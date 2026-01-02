Vexler a participat la un eveniment al lui Goebbels în prima zi a anului
Cum v-a plăcut concertul de anul nou de la Viena? L-ați ascultat de acasă sau ați avut bilete și ați fost acolo în sală?
• • •
Acum 6 ore
03:20
2026 începe cu o dramă de proporții în noaptea dintre ani, în Elveția. Barul Le Constellation din Crans-Montana a luat foc în jurul orei 1:30, iar autoritățile raportează circa 40 de decese și 115 răniți, 40 dintre aceștia în stare forte gravă.
Acum 8 ore
02:10
Ion Gavrilă Ogoranu, onorat de Ziarul Lumina al Patriarhiei Române: Un brad care nu s-a îndoit # ActiveNews.ro
Unul dintre eroii rezistenței anti-comuniste din munți, Ion Gavrilă - Ogoranu, a fost subiectul unui articol din ziarul Lumina, cotidianul Patriarhiei Române.
02:10
Articolul de memorialistică privind modul în care a fost eliberat Părintele-martir Gheorghe Calciu din închisoare pentru a emigra în SUA, cu o sursă de la cel mai înalt nivel al aparatului comunist, a suscitat o oarecare polemică în spațiul online privind oportunitatea publicării unor astfel de memorii.
01:10
”Mamă țară, iartă-ne că am cutezat să luptăm și să murim pentru tine!” - Bădia Ion Gavrilă Ogoranu la 103 de ani de la naștere (1 ianuarie 1923). Rezistența Armată din Munți și dușmanul nemaivăzut al României - STUDIUL Moșului # ActiveNews.ro
Comunismul a țintit mult mai departe. El a vrut totul și parcă mai mult: sufletul, pe care l-a strivit în calapoade prefabricate, de am ajuns schilodiți trupește și sufletește, de nu ne mai putem dezmetici și îndrepta șira spinării, chiar și după ce "urâciunea pustiirii” a plecat de la noi.
01:10
Scrisoarea soților ANA și ION GAVRILĂ OGORANU către MONICA MACOVEI. 103 ani de la nașterea legendarului haiduc anticomunist - VIDEO # ActiveNews.ro
În 2001, soția marelui luptător, Ana Gavrilă, a înaintat Comisiei pentru Constatarea Calității de Luptător în Rezistența Anticomunistă, care funcționa în cadrul Ministerului Justiției, un memoriu pentru recunoașterea evidenței: calitatea de luptător anticomunist. Nu s-a întâmplat.
01:00
Concluzia mea și nu a paznicilor purității ideologice este că producția „Cravata galbenă" poate fi înțeleasă atât ca un act de recuperare cât și ca o dovadă de continuitate. Ea reafirmă un tip de epică cinematografică ignorată după 1990, anume aceea a vocației, a unui EU care se construiește prin încercări, care se afirmă prin perseverență și care se organizează în jurul unei idei de excelență.
00:30
Dan Diaconu: Concertul de la Viena - o dezamăgire cumplită. Plus: Câteva răspunsuri pentru proști # ActiveNews.ro
Vă rog să mă înțelegeți. Nu-l critic pe Yannick Nézet-Séguin pentru că ar fi homosexual declarat (foto mai jos), pentru modul circăresc în care s-a îmbrăcat sau pentru penibilul „joc scenic” ci, pur și simplu, pentru că este un cretin.
Acum 12 ore
00:00
Stiti care a fost primul bombardament aerian din istorie? A fost in 1848, asupra Venetiei, la comanda feldmaresalului Radetzky. Atunci au fost lansate sute de baloane fara pilot incarcate cu explozivi asupra orasului.
1 ianuarie 2026
23:40
Luminița Arhire: RETROSPECTIVA ANULUI 2025 - MARTIE: Putin & Trump plănuiesc asasinarea lui Zelenski (CTP). Miliția lui Predoiu arestează "puciștii" lui Georgescu după ce BEC i-a respins candidatura # ActiveNews.ro
Deși conform calendarului primăvara se pregătește a se instala în România, dacă citim declarațiile lui Tulsi Gabbard din 2 martie 2025 sesizăm că marea glaciațiune a relațiilor dintre țara noastră și partenerul strategic e total instalată:
23:40
Mihai Eminescu la 1 ianuarie 1883: Poporul nostru mic este pus tocmai ca o muche de despărțire între furtuna ce vine din apus pentru a întâmpina pe cea din răsărit. Ca un sfinx mut încă și cu ochii închiși stă anul viitor înaintea noastră # ActiveNews.ro
Poporul nostru mic este pus tocmai ca o muche de despărțire între furtuna ce vine din apus pentru a întâmpina pe cea din răsărit. Oricare ar fi soarta armelor, oricare norocul războiului, oricât de înțeleaptă va fi politica micului popor, rezultatul evenimentelor va fi
23:30
Acum 24 ore
17:50
Distinsul nostru cititor, poetul și scriitorul Mihai Cantuniari, ne face onoarea să ne bucure cu un Poem în proză de început de An Nou. pe care avem bucuria să o ilustrăm cu o felicitare primită de la artistul și omul de litere Eugen Mihăescu. Mulțumim! Întru Mulți Ani! Să dea Dumnezeu să avem un an mai bun!
17:10
La mulți ani cu sănătate! Plugușorul prizonierilor români din URSS - PLUGUȘORUL DOMNULUI DE ROUĂ # ActiveNews.ro
Plugușorul prizonierilor români din URSS, scris de poetul George Fonea, fost comandant de companie în cadrul Batalionului 1 Vânători Munte al Armatei Române în timpul celui de-al doilea război mondial
15:20
Să răscumpărăm timpul! Nadejde, Credință și Pace! - Mesajul IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, pentru anul ce vine, 2026. Întreaga planetă numără anii după un sfânt român. La Mulți Ani! # ActiveNews.ro
Mesajul IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, pentru anul ce vine, 2026. Întreaga planetă numără anii după un sfânt român: Sfântul Dionisie Exiguul.
15:10
1 ianuarie: Tăierea împrejur cea după trup a Domnului (Anul Nou) ”Și I s-a dat numele Iisus, nume adus din cer de îngerul Gavriil, mai înainte de zămislirea Lui în pântecele Fecioarei” # ActiveNews.ro
Ca să astupe gurile ereticilor, care îndrăznesc a zice ca Domnul n-a luat trup, ci că S-a născut ca o nălucire, El a îndeplinit și această rânduială la Templu.
15:00
1 ianuarie: Sfântul Vasile cel Mare. LA MULȚI ANI! VIDEO: Părintele Justin citind moliftele Sfântului Vasile. HRISTOS ÎN MIJLOCUL NOSTRU! # ActiveNews.ro
Creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe 1 ianuarie pe marele ierarh Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanți Părinți ai Bisericii.
13:40
Arestovici aruncă bomba: “Obiectivul NU este înfrângerea lui Putin, ci a lui Trump!” # ActiveNews.ro
Regimul din Ucraina șialiații săi occidentali doresc prelungirea cât mai mult a războiului, deoareceei mizează pe pierderea puterii de către președintele american.
Ieri
23:20
CONCLUZIA ANULUI pusă de un Ierarh al Sfântului Sinod al BOR după Legea Vexler: ”ȘI DACĂ TACE BISERICA, CINE VA MAI VORBI?” - VIDEO # ActiveNews.ro
„Generațiile care vin din urmă vor trebui să învețe lucrurile adevărate, iar ele nu se mai păstrează astăzi, din păcate, în școli, în instituții, de teama corectitudinii politice, să nu fie sancționați, să nu fie schimbați. Și dacă tace Biserica, cine va mai vorbi?”
22:40
LA MULȚI ANI, 2026! Cadoul ActiveNews: Sfintele Colinde din Închisori - Concert Tudor Gheorghe - Radu Gyr ”Cu Iisus în Celulă” și TRONOS - ”Colindul Deținuților de la Pitești” și Nichifor Crainic cu ai săi ”Oaspeți cu Azur în Gene!” # ActiveNews.ro
Poezia concentrationista ca dimensiune si valoare literara este un fenomen romanesc unic in lume si, desi nici un vers scris n-a putut iesi pe poarta inchisorii, zeci de mii de versuri au fost salvate datorita memoriei detinutilor.
22:00
PUTEM SĂ BIRUIM! - Arhimandritul Dionisie Ignat, duhovnicul Mănăstirii ”Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Albac # ActiveNews.ro
Părintele Dionisie ne oferă o privire adânc ancorată în Adevăr, asupra celei mai râvnite, dar și greșit înțelese valori: libertatea. În acest interviu, Părintele vorbește despre lupta cu patimile, despre cum putem rezista avalanșei de oferte ale lumii moderne și, mai ales, despre libertatea care ne vine doar prin Hristos.
21:40
România, de la o lovitură de stat la alta. Ion Cristoiu: Omul anului 2025 - simplul cetățean Călin Georgescu. Pastila de Istorie - Silviu Brucan, un ticălos. VIDEO # ActiveNews.ro
Profețiile lui Călin Georgescu din ianuarie 2025 s-au îndeplinit. Pastila de Istorie: Silviu Brucan, un ticălos - VIDEO
21:30
31 decembrie 1989 - Decretul 33 al FSN și arestarea generalului Iulian Vlad de către Silviu Brucan și Nicolae Militaru. Dan Andronic: Pentru cei care încă se fac că nu înțeleg... # ActiveNews.ro
Acum 36 de ani, Soții Ceaușescu fuseseră executați de cinci zile, iar noua putere instalată la București, Consiliul Frontului Salvării Naționale (CFSN), se grăbea să demoleze pilonii vechiului regim pentru a-și consolida propria legitimitate.
21:00
VIDEO-DOCUMENTE pentru ISTORIE. Victor Stănculescu ne-a vorbit, de la Jilava, despre Decembrie 1989, KGB, GRU, Mossad, Elena Ceaușescu, asasinarea Grupului Trosca, Larry Watts și… “Crimă și pedeapsa” # ActiveNews.ro
In vara lui 2013 am acceptat invitatia de a-l vizita la inchisoarea Jilava, mai precis la spitalul penitenciar, impreuna cu jurnalistul Horia Tabacu, pe "generalul cu piciorul in ghips", Victor Atanasie Stanculescu, atunci in varsta de 85 de ani, "managerul revolutiei" si singurul participant la evenimentele din 1989 aflat in detentie, incaltat cu o pedeapsa de
20:00
31 decembrie 1889: Moartea marelui povestitor Ion Creangă, în același an în care a murit suspect și prietenul său cel mai bun, Mihai Eminescu, urmat de Veronica Micle. ActiveNews vă oferă urături din FILMUL - AMINTIRI DIN COPILĂRIE # ActiveNews.ro
La 31 decembrie 1889 trecea la cele veșnice scriitorul Ion Creangă, cel mai bun prieten al lui Mihai Eminescu, mort în același an și urmat apoi, la scurt timp, de Veronica Micle
20:00
Adam Puslojić, marele prieten al lui Nichita Stănescu și al României, a plecat, și el, la Ceruri, pe 31 decembrie 2022. ULTIMELE POEZII FATIDICE: ”...îl recunoaștem imediat pe Tatăl nostru. Totul este important, deschide-mi Cerul!” # ActiveNews.ro
S-a stins la finalul anului trecut marele prieten al lui Nichita Stănescu și al tuturor românilor Adam Puslojić. Pe 25 decembrie, poetul făcea o urare de Crăciun pentru români:
18:20
Cel mai bun jurnalist din lume! Un puști de 23 de ani a dezvăluit tentaculele de miliarde de dolari ale democraților din SUA cu Mafia Somaleză asemănătoare Mafiei Soros! BOMBĂ VIDEO PLANETARĂ # ActiveNews.ro
Cel mai tare jurnalist din lume e un puști de 23 de ani - youtuber-ul Nick Shirley - care a dezvăluit o fraudă de 110.000.000 dolari într-o singură zi, în statul Minnesota, parte dintr-o schemă de miliarde a democraților pe mână cu mafia somaleză.
18:00
16:50
Radu Cristescu aruncă în aer lumea LGBT: Judecătoarea Iulia Scântei se iubește cu ziarista Humanitas Sabina Fati, care și-a angajat fiica făcută cu gay-ul Emil Hurezeanu ca consilieră la CCR, deși are o facultate de arte. Bolojan, homosexual cu Jurcă? # ActiveNews.ro
O ediție explozivă a emisiunii Punctul culminant cu Victor Ciutacu a aruncat pur și simplu în aer, la final de an, secretele din dulapurile (closet-urile, cum zic americanii) homosexualilor din lumea înaltă a politicii, justiției, presei și diplomației din România. VIDEO:
16:00
Publicația americană Axios relatează că premierul israelian Benjamin Netanyahu a discutat, în cadrul întâlnirii avute luni cu președintele american Donald Trump, posibilitatea unor noi atacuri împotriva Iranului în 2026.
15:30
Din nou doliu în presa română. Jurnalista Ana Chifa Mican ”a părăsit această lume mult prea devreme” # ActiveNews.ro
O nouă zi tristă pentru jurnalismul din România. Presa bistrițeană anunță, cu profundă tristețe, că un suflet deosebit a părăsit această lume mult prea devreme, marți, 30 decembrie 2025, lăsând în urmă o mare durere și dor în inimile familiei și ale tuturor celor care au cunoscut-o.
15:10
Piticul Vexler - cel mai mare pitic din România. Mai mare chiar și decât Fritz și Nicușor # ActiveNews.ro
Dacă despre Wilhelm Filderman mulți au afirmat cu temei că a fost cel mai mare evreu din Europa, despre Silviu Vexler se poate spune că este cel mai mare evreu dintre cetățenii români de etnie israelită din orașul Roman, care sunt puține zeci de persoane. Mare de statură fizică. Sau nici măcar? Vorba lui Stalin: piticul sovietic este cel mai
14:50
Sfânta Cuvioasă Melania Romana s-a născut la Roma într-o familie de nobili, în a doua jumătate a secolului al IV-lea. A fost silită de către părinții săi să se căsătorească cu un tânăr nobil, Alpinian, cu care a avut doi copii.
14:30
Ministerul Apărării de laMoscova a organizat o conferință de presă în care a oferit detalii privind modulîn care s-a desfășurat atacul ucrainean și cum a reacționat antiaeriana rusă.
12:00
Existăspectacole care nu se așază cuminți în trecut, ci se mută înăuntrul nostru șicresc acolo, în ritmul lor. „Visul unei nopți de iarnă”, spectacol de Teatru TVcu Florin Piersic și Rodica Mandache, este pentru mine un asemenea reper.
Mai mult de 2 zile în urmă
02:20
După o discuție despre așa-zisa „Lege Vexler” revenim asupra subiectului pentru a descoperi că noua lege a cenzurii totalitariste, promulgată chiar de Crăciun de Nicușor Dan, nu este singura de pe tarabele politicienilor Coaliției Trădătoare PNL-USR-PSD-UDMR-Minorități.
30 decembrie 2025
21:50
Manuela Hărăbor contrazice Guvernul și acuză: ”Domnule Bolojan, am crezut că sunteți doar ticălos, dar se pare că în sângele dumneavoastră curge sânge de nazist” - „137 de copii cu handicap grav și suferinzi de HIV/SIDA rămân fără indemnizația de hrană” # ActiveNews.ro
Că bani pentru finanțarea războiului, pentru ajutorarea cetățenilor ucrainieni care trăiesc în România, pentru Republica Moldova și, nu în ultimul rând, pentru gurile voastre nesătule găsiți fără probleme.
21:30
Ion Cristoiu: Un moment mai puțin cunoscut: 30 decembrie 1989 - înmormântarea Ceaușeștilor - VIDEO # ActiveNews.ro
Ultimele cuvinte ale lui Ceaușescu înainte de a fi mitraliat: România va trăi-n în veci de veci. Va trăi România și poporul român liber, nu cu trădători. Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină, Decât să fim sclavi iarăși în vechiul nost' pământ! VIDEO
21:20
ROMÂNI DE GENIU care au schimbat LUMEA. 75 de ani de la exterminarea de către regimul bolșevic a savantului Mihail Manoilescu în închisoarea Sighet - 30 decembrie 1950. 134 de ani de la naștere - 10 decembrie 1891 # ActiveNews.ro
Pentru a arăta impactul gândiriieconomice a lui Mihail Manoilescu, redăm declarația plină derecunoștință a domnului Jose Jeronimo Moscardo de Souza, fostambasador al Braziliei în România:
21:10
30 decembrie: Sfânta Muceniță Anisia, ucisă fără nici o judecată. Sf. Cuv. Teodora; Sf. Cuv. Leon; Sf. Mc. Fileter # ActiveNews.ro
Sfânta Muceniță Anisia s-a născut la Tesalonic, din părinți nobili și bogați, care au crescut-o cu mare evlavie pentru credința creștină. După moartea părinților, s-a închinat pe sine cu totul rugăciunii și cugetărilor dumnezeiești în propria ei casă.
21:10
30 Decembrie 1947: Ultima zi a monarhiei din România. 78 de ani de la abdicarea Regelui Mihai - o consecință a Actului de la 23 August 1944 # ActiveNews.ro
30 decembrie 1947 este ziua în care comuniștii proclamă Republica Populară Română. Abolirea Monarhiei și exilarea Regelui Mihai făceau parte din planul de sovietizare a României.
21:00
Astăzi, 30 decembrie 2025, România se află la o răscruce care va defini nu doar viitorul său politic, ci însăși substanța democrației europene. Nu este un moment electoral trecător și nici o dispută politică măruntă, ci un test fundamental al adevărului, al curajului civic și al suveranității unui popor.
15:10
Arestovici: Zelenski nu a atacat reședința lui Putin – A atacat centrul de comandă al Triadei Nucleare a Rusiei – Deși are dreptul, Moscova nu va riposta nuclear ci va lovi cu rachete Oreșnik centrul de comandă al lui Zelenski # ActiveNews.ro
Fostul consilier prezidențialAlexei Arestovici a comentat atacul de luni al Ucrainei cu un roi de 91 dedrone asupra reședinței prezidențiale a Rusiei de la Novgorod. Atac care a avutloc imediat după negocierile de pace Trump-Zelenski din Florida.
14:10
Susțineți ActiveNews, cât se mai poate, cât mai putem. Un Apel: Adevărul, pe lângă faptul că supără și umblă cu capul spart nici nu este plătit, sponsorizat sau mituit. Umblă liber cât apare, e scris sau strigat. Când nu mai poate, dispare. Ca ActiveNews # ActiveNews.ro
Dacă vreți să ne mai vedem și la anul, chiar dacă suntem doar o picătură de adevăr, românescă însă, într-o mare de minciună, contribuiți aici și acum cu o mică donație. Dar din Dar se face Rai!
13:50
Av. Toni Neacșu: Președintele CCR, cu sprijinul majorității, a vrut să impună un nou mod de respingere a obiecțiilor de neconstituționalitate: respingerea sesizării ÎCCJ nu ca neîntemeiată, ci ca necitită! # ActiveNews.ro
Și ca să explic miza: dacă Guvernul confirmă că prin aplicarea acestei legi pensia de serviciu a magistraților este abrogată de facto pe viitor (dispare, devenind mai dezavantajoasă decât cea bazată numai pe contributivitate)...
13:30
Adrian Țîrcă: Cam așa se tranșează opiniile în colonia cognitivă România - pe bază de statut # ActiveNews.ro
De ce să îți bați capul citind despre un subiect pentru a te familiariza cât de cât cu el și a putea lua o decizie în cunoștință de cauză? Mai bine afli cu ce vedete respectabile te-ai putea însoți în respectiva părere, și ca ce deplorabili să nu faci.
13:30
Internetul se transformă într-o mașinărie infernală de falsificat Informația și Istoria – Bun-venit în Tehno-feudalism! # ActiveNews.ro
Pe YouTube și alte platformedigitale proliferează nestingherite canale realizate cu IA ce imită vocea șiimaginea unor analiști independenți. Scopul: răspândirea falsurilor și confuziei,compromiterea personalitățile incomode, relativizarea Adevărului.
12:40
Gheorghe Piperea, discuție în Parlamentul European despre DSA, ”cureaua sanitară”, scutul ”democratic” european, noble lie, psihologia ”proiecției” și Macron # ActiveNews.ro
Într-o discuție recentă în Parlamentul European, la Strasbourg, avocatul Gheorghe Piperea (AUR) a abordat teme precum DSA, „cureaua sanitară”, scutul european „democratic”, conceptul de noble lie, psihologia proiecției, dar și...
12:20
Mihai Tîrnoveanu: Ștergerea icoanelor de pe Capela Apărătorii Patriei, operațiune cu dublă misiune # ActiveNews.ro
Prima este la vedere, constând în acțiunea propriu-zisă de eliminare a memoriei Sfinților închisorilor. A doua este un atac direct asupra Bisericii Ortodoxe Române, obiectivul fiind condamnarea ei de către oamenii din tabăra...
11:50
DOCUMENT | Secretele audierilor lui Tyler Robinson, ucigașul lui Charlie Kirk, ies la iveală după luni de tăcere # ActiveNews.ro
Un judecător din Utah a decis că transcrierea și înregistrarea audio a unei audieri închise, în care este implicat Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk, pot fi făcute publice în formă redactată.
