Momentul în care izbucnește incendiul teribil din Crans-Montana. Flăcările au pornit de la tavan, zeci de oameni au murit (Foto)
SportMedia, 2 ianuarie 2026 08:50
O fotografie realizată în noaptea de Revelion în barul „Le Constellation" din Crans-Montana surprinde chiar momentul izbucnirii incendiului devastator soldat cu cel puțin 40 de morți și 115 răniți. Imaginea, transmisă postului francez BFMTV, arată primele flăcări apărând la nivelul tavanului localului, acoperit cu spumă poliuretanică inflamabilă. În fotografie se pot vedea clienți ai barului
• • •
O fotografie realizată în noaptea de Revelion în barul „Le Constellation" din Crans-Montana surprinde chiar momentul izbucnirii incendiului devastator soldat cu cel puțin 40 de morți și 115 răniți. Imaginea, transmisă postului francez BFMTV, arată primele flăcări apărând la nivelul tavanului localului, acoperit cu spumă poliuretanică inflamabilă. În fotografie se pot vedea clienți ai barului
După un 2025 marcat de conflicte prelungite, tensiuni politice și șocuri economice, anul 2026 se anunță drept unul al deciziilor-limită. De la șansele de pace în Ucraina și stabilitatea piețelor financiare, până la supraviețuirea politică a unor lideri controversați, Politico propune o radiografie a principalelor scenarii globale – nu sub formă de predicții, ci de
Inteligența artificială ar putea elimina milioane de locuri de muncă în 2026, avertizează „nașul AI” # SportMedia
Dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale riscă să provoace o schimbare majoră pe piața muncii globale, cu efecte vizibile chiar din 2026. Avertismentul vine de la Geoffrey Hinton, unul dintre pionierii inteligenței artificiale, într-un interviu citat de publicația International Business Times. Hinton, supranumit „nașul AI" pentru contribuțiile sale fundamentale la dezvoltarea rețelelor neuronale, spune că ritmul
Persoanele care au consumat zilnic aceste tipuri de lactate au avut un risc mai scăzut de demență # SportMedia
Persoanele care au consumat în mod regulat brânză și smântână cu un conținut mai ridicat de grăsimi au avut un risc mai mic de a dezvolta demență pe parcursul a 25 de ani, în timp ce produsele lactate cu conținut scăzut de grăsimi și alte lactate nu au arătat o asociere clară, potrivit unui nou
Trenurile de noapte ar fi trebuit să devină una dintre soluțiile-cheie ale Uniunii Europene pentru transportul verde și reducerea emisiilor. În realitate, „renașterea" anunțată în ultimii ani s-a blocat, iar oferta rămâne limitată, în ciuda unei cereri tot mai mari din partea pasagerilor. O analiză publicată de Politico identifică drept principali vinovați costurile uriașe, lipsa
Calitatea aerului din casă, un business cu potențial de milioane de euro. Andrei Agafița, Ecovent: Tot mai mulți oameni sunt conștienți de această nevoie # SportMedia
Nevoia este cea mai buna sursă de inspirație când vine vorba despre business de succes. Antreprenorul Andrei Agafița, spre exemplu, a descoperit o nișă care i se potrivește ca o mănușă atunci când blocul în care locuia a fost anvelopat. Astăzi are un business ce se apropie de 10 milioane de euro și este „one
Facturile la gaze, din 2026: ce se întâmplă cu plafonarea și de ce prețurile devin din ce în ce mai greu de anticipat # SportMedia
După reliberalizarea pieței de energie electrică în 2025, anul 2026 ar putea aduce și reliberalizarea pieței gazelor naturale pentru consumatorii casnici din România. Ce va însemna asta pentru facturile noastre? Vor scădea prețurile după dispariția plafonării sau, dimpotrivă, ne vom trezi cu facturi mai mari? Și ce legătură are România cu gazele aduse cu vaporul
Horoscop zilnic pentru 2 ianuarie 2026.
„În câteva secunde, tot tavanul era în flăcări”. „Nu aveam pe unde ieși”. „Oamenii ardeau din cap până în picioare” – mărturii din infernul de la Crans-Montana # SportMedia
În câteva secunde, petrecerea de Anul Nou s-a transformat într-un coșmar. Flăcările au cuprins tavanul, fumul a înghițit ieșirile, iar sute de oameni au încercat să scape prin scări înguste sau ferestre sparte. Supraviețuitorii incendiului de la barul Le Constellation din Crans-Montana descriu scene de panică extremă, oameni arși grav și o evacuare imposibilă, într-un
Anul 2026 se anunță crucial pentru viitorul politic al Europei, într-un context marcat de războiul din Ucraina, tensiuni transatlantice și ascensiunea forțelor populiste și de extremă dreapta. Euronews analizează principalele teste electorale care așteaptă UE – și nu numai – în anul ce vine. Publicația amintește că România s-a aflat în 2025 în centrul unor
Italienii, decizie fermă în legătură cu viitorul lui Cristi Chivu: „Reînnoirea pare o formalitate pentru el” # SportMedia
Cristi Chivu, antrenorul român al lui Inter Milano, a avut rezultate excepționale pe banca nerrazzurilor, terminând anul 2025 în forță, pe primul loc în Serie A. Cotidianul peninsular Tuttosport scrie în prima zi a noului an despre viitorul lui Chivu, dar și despre planurile pe care le au șefii de pe Meazza în legătură cu
Italianul Enzo Maresca nu va mai fi antrenorul lui Chelsea Londra, decizie luată chiar cu 1 ianuarie 2026. Tensiunile acumulate recent și rezultatele slabe care au dus gruparea londoneză în afara top 4, s-au concretizat acum prin rezilierea contractului tehnicianului din Peninsulă, la un an și jumătate după ce italianul îi preluase pe albaștri. Maresca
Intrarea Bulgariei în zona euro ridică numărul statelor care folosesc moneda unică la 21, dar marchează, tot mai clar, și un punct de blocaj. Pentru cele șase țări membre ale Uniunii Europene rămase în afara euro – România, Polonia, Ungaria, Cehia, Suedia și Danemarca – adoptarea monedei unice pare, în acest moment, un obiectiv îndepărtat,
Decizie radicală a unei țări de la Cupa Africii care și-a suspendat naționala după catastrofa de la turneul final # SportMedia
Ministerul Sportului din Gabon a luat o decizie nemaiîntâlnită și și-a suspendat propria echipă națională din toate competițiile, după catastrofa din acest an de la Cupa Africii pe Națiuni. Echipa lui Pierre-Emerick Aubameyang a fost eliminată în Maroc încă din faza grupelor, după 3 eșecuri la rând: 0-1 cu Camerun, 2-3 cu Mozambic, 2-3 cu
Ziua 1408 – Atcuri masive în noaptea de Anul Nou. F-16 ridicate și RO-Alert la Tulcea. CIA contrazice Kremlinul. 10% până la pace # SportMedia
Ziua 1408 de război a fost marcată de un nou val de atacuri rusești cu drone, lansate chiar la trecerea în 2026. Cu doar câteva minute înainte de Anul Nou, Rusia a atacat infrastructura energetică din regiunea Odesa, provocând incendii, iar în vestul Ucrainei, la Luțk, un atac cu drone a declanșat un incendiu de
Reacție emoționantă a presei britanice după auzul veștii bolii de care suferă Dan Petrescu # SportMedia
Jurnaliștii englezi au reacționat într-un mod profund emoționant la auzul veștii că Dan Petrescu este grav bolnav. Fostul jucător legendar de la Chelsea sau Bradford City suferă de cancer, iar în ultima perioadă s-a retras din viața publică, după ce a slăbit peste 30 de kilograme, în luptă cu această boală nemiloasă. Cei de la
Netflix deschide anul cu un mix de finaluri-eveniment, seriale-fenomen și premiere cu distribuții de top. Ianuarie aduce ultimul episod din Stranger Things, prima parte din sezonul 4 al Bridgerton și un thriller inspirat din fapte reale, The Rip, care îi readuce împreună pe Matt Damon și Ben Affleck. Lor li se adaugă adaptări literare, anime-uri
Fosta campioană a României CFR Cluj, care tocmai l-a cedat pe Louis Munteanu în America la DC United, s-a mișcat repede pe piața transferurilor și a adus deja un nou atacant în lot. Ceferiștii nu au dorit să rămână descoperiți prea mult timp în atac și au făcut deja o mutare. Ardelenii îl aduc pe
Mijlocașul francez Malcom Edjouma a părăsit gruparea campioană FCSB, chiar dacă i s-a propus în ultima clipă prelungirea cu încă 6 luni a contractului scadent în iarnă. Fostul jucător de la Toulouse a dat și un mesaj după această despărțire inopinată, el dorind să mulțumească totuși oamenilor din jurul său, de la echipa roș-albastră, pentru
Marele șahist Magnus Carlsen vorbește despre cum avalanșa AI-ului afectează sportul minții. Ce se întâmplă cu trișorii din șah # SportMedia
Legendarul șahist norvegian în vârstă de 35 de ani, Magnus Carlsen a vorbit deschis despre provocările lumii de azi, în care inteligența artificială acaparează orice domeniu și ce se întâmplă cu oamenii care vor să trișeze în sportul minții. În această săptămână, Carlsen a mai obținut două titluri mondiale, la Campionatele Mondiale de șah rapid
Atacantul român Louis Munteanu a fost transferat de echipa americană din MLS D.C. United, pentru 7 miliioane de dolari, iar în scurtă vreme va avea parte de un duel stelar. Cu nimeni altul decât cel mai mare fotbalist al planetei, Lionel Messi, care evoluează și el în SUA, pentru echipa patronată de David Beckham, Inter
Atac rusesc asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. RO-Alert în Tulcea, avioane F-16 au fost ridicate de la sol # SportMedia
Joi dimineață a avut loc un nou atac cu drone al forțelor ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre, în proximitatea frontierei cu România. Ca măsură de precauție, două aeronave de luptă F-16 au fost ridicate de la sol, iar populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin mesaj RO-Alert. Potrivit Ministerul Apărării
Tragedie într-o stațiune de schi din Elveția: Zeci de morți și circa 100 de răniți, în urma unui incendiu la o petrecere de Anul Nou # SportMedia
Zeci de persoane au murit și circa 100 au fost rănite, în urma unui incendiu izbucnit în noaptea de Anul Nou în una dintre cele mai exclusiviste stațiuni montane din Elveția. Este vorba despre barul Le Constellation, situat în stațiunea de schi Crans-Montana, din cantonul Valais, unde în noaptea de Anul Nou se aflau peste
Americanii rup tăcerea și anunță de fapt adevărata sumă de transfer a lui Louis Munteanu la D.C. United # SportMedia
Presa americană dezvăluie adevărata sumă de transfer a lui Louis Munteanu de la CFR Cluj la D.C. United, un transfer de top pentru fotbalul românesc. Louis Munteanu a acceptat până la urmă să plece de la formația clujeană, el fiind de acord cu oferta făcută de americanii de la DC United. Internaționalul român va face
Capitala, acoperită de un „val toxic” după artificii. Vârfuri record de PM2.5 în Berceni și Militari # SportMedia
Bucureștenii au intrat în anul 2026 într-un nor dens de poluare, generat de artificiile lansate la miezul nopții. La doar câteva minute după intrarea în noul an, rețeaua independentă de monitorizare a calității aerului uRADMonitor a înregistrat creșteri abrupte ale particulelor fine PM2.5, cu valori de până la aproximativ 400 µg/m³, potrivit datelor analizate de
Ceea ce până nu demult părea un scenariu desprins din filmele SF începe să prindă contur în realitate. O companie britanică face pași concreți spre mutarea producției industriale dincolo de limitele Terrei, demonstrând că spațiul cosmic ar putea deveni următoarea frontieră a tehnologiei de vârf. Space Forge, o companie din Cardiff, a trimis în spațiu
Unii o consideră viitorul, alții avertizează că va fi următoarea bulă a pieței bursiere. Cert este că inteligența artificială este la ora actuală prezentă în aproape toate aspectele activității noastre și va continua, fără îndoială, să transforme lumea și în 2026. În 2025, AI a depășit ecranele noastre și a început să influențeze politicile naționale,
Echipele de fotbal ale Algeriei și Burkinei Faso au încheiat cu victorii faza grupelor Cupei Africii pe Națiuni 2025, competiție găzduită
CIA contrazice Kremlinul: Ucraina nu a vizat reședința lui Putin, în presupusul atac cu drone – surse CNN # SportMedia
Agenția Centrală de Informații a SUA (CIA) a evaluat că Ucraina nu a încercat să lovească o reședință utilizată de președintele rus Vladimir Putin într-un recent presupus atac cu drone în nordul Rusiei, contrazicând afirmațiile făcute de Kremlin, potrivit unor oficiali americani citați de CNN. Directorul CIA, John Ratcliffe, l-a informat miercuri pe președintele SUA, … The post CIA contrazice Kremlinul: Ucraina nu a vizat reședința lui Putin, în presupusul atac cu drone – surse CNN appeared first on spotmedia.ro.
Radu Drăgușin va avea o întâlnire decisivă cu conducerea lui Tottenham pentru a-și stabili viitorul # SportMedia
Fundașul central român de 23 de ani Radu Drăgușin se pregătește de o întâlnire decisivă cu șefii lui Tottenham. După ce s-a tot scris în ultima perioadă că Spurs va renunță la el în această iarnă, el nemaifiind în planurile antrenorului danez Thomas Frank, Drăgușin trebuie să ia o decizie, dar o va lua după … The post Radu Drăgușin va avea o întâlnire decisivă cu conducerea lui Tottenham pentru a-și stabili viitorul appeared first on spotmedia.ro.
Donald Trump anunță retragerea Gărzii Naționale din Chicago, Los Angeles și Portland, după înfrângeri în justiție # SportMedia
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat miercuri retragerea trupelor Gărzii Naționale din orașele Chicago, Los Angeles și Portland, după ce desfășurarea acestora a fost contestată în instanță și blocată prin mai multe decizii judiciare. Anunțul a fost făcut într-o postare pe rețeaua sa Truth Social, în care Trump a susținut că prezența trupelor a … The post Donald Trump anunță retragerea Gărzii Naționale din Chicago, Los Angeles și Portland, după înfrângeri în justiție appeared first on spotmedia.ro.
Bulgaria a adoptat oficial moneda euro de la 1 ianuarie 2026, devenind a 21-a țară din zona euro, la aproape 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană. Trecerea la moneda unică are efecte imediate pentru populație și companii, dar se produce într-un context intern complicat, marcat de instabilitate politică și neîncredere publică. Ce … The post Bulgaria a trecut la euro: ce se schimbă de la 1 ianuarie appeared first on spotmedia.ro.
AI arată semne de autoconservare, iar oamenii trebuie să fie pregătiți să o oprească, avertizează un pionier al tehnologiei # SportMedia
Un pionier al inteligenței artificiale (AI) a criticat apelurile de a acorda drepturi tehnologiei, avertizând că aceasta arată semne de autoconservare și că oamenii ar trebui să fie pregătiți să o oprească, dacă este necesar. Yoshua Bengio, cercetător canadian în informatică, a spus că acordarea unui statut legal AI-urilor de ultimă generație ar fi echivalentă … The post AI arată semne de autoconservare, iar oamenii trebuie să fie pregătiți să o oprească, avertizează un pionier al tehnologiei appeared first on spotmedia.ro.
FCSB dorește să facă o campanie de achiziții consistentă în această iarnă. Și după plecarea lui Malcom Edjouma, roș-albaștrii s-au lămurit că trebuie totuși adus și un mijlocaș central la echipă. Deocamdată, FCSB l-a adus doar pe fundașul central Andre Duarte, de la Ujpest, fost jucător la FCU Craiova. Însă acum, patronul Gigi Becali anunță … The post FCSB anunță un nou transfer pe un post deficitar în lotul campioanei appeared first on spotmedia.ro.
Putin afișează încredere pe măsură ce războiul se prelungește. Dar cât din această siguranță este reală? # SportMedia
Vladimir Putin intră în noul an proiectând certitudinea că Rusia va câștiga războiul din Ucraina și că timpul lucrează în favoarea sa. În spatele acestui discurs sigur pe sine, conflictul se apropie însă de un prag istoric sumbru, iar pierderile și limitele strategice ale Moscovei devin tot mai vizibile. O analiză CNN pune în discuție … The post Putin afișează încredere pe măsură ce războiul se prelungește. Dar cât din această siguranță este reală? appeared first on spotmedia.ro.
Finlanda a confiscat o navă venită din Rusia, suspectată de sabotarea cablurilor din Marea Baltică # SportMedia
Autoritățile finlandeze au confiscat miercuri o navă de marfă care naviga din Rusia, suspectată că a provocat avarii grave unui cablu submarin de telecomunicații care leagă Helsinki de Estonia, într-o zonă din Marea Baltică marcată de mai multe incidente similare în ultimii ani. Nava „Fitburg” se afla în tranzit din portul rus Sankt Petersburg către … The post Finlanda a confiscat o navă venită din Rusia, suspectată de sabotarea cablurilor din Marea Baltică appeared first on spotmedia.ro.
New York are un primar nou: Zohran Mamdani, adversar al lui Trump, își începe azi mandatul # SportMedia
Odată cu intrarea în noul an, New York-ul are și un nou primar. Democratul Zohran Mamdani, adversar declarat al lui Donald Trump, își preia joi, 1 ianuarie, mandatul de edil al celui mai mare oraș din Statele Unite, pentru o perioadă de patru ani, într-un moment cu puternică încărcătură politică și simbolică. În vârstă de … The post New York are un primar nou: Zohran Mamdani, adversar al lui Trump, își începe azi mandatul appeared first on spotmedia.ro.
Dinamo București vrea să se întărească pentru play-off cu un atacant de la o mare rivală. Zeljko Kopici, antrenorul croat al lui Dinamo, îl dorește pe Antoine Baroan (25 de ani), atacantul de la Rapid, recent exclus din lot de Costel Gîlcă. Iar dacă pretențiile francezului nu vor fi exagerate, șefii lui Dinamo l-au anunțat … The post Dinamo încearcă să aducă atacantul pe care Rapid l-a exclus din lot appeared first on spotmedia.ro.
De la clădiri „vii” la roboți de uz casnic care efectuează sarcini multiple, iată cum știința reimaginează anul 2026 # SportMedia
Pe măsură ce știința continuă să depășească limitele, anii următori ne-ar putea surprinde cu orașe cu capacitatea de autoreparare, roboți care îngrijesc și mecanisme de apărare mai inteligente împotriva pandemiilor viitoare. Iată cinci perspective ale câtorva dintre cercetătorii de seamă din Europa. Bio-arhitectura – o întoarcere la natură Imaginați-vă un oraș în care clădirile sunt … The post De la clădiri „vii” la roboți de uz casnic care efectuează sarcini multiple, iată cum știința reimaginează anul 2026 appeared first on spotmedia.ro.
2026 vine cu impozite locale mai mari: crește taxa pe clădiri și terenuri, apare impozit de 40 de lei pentru mașinile electrice # SportMedia
Începând cu 1 ianuarie 2026, impozitele locale vor crește în toată țara, iar pentru prima dată va fi introdus un impozit fix de 40 de lei pentru mașinile electrice, potrivit modificărilor din Codul Fiscal analizate PwC. Impozite mai mari pentru autoturisme Pentru mijloacele de transport înmatriculate, impozitul anual va crește între 5% și până la … The post 2026 vine cu impozite locale mai mari: crește taxa pe clădiri și terenuri, apare impozit de 40 de lei pentru mașinile electrice appeared first on spotmedia.ro.
La trecerea în 2026, vă mulțumim pentru 2025, un an plin de provocări, de incertitudini și griji, pe care am reușit, împreună, să îl ducem la bun sfârșit. Iar pentru noul an, vă dorim ceea ce ne dorim și nouă: sănătate, curaj și autenticitate! Sănătate că e mai bună decât toate, curaj să ne alegem … The post Echipa SpotMedia vă dorește sănătate, curaj și autenticitate, în 2026. La mulți ani! appeared first on spotmedia.ro.
Premierul Ilie Bolojan mulțumește românilor pentru răbdare și sacrificii și zice că privește cu încredere la 2026 # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a transmis miercuri seară un mesaj de Anul Nou în care a afirmat că anul care se încheie a fost unul dificil pentru România, marcat de necesitatea de a face ordine în finanțele publice și de a corecta numeroase neajunsuri acumulate. „Încheiem împreună un an dificil, în care a fost necesar să … The post Premierul Ilie Bolojan mulțumește românilor pentru răbdare și sacrificii și zice că privește cu încredere la 2026 appeared first on spotmedia.ro.
Friedrich Merz și-a început primul discurs televizat de Anul Nou adresat națiunii evocând data de 23 februarie și alegerile anticipate care l-au adus pe liderul creștin-democrat în funcția de cancelar al Germaniei. „Voi, cetățenii, ați decis în acea zi viitorul politic al țării noastre. A fost format un nou guvern federal care și-a propus să … The post Merz: „Nu ascultați de cei care văd totul în negru” appeared first on spotmedia.ro.
Horoscop pentru luna ianuarie 2026. The post Horoscopul lunii ianuarie 2026 appeared first on spotmedia.ro.
Horoscop pentru anul 2026. The post Horoscopul anului 2026 appeared first on spotmedia.ro.
Horoscop zilnic pentru 1 ianuarie 2026. The post Horoscop zilnic: 1 ianuarie appeared first on spotmedia.ro.
Lovitură ca în filme în Germania: hoții au găurit un seif bancar și au fugit cu milioane de euro # SportMedia
Hoți necunoscuți au profitat de perioada liniștită a sărbătorilor de Crăciun pentru a sparge seiful unei bănci din vestul Germaniei, de unde au furat bani și bunuri în valoare de cel puțin 10 milioane de euro. Anunțul a fost făcut de autoritățile germane, relatează Reuters, citată de CNN. Potrivit poliției, infractorii au forat un perete … The post Lovitură ca în filme în Germania: hoții au găurit un seif bancar și au fugit cu milioane de euro appeared first on spotmedia.ro.
FCSB, ofertă de transfer acceptată: Jucătorul ezită să dea răspunsul final, după ce cluburile au bătut palma # SportMedia
Dorit de FCSB, Kevin Ciubotaru (21 de ani) ezită să dea un răspuns final în privința transferului, deși campioana României a bătut palma cu Hermannstadt. Unul dintre fotbaliștii de pe lista de transferuri a FCSB ezită să dea un răspunsul final, dacă acceptă sau nu oferta de a îmbrăca tricoul „roș-albastru”. Deși FCSB și Hermannstadt … The post FCSB, ofertă de transfer acceptată: Jucătorul ezită să dea răspunsul final, după ce cluburile au bătut palma appeared first on spotmedia.ro.
Fostul mare fotbalist Roberto Carlos a fost spitalizat în Brazilia din cauza unei probleme cardiace, informează AS, citat de L’Equipe. În timp ce se afla în vacanță în țara sa natală, fostul mare internațional brazilian Roberto Carlos, în vârstă de 52 de ani, s-a prezentat la un spital din Sao Paulo pentru un control medical … The post Roberto Carlos, spitalizat în Brazilia din cauza unei probleme cardiace appeared first on spotmedia.ro.
Nicușor Dan, la final de an: În 2026 este esențial ca statul român să devină mai eficient, mai corect și mai aproape de cetățeni # SportMedia
Președintele Nicușor Dan a transmis miercuri un mesaj de Anul Nou în care a spus că 2026 trebuie să fie anul în care statul român devine mai eficient, mai corect și mai apropiat de cetățeni, după un 2025 marcat de încercări economice și incertitudini, dar și de maturitate civică. Șeful statului a arătat că anul … The post Nicușor Dan, la final de an: În 2026 este esențial ca statul român să devină mai eficient, mai corect și mai aproape de cetățeni appeared first on spotmedia.ro.
