”Mamă țară, iartă-ne că am cutezat să luptăm și să murim pentru tine!” - Bădia Ion Gavrilă Ogoranu la 103 de ani de la naștere (1 ianuarie 1923). Rezistența Armată din Munți și dușmanul nemaivăzut al României - STUDIUL Moșului

Concluzia mea și nu a paznicilor purității ideologice este că producția „Cravata galbenă" poate fi înțeleasă atât ca un act de recuperare cât și ca o dovadă de continuitate. Ea reafirmă un tip de epică cinematografică ignorată după 1990, anume aceea a vocației, a unui EU care se construiește prin încercări, care se afirmă prin perseverență și care se organizează în jurul unei idei de excelență.