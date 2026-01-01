Cum influențează jantele, pneurile și aerodinamica autonomia mașinii tale electrice

00:10

Am ieșit din 2025, an care pentru noi a avut și o semnificație specială - Profit.ro a împlinit 10 ani de la lansare. O aniversare care a adus și o recunoaștere din partea cititorilor - Profit.ro a devenit liderul presei de business, cea mai citită publicație de business, cu până la 3 milioane de cititori lunar.