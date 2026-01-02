Banii europeni și condițiile în care fermierii au acces la ei în 2026. „Sumele sunt micuțe, bătălia va fi acerbă”
Adevarul.ro, 2 ianuarie 2026 01:15
Puțin peste 500 milioane euro au la dispoziție fermierii, bani pe care să-i acceseze prin AFIR, în 2026. Cursa pentru accesarea fondurilor se deschide chiar la începutul anului, ianuarie și februarie fiind previzionate pentru lansarea sesiunilor.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 30 minute
01:45
Războiul din umbră cu Maduro. De ce portul Maracaibo a devenit ținta unei operațiuni secrete americane # Adevarul.ro
O operațiune discretă, desfășurată în Ajunul Crăciunului, ar marca o nouă escaladare a confruntării dintre Statele Unite și regimul de la Caracas.
Acum o oră
01:15
Banii europeni și condițiile în care fermierii au acces la ei în 2026. „Sumele sunt micuțe, bătălia va fi acerbă” # Adevarul.ro
Puțin peste 500 milioane euro au la dispoziție fermierii, bani pe care să-i acceseze prin AFIR, în 2026. Cursa pentru accesarea fondurilor se deschide chiar la începutul anului, ianuarie și februarie fiind previzionate pentru lansarea sesiunilor.
Acum 2 ore
00:45
Statul român cere despăgubiri de peste 80 milioane euro pentru trenurile Alstom întârziate # Adevarul.ro
La fix 2 ani de când pe liniile de cale ferată ar fi trebuit să circule 37 de rame Alstom Coradia Stream, în România au ajuns doar 10 unități dintre care doar șase au fost puse în circulație.
00:15
2 ianuarie: Ziua în care Uniunea Sovietică a lansat Luna 1, prima sondă care a orbitat Soarele # Adevarul.ro
Pe 2 ianuarie 1822 s-a născut matematicianul și fizicianul Rudolf Julius Emanuel Clausius, care a formulat cea de-a doua lege a termodinamicii. De asemenea, pe 2 ianuarie 1970 s-a născut cântăreața Sanda Ladoși, care a participat la Eurovision în 2004.
00:15
Concertele anului care a trecut și ce urmează în 2026. Russell Crowe va cânta în București și Timișoara # Adevarul.ro
2025 a fost anul în care au concertat în România nume precum Ricky Martin, Jennifer Lopez sau Justin Timberlake. Iar iubitorii operei moderne s-au bucurat de voci precum Andrea Bocelli sau Jose Careras. 2026 se anunță, în schimb, un an rock. Metallica și Iron Maiden vor reveni la București.
Acum 4 ore
23:45
2026: turbulențe economice moderate și provocări financiare – Cum vor rezista companiile # Adevarul.ro
2026 nu va fi un an de criză, ci un an al diferențelor. Într-un mediu economic moderat turbulent și financiar tensionat, companiile nu vor fi separate de fiscalitate, ci de calitatea managementului.
23:15
România funcționează, de fapt, pe baza a două economii paralele: deși antreprenorii români dețin aproape 94% dintre firme și asigură circa 63% din locurile de muncă, peste două treimi din activitatea economică este concentrată în companiile cu capital străin.
22:45
De multe ori, când vorbim despre teme precum dezvoltarea personală, ne gândim, de fapt, la ce putem face pentru a avea mai mult succes profesional și familial. Creșterea spirituală e diferită: se petrece în interior, nu se vede cu ochiul liber.
22:15
Benjamin Netanyahu, singurul lider străin prezent la petrecerea de Anul Nou a lui Donald Trump în Florida # Adevarul.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a fost printre invitații la petrecerea de Anul Nou organizată de președintele american Donald Trump la reședința sa din Palm Beach, Florida, potrivit imaginilor difuzate online.
22:15
Județul în care s-a anunțat cod roşu de vânt puternic: rafale de peste 120 de km/h, zăpadă viscolită şi vizibilitate aproape de zero # Adevarul.ro
ANM a emis un cod roşul de vânt extrem de puternic, cu rafale de peste 120 de km/h, valabil până vineri, 3 ianuarie.
22:15
Nicușor Dan, mesaj la început de an nou pentru români: „Să fie un an al păcii, al solidarității și al încrederii că facem totul cu bună-credință” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis joi, 1 ianuarie, un bilanț al anului 2025, evidențiind atât dificultățile întâmpinate, cât și realizările obținute. Șeful statului le-a mulțumit românilor pentru încrederea acordată și le-a recomandat să privească spre 2026 cu speranță și responsabilitate.
Acum 6 ore
21:45
Horoscop vineri, 2 ianuarie. Capricornii au nevoie de spațiu şi Taurii de mai multă vigilenţă # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, ştie ce le-au pregătit astrele pentru a doua zi a anului 2026 tuturor celor 12 semne zodiacale.
21:30
Cozi uriașe în prima zi din an la Therme București: „Singura baie a fost o baie de mulțime” # Adevarul.ro
În prima zi a anului, sute de bucureșteni și vizitatori din alte județe au luat cu asalt Therme, unul dintre cele mai căutate locuri pentru relaxare de la marginea Capitalei, și unul dintre puținele deschise pe 1 ianuarie.
21:15
Mesajul transmis de Patriarhul Daniel după tragedia de la Crans-Montana: „Înălţăm rugăciuni” # Adevarul.ro
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a transmis un mesaj de condoleanțe și rugăciuni după incendiul de la Crans‑Montana din Elveția, soldat cu cel puţin 47 de morţi şi 100 de răniți.
21:00
Turista din Olanda, care a zburat 1.800 de km pentru a sărbători Revelionul la munte: „Petrecere mare la hotel, cu muzică românească, mâncare și băuturi” # Adevarul.ro
O turistă din Olanda, venită special în România pentru a petrece Revelionul la munte, a fost impresionată de atmosfera din stațiunile montane, unde distracția nu s-a oprit nici după noaptea dintre ani.
20:45
„Și-au pierdut ambele fetițe, de 16 și 18 ani”. Mărturia cutremurătoare a unei românce din Elveția, după incendiul din Crans-Montana # Adevarul.ro
„Sunt oameni care își plâng copiii și oameni care încă îi caută.” Așa descrie Ana Maria, o româncă stabilită de ani buni în Elveția, atmosfera din Crans-Montana după incendiul devastator din barul Le Constellation.
20:45
Noua taxă turistică din București a intrat în vigoare din prima zi a anului 2026. Cât costă în raport cu cea din marile oraşe europene # Adevarul.ro
Începând din prima zi a anului 2026, turiştii care se cazează în Capitală vor plăti o taxă fixă pe noapte. Măsura a generat deja controverse în rândul hotelierilor, care critică adoptarea rapidă și lipsa de transparență.
20:15
Peste 200.000 de angajați din sectorul bancar riscă concedierea din cauza AI. Principalele posturi vizate # Adevarul.ro
Un raport al băncii de investiții Morgan Stanley avertizează că peste 200.000 de locuri de muncă din sectorul bancar european sunt expuse riscului de dispariție până în 2030, pe fondul adoptării accelerate a AI.
20:15
Alimentul care nu ar trebui să lipsească din alimentație: bogat în fibre, protejează inima, scade colesterolul și susține digestia # Adevarul.ro
Fiecare dimineață poate începe mai sănătos cu un bol de ovăz. Specialiștii nutriționiști atrag atenția că această cereală integrală ajută la scăderea colesterolului, menținerea greutății și protejarea inimii, fiind recomandată inclusiv persoanelor cu risc de diabet de tip 2.
Acum 8 ore
19:45
Taxă pe prezervative și îngrijire mai ieftină pentru copii: ce prevede planul Chinei pentru a stimula natalitatea # Adevarul.ro
Oamenii din China vor plăti o taxă de vânzare de 13% pentru contraceptive începând cu 1 ianuarie, în timp ce serviciile de îngrijire a copiilor vor fi scutite, pe măsură ce a doua economie ca mărime din lume încearcă să crească rata natalității.
19:45
Tânăr prins în flagrant după ce a furat bani și obiecte dintr-un sexshop în noaptea de Revelion din Suceava # Adevarul.ro
Un bărbat de 31 de ani a fost prins în flagrant în noaptea de Anul Nou, după ce a încercat să fure dintr-un sexshop din Suceava, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Suceava.
19:30
De ce Trump ia zilnic o doză mai mare de aspirină și ignoră recomandările medicilor: „Vreau ca prin inima mea să curgă sânge frumos, subțire” # Adevarul.ro
Fostul președinte al SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu acordat publicației Wall Street Journal că ia zilnic o doză de aspirină mai mare decât cea recomandată de echipa sa medicală.
19:15
Satul sufocat de turiști: cum vizita oficială a Primei Doamne în anii ’50 a transformat un loc liniștit într-o destinație de milioane de euro # Adevarul.ro
O destinație turistică renumită pentru legătura sa cu Moș Crăciun se confruntă cu un aflux uriaș de vizitatori care depășește de multe ori populația locală.
19:15
Cercetările științifice arată că mici schimbări în viața de zi cu zi pot transforma în mod pozitiv starea de spirit și sănătatea mentală.
19:00
Operațiune uluitoare a Ucrainei: a înscenat moartea unui comandant rus și a încasat recompensa de jumătate de milion de euro oferită de Moscova # Adevarul.ro
Ucraina a anunțat că Denis Kapustin, comandantul rus despre care se credea că a fost ucis în Zaporijjie, este de fapt în viață.
18:30
Un bărbat în vârstă de 63 de ani, cetățean moldovean, a decedat în urma exploziei unei petarde.
18:15
Cum au ajutat serviciile de informați americane Ucraina să țintească călcâiul lui Ahile al infrastructurii energetice rusești # Adevarul.ro
CIA a ajutat în secret Ucraina să țintească anumite componente cruciale ale infrastructurii ruse de rafinare a petrolului, precum și, mai recent, flota din umbră a Rusiei, care ocolește sancțiunile, se arată într-un articol NYT dedicat relației SUA-Ucraina din ultimul an.
Acum 12 ore
18:00
O fată de 12 ani din Pitești a dispărut în noaptea de Revelion, în timp ce se afla împreună cu mama sa în centrul oraşului pentru a urmări focurile de artificii.
18:00
Guvernul din Gabon a tăiat în carne vie: naționala de fotbal a fost desființată, după ce a făcut țara de rușine la Cupa Africii # Adevarul.ro
Competiția din Maroc se află în faza optimilor de finală.
18:00
Orașul european care s-a clasat pe primul loc în topul celor mai atractive destinații turistice din lume # Adevarul.ro
Un oraș european a atras peste 18 milioane de vizitatori internaționali în 2025, devenind cea mai „atractivă” destinație turistică din lume.
18:00
Chivu ieșea la fumat cu miliardarul care îl plătea: „Pentru mine, e un om cu profunzime enormă” # Adevarul.ro
La 45 de ani, Cristian Chivu impresionează pe banca echipei italiene de fotbal Inter Milano.
17:30
O româncă a rămas fără economiile strânse muncind în Italia. Angajata băncii care a facilitat dispariția celor 34.000 de euro a fost arestată # Adevarul.ro
O româncă și-a pierdut economiile de peste 34.000 de euro, strânse muncind în Italia ani buni, în doar zece zile.
17:30
Yuval Harari avertizează că AI va modela chiar și vocile noastre interioare: „Este momentul să găsim adevărul care se află dincolo de cuvinte” # Adevarul.ro
Scriitorul și istoricul Yuval Noah Harari propune un „salt spiritual” pentru omenire, avertizând că, odată cu avansul inteligenței artificiale, oamenii riscă să se identifice tot mai mult cu cuvintele care nu le aparțin.
17:15
Mănânci porții mai mari, slăbești mai mult: sfaturile nutriționiștilor pentru sațietate, energie și talie subțire în 2026 # Adevarul.ro
Foamea și frustrările din timpul dietelor tradiționale ar putea fi de domeniul trecutului. Nutriționiștii susțin că în 2026 poți mânca mai mult și totuși să slăbești.
17:15
Povestea tânărului care readuce colindul la ușa caselor din sudul Olteniei. „M-am îndrăgostit de cultura tradițională” # Adevarul.ro
În satele din sudul țării, colindul se mai aude rar. Obiceiul s-a stins încet, odată cu satul de altădată. Un tânăr interpret de muzică populară încearcă acum să refacă drumul colindului – din arhive și de pe scenă, înapoi la ușa oamenilor.
17:00
Decizia de ultim moment care l-a ținut pe un tânăr departe de incendiul de Revelion de la Crans-Montana # Adevarul.ro
Un tânăr și-a salvat viața într-un mod incredibil în noaptea de Revelion la Crans-Montana: a renunțat la o masă de 1.000 de euro la barul Le Constellation.
16:45
Noaptea de Revelion a adunat milioane de români în fața ecranelor. Datele audiențelor de Revelion 2026 arată preferințele și schimbările față de anul trecut.
16:45
Proteste violente în Iran. Clădire guvernamentală luată cu asalt, guvernul a închis școlile și instituțiile publice # Adevarul.ro
Protestele care au început duminică în Iran cu manifestații ale comercianților, pe fondul hiperinflației și costului ridicat al vieții, s-au extins la universități și au devenit violente în unele părți ale țării.
16:45
Arnold Schwarzeneger recunoaște că se dopa cu testosteron. Ce sfaturi oferă acum fostul campion # Adevarul.ro
Arnold Schwarzenegger are vârsta de 78 de ani.
16:30
OMUL ANULUI Chris Simion-Mercurian, regizoarea care a construit cărămidă cu cărămidă un miracol: „Am învățat că cel mai importat este să-ți urmezi sufletul“ # Adevarul.ro
Chris Simion-Mercurian a început să pună cărămidă peste cărămidă și, cu ajutorul a peste 14.000 de oameni, a ridicat de la 0 primul teatru construit de comunitate din istoria României, primul după 80 de ani construit din inițiativă privată.
16:15
Zaharova: „Un atac terorist”. Rusia acuză trupele ucrainene că au ucis cel puțin 24 de persoane în noaptea de Anul Nou # Adevarul.ro
Rusia a acuzat armata Ucrainei că a lansat în noaptea de Anul Nou un atac cu drone în regiunea Herson aflată sub control rusesc, soldat cu moartea a cel puțin 24 de persoane și rănirea altor zeci.
16:00
Teroare de Revelion în Viena: doi adolescenți și-au pierdut degetele, iar un turist a rămas fără un ochi și a suferit arsuri grave # Adevarul.ro
Noaptea de Revelion din Viena s-a transformat într-un coșmar din cauza petardelor și artificiilor.
16:00
RO-ALERT la Sinaia în prima zi din 2026, după ce un urs a apărut pe Poteca Regală, lângă Castelul Peleș # Adevarul.ro
Autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT, joi după-amiază, după ce un urs a fost văzut pe Poteca Regală din Sinaia, în apropierea Castelului Peleș.
15:45
Cadou de 200.000 de euro la majoratul fiicei unui afacerist din Sibiu, într-un eveniment plin de fast # Adevarul.ro
Fiica unui afacerist din Sibiu a fost răsfățată cu un cadou de 200.000 de euro la majoratul său, organizat pe 28 decembrie 2025 într-un hotel renumit din oraș, eveniment la care au participat zeci de invitați.
15:45
Explozia din Crans-Montana. Identificarea victimelor ar putea dura săptămâni întregi. O parte dintre răniţi, transferaţi în Italia # Adevarul.ro
Autoritățile elvețiene și italiene avertizează că procesul de identificare a victimelor exploziei urmate de incendiu din stațiunea Crans-Montana va fi de durată, din cauza gravității arsurilor.
15:30
Juan Carlos Ferrero nu mai există pentru Carlos Alcaraz. Liderul mondial l-a șters pe antrenor din toate fotografiile de final de an # Adevarul.ro
Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) începe sezonul pe 10 ianuarie cu un meci demonstrativ.
15:15
Cât vor plăti pentru vinietă șoferii români care tranzitează spre Grecia după ce Bulgaria a aderat la moneda euro # Adevarul.ro
Odată cu intrarea Bulgariei în zona euro, de la 1 ianuarie 2026, șoferii români care merg în vacanță la sud de Dunăre sau tranzitează Bulgaria în drum spre Grecia vor plăti vinieta rutieră în euro.
15:15
„A fost ca la Colectiv”. Român martor la tragedia din Elveția: „Am scos peste 80 de persoane din bar. Sunt peste 70 de morți” # Adevarul.ro
Un român stabilit în Elveția, aflat întâmplător în apropierea barului care a luat foc în noaptea de Revelion, la Crans-Montana, susține că a reușit să salveze peste 80 de persoane și estimează că bilanțul real al tragediei ar putea depăși cifrele comunicate oficial.
15:15
Donald Trump a fost desemnat de către postul public Radio România drept Omul Anului 2025, ”pentru stilul său inedit și curajos”, după cum este prezentat în comunicatul instituției.
15:00
Neglijență fatală: gestul care ar fi transformat petrecerea de Revelion într-o tragedie cu zeci de morți într-o stațiune elvețiană # Adevarul.ro
Aproximativ 40 de persoane ar fi decedate, iar peste 100 rănite în urma exploziei urmate de un incendiu devastator produs în noaptea de Revelion într-un bar din stațiunea elvețiană de lux Crans-Montana.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.