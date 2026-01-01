INS: Peste 80% din gospodăriile rurale din România sunt conectate la internet | AUDIO

17:40

Atenționare de la Asociația InfoCons: Masă de Revelion cu până la 231 de E-uri și aditivi alimentari! Meniul pentru noaptea dintre ani poate conține peste 50 de grame de sare și peste 260 de grame de zahăr, mai semnalează Organizația pentru Protecția Consumatorilor. Pentru 100 de grame din fiecare fel de mâncare se pot găsi […]