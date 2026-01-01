Anthony Joshua a fost externat din spitalul din Lagos, unde a fost internat după un grav accident rutier

11:20

La 58 de ani, Gică Popescu are o condiție fizică perfectă, dar nu fără efort. Fostul fotbalist se antrenează aproape zilnic pentru a se păstra în formă, iar de un an spune că a încetat să mai mănânce carne. Decizia s-a dovedit una bună, pentru că Gică Popescu spune despre starea lui de sănătate este […] The post Alimentul la care Gică Popescu a renunțat. Doar de Crăciun a făcut o excepție appeared first on Antena Sport.