Ce lovitură a dat Răzvan Lucescu în prima zi din 2026! PAOK l-a transferat pe jucătorul marii rivale
Fanatik, 1 ianuarie 2026 18:10
PAOK Salonic a oficializat primul transfer al iernii de la marea rivală din campionat! Întăriri pentru Răzvan Lucescu în mercato de iarnă, chiar în prima zi din 2026
Acum 30 minute
18:10
Acum 2 ore
17:00
Cum a vrut Mitică Dragomir să fugă din ţară pe vremea lui Ceauşescu: “Aveam 1,8 milioane de dolari în geantă! M-au turnat la Postelnicu” # Fanatik
Mitică Dragomir a povestit cum, în anii ’80, era gata să fugă din România comunistă, având asupra lui aproape două milioane de dolari. Dezvăluiri spectaculoase despre Postelnicu.
16:40
Live blog. Cu cine joacă FCSB, Rapid, Dinamo şi Universitatea Craiova amicalele din iarnă. Programul meciurilor # Fanatik
Cu cine joacă echipele din SuperLiga meciurile amicale în perioada de pregătire din iarnă. Programul complet al echipelor din SuperLiga.
Acum 4 ore
16:10
FBI oferă 15 milioane de dolari pentru capturarea unui fost sportiv olimpic. I-au fost confiscate bunuri în valoare de 40.000.000 de dolari # Fanatik
Un fost sportiv olimpic a ajuns pe lista FBI a celor mai căutați infractori din lume! Biroul Federal de Investigații oferă o recompensă de 15.000.000 de dolari pentru orice informație care duce la capturarea sa
15:40
Spurs s-a înțeles cu Crystal Palace! Nu va fi în lot pentru următorul meci și se pregătește de vizita medicală # Fanatik
Tottenham a ajuns la o înțelegere cu Crystal Palace chiar în prima zi din 2026! Urmează negocierile cu jucătorul și vizita medicală pentru a finaliza transferul
15:30
Au vrut să ardă toate peliculele cu Nadia Comăneci la Revoluţie! O fostă sportivă a plecat din ţară după ce fratele ei a fost ucis # Fanatik
Toate peliculele cu performanțele Nadiei Comăneci, inclusiv cea de la Montreal, au fost la un pas să fie arse! Revoluția a venit la fix pentru a salva un capitol important din istoria sportului românesc
15:10
Uluitor! Câți bani a dat Ilie Dumitrescu pentru un buchet de flori înainte de întâlnirea cu o miss: „A umplut taxiul. Nu mai avea loc de bagaje” # Fanatik
Giovanni Becali a rememorat un moment fabulos cu Ilie Dumitrescu, din perioada în care fostul internațional român evolua în Premier League, la Tottenham.
14:50
Efortul pe care Neymar l-a depus pentru Santos nu a trecut neobservat! Superstarul brazilian a semnat și este gata de Campionatul Mondial din acest an
Acum 6 ore
14:10
„Sunt încă victime înăuntru, care sunt efectiv carbonizate, n-au putut fi dezlipite de pe podea”. Mărturia cutremurătoare a românului care a scos morții și răniții din clubul din Elveția # Fanatik
„Sunt încă victime înăuntru, care sunt efectiv carbonizate și n-au putut fi dezlipite de podea”. Mărturia unui român care a intervenit să salveze răniții în urma incendiului din clubul din Elveția.
14:00
ProTV, lider de audienţă de Revelion! Cum se compară cu meciurile FCSB-ului. Reacţia lui Dan Negru după ce Antena 1 a pierdut „bătălia” # Fanatik
ProTV a fost cel mai urmărit post tv din România în seara de Revelion. Dar cum se compară cu meciurile FCSB-ului din preliminariile cupelor europene, transmise de acelaşi post tv.
13:40
El era Gigi Becali din fotbalul românesc interbelic: „A intrat în vestiar și a aruncat geanta cu bani la jucători!” # Fanatik
Cum erau patronii din fotbalul românesc înaintea celor pe care îi cunoaștem astăzi. Cine a fost omul care a intrat la pauza meciului în vestiar și a trântit valiza cu bani.
13:10
Ce au scris jurnaliștii din Marea Britanie când au fost descoperit că Dan Petrescu suferă de cancer. Fostul jucător al echipelor Genoa și Chelsea a stârnit reacții.
13:00
A dat antrenoratul în Bundesliga pe McDonald’s! Turnura incredibilă a carierei unui fost tehnician din Germania # Fanatik
Un fost antrenor din Bundesliga a luat o decizie radicală! A renunțat la postul de tehnician la nivel înalt și a ales o carieră la McDonald’s, celebrul lanț fast-food
12:40
Tragedia de la Colectiv s-a repetat de Revelion! Peste 40 de oameni au murit după o explozie în club. Fostul patron face acuzații grave # Fanatik
Tragedie de Revelion în stațiunea elvețiană Crans-Montana. Cel puțin 40 de oameni au murit și alți 100 au fost răniți după o explozie dintr-un club. Dezastrul seamănă la indigo cu cel petrecut în clubul Colectiv.
Acum 8 ore
12:20
Florin Tănase a revenit în Emiratele Arabe Unite de Revelion! Cum și-au petrecut fotbaliștii de la FCSB seara de Anul Nou # Fanatik
Fotbaliștii de la FCSB și-au petrecut noaptea dintre ani alături de cei dragi, fie că a fost vorba de iubite sau soții. Nici copiii nu au fost lăsați acasă
12:00
Parlamentarii Dianei Șoșoacă cer repatrierea aurului din rezerva națională, aflat la Banca Angliei. Cazurile Rusiei și Venezuelei, invocate de inițiatori # Fanatik
Proiect de lege depus de SOS România pentru repatrierea rezervei de aur depozitată la Banca Angliei. Ce spune BNR despre inițiativa partidului Dianei Șoșoacă
11:50
Radu Drăgușin a revenit pe teren după o accidentare teribilă. Jucătorul lui Tottenham ar putea ajunge în Serie A în această iarnă, iar Fabrizio Romano a venit cu ultimele informații.
11:30
Anul 2026 vine cu o schimbare de antrenor la nivel înalt. Tensiunile dintre Enzo Maresca și Chelsea sunt uriașe și antrenorul italian e pe picior de plecare de la londonezi.
11:10
150.000 de euro pentru unul dintre golgheterii ligii secunde! Cine e fotbalistul curtat insistent din Superligă # Fanatik
Unul dintre cei mai buni jucători din eșalonul al doilea este dorit de mai multe echipe din Superligă, dar prețul cerut este considerat prohibitiv pentru fotbalul românesc
11:00
Cristi Chivu, gest superb pentru jucătorii săi de Revelion! Ce a decis antrenorul român la ultimul antrenament din 2025 # Fanatik
Cristi Chivu a adus bucurie în tabăra lui Inter Milano la ultimul antrenament din 2025. Ce a decis antrenorul român cu doar câteva ore înainte de Anul Nou
10:40
Show total din Premier League în prima zi din 2026, doar pe Voyo! Programul complet al transmisiunilor sportive de pe 1 și 2 ianuarie # Fanatik
Fanii sportului vor începe noul an în forță. Și asta deoarece în zilele de 1 și 2 ianuarie 2026 vor putea urmări numeroase transmisii sportive la TV și pe platformele online, în special Voyo, unde este spectacolul din Premier League
Acum 12 ore
10:10
De astăzi pot semna cu oricine. Cei mai valoroși fotbaliști care intră în ultimele șase luni de contract # Fanatik
Începutul anului poate aduce schimbări importante pentru o serie întreagă de fotbaliști valoroși, care din vară pot schimba echipa fără acordul clubului actual
09:40
Cele mai tari previziuni ale lui Mitică Dragomir pentru anul 2026. Ce îi așteaptă pe români. Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir a anunţat la "Profeţiile lui Mitică" ce îi aşteaptă pe români în 2026. Predicţiile "Oracolului de la Bălceşti" pentru anul pe care l-am început.
09:10
Record negativ pentru Real Madrid! Ce s-a întâmplat în istoria celui mai galonat club european # Fanatik
Deținătoare a 15 Ligi a Campionilor, echipa spaniolă a luptat pe cinci fronturi în anul recent încheiat, în care locul lui Ancelotti a fost luat de Xabi Alonso
08:40
Anul 2026 se anunță a fi unul de vis pentru iubitorii sportului. Barajul de calificare la Campionatul Mondial, dar mai ales turneul final din SUA, Canada și Mexic sunt cele mai tari evenimente.
05:50
Furie în tabăra suveranistă după ce Bolojan a dat 50 de milioane de euro pentru Ucraina. Ce reprezintă, de fapt, această sumă pentru România # Fanatik
Val de injurii la adresa oficialilor români după ce țara noastră a anunțat un ajutor financiar pentru înarmarea Ucrainei. Ce spun experții despre suma oferită de Guvernul României
Acum 24 ore
01:10
”Messi al Egiptului”, condamnat la închisoare pentru falsificare de documente. Tocmai fusese suspendat 4 ani pentru dopaj # Fanatik
Unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria recentă a fotbalului african a fost condamnat la închisoare pentru falsificare de documente. Cine este, de fapt, cel supranumit ”Messi al Egiptului”.
00:10
Ion Țiriac, în topul celor mai bogați oameni din lumea sportului. Ce loc ocupă miliardarul român # Fanatik
Ion Țiriac a fost inclus în clasamentul celor mai bogați sportivi. Poziția pe care o are celebrul fost jucător de tenis, ajuns la vârsta de 86 de ani.
31 decembrie 2025
23:10
Cele mai mari performanțe și dezamăgirile din sportul românesc în 2025! Ce ne așteaptă în noul an # Fanatik
Anul 2025 a ajuns la final și nu a fost unul excepțional pentru sportul românesc. Au existat performeri care și-au respectat renumele, dar și evoluții sub așteptări. Per total, un an cu lumini și umbre.
22:40
Ce i-a lipsit lui Adi Ilie ca să câștige milioane de dolari! Comparația cu Adrian Mutu: “Putea lua Balonul de Aur” # Fanatik
Adrian Ilie ar fi putut face o avere din fotbal, susține Giovanni Becali. Celebrul impresar a dezvăluit ce i-a lipsit fostului internațional să câștige, la fel ca Adrian Mutu, milioane de dolari de-a lungul carierei.
22:10
Radu Drăgușin, confesiune despre cel mai greu moment din 2025: „Mii de gânduri în cap, telefonul suna non-stop”. Românul și-a spus povestea într-un documentar # Fanatik
Radu Drăgușin povestește momentul accidentării grave la genunchi, diagnosticul dur primit de la medici și cele nouă luni de recuperare care i-au schimbat complet viața.
21:40
Niciun club de fotbal în top 10 cele mai valoroase din 2025! 13 miliarde de dolari e echipa de pe primul loc # Fanatik
Topul celor mai valoroase cluburi sportive din lume este condus de sportul american. Dallas Cowboys rămâne cea mai scumpă echipă din lume, cu o valoare estimată de 13 miliarde de dolari.
21:10
Biletul zilei la pariuri de joi, 1 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 382 lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din Premier League din prima zi a anului
21:10
Giovanni Becali a transmis, în direct la „Giovanni Show”, cum l-a cunoscut pe cunoscutul cântăreț Julio Iglesias. Ce moment special i-a fost dedicat impresarului.
20:50
Adrian Mutu a dezvăluit cel mai important episod al carierei de fotbalist: “Toate distincţiile pe care le-am primit au venit după acel moment care mi-a definit caracterul” # Fanatik
Adrian Mutu a avut mai multe momente importante în cariera sa, însă unul este mai presus de toate celelalte! Care este episodul de care este cel mai mândru
20:40
Ronaldo, şeful banilor! Top 10 al celor mai bine plătiţi sportivi din lume în 2025: 1,4 miliarde de dolari câştigaţi # Fanatik
Cristiano Ronaldo conduce şi în 2025 în topul sportivilor cu cele mai mari venituri. Diferenţa dintre CR7 şi restul sportivilor s-a mărit, lusitanul fiind lider autoritar la capitolul încasări.
20:20
Țara care îl fascinează cel mai mult pe Gică Popescu, unde oamenii au un stil de viață sănătos. Alimentul la care a renunțat fostul fotbalist # Fanatik
Ce națiune l-a impresionat pe Gică Popescu pentru disciplina alimentară. Care este produsul pe care fostul fotbalist nu-l mai consumă deloc de ani buni.
20:10
SuperSonic! Interviu-eveniment cu Andrei Rațiu, Fotbalistul Anului 2025 la Gala Fanatik: „Putem câștiga cu Turcia! Doar asta avem în cap”. Video # Fanatik
Andrei Rațiu, Fotbalistul Anului 2025 la Gala Fanatik, vorbește deschis despre greutățile copilăriei, momentul teribil când a părăsit România, boala cumplită a mamei, sacrificiile carierei și relația cu Divinitatea.
19:50
Un luptător de MMA a fost reținut pentru trafic de droguri! A fost săltat de polițiști din vila pe care o deține # Fanatik
Un sportiv care practică lupte de contact a ajuns pe mâinile polițiștilor. E acuzat de trafic de droguri și riscă o pedeapsă uriașă în spatele gratiilor.
19:30
Gică Popescu a anunțat revenirea lui Gică Hagi în antrenorat, chiar în ultima zi din 2025! # Fanatik
Gică Hagi, gata de revenirea în antrenorat!? Gică Popescu, președintele Farului și unul dintre prietenii apropiați ai „Regelui”, a făcut anunțul în ultima zi a anului
18:50
Aflat în vacanță după aventura la Legia Varșovia, Edi Iordănescu se pregătește de trecerea în noul an. Ce mesaj a transmis, de fapt, tehnicianul în limba engleză la final de 2025.
18:30
Dezastru în seara de Anul Nou pentru Real Madrid! Kylian Mbappe s-a accidentat și ratează startul de 2026 # Fanatik
Veste oribilă pentru Real Madrid la sfârșit de 2025! Kylian Mbappe a fost descoperit cu o leziune la nivelul ligamentelor: cât va lipsi atacantul francez
Ieri
18:10
Cine e DC United, noua echipă a lui Louis Munteanu! Cea mai titrată formație din MLS și cu un patron extrem de bogat # Fanatik
Louis Munteanu este ca și transferat în MLS. Cine este, de fapt, DC United, formația pentru care va evolua din 2026 atacantul ajuns și la naționala României.
18:00
Analiza lui Andrei Vochin vizavi de mutarea lui Louis Munteanu în MLS: „Transferul perfect pentru toată lumea. Dar cu România cum rămâne?” # Fanatik
Întrebarea esențială pe care Andrei Vochin și-o pune după transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj la DC United: „Cu România cum rămâne?”
17:50
Cum a ajuns Ricardo Grigore la Dinamo. Fundașul central își aduce aminte perfect prima zi în Ștefan cel Mare: „El mi-a schimbat postul. Jucam atacant” # Fanatik
Ricardo Grigore a povestit cum a ajuns la Dinamo și ce amintiri a strâns alături de formația din Ștefan ce Mare. Ce a spus fundașul central despre clubul care l-a dat în fotbalul profesionist.
17:30
Transferul lui Louis Munteanu la DC United nu prinde nici măcar top 10 al jucătorilor plecați din SuperLiga! Pe ce loc se clasează atacantul # Fanatik
CFR Cluj va încasa o sumă consistentă în schimbul lui Louis Munteanu, însă transferul său nu prinde un loc în top 10 all-time din SuperLiga României. Ce nume mari a devansat
17:10
Paul Pogba, aspru criticat după ce a luat premiul ”revenirea anului”: ”Suspendat pentru dopaj egal trofeu” # Fanatik
Paul Pogba a fost pus la zid după ce i-a fost înmânat trofeul ”revenirea anului”. Jucătorul celor de la AS Monaco a scăpat de suspendare, deși fusese acuzat de dopaj.
16:50
Louis Munteanu, față în față cu Lionel Messi! Când sunt programate meciurile dintre DC United și Inter Miami și ce alte vedete va întâlni românul în MLS # Fanatik
Louis Munteanu a prins transferul mult visat și va evolua în MLS începând cu noul sezon. Când sunt programate meciurile dintre DC United și Inter Miami, unde românul va juca împotriva lui Leo Messi
16:30
2026 anul Rapidului?! Fostul atacant al Giuleștenilor visează la titlu: “Două-trei transferuri și vor fi sus” # Fanatik
Marea dorință a fostului atacant de la Rapid! Mesaj direct pentru conducerea clubului din Giulești. . “Probabil există o altă seriozitate, o altă mentalitate și o altfel de abordare a lucrurilor”.
16:10
Cristiano Ronaldo, mesaj emoționant pentru ziua de naștere a mamei sale: ”Ești mereu alături de mine” # Fanatik
Ce postare specială a transmis Cristiano Ronaldo în ziua în care mama sa își sărbătorește aniversarea. Internauții au reacționat în număr foarte mare.
