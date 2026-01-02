Povestea celui mai temut bandit din istoria României. A comis crime, jafuri și a sfidat autoritățile în anii ’20
Click.ro, 2 ianuarie 2026 01:10
Marele Canion este o minune naturală care atrage milioane de vizitatori anual, însă pentru tribul Havasupai, această vale nu este doar o atracție turistică – este casa lor de peste 1.000 de ani
Insula secretă din Spania perfectă pentru o vacanță în luna ianuarie. Prețurile sunt foarte mici # Click.ro
Atunci când vine vorba despre o vacanță în Insulele Canare, cei mai mulți oameni se gândesc imediat la Tenerife. Cu toate acestea, nu foarte mulți turiști știu că există o altă destinație superbă în aceste insule, care oferă experiențe de vis vizitatorilor și la un preț mult mai mic.
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ unde un pas greșit poate fi fatal. Unde se află „Porțile Iadului” și „Drumul Morții” # Click.ro
Planeta Pământ ascunde peisaje de o frumusețe uluitoare, dar și zone în care pericolul pândește la fiecare respirație. De la munți care ucid prin lipsa de oxigen până la lacuri toxice, insule interzise și adâncuri oceanice mortale.
Un mare mister: șase orașe dovedite istoric pe care arheologii nu reușesc să le găsească. Ce se știe despre ele # Click.ro
Civilizațiile antice nu au lăsat în urmă doar ruine, ci și enigme care continuă să provoace știința modernă. Șase orașe despre care există dovezi istorice solide rămân, paradoxal, invizibile pe harta lumii.
În istoria României, Alexandru Ioan Cuza rămâne un simbol al unității și modernizării naționale, însă puțină lume cunoaște povestea mamei sale, Sultana Cuza. Chipul ei a rămas aproape necunoscut, iar rolul său în viața fiului său este prea puțin amintit în cărți și cronici.
Este un serial care s-a lansat recent și care are numai opt episoade, însă deja a cucerit publicul din întreaga lume. Producția coreeană a ajuns în topul preferințelor din mai multe țări, inclusiv din România, iar popularitatea de care se bucură nu dă semne că ar încetini prea curând.
Vizionarul care a modernizat Rusia și a transformat-o într-un imperiu. Era pasionat de civilizația occidentală încă din copilărie # Click.ro
Rusia a fost o putere regională vreme de multe secole, însă momentul în care a pășit cu adevărat pe scena internațională a fost în timpul domniei lui Petru cel Mare. În secolul al XVIII-lea, acest stat vast s-a modernizat enorm și s-a transformat într-un adevărat imperiu.
Armata în alertă în prima zi a anului. Nou atac cu drone în Ucraina, la granița cu România # Click.ro
Ministerul Apărării anunţă că, joi dimineaţă, s-a înregistrat un nou atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, fiind ridicate două aeronave din Baza 86 Aeriană de la Feteşti. De asemenea, a fost transmis mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea.
Horoscop vineri, 2 ianuarie. Scorpionii iau o decizie grea, iar Balanțele primesc un cadou neașteptat # Click.ro
Vedetele s-au întrecut în rochii de seară, de Revelion. Romaniței Iovan nu-i dai 61 de ani, nici cu buletinul în mână! Ce aliment o satură pentru toată ziua # Click.ro
Remediul care te scapă de mahmureală. Cum se prepară ciorba acră de perișoare după rețeta lui Radu Anton Roman # Click.ro
După o noapte lungă de petrecere, nimic nu te pune mai bine pe picioare decât un preparat plin de vitamine! Regretatul gastronom Radu Anton Roman avea o rețetă perfectă de ciorbă acră de perișoare, care promite să alunge mahmureala dintr-o singură farfurie.
Uleiuri naturale esențiale pentru piele și păr. Hidratarea perfectă pentru corp în sezonul rece # Click.ro
Iarna poate fi dură cu pielea și părul: frigul, vântul și căldura din interior pot provoca uscăciune, iritații și fire fragile. Soluția naturală? Uleiurile vegetale, care hrănesc în profunzime, protejează și repară, fără substanțe chimice agresive.
Cele 4 zodii care își schimbă destinul până la finalul iernii. Ce surprize îi așteaptă pe acești nativi # Click.ro
Universul le oferă unor zodii șansa de a-și schimba radical destinul până la finalul iernii. Dacă te numeri printre aceste semne zodiacale, pregătește-te pentru o perioadă plină de oportunități, revelații și transformări semnificative.
Clipe grele pentru Loredana Groza. Tatăl artistei a murit. „Am sperat ca momentul acesta să nu vină niciodată” # Click.ro
Loredana Groza trece prin momente grele. Tatăl său, Vasile Groza, în vârstă de 88 de ani, a pierdut lupta cu boala după săptămâni întregi în care a fost internat în stare critică.
Vedetele din showbizul românesc și-au întocmit lista cu rezoluții pentru 2026. De la Noul An, acestea nu își mai doresc doar succes sub lumina reflectoarelor, ci caută, mai presus de orice, echilibru și liniște.
De la dezechilibre metabolice și scăderea eficienței medicamentelor, până la creșterea riscului de reacții adverse severe, interacțiunea dintre alcool și tratamentele pentru boli precum hipertensiunea, diabetul sau afecțiunile cardiace trebuie tratată cu maximă prudență.
De astăzi, 1 ianuarie 2026, românii vor plăti mai mult pentru anumite produse, odată cu intrarea în vigoare a noilor accize. Iată ce scumpiri ne așteaptă!
Vin ninsorile! Meteorologii au lansat avertizări privind precipitații importante în următoarele 72 de ore # Click.ro
Meteorologii anunţă, joi, că aria precipitaţilor se extinde în cea mai mare parte a ţării şi sunt aşteptate ninsori semnificative în zonele montane, până sâmbătă. De asemenea, în mai multe zone ale ţării se anunţă vânt puternic, pentru zona de munte fiind emisă o avertizare cod galben.
Câte a îndurat Octavian Ursulescu în turneele din „Epoca de Aur”: „Era înghețată și apa de la toaletă.” Corina Chiriac cânta în ținută de Polul Nord # Click.ro
Primul weekend din ianuarie aduce o puternică schimbare astrologică. Aceste 3 zodii vor simți schimbarea imediat # Click.ro
Chiar la începutul noului an, energiile astrale se află într-o mișcare intensă, iar pentru mulți, direcția vieții se poate modifica surprinzător de rapid. Primul weekend din ianuarie 2026 nu este doar un moment simbolic în calendar, ci declanșează un tranzit semnificativ al lui Mercur
Mesajul emoționant postat de Radu Vâlcan pe Instagram înainte de Revelion: „Două bucăți de suflete care respiră” # Click.ro
Radu Vâlcan a împărtășit recent pe Instagram o fotografie care surprinde frumusețea relației sale cu soția, Adela Popescu.
Tradiții și obiceiuri de Sfântul Vasile. Ce este bine să faci pe 1 ianuarie ca să îți meargă bine tot anul # Click.ro
Pe 1 ianuarie, în prima zi din an, creștinii ortodocși îl prăznuiesc pe Sfântul Vasile cel Mare, cunoscut și ca „păzitorul de duhuri rele”. Iată ce este bine să faci astăzi pentru protecție, noroc și sănătate!
Anul 2026 începe cu un fenomen astronomic spectaculos: Quadrantidele, una dintre cele mai intense ploi de meteori, își va atinge punctul maxim în noaptea de 2 spre 3 ianuarie.
Aceste alimente nu trebuie să lipsească de la micul dejun. Un medic renumit spune că pot fi foarte importante pentru longevitate # Click.ro
Micul dejun este considerat a fi cea mai importantă masă a zilei, iar nutriționiștii ne spun că există anumite alimente care nu ar trebui să ne lipsească de la masa de dimineață.
Lumea întreagă a întâmpinat 2026 cu spectacole grandioase. Cele mai impresionante focuri de artificii VIDEO # Click.ro
Lumea întreagă a intrat în 2026 așa cum se cuvine! Marile metropole au sărbătorit cu focuri de artificii grandioase și concerte în aer liber care au ținut oamenii pe străzi până în zori.
Cea mai mare greșeală de după sărbători. De ce o „detoxifiere” rapidă nu funcționează și ce să faci în schimb # Click.ro
Perioada sărbătorilor aduce adesea bucurie, întâlniri cu cei dragi și mese abundente, însă odată ce festivitățile se încheie, multe persoane se confruntă cu senzația de dezechilibru: hainele se simt mai strâmte, energia scade, iar motivația de a reveni la rutina obișnuită lipsește.
De ce fiicele Alinei Sorescu par triste în vacanța din Laponia cu tatăl lor? Verdictul psihologului Radu Leca: „O fotografie nu e un diagnostic.” De partea cui sunt internauții? # Click.ro
O explozie puternică a avut loc, în noaptea de Revelion, într-o stațiune montană din Elveția. Mai multe persoane și-au pierdut viața # Click.ro
Începutul anului 2026 a fost marcat de un eveniment tragic în Elveția, unde o explozie produsă în cursul nopții de Revelion a zguduit o cunoscută stațiune de schi din cantonul Valais.
Horoscop ianuarie 2026. Trei zodii au karma de partea lor și își schimbă viața cu 180 de grade # Click.ro
De ce avioanele pot zbura peste Polul Nord, dar niciodată peste Polul Sud. Primul motiv este siguranța # Click.ro
Pe hărțile de zbor, rutele dintre Europa, America și Asia trec adesea peste Polul Nord. În schimb, Antarctica, cel mai mare continent înghețat, este aproape complet evitată de avioanele de linie.
Cum reduci risipa alimentară după sărbători. Idei simple și gustoase pentru mâncarea rămasă după sărbători # Click.ro
Mesele îmbelșugate din timpul sărbătorilor de iarnă reunesc familiile românilor care petrec în liniște și armonie sfintele sărbători de iarnă. De pe masă nu lipsesc preparatele tradiționale, care deseori sunt făcute în cantități mari, iar după sărbători, gospodinele se trezesc cu multă mâncare rămas
Punctul din România unde se întâlnesc trei țări. În fiecare an, în luna mai, are loc o mare sărbătoare # Click.ro
195 de țări de pe glob au triplă frontieră, un punct geografic în care se întâlnesc granițele a trei țări, teritorii sau state federale. Acest punct este marcat fie de o piatră de hotar, fie de un monument și întotdeauna sunt prezente steagurile celor trei națiuni care se întâlnesc.
Fraze pe care le folosesc oamenii falși atunci când își doresc să câștige încrederea cuiva # Click.ro
Relațiile interpersonale devin tot mai complexe, iar sinceritatea și autenticitatea par uneori greu de găsit. Ne întâlnim zilnic cu oameni care par amabili, generoși sau bine intenționați, dar în spatele zâmbetelor lor se pot ascunde intenții ascunse.
Aceste 3 exerciții de yoga îți vor transforma corpul și îți vor accelera metabolismul în doar 3 minute! # Click.ro
Nu ai timp pentru antrenamente lungi, dar îți dorești un abdomen mai ferm, o digestie mai bună și un corp energizat? Răspunsul poate fi yoga.
Zodiile care vor străluci în prima lună din 2026. Nimeni nu a crezut în acești nativi, dar se pare că în ianuarie vor da marea lovitură a vieții lor # Click.ro
Dacă ai crezut că totul merge greu sau că norocul te ocolește, astrologia arată că ianuarie 2026 aduce oportunități neașteptate și schimbări majore pentru Gemeni, Săgetător și Pești.
Vești deloc bune pentru românii care dețin o locuință. Din 2026, impozitul pe casă crește semnificativ, iar mulți proprietari vor scoate din buzunar sume mult mai mari decât până acum.
Alimentele recomandate de nutriționiști pentru un păr puternic și plin de volum. Sunt sănătoase și perfecte pentru dietă # Click.ro
Cu toții ne dorim un păr frumos și sănătos, motiv pentru care suntem dispuși să cheltuim oricât de mult este nevoie pe șampoane și diverse alte produse pentru păr. Însă, de multe ori, chiar și unele alimente pot fi foarte bune pentru aspectul și sănătatea acestuia.
Pregătește-te pentru cel mai puternic moment astrologic emoționant al lunii ianuarie 2026! Se apropie Luna Plină a Lupului! # Click.ro
Anul 2026 începe fără încălzire, cu un eveniment astrologic care promite claritate și introspecție profundă. Pe 3 ianuarie, prima lună plină a anului — cunoscută sub numele de Luna Lupului — ne pune față în față cu adevăruri pe care de obicei le evităm.
Vedeta de la noi care a avut o relație cu profesorul ei, un bărbat însurat, dar acesta nu a vrut-o: „Fata mea poartă numele tatălui ei” # Click.ro
Viața Angelicăi Stoican pare desprinsă dintr-un roman dramatic, plin de iubiri imposibile, renunțări dureroase și lecții grele primite de la destin.
Universul ne pregătește un spectacol rar și memorabil: eclipsa totală de Soare din 2 august 2027. Considerată cea mai lungă eclipsă solară a secolului XXI, acest fenomen va întuneca cerul pentru mai bine de șase minute, oferind astronomilor și pasionaților de cerul nopții o ocazie unică de observare
Portofelul nu este doar un accesoriu practic, ci, potrivit tradițiilor populare și credințelor moderne, un adevărat magnet energetic pentru bani și prosperitate. De-a lungul timpului, românii au păstrat diverse obiecte simbolice despre care se spune că atrag bogăția.
Ține minte aceste 4 date din ianuarie 2026. Lucrurile pur și simplu nu vor mai fi la fel după ele # Click.ro
Ianuarie nu este doar începutul unui nou an calendaristic; este o perioadă de tranziție în care fiecare decizie, fiecare gând și fiecare acțiune pot avea efecte semnificative pe termen lung.
2025 a stat sub semnul schimbărilor radicale de look – boburile ultra-scurte au fost în prim-plan, iar tunsoarea pixie a cunoscut o revenire puternică. Dar ce ne va aduce anul 2026? Avertisment: în viitorul apropiat o să-ți dorești breton.
Horoscop 2026. Ce zodii sunt protejate de Dumnezeu și care sunt cele mai importante date astrologice # Click.ro
Astrologia pentru 2026 aduce schimbări majore și oportunități de creștere personală. Anul va fi resimțit intens în special pe 26 iulie, când nodurile karmice ale destinului intră pe axa lunară Vărsător – Leu, marcând un ciclu de 1,5 ani axat pe inovație și comunitate.
Ce se întâmplă cu pielea ta de fiecare dată când dormi machiată. Consecințele pot fi mult mai grave decât îți imaginezi # Click.ro
Te-ai întrebat vreodată dacă poți sări peste demachiere fără consecințe? Poate o singură noapte să afecteze pielea pe termen lung? Răspunsul este da.
Filmele anului 2026 pe care nu trebuie să le ratezi. Producțiile de top, care promit emoție și suspans # Click.ro
Dacă anul ce se încheie a fost unul remarcabil pentru cinema, 2026 promite să ridice ștacheta și mai sus. Iată cele mai așteptate producții care vor domina marile ecrane!
Destinația unde te poți bucura de temperaturi blânde după Sărbători. A fost desemnată cea mai călduroasă capitală din Europa în luna ianuarie: „Merită vizitată!” # Click.ro
O escapadă într-o destinație cu temperaturi blânde reprezintă alegerea ideală pentru cei care vor să lase în urmă oboseala lunii decembrie. Vrei și tu să începi Noul An cu o porție binemeritată de vitamina D? Optează pentru acest oraș special!
Uită de rezoluțiile de Anul Nou! 13 obiceiuri simple care vor face din 2026 cel mai bun an al tău de până acum # Click.ro
Cine mai crede în rezoluțiile de Anul Nou, când majoritatea se pierd încă din ianuarie? Anul 2026 este o carte albă, gata să fie scrisă de tine, fără presiunea unui «nou tu» perfect.
Gustările delicioase perfecte pentru un somn odihnitor. Experții spun că pot fi consumate chiar și seara # Click.ro
Deja știm cu toții cât de importantă este dieta pentru starea noastră generală de sănătate. Iar anumite alimente nu numai că ne vor influența greutatea corporală, dar pot chiar să ne dea somnul peste cap.
