FOTO Imaginile secundelor dinainte de tragedia din clubul Crans Montana. Cum a luat foc
Profit.ro, 2 ianuarie 2026 01:30
Au apărut imagini surprinse chiar înainte de incendiul de la clubul din Elveția, în care zeci de oameni au murit.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 10 minute
02:00
Arafat iese după incendiul din Crans Montana, amintind de Colectiv: Să învețe lumea că folosirea artificiilor în interior nu este un lucru deloc corect # Profit.ro
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat,semnalează, după incendiul de la clubul din Elveția, în care zeci de oameni au murit, că ”lumea trebuie să învețe că folosirea focurilor de artificii în interior nu este un lucru deloc corect”.
Acum o oră
01:30
Au apărut imagini surprinse chiar înainte de incendiul de la clubul din Elveția, în care zeci de oameni au murit.
Acum 4 ore
23:20
Arafat iese după explozia din Crans Montana, amintind de Colectiv: Să învețe lumea că folosirea artificiilor în interior nu este un lucru deloc corect # Profit.ro
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat,semnalează, după incendiul de la clubul din Elveția, în care zeci de oameni au murit, că ”lumea trebuie să învețe că folosirea focurilor de artificii în interior nu este un lucru deloc corect”.
23:10
Alertă la consum de apă, după reclamații, în localități din Prahova. Interdicție temporară de consum # Profit.ro
Furnizorul de apă Hidro Prahova a pus interdicție pe consumul apei în sistem centralizat în localitatea prahoveană Mănești.
23:00
Peste 1.000 de mașini au fost incendiate în Franța, de Revelion.
22:30
VIDEO Nicușor Dan - imagini și video inedite în prima zi a noului an: A fost un an al dialogului în piețe, pe străzi # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan transmite, în prima zi a noului an, că 2025 le-a reamintit românilor că adevărata lor forță ”stă în unitate, în capacitatea de a rămâne împreună chiar și atunci când drumul este dificil”.
22:10
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a fost la petrecerea de Anul Nou a președintelui american, Donald Trump.
22:10
Capitala generează tranzacții cu terenuri din interiorul orașului provenite din reconversia spațiilor industriale.
Acum 6 ore
21:40
Poliția din Olanda a fost atacată cu artificii în noaptea de Revelion.
20:10
România a terminat anul 2025 pe poziția a patra în topul celor mai scumpe piețe spot de electricitate din Uniunea Europeană (UE), cu un preț mediu zilnic pe parcursul întregului an de 108,17 euro/MWh, fiind depășită doar de Irlanda (116,55 euro/MWh), Italia (115 euro/MWh) și Ungaria (108,5 euro/MWh), relevă o analiză Profit.ro.
Acum 8 ore
19:30
După o serie de înfrângeri în justiție, președintele SUA a anunțat că administrația sa retrage Garda Națională din Chicago, Los Angeles și Portland.
18:50
Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair va elimina ruta București – Edinburgh.
18:20
Peste 200.000 locuri de muncă din sectorul bancar european vor dispărea în următorii 5 ani.
18:10
Probleme la schi Sinaia - Utilaje și toalete nefuncționale. Mesaj cu scuze către turiști # Profit.ro
Administratorii pârtiilor de schi din Sinaia au probleme, la început de an.
Acum 12 ore
17:30
NASA va lansa în februarie misiunea Artemis II, cu patru astronauți care vor ajunge în jurul Luni
16:50
Președintele american, Donald Trump, l-a atacat, chiar în noaptea de Revelion, pe actorul George Clooney pentru cetățenia franceză.
16:40
Blocări de bani la bancomate. Băncile blochează în Rusia retragerile mari de numerar de la bancomate # Profit.ro
Băncile din Rusia limitează, temporar, retragerile mari de numerar de la bancomate.
16:30
VIDEO "A fost ca la Colectiv, oamenii s-au călcat în picioare!". Relatări despre explozia din stațiunea Crans Montana # Profit.ro
Doi români din Elveția prezintă detalii despre explozia dintr-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana.
16:30
Blocări de bani la bancomate. Băncile blochează retragerile mari de numerar de la bancomate, în Rusia # Profit.ro
Băncile din Rusia limitează, temporar, retragerile mari de numerar de la bancomate.
16:20
O alertă privind prezența unui urs a fost emisă în Sinaia.
16:20
Papa Leon al XIV-lea a avertizat din nou că lumea nu se salvează ascuțind săbii, ci prin iertare și înțelegere.
16:10
Reguli noi la burgeri/shaorma. Publicitatea la „junk food” - interzisă după negocieri dure, cu excepția anumitor ore, în UK # Profit.ro
Publicitatea la „junk food” va fi interzisă în Regatul Unit.
15:50
Autonomia unei mașini electrice nu depinde doar de baterie și de software. Detalii aparent banale, precum dimensiunea jantelor, tipul pneurilor și forma caroseriei, pot schimba semnificativ consumul.
15:30
Agenți AI care fac cumpărături și rezervări în locul oamenilor. Ne pregătim pentru o nouă eră # Profit.ro
Companii gigant din domeniul plăților și tehnologiei accelerează dezvoltarea infrastructurii pentru următoarea etapă majoră a comerțului global: agenți de inteligență artificială capabili să caute produse, să compare prețuri și să finalizeze achiziții în numele consumatorilor.
15:10
GRAFICE România - cea mai scumpă piață de energie din UE, chiar dacă prețurile spot au scăzut # Profit.ro
România a fost în luna decembrie cea mai scumpă piață de energie din Uniunea Europeană, în pofida faptului că prețul mediu zilnic a scăzut la 117,65 euro/MWh de la 121,5 euro/MWh în noiembrie, relevă date analizate de Profit.ro.
14:50
Un act normativ aprobat în ultima ședință de Guvern din 2025 schimbă distribuția fondului alocat asistenței medicale primare în favoarea plăților per serviciu în defavoarea celor per capita.
14:30
Americanii și europenii - scut în jurul Ucrainei: NU a existat niciun atac contra lui Putin # Profit.ro
Americanii și europenii fac scut în jurul Ucrainei: transmit că NU a existat niciun atac care să-l vizeze pe Putin în timpul negocierilor dintre președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, și omologul american, Donald Trump.
14:10
Al cincilea sezon din serialul „Stranger Things”, care a avut premiera pe Netflix în 2016, s-a încheiat în noaptea de Anul Nou.
13:40
Orașul Kiruna, din nordul extrem al Suediei, este relocat treptat, într-unul dintre cele mai radicale proiecte de transformare urbană din lume.
13:10
Tarife mai mici de astăzi la convorbiri telefonice, în roaming - Moldova și Ucraina au intrat în sistemul de tarifare „Roaming ca acasă” # Profit.ro
De astăzi sunt tarife mai mici la convorbiri telefonice și pentru Moldova și Ucraina.
Acum 24 ore
12:40
Schimbare istorică în prima zi 2026 - Legendarul Warren Buffett, „Oracolul din Omaha”, cedează postul de CEO # Profit.ro
Greg Abel, până în prezent vicepreședinte responsabil de operațiunile non-asigurări, a preluat funcția de CEO al Berkshire Hathaway. Buffett rămâne președinte al consiliului de administrație.
12:40
VIDEO Explozia din stațiunea Crans Montana. Primele relatări ale martorilor, crește numărul victimelor # Profit.ro
Exploziea dintr-un bar în stațiunea elvețiană de schi Crans Montana a provocat „zeci de morți” și circa 100 de răniți, anunță acum poliția.
12:20
Accident spectaculos de Revelion. Un șofer a căzut în pasajul subteran din Timișoara FOTO # Profit.ro
Un bărbat a căzut în pasajul subteran din Piața Victoriei, în Timișoara, în noaptea de Revelion.
12:10
Tabloul 2026, cu 2.000 de predicții ale marilor consultanți: Începe cu optimism prudent și incertitudini persistente # Profit.ro
Anul 2026 este anticipat de marile instituții financiare și de consultanță drept o perioadă de consolidare, după ajustările economice și geopolitice din ultimii ani, cu o combinație de optimism prudent și incertitudini persistente.
12:00
România a fost victima unui nou atac rusesc cu drone.
12:00
Fiecare colet cu bunuri având valoare comercială declarată sub 150 euro, provenit din afara Uniunii Europene și care intră pe teritoriul României, va fi taxat cu 25 de lei, de astăzi.
11:40
Aria precipitaților se extinde în cea mai mare parte a țării și sunt așteptate ninsori semnificative în zonele montane, până sâmbătă, anunță ANM.
11:40
GRAFICE Bucureștiul, poluat masiv de artificiile de Revelion. Depășiri record ale indicilor de poluare # Profit.ro
Bucureștenii au început noul an cu depășiri record ale indicilor de poluare, din cauza artificiilor de Revelion.
11:10
Zootopia 2 a depășit pragul de 1,46 miliarde de dolari de încasări la box-office la nivel mondial la sfârșitul lunii decembrie și scrie o nouă pagină în cartea recordurilor Walt Disney Animation Studios.
10:40
VIDEO Zelenski: Acordul de pace este gata în proporție de 90%. Restul de 10% conține totul. Sunt cele 10% care vor determina soarta păcii, soarta Ucrainei și a Europei # Profit.ro
Volodimir Zelenskiy a declarat, în discursul de Anul Nou adresat națiunii, că Ucraina dorește încetarea războiului, dar nu cu orice preț, adăugând că nu va semna un acord de pace „slab” care nu ar face decât să prelungească războiul.
10:30
Un atac cibernetic a blocat serviciile online ale poștei franceze, care sunt din nou inaccesibile după ce compania a avut recent probleme cu un soft.
10:20
Pompierii au intervenit, joi dimineață, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit într-un apartament din Alexandria, la etajul al doilea
10:00
O explozie într-un bar a provocat cel puțin zece morți și mai mulți răniți în stațiunea de schi Crans Montana.
09:50
Finalul serialului Stranger Things va fi vedeta lunii ianuarie pe Netflix, lună în care platforma americană promite „actori îndrăgiți și adaptări de excepție”.
09:10
De urmărit în 2026: BNR taie dobânzile, Ungaria are alegeri strânse, Cehia extinde nuclearul, Slovacia începe producția de baterii, mișcări de rating în două țări # Profit.ro
Șocurile au lovit în serie regiunea Europei Centrale și de Est. După pandemie și războiul din Ucraina, au venit tarifele americane.
09:10
Vinul zilei: o șampanie remarcabilă, perfectă pentru ocazii speciale, cotată cu 91 de puncte Robert Parker, 92 James Suckling și 92 Jeb Dunnuck # Profit.ro
Champagne Philipponnat Réserve Perpétuelle Non Dosé 2021 este un cuvée vibrant, apreciat cu 91 de puncte Robert Parker, 92 James Suckling, 92 Jeb Dunnuck.
09:00
Obiceiuri zilnice îți protejează investiția. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
03:10
Cu lansări importante de hardware, tranzacții de zeci de miliarde de dolari și schimbări structurale în strategiile marilor jucători din sector, anul 2025 a fost definitoriu pentru industria jocurilor video.
03:00
Cinci lucruri de așteptat în anul 2026.
02:50
Economia globală a traversat 2025 într-un echilibru precar, susținut de relaxarea politicii monetare și de reziliența consumului.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.