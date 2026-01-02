Violența domestică, o realitate și în Timișoara. Traumele din copilărie se transmit generațiilor următoare

12:30

Aparatul dentar clasic, cu brackeți metalici vizibili, nu mai este demult singura soluție pentru corectarea poziției dinților, iar apariția și perfecționarea tehnologiilor moderne din ortodonție au schimbat complet modul în care adolescenții și adulții privesc tratamentele dentare. Astăzi, tratamentul cu aparat dentar invizibil a devenit una dintre cele mai apreciate opțiuni, nu doar pentru rezultatele sale eficiente, ci și pentru modul discret în care se integrează în viața de zi cu zi, fără să afecteze imaginea personală sau încrederea în sine a purtătorului.