere 2026: Ce sărbători se suprapun și câte pică în weekend – Vezi calendarul
ViaCluj, 1 ianuarie 2026 17:20
Conform Codului muncii (art. 139), în 2026 vor fi 16 zile nelucrătoare distincte; în unele prezentări apare cifra „17", deoarece 1 iunie coincide cu Ziua Copilului și a doua zi de Rusalii, iar cele două sărbători se suprapun în aceeași zi. Dintre sărbătorile legale, cinci pică în weekend și, astfel, nu aduc zile libere suplimentare
Acum 15 minute
17:40
Clujenii au sărbătorit trecerea dintre ani în centrul orașului. Concerte live, spectacol de drone și lumini au marcat trecerea în 2026. Programul ultimei zile a anului 2025 a fost deschis de două trupe clujene: grupul vocal de pop-operă Anatholis, urmat de trupa Hara. La ora 00:00, în Piața Unirii a avut loc un impresionant spectacol de drone
Acum o oră
17:20
17:10
Compania de Apă „Someș" s.a. anunță noile prețuri pentru apa potailă de la 1 ianuarie 2026. Tarifele vor fi aplicate în zonele deservite din județele Cluj, Sălaj și Mureș. Preț apă potabilă: 7,86 lei/mc inclusiv TVA (11%) Tarif canalizare-epurare: 8,34 lei/mc inclusiv TVA (11%) Ultima scumpire a avut loc la 1 august: Preț apă potabilă: 6,64 lei/mc
Acum 8 ore
10:10
Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier Gherla au intervenit luni, 29 decembrie, pe DN1C în localitatea Livada, după ce un autovehicul a fost detectat cu viteza mult peste limitele legale. Mașina era condusă chiar de un șofer începător. „Se pare că bucuria obținerii permisului poate fi greu de ținut sub control. Un tânăr de 20 de
Acum 24 ore
18:10
La Cluj-Napoca au fost organizate pentru prima dată în țară ateliere gratuite de autoapărare pentru doamne și domnișoare, un demers concret pentru creșterea siguranței femeilor și consolidarea mesajului de toleranță zero față de violența de gen. Cursurile oferă instrumente practice de protecție și încredere în propria siguranță pentru fete și femei. Doamna prefect Maria Forna
Ieri
17:30
Cutremurătoarea mărturie a lui Severin Molodeanu, eroul român din Bucovina, torturat cu bestialitate de ruși # ViaCluj
Una dintre cele mai cutremurătoare mărturii ale bestialității cotropitorilor ruși, care duc de aproape patru ani un război de agresiune în Ucraina, este cea a eroului român Severin Molodeanu. Este vorba de un tânăr român din Bucovina de Nord, dintr-un sat din apropierea Cernăuțiului, satul Hreațca, ce s-a înrolat în armata ucraineană ca să își
17:00
Campioana României la baschet masculin, U-BT Cluj, a obținut o victorie dramatică pe teren propriu împotriva polonezilor de la Slask Wroclaw. Scorul final al partidei a fost de 94-92. Coșul care a adus victoria clujenilor a fost înscris în penultima secundă a partidei, potrivit SportinCluj.ro. La meci au asistat peste 4.000 de suporteri, potrivit ClujToday.ro.
15:30
Piața imobiliară din Cluj-Napoca va continua să crească și în 2026. Unii specialiști în domeniu spun că, în orizontul anului 2030, este posibil ca prețul mediu pe metrul pătrat construit să ajungă la 6.000 de euro în cartierele mai scumpe. Deja, Clujul este cea mai scumpă piață imobiliară din România. Anul 2025 a adus noi
14:10
Penultima zi a acestui an a adus vizita prim-miniștrilor României, Ilie Bolojan, și Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, în Baza Aeriană 71 din Câmpia Turzii. În această bază aeriană se află militari români, olandezi și americani, potrivit ClujToday.ro. "Vizita a oferit prilejul organizării consultărilor bilaterale privind situația de securitate din regiune și cooperarea în
13:30
Brandul Nobila Casa, unul dintre cei mai importanți jucători din domeniul decorațiunilor și amenajărilor interioare, a ajuns la un moment de răscruce. După mai mult de un sfert de secol de creștere pe piața internă, acest brand ar putea face în 2026 primii pași pe drumul expansiunii pe piața internațională, dezvăluie CEO-ul companiei care deține
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
O organizație neguvernamentală dorește să dea în judecată Ministerul Educației și Cercetării dintr-un motiv mai puțin obișnuit. Reprezentanții organizației intenționează să solicite ministerului să aloce 60 de miliarde de lei pentru finanțarea cercetării științifice. Concret, Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022–2027 (PNCDI IV), un document strategic care prevede investiții de până la 60
09:50
Accident rutier Izvoru Crișului DN1 E60. Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit noaptea trecută la un accident rutier produs pe DN1 E60, pe raza localității Izvoru Crișului. Apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 03:40, iar la fața locului au fost trimise o autospecială dotată cu modul de descarcerare și o ambulanță
09:40
Ilie Bolojan vizită oficială Cluj. Guvernul a anunțat că prim-ministrul Ilie Bolojan va ajunge marți, 30 decembrie 2025, în județul Cluj, alături de o delegație din care fac parte ministrul Apărării și locțiitorul șefului Statului Major al Apărării. Începând cu ora 11:30, premierul României, Ilie Bolojan, și Prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, vor
09:40
Restricții de circulație de Revelion la Cluj-Napoca – Străzile închise în noaptea dintre ani # ViaCluj
Restricții circulație Revelion Cluj-Napoca 2026. Mai multe străzi din centrul municipiului Cluj-Napoca vor fi închise temporar circulației auto în noaptea dintre ani, a anunțat Primăria. Șoferii care intenționează să circule prin oraș de Revelion trebuie să țină cont de noile măsuri. Autoritățile locale au instituit restricții de circulație pe durata manifestărilor publice organizate cu ocazia
29 decembrie 2025
14:30
Una dintre prioritățile conducerii Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca (USAMV) va fi continuarea procesului de internaționalizare. Universitatea clujeană a reușit să facă față cu succes provocărilor, mai ales financiare, aduse de anul 2025, iar în 2026 va pune accentul pe ceea ce înseamnă progresul în ranking-urile internaționale, să atragă noi studenți
13:30
Aeroportul Internațional Cluj investește 55,5 milioane lei într-un parc fotovoltaic pentru independență energetică # ViaCluj
Aeroportul Internațional „Avram Iancu" Cluj, aflat în subordinea Consiliului Județean Cluj, a semnat pe 23 decembrie 2025 Contractul de Finanțare nr. 8 cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru realizarea proiectului „Parc fotovoltaic". Investiția are o valoare totală de 55,55 milioane lei și este finanțată prin Fondul pentru Modernizare al Uniunii Europene, în cadrul Programului cheie
13:20
Mai multe localități din județul Cluj au rămas fără curent electric din cauza unor avarii în rețea # ViaCluj
Mai multe localități din județul Cluj sunt în prezent nealimentate cu energie electrică, ca urmare a unor avarii apărute în rețea. Potrivit datelor transmise de Distribuție Energie Electrică România (D.E.E.R.), sunt afectate șase localități: Buscat, Muntele Mare, Valea Ierii, Apahida, Sânnicoară și Lara. Totodată, în urma producerii unei avarii, Apahida și Sânnicoară sunt în continuare
13:00
O sesizare privind dispariția unei persoane s-a transformat într-o intervenție dramatică pentru polițiștii din Cluj. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, la data de 28 decembrie, în jurul orei 10:00, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Dej au descoperit trupul neînsuflețit al unui tânăr de 25 de ani într-o pădure din
28 decembrie 2025
19:40
Brigitte Bardot a murit — legenda cinematografiei franceze și activistă pentru animale s-a stins din viață # ViaCluj
Actrița franceză Brigitte Bardot, simbol al cinematografiei anilor '60 și una dintre cele mai cunoscute susținătoare ale drepturilor animalelor, a murit, a anunțat Fundația care îi poartă numele. „Fundația Brigitte Bardot anunță cu imensă tristețe decesul fondatoarei și președintei sale, doamna Brigitte Bardot, actriță și cântăreață cunoscută la nivel mondial, care a renunțat la cariera
10:40
Brandul românesc de pantofi Hardot este prezent în serialul „Emily in Paris", una dintre cele mai populare producții Netflix. În mai multe episoade, actrița Ashley Park poartă modele create de brandul fondat în România. „Am trimis mai multe modele către echipa de styling, fără a ști ce va fi ales pentru serial. Faptul că unele
10:40
În mijlocul vacanței de iarnă, Grădina Botanică „Alexandru Borza" din Cluj-Napoca îi așteaptă pe vizitatori cu o surpriză neașteptată: primele flori de ghiocei au apărut deja, oferind un semn timpuriu al primăverii. „Chiar și în această perioadă a anului, natura știe să ne surprindă: câțiva ghiocei și-au făcut apariția, oferindu-ne un mic semn de speranță,
10:30
Duminică, 28 decembrie 2025, vremea va fi rece la Cluj-Napoca. Temperatura maximă nu va depăși 1 grad Celsius, în timp ce minima nopții va ajunge până la –3 grade Celsius. Meteorologii anunță cer predominant noros și ninsoare slabă în zona Cluj-Napoca. De asemenea, până în seara zilei de luni, 29 decembrie, în cea mai mare
27 decembrie 2025
11:00
Cluj-Napoca intră în noul an cu o gamă largă de evenimente de Revelion, potrivite pentru toate gusturile și bugetele. De la petrecerea gratuită organizată în centrul orașului de Primărie, până la revelioane exclusiviste în hoteluri de cinci stele și party-uri tematice în cluburi, atât localnicii, cât și turiștii au numeroase opțiuni pentru noaptea dintre ani.
10:30
Sfântul Ștefan, sărbătorit pe 27 decembrie – viața și semnificația primului mucenic al creștinismului # ViaCluj
Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe 27 decembrie pe Sfântul Ștefan, cunoscut drept primul mucenic al creștinismului, ucis pentru mărturisirea publică a credinței în Iisus Hristos din Nazaret. Viața și martiriul său sunt relatate în Faptele Apostolilor, una dintre cărțile fundamentale ale Noului Testament. Diacon ales pentru credință și înțelepciune Sfântul Ștefan, evreu din Ierusalim și
10:30
Chitaristul și clăparul trupei The Cure, Perry Bamonte, a murit la vârsta de 65 de ani, potrivit unui anunț publicat pe site-ul oficial al formației. Membrii trupei au transmis că muzicianul britanic a încetat din viață „după o scurtă perioadă de boală, acasă, de Crăciun", exprimându-și „imensa tristețe" față de pierderea sa. În mesajul lor,
26 decembrie 2025
12:40
Crăciunul este perioada în care redescoperim unele dintre cele mai frumoase cântece tradiționale de Nașterea Domnului. Îndrăgita interpretă Maria Golban Șomlea a înregistrat, în studioul Via Cluj TV, o colindă inedită. Crăciun fericit!
12:30
Zeci de copii din satul Căpușu Mic au avut ocazia să se întâlnească cu Moș Crăciun, în cadrul unui eveniment organizat de o adevărată coaliție a binelui. Copiii au primit daruri, iar familiile din sat care se află în nevoie au primit pachete cu alimente pentru masa de Crăciun. Serbarea în care cei mici s-au
12:10
La finalul anului 2025 melomanii sunt invitați să întâmpine noul an cu două concerte vocal-simfonice extraordinare ce vor avea loc la Colegiul Academic în zilele de 29 și 30 decembrie 2025, cu începere de la ora 19.00. La pupitrul orchestrei Filarmonicii clujene se va afla Dirijorul Emerit Lawrence Foster alături de soprana Cristina Păsăroiu. Programul
25 decembrie 2025
13:10
Îndrăgita interpretă de folclor, Maria Golban Șomlea, a filmat în studioul Via Cluj TV videoclipul unei colinde inedite. Este vorba de ”Sus în plaiul munților”. Crăciun fericit! The post Colindă inedită: Sus în plaiul munților cu Maria Golban Șomlea appeared first on ViaClujTV.
13:00
Cum mai serbăm Crăciunul azi? Despre Nașterea Domnului, cu Maria Golban Șomlea și cu Florin Vasile Șomlea # ViaCluj
Una dintre cele mai mai importante sărbători creștine este Nașterea Domnului. Transilvania păstrează vechi tradiții de Crăciun, mai ales în spațiul rural. În orașe, în schimb, comportamentul se schimbă, o dată cu generațiile. Colindatul este cea mai importantă tradiție de Nașterea Domnului. Însă există și alte tradiții, unele mai vechi, altele mai noi. Cum mai […] The post Cum mai serbăm Crăciunul azi? Despre Nașterea Domnului, cu Maria Golban Șomlea și cu Florin Vasile Șomlea appeared first on ViaClujTV.
12:50
Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, a transmis tradiționalul său mesaj de Crăciun. ”Anul 2025 a adus multe realizări admirabile, dar și greutăți, confuzie și îngrijorare. Întreaga lume trece prin grave probleme sociale, economice și politice. Oamenii sunt dezamăgiți și multora li se pare că vocea lor nu este auzită. Dar am încredere în Națiunea […] The post Mesajul de Crăciun al Majestății Sale Margareta a României appeared first on ViaClujTV.
12:10
Cercetătorii Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai vor continua să realizeze studiul românesc din cadrul Global Entrepreneurship Monitor. La începutul anului 2026, va fi prezentat studiul care monitorizează evoluția antreprenoriatului, spune decanul ales al facultății clujene, Răzvan V. Mustață. Raportul arată o scădere a apetitului pentru antreprenoriat, în contextul național […] The post Studiu: Cum va evolua economia românească în 2026 appeared first on ViaClujTV.
11:50
Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, Preafericirea Sa Claudiu Lucian Pop, a trimis tuturor credincioșilor o scrisoare pastorală de Crăciun. Iată conținutul documentului: ”Cristos se naște, măriți-L! Cristos din ceruri, întâmpinați-L! Cristos pe pământ, înălțați-vă! Iubiți frați și surori în Cristos, Dacă există un lucru la care cu toții ne gândim atunci […] The post Pastorala de Crăciun a PF Claudiu appeared first on ViaClujTV.
11:30
ÎPS Andrei Andreicuț, mitropolitul ortodox al Clujului, Maramureșului și Sălajului, a transmis tuturor credincioșilor o scrisoare pastorală de Nașterea Domnului. Iată conținutul textului: ”†ANDREI Din harul lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului și Mitropolit al Clujului, Maramureşului şi Sălajului, Preacucernicului cler, Preacuviosului cin monahal şi iubiților credincioși care Îl mărturisesc pe Hristos cel […] The post Pastorala de Crăciun a ÎPS Andrei appeared first on ViaClujTV.
24 decembrie 2025
15:40
Mii de români din țară, din Republica Moldova și din Diaspora au participat la cea de-a treia ediție a Târgului Regal de Crăciun de la Săvârșin. Târgul a fost organizat în Satul Regal, unde vizitatorii au putut să se bucure de produsele alimentare tradiționale aduse de localnici, dar și de obiecte de podoabă, cosmetice artizanale, […] The post Cum a fost la Târgul Regal de Crăciun de la Săvârșin appeared first on ViaClujTV.
23 decembrie 2025
17:10
Banca Comercială Română (BCR), unul dintre cele mai importante grupuri financiare din România, a listat astăzi, 23 decembrie, o nouă emisiune de euroobligațiuni, în valoare de 500 milioane de euro, pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (BVB). Obligațiunile sunt listate la BVB sub simbolul bursier BCR31E și au o maturitate de 6 ani. Este cea […] The post BCR listează pe bursă obligațiuni de 500 de milioane de euro appeared first on ViaClujTV.
16:30
Memoriile cardinalului Iuliu Hossu au fost transformate într-un audiobook, care poate fi ascultat gratuit. Aceste memorii au fost publicate sub titlul ”Credința noastră este viața noastră”. Principalul narator al audiobook-ului este celebrul actor Radu Botar, cel care a jucat și rolul principal în filmul ”Cardinalul”. ”În lumina Sărbătorii Nașterii Domnului, când darurile își află sensul […] The post Memoriile cardinalului Iuliu Hossu, transformate în audiobook appeared first on ViaClujTV.
13:40
Primăria comunei Mănăstireni a finalizat lucrările de reparații a mai multor drumuri de interes local aflate pe raza satelor Bedeciu, Dretea și Mănășturu Românesc. Lucrările, în valoare totală de 200.000 de lei, au fost finanțate integral din fondul de rezervă al Consiliului Județean Cluj. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a declarat: „Am înțeles nevoia stringentă […] The post Drumuri din Mănăstireni, reparate cu ajutorul Consiliului Județean appeared first on ViaClujTV.
22 decembrie 2025
22:40
Clujeanul Daniel David și-a dat demisia din postul de ministru al Educației. El și-a trimis demisia la cabinetul prim-ministrului Ilie Bolojan. El a decis să renunțe la postul de ministru după exact un an de când a acceptat propunerea de a conduce Ministerul Educației. Mandatul lui Daniel David a fost marcat de demersurile pentru a […] The post Daniel David și-a dat demisia din postul de ministru al Educației appeared first on ViaClujTV.
15:30
Deși în România există, încă din anul 2022, Legea conducerii defensive, aceasta nu este aplicată în practică, întrucât școlile de șoferi nu au cadrul legal necesar pentru a forma conducătorii auto în tehnici și comportamente preventive prin care șoferul anticipează pericolele din trafic și acționează astfel încât să evite accidentele, chiar și atunci când alți […] The post Studiu: Cel puțin 3 persoane își pierd viața zilnic în accidente rutiere appeared first on ViaClujTV.
11:40
Autoritățile sanitar-veterinare au început o campanie intensă de verificări ale producătorilor de alimente în această perioadă. Unele dintre alimentele importate pot fi contaminate cu diferite substanțe dăunătoare, iar în cazul celor care sacrifică porci, sunt obligatorii examenele trichineloscopice. În piețele și în magazinele care vând carne de porc, preparate din carne de porc sau alimente […] The post Verificări intense ale producătorilor de alimente appeared first on ViaClujTV.
19 decembrie 2025
12:00
Donează o geacă, încălzește o inimă: Clujenii chemați să aducă haine groase la meciurile U Cluj și U-BT # ViaCluj
Universitatea Cluj și U-BT Cluj-Napoca strâng înainte de Crăciun haine pentru familiile defavorizate, în cadrul unei campanii umanitare de sărbători. Suporterii care vor să ajute pot aduce jachete de iarnă, dar și mănuși, căciuli și fulare, pentru copii și adulți din familii defavorizate. Donațiile vor fi colectate în zilele de 21 și 22 decembrie, la […] The post Donează o geacă, încălzește o inimă: Clujenii chemați să aducă haine groase la meciurile U Cluj și U-BT appeared first on ViaClujTV.
11:30
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, Consiliul Județean Cluj și compania aeriană Wizz Air anunță extinderea rețelei sale de destinații pentru anul 2026, cu trei noi rute internaționale. Este vorba despre Antalya (Turcia), Berlin (Germania) și Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite). Astfel, începând din primăvara anului viitor, odată cu debutul sezonului de vară 2026, pasagerii vor […] The post Zboruri noi din Cluj-Napoca către Berlin, Antalya și Abu Dhabi appeared first on ViaClujTV.
18 decembrie 2025
17:10
Ce este rezistența la insulină, pe care mulți dau vina pentru imposibilitatea de pierde în greutate? Dar creșterile bruște de insulină (așa zisele spike-uri de insulină)? Medicul primar diabet zaharat, nutriție și boli metabolice Mădălina Indrie a vorbit la Doctor online despre informațiile care circulă în spațiul public cu privire la rezistența la insulină, indicele […] The post Mituri și realitate științifică despre rezistența la insulină appeared first on ViaClujTV.
16:00
Microbiom Center: Două generații se unesc la primul centru de sănătate dedicat microbiomului din România # ViaCluj
Într-un domeniu medical aflat într-o schimbare rapidă, Microbiom Center a deschis un drum nou în România. Este vorba de primul centru dedicat exclusiv tratamentului bazat pe microbiom. O inițiativă devenită un start-up de familie, în care două generații se întâlnesc cu mentalități diferite, dar un scop comun. Această ediție a podcastului Business de familie aduce […] The post Microbiom Center: Două generații se unesc la primul centru de sănătate dedicat microbiomului din România appeared first on ViaClujTV.
13:40
Proiectul „Goana după meteor” ajunge la final – Tabere de astronomie la Mociu și activități educative în Cluj-Napoca # ViaCluj
Goana după meteor, un proiect al Asociației uzinaduzina cofinanțat de AFCN, ajunge la final. În intervalul 1 august–15 decembrie 2025, Asociația uzinaduzina, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Mociu și Academia Română Filiala Cluj-Napoca, a implementat proiectul „Goana după meteor”, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, în sesiunea II/2025. Proiectul a vizat realizarea unei […] The post Proiectul „Goana după meteor” ajunge la final – Tabere de astronomie la Mociu și activități educative în Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
12:50
U-BT Cluj-Napoca, victorie spectaculoasă cu Neptunas pe BTarena – Mitch Creek a marcat 40 de puncte # ViaCluj
Într-un meci din etapa a 11-a a BKT EuroCup, U-BT Cluj-Napoca s-a impus împotriva lui Neptunas Klaipeda cu 118-97, iar Mitch Creek, liderul gazdelor, a marcat 40 de puncte. U-BT a început o serie de șase partide consecutive pe teren propriu, iar primul joc a avut loc miercuri, 17 decembrie. Clujenii au condus de la […] The post U-BT Cluj-Napoca, victorie spectaculoasă cu Neptunas pe BTarena – Mitch Creek a marcat 40 de puncte appeared first on ViaClujTV.
12:30
Marile lanțuri de hipermarketuri și supermarketuri din țară au anunțat programul sărbători în 2025. Magazinele vor avea orare modificate, iar în zilele de sărbătoare, programul lor, inclusiv la Cluj, va fi următorul: Kaufland În perioada 20 – 23 decembrie 2025, magazinele Kaufland vor fi deschise de la ora 07:00. Ora de închidere variază între 22:00 […] The post Program special al magazinelor de Crăciun și Revelion – Află când sunt deschise appeared first on ViaClujTV.
11:00
Mai multe treceri de pietoni din Cluj-Napoca vor fi dotate cu semafoare cu buton și sisteme acustice. Fiecare trecere de pietoni va fi echipată cu butoane pietonale, stâlpi cu console de susținere pentru semafoare, stâlpi simpli pentru susținerea semafoarelor, cămine de tragere, corpuri de semafor pentru vehicule, corpuri de semafor pentru pietoni, automat de dirijare […] The post 19 semafoare vor fi instalate în Cluj-Napoca – Investiția se ridică la 12 milioane de lei appeared first on ViaClujTV.
17 decembrie 2025
20:20
Una dintre cele mai interesante companii din domeniul energiei regenerabile este Stone Age Energy. E vorba de o companie care a învățat să producă energie regenerabilă din piatră seacă, la modul metaforic. Fondatorul companiei, antreprenorul clujean Ovidiu Stan, spune că această transformare a venit din nevoie. El deține o fabrică pentru prelucrat piatră naturală. A […] The post Stone Age Energy sau cum să scoți energie regenerabilă din piatră seacă appeared first on ViaClujTV.
