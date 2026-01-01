OFICIAL | Primul transfer al anului din Liga 1!
Antena Sport, 1 ianuarie 2026 17:20
Formaţia Unirea Slobozia a anunţat primul transfer al anului din Liga 1. Ilfovenii l-au adus pe Teodor Lungu (30 de ani) ca jucător liber de contract. El se despărţise de formaţia moldoveană Petrocub Hînceşti, cu care a cucerit titlul în 2024. Având o prezenţă în naţionala Moldovei, Teodor Lungu e cotat de către site-ul de
• • •
Acum 15 minute
17:40
Csikszereda poate câștiga un trofeu în Ungaria la începutul anului 2026, prin prisma promovării sale din vară în Liga 1. Realizarea clubului din Miercurea Ciuc a ajuns pe lista scurtă la categoria "momentul sportiv al anului" în cadrul Galei Sportului Național de la Budapesta, care va avea loc pe 12 ianuarie. Csikszereda este un club
Acum o oră
17:20
Formaţia Unirea Slobozia a anunţat primul transfer al anului din Liga 1. Ilfovenii l-au adus pe Teodor Lungu (30 de ani) ca jucător liber de contract. El se despărţise de formaţia moldoveană Petrocub Hînceşti, cu care a cucerit titlul în 2024. Având o prezenţă în naţionala Moldovei, Teodor Lungu e cotat de către site-ul de
17:10
Ionuţ Radu, lăudat pentru prestaţiile din LaLiga: “Şi românii pot confirma în campionate puternice” # Antena Sport
Ionuţ Radu (28 de ani) a impresionat în tricoul Celtei Vigo în acest sezon. Luna trecută, Ionuţ Radu le-a închis poarta vedetelor de la Real Madrid, în meciul câştigat surprinzător, cu 2-0, de echipa lui pe Santiago Bernabeu. Ionuţ Radu a evoluat în toate cele 17 partide disputate de Celta Vigo în LaLiga în acest
17:10
Alexandru Dedu, anunț la început de 2026. Și-a anunțat candidatura la șefia Federației Române de Handbal # Antena Sport
Alexandru Dedu şi-a anunţat în prima zi din 2026 candidatura la conducerea Federației Române de Handbal, for pe care l-a mai condus între anii 2014 și 2022. Dedu este actualmente managerul SCM Politehnica Timişoara, funcţie în care a fost numit în urmă cu un an. Anunțul făcut de Alexandru Dedu "An bun tuturor! Se apropie
Acum 2 ore
16:50
Decizia radicală luată de Universitatea Craiova. Un atacant de bază poate pleca în iarnă # Antena Sport
Universitatea Craiova a luat o decizie care poate fi considerată controversată de anumiți fani ai clubului. Mihai Rotaru, finanțatorul echipei, l-a pus pe lista de transferuri pe Steven Nsimba, unul dintre cei mai buni oameni ai oltenilor din acest sezon. Steven Nsimba poate pleca de la Universitatea Craiova în această perioadă de mercato, în ciuda
16:30
Interul lui Cristi Chivu, pe urmele unui jucător din liga a patra italiană. Luptă în trei pentru semnătura sa # Antena Sport
Inter Milano are mai multe "ținte" pentru următoarele perioade de mercato, iar pe lângă numele mari din fotbal care sunt monitorizate de trupa din Serie A, pe listă se află și un jucător care iese din tipare. Marcelo Vaz, fotbalist de 18 de ani care evoluează în Serie D, e dorit de "nerazzurri". Cristi Chivu
16:20
Gino Iorgulescu, apel către primarul Capitalei, Ciprian Ciucu: “Să vedem cum putem duce campionatul la capăt” # Antena Sport
Şeful LPF, Gino Iorgulescu (69 de ani), e nemulţumit că play-off-ul nu se poate disputa pe Arena Naţională. Din luna mai sunt programate concerte pe Arena Naţională. Inclusiv Metallica ar urma să susţină un concert pe acest stadion. Gino Iorgulescu a transmis că îi va scrie proaspătului primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, pe această temă.
Acum 4 ore
15:40
Simona Halep (34 de ani), fosta mare campioană a tenisului mondial, retrasă din activitate în 2025, a ales să petreacă noaptea de Revelion în orașul care i-a devenit a doua casă, Dubai, din Emiratele Arabe Unite. Sportiva a lăsat în urmă un an dificil, marcat de decizia grea de a pune capăt carierei, și a
15:00
UTA Arad pregătește o mutare importantă pe piața de transferuri. Potrivit GSP, UTA Arad este interesată de transferul fostului portar al lui Dinamo, Adnan Golubovic, mutare susținută insistent de antrenorul Adrian Mihalcea. Pentru ca tranzacția să se realizeze, arădenii trebuie mai întâi să renunțe la Dejan Iliev. Conducerea clubului solicită în jur de 150.000 de
14:30
Chelsea a rămas fără antrenor, înaintea meciului cu Manchester City! Primul nume apărut pe lista londonezilor # Antena Sport
Început de an tensionat la Chelsea, care a rămas fără antrenor după plecarea lui Enzo Maresca. Instalat în vara anului 2024 pe banca londonezilor, acesta a ajuns la un acord comun cu cei din conducere pentru rezilierea pe cale amiabilă. Deși a adus două trofee în primul său sezon pe banca echipei, plus revenirea în
14:10
În ultima perioadă, Dan Petrescu s-a retras din viața publică și a slăbit aproximativ 30 de kilograme, schimbare care l-a făcut aproape de nerecunoscut. Simbol al fotbalului anilor '90 și legendă a clubului Chelsea, situația prin care trece acum Dan Petrescu nu a trecut neobservată de presa din Anglia. Jurnaliștii de la The Sun susțin
14:10
Uluitor! Decizie fără precedent a guvernului gabonez, după ce naționala s-a făcut de râs la Cupa Africii pe Națiuni # Antena Sport
Naționala de fotbal a statutului Gabon a ieșit încă din faza grupelor la Cupa Africii pe Națiuni, după ce a înregistrat trei înfrângeri consecutive, cu Camerun, Mozambic și Coasta de Fildeș. Guvernul este pregătit să ia o decizie fără precedent în istoria echipei naționale și să dizolve complet această formație, pe lângă excluderea a doi
Acum 6 ore
13:30
Înainte de reluarea pregătirilor sub comanda lui Elias Charalambous, pentru a relua lupta pentru play-off, jucătorii campioanei au profitat de pauza de Anul Nou pentru a se relaxa. Fotbaliștii au ales destinații variate pentru Revelion. Mihai Lixandru, Valentin Crețu, Mihai Popescu, Ionuț Cercel și Ștefan Târnovanu au rămas în România, petrecând sărbătorile alături de familie
12:40
CFR Cluj a găsit înlocuitor pentru Louis Munteanu! Atacantul este cotat la 350.000 de euro # Antena Sport
CFR Cluj a bătut palma cu cei de la DC United pentru transferul definitiv al lui Louis Munteanu. Atacantul român va face vizita medicală în zilele următoare, iar ardelenii vor primi în schimbul acestuia 7 milioane de dolari. Cu trei atacanți rămași în lot, conducerea clubului din Gruia s-a mișcat rapid pe piața transferurilor și
12:30
Cristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui # Antena Sport
Cristi Borcea (55 de ani) a oferit un interviu exclusiv pentru AntenaSport. Alături de copii şi de soţia Valentina Pelinel, Borcea a vorbit despre mai multe subiecte, inclusiv despre mesele de sărbători și eforturile făcute pentru a avea numai bunătăți pe masă. "Ne bucurăm că suntem aproape toată familia la munte", declară Cristi Borcea, completat
12:00
Bayern Munchen face deja planurile pentru sezonul următor, iar conducerea și-a stabilit anumite ținte pentru vara acestui an. Una dintre ele este englezul Marc Guehi, fotbalist care este legitimat în prezent la Crystal Palace. Aflat în ultimele șase luni de contract cu gruparea din Premier League, acesta este curtat de mai multe cluburi tari din
Acum 8 ore
11:30
Gigi Becali a anunţat că va aduce şi un mijlocaş în această iarnă, după ce a rezolvat aducerea stoperului Andre Duarte (28 de ani). Este principala țintă pe care bucureștenii o au de rezolvat în perioada următoare. Anunțul a fost făcut chiar de Gigi Becali. "Mai avem un mijlocaş pe care îl vor lua 100%,
11:30
Cristi Chivu a început anul cu o decizie importantă la Inter! Jucătorii au fost încântați # Antena Sport
Inter a încheiat anul 2025 din postura de lider al Serie A, însă gruparea antrenată de Cristi Chivu trebuie să confirme forma bună pe care o traversează, cu o victorie în fața celor de Bologna, la primul meci din noul an. Tehnicianul român a luat o decizie cu care și-a încântat jucătorii la început de
11:10
Cutremur în Premier League! Antrenorul vrea să demisioneze, după investiții de peste 300 de milioane de euro # Antena Sport
Enzo Maresca a fost numit în vara anului 2024 antrenor principal la Chelsea, iar relația sa cu cei din conducere părea să fie una indestructibilă, după ce londonezii câștigau Conference League și Campionatul Mondial al Cluburilor, dar mai ales pentru faptul că reveneau în Champpions League. Seria de rezultate negative din ultimele etape a produs
11:00
Obiectivul principal al Farului Constanța rămâne calificarea în play-off, însă pauza de iarnă îi găsește pe constănțeni pe poziția a 10-a în clasamentul SuperLigii, cu 27 de puncte, la șase puncte distanță de Oțelul Galați, echipa aflată pe locul 6, ultimul care asigură accesul în play-off. La reunirea lotului, programată pentru 5 ianuarie, este de
10:50
Transferul lui Ianis Stoica în Portugalia ajunge pe masa FIFA: „O să aibă interdicție” # Antena Sport
În vara anului 2025, Estrela Amadora l-a cumpărat pe Ianis Stoica de la Hermannstadt în schimbul sumei de 1,3 milioane de euro. A fost o mutare care ar fi trebuit să ajute clubul din Liga 1, dar pentru moment, banii nu au ajuns la sibieni. Acționarul Claudiu Rotar a venit cu detalii incredibile din spatele
10:40
Fotbaliștii care au intrat în ultimele 6 luni de contract! Staruri de renume mondial pot semna noi angajamente # Antena Sport
Perioada de transferuri a început, iar mai mulți fotbaliști de top din Premier League sau alte campionate au intrat în ultimele șase luni de contract, ceea ce înseamnă că pot semna angajamente cu alte echipe. Cel mai valoros dintre aceștia este francezul Dayot Upamecano, stoperul care evoluează în prezent la campioana Germaniei și care este
10:30
Anthony Joshua a fost externat din spitalul din Lagos, unde a fost internat după un grav accident rutier # Antena Sport
Fostul campion mondial la categoria grea Anthony Joshua a fost externat, miercuri, din spitalul din Lagos, Nigeria, unde era internat după un accident rutier în care doi dintre apropiaţii săi au murit. „Anthony Joshua a părăsit spitalul la sfârşitul după-amiezii, cu inima grea şi îndurerat de pierderea celor doi prieteni apropiaţi, dar a fost declarat
10:20
Neymar nu concepe să nu facă parte din lotul Braziliei la Campionatul Mondial de anul acesta, iar fotbalistul în vârstă de 33 de ani a luat o decizie rapidă, care să îl ajute să rămână în circuit pentru marele eveniment din 2026. Brazilianul a ajuns la un acord cu cei din conducerea lui Santos pentru
10:20
Mesajul Nadiei de Anul Nou: “Abia aştept să sărbătorim multe lucruri istorice în 2026” # Antena Sport
Nadia Comăneci a transmis un mesaj de Anul Nou, în care spune că abia aşteaptă anul 2026, pentru a sărbători evenimente istorice. „A sosit momentul să ne luăm la revedere de la 2025. Multumesc pentru un an frumos şi sănătos. Vă doresc tuturor un 2026 uimitor, cu multă sănătate, pentru că aceasta este cea mai
10:20
Luptă acerbă pentru Andrei Coubiș! Ce club din Liga 1 a intrat în cursa pentru cel care a refuzat naționala # Antena Sport
Andrei Coubiș are toate șansele să ajungă în Liga 1 în această iarnă, fiind deja mai multe echipe interesate de serviciile sale. Împrumutat de AC Milan la Sampdoria, fotbalistul este nemulțumit de faptul că nu joacă și a luat decizia de a explora noi variante. Aflat pe lista lui Dinamo București, Coubiș a stârnit și
Acum 24 ore
22:20
Gică Popescu (58 de ani) a avut o urare superbă pentru toţi românii cu ocazia Anului Nou. Ca în fiecare an, Gică Popescu petrece Revelionul alături de familie în Poiana Braşov. Pentru fostul jucător al Barcelonei şi al echipei naţionale, anul 2025 a fost unul foarte bun, având în vedere ce a făcut în afara
22:10
Gică Popescu, sfat pentru Radu Drăguşin! Care trebuie să fie cel mai important criteriu în alegerea echipei # Antena Sport
În condiţiile în care Radu Drăguşin (23 de ani) e asaltat de oferte din Serie A, Gică Popescu (58 de ani), la rândul lui fost jucător al lui Tottenham, i-a transmis fundaşului naţionalei ce trebuie să ia în primul rând în calcul dacă alege să plece de la Spurs. "Baciul" consideră că cel mai important
21:30
Cristiano Ronaldo, lider absolut în topul celor mai bine plătiți sportivi din 2025. Pe ce loc se află Messi # Antena Sport
Cristiano Ronaldo rămâne și în anul 2025 sportivul care încasează cei mai mulți bani la nivel mondial, veniturile starului de la Al-Nassr depășind 250 de milioane de dolari pe an. În mod surprinzător, Lionel Messi, marele rival al lusitanului și fotbalistul legitimat la Inter Miami, nu se află în Top 3, fiind devansat de baschetbalistul
21:00
Florin Bratu, verdict surprinzător în lupta pentru titlu: “Ea e favorita, nu FCSB, nu Craiova” # Antena Sport
Florin Bratu (45 de ani) a analizat lupta la titlu. Fostul selecţioner al naţionalei U21, în prezent antren
20:50
Jurnal Antena Sport | Campioana olimpică Magda Rusu, aranjată de o fostă colegă pentru petrecerea de Anul Nou # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Campioana olimpică Magda Rusu, aranjată de o fostă colegă pentru petrecerea de Anul Nou appeared first on Antena Sport.
20:40
Veste bună pentru Zeljko Kopic! Jucătorul dorit de Dinamo, șanse mari să fie cedat în această iarnă # Antena Sport
Andres Dumitrescu și-a încheiat împrumutul la Sigma Olomuc, iar fotbalistul care a îmbrăcat tricoul celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe va reveni la Slavia Praga, club de unde a fost cedat în prima parte a acestui sezon. Acum, jucătorul explorează noi variante, una dintre acestea fiind chiar revenirea în primul eșalon al fotbalului românesc. Vestea […] The post Veste bună pentru Zeljko Kopic! Jucătorul dorit de Dinamo, șanse mari să fie cedat în această iarnă appeared first on Antena Sport.
20:40
Jurnal Antena Sport | Adrian Petre sărbătoreşte Revelionul alături de colegii de la Survivor # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Adrian Petre sărbătoreşte Revelionul alături de colegii de la Survivor appeared first on Antena Sport.
20:30
Jurnal Antena Sport | Ce ar face oamenii din fotbal dacă ar primi 1 milion de euro peste noapte # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Ce ar face oamenii din fotbal dacă ar primi 1 milion de euro peste noapte appeared first on Antena Sport.
20:30
The post Jurnal Antena Sport | Edjouma şi-a luat adio de la FCSB printr-un mesaj emoţionant appeared first on Antena Sport.
20:10
Radu Drăguşin, întâlnire decisivă cu conducerea lui Tottenham pentru viitorul lui! E asaltat de oferte # Antena Sport
Radu Drăguşin (23 de ani) va avea o întâlnire decisivă pentru viitorul lui cu conducerea lui Tottenham, anunţă jurnalistul britanic Matt Barlow, de la Daily Mail. Juventus, AS Roma, Napoli, Inter şi Fiorentina sunt echipele din Serie A care se află pe urmele lui Drăguşin. Potrivit jurnalistului italian Fabrizio Romano, specializat în transferuri, mai multe […] The post Radu Drăguşin, întâlnire decisivă cu conducerea lui Tottenham pentru viitorul lui! E asaltat de oferte appeared first on Antena Sport.
19:50
Jucătorul dorit de FCSB și Rapid rămâne în Liga 1! Motivul care a dus la blocarea transferului # Antena Sport
Joao Lameira este unul dintre cei mai curtați jucători din tabăra celor de la Oțelul Galați, rolul mijlocașului portughez fiind unul important în angrenajul echipei antrenate de Laszlo Balint. Aflat pe lista celor de la FCSB și Rapid București, fotbalistul a fost curtat de polonezii de la Widzew Lodz, care au venit cu o propunere […] The post Jucătorul dorit de FCSB și Rapid rămâne în Liga 1! Motivul care a dus la blocarea transferului appeared first on Antena Sport.
19:30
Mesajul Nadiei Comăneci de Anul Nou! “Zeiţa de la Montreal”, gata de o sărbătoare istorică # Antena Sport
Nadia Comăneci a transmis un mesaj de Anul Nou, în care spune că abia aşteaptă anul 2026, pentru a sărbători evenimente istorice. „A sosit momentul să ne luăm la revedere de la 2025. Multumesc pentru un an frumos şi sănătos. Vă doresc tuturor un 2026 uimitor, cu multă sănătate, pentru că aceasta este cea mai importantă. […] The post Mesajul Nadiei Comăneci de Anul Nou! “Zeiţa de la Montreal”, gata de o sărbătoare istorică appeared first on Antena Sport.
19:10
Petrolul Ploiești va tremura în acest sezon pentru rămânerea în primul eșalon al fotbalului românesc, însă prahovenii nu au doar probleme de ordin sportiv în acest sezon. Președintele „găzarilor” a vorbit clar despre situația financiară a clubului de pe ”Ilie Oană” și a transmis că datoriile se ridică la aproximativ șase milioane de euro. Petrolul, […] The post Dezastru pentru clubul din Liga 1: Datorii de 6 milioane de euro appeared first on Antena Sport.
19:00
Cristi Borcea a dat verdictul în privinţa investitorilor de acum de la Dinamo! Ce a spus de noul stadion # Antena Sport
Cristi Borcea (55 de ani) i-a lăudat pe actualii investitori de la Dinamo. Eugen Voicu, cu care Borcea s-a contrat în trecut, nu se mai află în acţionariatul lui Dinamo. Pachetul majoritar de acţiuni al lui Dinamo e deţinut în prezent de cei de la Renovatio. Cristi Borcea, fost acţionar şi preşedinte executiv al “câinilor”, […] The post Cristi Borcea a dat verdictul în privinţa investitorilor de acum de la Dinamo! Ce a spus de noul stadion appeared first on Antena Sport.
18:40
Cine este DC United, echipa care l-a convins pe Louis Munteanu să plece de la CFR. Detalii despre patronat, lot și palmares # Antena Sport
DC United este formația din Major League Soccer care a câștigat lupta pentru transferul definitiv al lui Louis Munteanu. Americanii vor investi aproximativ zece milioane de euro în această mutare, cu tot cu bonusurile de performanță care vor fi stipulate în contract. Cum fotbal din acea regiune a dobândit notorietate odată cu sosirea mai multor […] The post Cine este DC United, echipa care l-a convins pe Louis Munteanu să plece de la CFR. Detalii despre patronat, lot și palmares appeared first on Antena Sport.
18:10
Coșmar pentru Daniel Pancu, după plecarea lui Louis Munteanu în America. Cifrele care îl sperie pe antrenor # Antena Sport
Neluțu Varga a anunțat că a ajuns la un acord cu americanii de la DC United pentru transferul definitiv al lui Louis Munteanu, însă plecarea atacantului îi dă mari bătăi de cap lui Daniel Pancu. Odată cu mutarea „faraonului” în Major League Soccer, tehnicianul celor de la CFR Cluj rămâne cu trei opțiuni pentru postul […] The post Coșmar pentru Daniel Pancu, după plecarea lui Louis Munteanu în America. Cifrele care îl sperie pe antrenor appeared first on Antena Sport.
18:00
Când s-ar putea duela Louis Munteanu cu uriaşul Lionel Messi, după transferul atacantului în SUA! # Antena Sport
Louis Munteanu (23 de ani) s-ar putea duela de cel puţin două ori cu campionul mondial Lionel Messi (38 de ani) în MLS. Cele două meciuri dintre DC United şi Inter Miami, din sezonul regular, vor avea loc pe 7 martie 2026, de la ora 23:30 (ora României) şi pe 11 octombrie, de la ora […] The post Când s-ar putea duela Louis Munteanu cu uriaşul Lionel Messi, după transferul atacantului în SUA! appeared first on Antena Sport.
Ieri
17:30
Fotbalistul lui Bayern Munchen i-a dat mesaj lui Hansi Flick. Rămâne liber de contract la vară # Antena Sport
Barcelona nu are încă siguranța financiară necesară pentru a face investiții importante pe piața transferurilor, așa că jucătorii aflați pe final de contract sunt ținte importante pentru cei aflați în conducerea clubului. Este și exemplul lui Leon Goretzka, care va intra în ultimele șase luni de contract cu Bayern Munchen. Mijlocașul chiar l-a contactat pe […] The post Fotbalistul lui Bayern Munchen i-a dat mesaj lui Hansi Flick. Rămâne liber de contract la vară appeared first on Antena Sport.
17:20
Ce putea face în copilărie Gică Popescu pentru a-şi imita idolul: “S-a întâmplat de două ori, nu mi-a fost bine” # Antena Sport
Gică Popescu (58 de ani) a mărturisit că idolul copilăriei lui a fost Rodion Cămătaru (67 de ani). “Baciul” imita în casă loviturile de cap extraordinare ale lui Rodion Cămătaru, aşa că a ajuns să spargă geamurile locuinţei. Chiar dacă Rodion Cămătaru a fost idolul lui, Gică Popescu nu a evoluat niciodată ca atacant. “Baciul” […] The post Ce putea face în copilărie Gică Popescu pentru a-şi imita idolul: “S-a întâmplat de două ori, nu mi-a fost bine” appeared first on Antena Sport.
17:00
Destinație surprinzătoare pentru Vinicius Junior! La ce club l-au propus agenții pe starul lui Real Madrid # Antena Sport
Vinicius Junior se află într-un conflict deschis cu cei din conducerea Realului, dar și cu antrenorul Xabi Alonso, la adresa căruia a avut mai multe ieșiri nervoase. Brazilianul are toate șansele să plece de pe ”Bernabeu” la finalul acestui sezon, iar agenții acestuia au început deja căutările pentru a-l transfera la o altă echipă. Vinicius […] The post Destinație surprinzătoare pentru Vinicius Junior! La ce club l-au propus agenții pe starul lui Real Madrid appeared first on Antena Sport.
16:40
Universitatea Craiova a încheiat anul 2025 pe primul loc în Liga 1, iar Mihai Rotaru are de gând să continue seria investițiilor, pentru ca echipa sa să facă față atât în campionat, cât și în Cupă. Pentru asta, oltenii sunt gata să o învingă pe Dinamo în cursa pentru transferul lui Andrei Coubiș, fotbalistul care […] The post Universitatea Craiova vrea să-i dea lovitura lui Dinamo! Anunțul venit din Italia appeared first on Antena Sport.
16:40
Afacerea în care Cristi Borcea e îndemnat de copiii lui să investească iar, deşi i-a adus o mulţime de necazuri! # Antena Sport
Cristi Borcea (55 de ani) a oferit un interviu exclusiv pentru AntenaSport. Alături de copii şi de soţia Valentina Pelinel, Borcea a vorbit despre mai multe subiecte, inclusiv despre Dinamo, club unde a fost acţionar şi preşedinte executiv. Copiii i-au cerut să investească din nou în fotbal, chiar dacă Borcea a spus în repetate rânduri […] The post Afacerea în care Cristi Borcea e îndemnat de copiii lui să investească iar, deşi i-a adus o mulţime de necazuri! appeared first on Antena Sport.
16:20
Amenzi uriașe pentru Daniel Bîrligea! Suma scoasă din buzunar de atacantul de la FCSB, după clinciurile cu arbitri # Antena Sport
Gigi Becali a vorbit la finalul acestui an despre sancțiuni pe care le va aplica tuturor jucătorilor care încasează cartonașe galbene sau sunt eliminați. Patronul roș-albaștrilor a luat foc, mai ales după ce Daniel Bîrligea a văzut cartonașul roșu în confruntarea cu Hermannstadt. Acum, conducerea a aplicat mai multe amenzi jucătorilor, finanțatorul echipei fiind nemulțumit […] The post Amenzi uriașe pentru Daniel Bîrligea! Suma scoasă din buzunar de atacantul de la FCSB, după clinciurile cu arbitri appeared first on Antena Sport.
16:00
Și Neluțu Varga a confirmat trecerea lui Louis Munteanu la DC United. Jucătorul va face vizita medicală pe 5 ianuarie, în Elveția. Neluțu Varga, acționarul majoritar al CFR-ului, a respins în vara trecută mai multe oferte pentru Louis Munteanu, însă în cele din urmă a fost de acord cu varianta venită din Statele Unite ale […] The post Neluțu Varga a anunțat când pleacă Louis Munteanu în America: “S-a acceptat tot!” appeared first on Antena Sport.
