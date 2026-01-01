Semn de întrebare la FCSB: titularul echipei lui Becali, rezervat în legătură cu viitorul său: ”Nimeni nu știe!”

Sport.ro, 1 ianuarie 2026 18:10

Un titular de la FCSB aruncă o umbră de îndoială în legătură cu viitorul său la echipa patronată de Gigi Becali.

Acum 10 minute
18:20
Louis Munteanu, transferul în America vine cu o veste proastă: ce pierde atacantul după plecarea din țară Sport.ro
În Superliga noastră, vârful de 23 de ani era în centrul atenției, un veritabil star. La DC United însă, el se va lovi de o realitate dură cu care va trebui să se obișnuiască.
Acum 30 minute
18:10
”Extraordinar!” Fotbalistul străin din România care ”nu pierdea nicio minge, nu pierdea niciun duel” Sport.ro
Sulejman Demollari a făcut parte dintr-o echipă de vis a lui Dinamo, campioană fără înfrângere în sezonul 1991-1992.
18:10
Acum o oră
17:50
Au făcut anunțul despre internaționalul român: ”Cel mai bun meci al sezonului! Dumnezeu l-a iertat” Sport.ro
În ultima zi a anului 2025, Maccabi Haifa s-a impus cu un neverosimil 4-0 în fața celor de la Ashdod, în runda a 16-a din campionatul Israelului.
17:40
Coman, lovitură teribilă: i-au scăzut un milion de euro! Sport.ro
După un 2025 de coșmar, în care a înșirat nereușitele fotbalistice, a venit decontul pentru Florinel Coman.
Acum 2 ore
17:20
Ziua în care Jose Mourinho ”l-a făcut pe Cristiano Ronaldo să plângă”! Sport.ro
Dezvăluiri făcute de Luka Modric în Corriere della Sera.
17:10
Louis Munteanu, adevărul dureros din spatele plecării în America: ce arată „transferul anului“ Sport.ro
Un fotbalist de 23 de ani, un star al Superligii, urmează să semneze cu DC United, după ce va efectua vizita medicală, în Elveția. Această mutare vine, din păcate, ca o „palmă“ menită să ne trezească la realitate. Încă o dată!
16:50
Denis Drăguș s-a decis! În prima zi a anului, a anunțat-o pe Trabzonspor că vrea să schimbe echipa Sport.ro
În ultima vreme, situația lui Denis Drăguș a fost una incertă.
16:50
Revoluția lui Chivu! Șapte jucători, OUT de la Inter Milano Sport.ro
Echipa antrenată de român a încheiat anul 2025 în fotoliul de lider în Serie A.
16:30
Clubul din Premier League și-a demis antrenorul în prima zi a anului Sport.ro
Un club din Premier League și-a demis antrenorul în prima zi a noului an.
16:30
El este favorit să devină antrenorul lui Chelsea după demiterea lui Maresca! Salt din Ligue 1 în Premier League Sport.ro
Meciurile din Premier League și Ligue 1 sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
Acum 4 ore
16:20
Drăgușin, anunțul englezilor lămurește tot: „E gata!“ Sport.ro
Internaționalul român a revenit pe teren, duminică trecută, după o absență de 11 luni, iar diseară (ora 22:00) poate bifa prima sa apariție, în 2026, în meciul Brentford – Tottenham, live și în exclusivitate pe VOYO.
16:00
Englezii au aflat prin ce trece Dan Petrescu: cum au reacționat după ce au văzut imaginile cu „Bursucul” Sport.ro
Presa din Marea Britanie a văzut ultimele imagini apărute cu Dan Petrescu.
15:40
Adnan Golubovic revine în Superliga! Cu ce club negociază fostul dinamovist Sport.ro
Adnan Golubovic ar putea reveni în Superliga la doar câteva luni după despărțirea de Dinamo. 
15:20
Nu e glumă! Naționala se dizolvă după dezastrul de la Cupa Africii. Tot staff-ul, dat afară Sport.ro
Naționala Gabonului traversează unul dintre cele mai negre momente din istoria sa. 
15:10
FCSB, mesaj de Anul Nou: ”În 2026 sperăm să ne bucurăm de noi performanțe extraordinare” Sport.ro
Roș-albaștrii au încheiat anul în a doua jumătate a clasamentului.
15:10
Echipa care l-a dezamăgit pe Costel Pantilimon în acest sezon: „Clar a dăunat clubului” Sport.ro
Costel Pantilimon a numit formația care l-a dezamăgit cel mai mult din acest sezon de Premier League.
14:40
Tsitsipas a vrut să se retragă în 2025: problema tenismenului Sport.ro
Jucătorul grec Stefanos Tsitsipas a declarat că a luat în considerare să se retragă din tenis din cauza unei accidentări serioase la spate în sezonul competiţional din 2025, conform BBC.
14:30
Ciprian Marica recunoaște: ”Dacă pleacă de la FCSB va fi o pierdere. E un lider” Sport.ro
FCSB a încheiat anul calendaristic în a doua jumătate din clasamentul Superligii României.
14:30
Barcelona face primul transfer al iernii! Catalanii îl transferă pe „noul Salah” Sport.ro
Barcelona este foarte aproape de a bifa primul transfer al iernii. 
Acum 6 ore
13:50
Golgheterul din Liga 2, aproape de transferul în Superliga! Ce echipă îl dorește Sport.ro
Golgheterul din eșalonul secund e aproape de lumina Superligii.
13:50
Se face deja mutarea anului 2026?! Radu Drăgușin, cerut cu insistență de Cristi Chivu Sport.ro
Radu Drăgușin ar putea pleca de la Tottenham în această iarnă.
13:30
Ioan Andone a numit principala candidată la titlu: ”E clar favorită dacă nu se întâmplă asta” Sport.ro
Universitatea Craiova a terminat anul în fruntea clasamentului din Superliga României.
13:30
Gabi Balint: "Turcia are 60% șanse în barajul cu România". Secretul adversarilor + Doi jucători remarcați Sport.ro
Gabi Balint a stat de vorbă cu Sport.ro.
13:20
Rivala lui Chivu din Serie A se întărește! Napoli transferă direct de la Bayern Sport.ro
Napoli a pus ochii pe un star de la Bayern Munchen și vrea să se întărească.
13:10
Sorin Bobeică, IT-istul român câștigător de Half Ironman! "El e talismanul meu" / "Recunosc, am emoții" Sport.ro
La 45 de ani, triatlonistul Sorin Bobeică trăiește cel mai bun sezon al carierei sale.
13:10
CFR Cluj n-a stat pe gânduri! Alibek vine în locul lui Louis Munteanu în Ardeal Sport.ro
Ardelenii aduc un nou vârf pentru a acoperi golul lăsat de românul plecat în MLS.
12:50
Gigi Becali a anunțat primul transfer pregătit de FCSB pentru 2026: „100%! Plătesc bani” Sport.ro
Patronul campioanei promite că va scoate bani din buzunar pentru un nou transfer.
12:40
Sergio Ramos semnează! Revenire de senzație Sport.ro
Sergio Ramos se pregătește să revină în Europa, la numai jumătate de an după ce a ajuns în Mexic.
12:40
Emanuel Gyenes, la startul legendarului Raliu Dakar: casca specială pe care o va avea Sport.ro
Emanuel „Mani” Gyenes va participa din nou la Raliul Dakar. Aceasta va fi a 16-a participare a sa la competiţia descrisă de organizatori drept foarte grea.
12:30
Antrenorul român i-a refuzat pe saudiți și a dat lovitura: „Mi-au prelungit contractul pe 2 ani” Sport.ro
Florin Motroc a primit un vot clar de încredere în Bahrain, chiar dacă sezonul trecut s-a încheiat cu o retrogradare dureroasă. 
12:30
Universitatea Cluj a primit oferta pentru transferul portarului Edvinas Gertmonas! Sport.ro
Universitatea Cluj este așteptată să dea un răspuns în cazul transferului lui Edvinas Gertmonas.
12:30
Sfat pentru Mircea Lucescu de la legenda Stelei: ce a spus înainte de Turcia - România Sport.ro
Adrian Bumbescu a „cântărit” șansele de calificare ale României la Campionatul Mondial și a vorbit despre duelul cu Turcia.
Acum 8 ore
12:00
Brentford - Tottenham & Sunderland - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 22:00 | Continuă spectacolul în Premier League de Anul Nou Sport.ro
Brentford - Tottenham și Sunderland - Manchester City sunt LIVE pe VOYO, de la ora 22:00.
12:00
Așa arată tabloul complet din optimile Cupei Africii! Superliga rămâne cu patru jucători în cursă Sport.ro
Meciurile disputate pe 31 decembrie au stabilit configurația finală a optimilor Cupei Africii pe Națiuni. 
11:50
Victor Pițurcă, uluit de un club din Superliga: ”Incredibil ce s-a întâmplat, chiar horror!” Sport.ro
Victor Pițurcă (69 de ani) nu mai antrenează de șase ani.
11:50
PROTEVELION 2026 a fost lider incontestabil de audiență! În noaptea dintre ani, peste 1.9 milioane de oameni au petrecut alături de PRO TV Sport.ro
Cel mai urmărit show din noaptea dintre ani a fost PROTEVELIONUL!
11:30
Scandal de Anul Nou la un gigant din Premier League! Antrenorul vrea să își dea demisia Sport.ro
Premier League se vede în exclusivitate pe VOYO.
11:00
Crystal Palace - Fulham & Liverpool - Leeds, LIVE pe VOYO de la 19:30 | Dueluri tari în Premier League de Anul Nou Sport.ro
Premier League programează două meciuri atractive în runda a 19-a, ambele transmise LIVE pe VOYO, de la ora 19:30. 
11:00
Inter și Barcelona, duel pentru transferul unui star! Cristi Chivu vrea să le ia fața catalanilor Sport.ro
Perioada de transferuri din iarnă s-a deschis în mod oficial.
10:40
Anthony Joshua a petrecut Revelionul în spital! Pugilistul riscă să nu mai boxeze niciodată Sport.ro
Campionul britanic a petrecut Revelionul în spital.
10:40
Întrebat despre Abramovich, Adrian Mutu a răspuns fără ocolișuri: ”Asta o să fac dacă îl văd” Sport.ro
Adrian Mutu (46 de ani) și-a agățat ghetele în cui în urmă cu 10 ani, iar ulterior a urmat o carieră în antrenorat.
Acum 12 ore
10:00
Momentul din carieră care l-a marcat pe Adrian Mutu! Fotbalistul nu a ezitat să recunoască Sport.ro
Adrian Mutu a numit cel mai important moment al carierei sale.
09:50
Ca și plecat de la Tottenham, Radu Drăguşin a primit un sfat de la Gică Popescu: „E important” Sport.ro
Fundașul român este dorit de cluburi din Premier League și Serie A.
09:40
Mesajul Nadiei Comăneci de Anul Nou: ”O să sărbătorim multe lucruri istorice! Abia aștept” Sport.ro
Marea gimnastă a României locuiește în Los Angeles.
09:30
Renegat de Rapid, fotbalistul poate ajunge la o rivală! Antrenorul chiar îl dorește Sport.ro
Antoine Baroan este tot mai aproape de despărțirea de Rapid.
09:30
Răsturnare de situație! Cât va încasa, de fapt, CFR Cluj pentru transferul lui Louis Munteanu Sport.ro
Atacantul pleacă în MLS, la DC United. Suma finală este mult sub așteptările inițiale ale lui Ioan Varga.
09:20
Transfer cu scandal: ”I-am dat la FIFA. O să aibă penalizări și interdicție” Sport.ro
În vară, Ianis Stoica (23 de ani) a fost transferat în Portugalia, la Estrela Amadora, după ce a fost dorit și de Dinamo.
09:10
Devis Epassy de la Dinamo, victorie în ultimul meci al anului 2025 din lume! Sport.ro
Camerun s-a impus cu 2-1 în fața Mozambicului și merge în optimile Cupei Africii pe Națiuni.
09:10
Mauro Icardi, la mare căutare! Argentinianul are numeroase oferte pe masă Sport.ro
Mauro Icardi (32 de ani) se află la un moment crucial al carierei. 
