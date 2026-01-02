Radu Drăgușin primește încă o ofertă de transfer: Tottenham îi decide curând viitorul

08:50

Dinamo București vrea să se întărească pentru play-off cu un atacant de la o mare rivală. Zeljko Kopici, antrenorul croat al lui Dinamo, îl dorește pe Antoine Baroan (25 de ani), atacantul de la Rapid, recent exclus din lot de Costel Gîlcă. Iar dacă pretențiile francezului nu vor fi exagerate, șefii lui Dinamo l-au anunțat … The post Dinamo încearcă să aducă atacantul pe care Rapid l-a exclus din lot appeared first on spotmedia.ro.