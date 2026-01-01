Ziua în care Jose Mourinho ”l-a făcut pe Cristiano Ronaldo să plângă”!
Sport.ro, 1 ianuarie 2026 17:20
Dezvăluiri făcute de Luka Modric în Corriere della Sera.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 5 minute
17:50
Au făcut anunțul despre internaționalul român: ”Cel mai bun meci al sezonului! Dumnezeu l-a iertat” # Sport.ro
În ultima zi a anului 2025, Maccabi Haifa s-a impus cu un neverosimil 4-0 în fața celor de la Ashdod, în runda a 16-a din campionatul Israelului.
Acum 15 minute
17:40
După un 2025 de coșmar, în care a înșirat nereușitele fotbalistice, a venit decontul pentru Florinel Coman.
Acum o oră
17:20
Dezvăluiri făcute de Luka Modric în Corriere della Sera.
17:10
Louis Munteanu, adevărul dureros din spatele plecării în America: ce arată „transferul anului“ # Sport.ro
Un fotbalist de 23 de ani, un star al Superligii, urmează să semneze cu DC United, după ce va efectua vizita medicală, în Elveția. Această mutare vine, din păcate, ca o „palmă“ menită să ne trezească la realitate. Încă o dată!
Acum 2 ore
16:50
Denis Drăguș s-a decis! În prima zi a anului, a anunțat-o pe Trabzonspor că vrea să schimbe echipa # Sport.ro
În ultima vreme, situația lui Denis Drăguș a fost una incertă.
16:50
Echipa antrenată de român a încheiat anul 2025 în fotoliul de lider în Serie A.
16:30
Un club din Premier League și-a demis antrenorul în prima zi a noului an.
16:30
El este favorit să devină antrenorul lui Chelsea după demiterea lui Maresca! Salt din Ligue 1 în Premier League # Sport.ro
Meciurile din Premier League și Ligue 1 sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
16:20
Internaționalul român a revenit pe teren, duminică trecută, după o absență de 11 luni, iar diseară (ora 22:00) poate bifa prima sa apariție, în 2026, în meciul Brentford – Tottenham, live și în exclusivitate pe VOYO.
16:00
Englezii au aflat prin ce trece Dan Petrescu: cum au reacționat după ce au văzut imaginile cu „Bursucul” # Sport.ro
Presa din Marea Britanie a văzut ultimele imagini apărute cu Dan Petrescu.
Acum 4 ore
15:40
Adnan Golubovic ar putea reveni în Superliga la doar câteva luni după despărțirea de Dinamo.
15:20
Nu e glumă! Naționala se dizolvă după dezastrul de la Cupa Africii. Tot staff-ul, dat afară # Sport.ro
Naționala Gabonului traversează unul dintre cele mai negre momente din istoria sa.
15:10
Roș-albaștrii au încheiat anul în a doua jumătate a clasamentului.
15:10
Costel Pantilimon a numit formația care l-a dezamăgit cel mai mult din acest sezon de Premier League.
14:40
Jucătorul grec Stefanos Tsitsipas a declarat că a luat în considerare să se retragă din tenis din cauza unei accidentări serioase la spate în sezonul competiţional din 2025, conform BBC.
14:30
FCSB a încheiat anul calendaristic în a doua jumătate din clasamentul Superligii României.
14:30
Barcelona este foarte aproape de a bifa primul transfer al iernii.
Acum 6 ore
13:50
Golgheterul din eșalonul secund e aproape de lumina Superligii.
13:50
Radu Drăgușin ar putea pleca de la Tottenham în această iarnă.
13:30
Ioan Andone a numit principala candidată la titlu: ”E clar favorită dacă nu se întâmplă asta” # Sport.ro
Universitatea Craiova a terminat anul în fruntea clasamentului din Superliga României.
13:30
Gabi Balint: "Turcia are 60% șanse în barajul cu România". Secretul adversarilor + Doi jucători remarcați # Sport.ro
Gabi Balint a stat de vorbă cu Sport.ro.
13:20
Napoli a pus ochii pe un star de la Bayern Munchen și vrea să se întărească.
13:10
Sorin Bobeică, IT-istul român câștigător de Half Ironman! "El e talismanul meu" / "Recunosc, am emoții" # Sport.ro
La 45 de ani, triatlonistul Sorin Bobeică trăiește cel mai bun sezon al carierei sale.
13:10
Ardelenii aduc un nou vârf pentru a acoperi golul lăsat de românul plecat în MLS.
12:50
Patronul campioanei promite că va scoate bani din buzunar pentru un nou transfer.
12:40
Sergio Ramos se pregătește să revină în Europa, la numai jumătate de an după ce a ajuns în Mexic.
12:40
Emanuel „Mani” Gyenes va participa din nou la Raliul Dakar. Aceasta va fi a 16-a participare a sa la competiţia descrisă de organizatori drept foarte grea.
12:30
Antrenorul român i-a refuzat pe saudiți și a dat lovitura: „Mi-au prelungit contractul pe 2 ani” # Sport.ro
Florin Motroc a primit un vot clar de încredere în Bahrain, chiar dacă sezonul trecut s-a încheiat cu o retrogradare dureroasă.
12:30
Universitatea Cluj este așteptată să dea un răspuns în cazul transferului lui Edvinas Gertmonas.
12:30
Adrian Bumbescu a „cântărit” șansele de calificare ale României la Campionatul Mondial și a vorbit despre duelul cu Turcia.
12:00
Brentford - Tottenham & Sunderland - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 22:00 | Continuă spectacolul în Premier League de Anul Nou # Sport.ro
Brentford - Tottenham și Sunderland - Manchester City sunt LIVE pe VOYO, de la ora 22:00.
12:00
Așa arată tabloul complet din optimile Cupei Africii! Superliga rămâne cu patru jucători în cursă # Sport.ro
Meciurile disputate pe 31 decembrie au stabilit configurația finală a optimilor Cupei Africii pe Națiuni.
Acum 8 ore
11:50
Victor Pițurcă, uluit de un club din Superliga: ”Incredibil ce s-a întâmplat, chiar horror!” # Sport.ro
Victor Pițurcă (69 de ani) nu mai antrenează de șase ani.
11:50
PROTEVELION 2026 a fost lider incontestabil de audiență! În noaptea dintre ani, peste 1.9 milioane de oameni au petrecut alături de PRO TV # Sport.ro
Cel mai urmărit show din noaptea dintre ani a fost PROTEVELIONUL!
11:30
Premier League se vede în exclusivitate pe VOYO.
11:00
Crystal Palace - Fulham & Liverpool - Leeds, LIVE pe VOYO de la 19:30 | Dueluri tari în Premier League de Anul Nou # Sport.ro
Premier League programează două meciuri atractive în runda a 19-a, ambele transmise LIVE pe VOYO, de la ora 19:30.
11:00
Inter și Barcelona, duel pentru transferul unui star! Cristi Chivu vrea să le ia fața catalanilor # Sport.ro
Perioada de transferuri din iarnă s-a deschis în mod oficial.
10:40
Anthony Joshua a petrecut Revelionul în spital! Pugilistul riscă să nu mai boxeze niciodată # Sport.ro
Campionul britanic a petrecut Revelionul în spital.
10:40
Întrebat despre Abramovich, Adrian Mutu a răspuns fără ocolișuri: ”Asta o să fac dacă îl văd” # Sport.ro
Adrian Mutu (46 de ani) și-a agățat ghetele în cui în urmă cu 10 ani, iar ulterior a urmat o carieră în antrenorat.
10:00
Momentul din carieră care l-a marcat pe Adrian Mutu! Fotbalistul nu a ezitat să recunoască # Sport.ro
Adrian Mutu a numit cel mai important moment al carierei sale.
Acum 12 ore
09:50
Ca și plecat de la Tottenham, Radu Drăguşin a primit un sfat de la Gică Popescu: „E important” # Sport.ro
Fundașul român este dorit de cluburi din Premier League și Serie A.
09:40
Mesajul Nadiei Comăneci de Anul Nou: ”O să sărbătorim multe lucruri istorice! Abia aștept” # Sport.ro
Marea gimnastă a României locuiește în Los Angeles.
09:30
Antoine Baroan este tot mai aproape de despărțirea de Rapid.
09:30
Răsturnare de situație! Cât va încasa, de fapt, CFR Cluj pentru transferul lui Louis Munteanu # Sport.ro
Atacantul pleacă în MLS, la DC United. Suma finală este mult sub așteptările inițiale ale lui Ioan Varga.
09:20
În vară, Ianis Stoica (23 de ani) a fost transferat în Portugalia, la Estrela Amadora, după ce a fost dorit și de Dinamo.
09:10
Camerun s-a impus cu 2-1 în fața Mozambicului și merge în optimile Cupei Africii pe Națiuni.
09:10
Mauro Icardi (32 de ani) se află la un moment crucial al carierei.
08:50
Florin Bratu a analizat lupta la titlu din Superliga.
Acum 24 ore
22:40
Ce îl așteaptă pe Louis Munteanu în SUA. Toate detaliile despre DC United + când ar putea debuta # Sport.ro
Louis Munteanu a obținut transferul mult visat și va merge în MLS la DC United.
22:30
Transferuri pe bandă rulantă pentru o echipă din Superligă! A prezentat deja doi jucători: ”Mai aducem 2-3” # Sport.ro
Mișcări de trupe la o echipă din Superliga României.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.