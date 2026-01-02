George Clooney îi răspunde tăios lui Trump după atacul legat de cetățenia franceză
Cotidianul de Hunedoara, 2 ianuarie 2026 10:50
George Clooney răspunde ironic atacului lansat de Donald Trump după obținerea cetățeniei franceze explicând de ce a ales să își mute familia în Franța. The post George Clooney îi răspunde tăios lui Trump după atacul legat de cetățenia franceză appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 5 minute
11:20
Disney+ începe anul în forță! De la seriale așteptate la documentare, platforma pregătește un început de an plin de noutăți. The post Ce aduce Disney+ în ianuarie appeared first on Cotidianul RO.
Acum 15 minute
11:10
Descoperă topul celor mai urmărite filme din 2025: „KPop Demon Hunters” și „Ne Zha 2” domină streaming-ul și box office-ul global cu recorduri istorice de audiență și încasări. The post Topul celor mai urmărite filme din 2025 appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
10:50
Anchetatorii spun că nu există indicii de terorism după ce 40 de persoane au murit și 115 au fost rănite în incendiu. The post Cum a izbucnit incendiul în clubul din Crans-Montana, Elveția appeared first on Cotidianul RO.
10:50
George Clooney îi răspunde tăios lui Trump după atacul legat de cetățenia franceză # Cotidianul de Hunedoara
George Clooney răspunde ironic atacului lansat de Donald Trump după obținerea cetățeniei franceze explicând de ce a ales să își mute familia în Franța. The post George Clooney îi răspunde tăios lui Trump după atacul legat de cetățenia franceză appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
09:40
Pompierii din Olt și Vâlcea au intervenit cu bărci, autospeciale și ambulanțe pentru salvarea a două persoane din râul Olt. Un bărbat a ajuns la spital, iar celălalt a fost preluat inconștient de echipajele medicale. The post Intervenție pe râul Olt. Doi bărbați recuperați din apă appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
09:20
Pariurile Politico. Aduce Trump pacea? Vine o criză bancară? Rezistă Viktor Orban? # Cotidianul de Hunedoara
„Este autorul pregătit să parieze propriul salariu pe oricare dintre episoadele schițate mai jos? Nici vorbă!", glumesc jurnaliștii publicației europene. The post Pariurile Politico. Aduce Trump pacea? Vine o criză bancară? Rezistă Viktor Orban? appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Prognoza meteo pentru luna ianuarie arată diferențe regionale de temperatură și precipitații, cu episoade mai reci la începutul intervalului și valori apropiate de normal spre final, în majoritatea zonelor țării. The post Ianuarie aduce temperaturi sub normal și precipitații, anunță ANM appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Perspective economice în Europa 2026. Cum vor salva nemții onoarea Uniunii # Cotidianul de Hunedoara
În 2026, Europa se așteaptă la o creștere economică stabilă, dar cu divergențe regionale semnificative. Germania, cu o politică fiscală relaxată, va reveni ca principal motor economic al Uniunii, având un impact pozitiv asupra economiilor din Europa Centrală și de Est. The post Perspective economice în Europa 2026. Cum vor salva nemții onoarea Uniunii appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Rusia și Ucraina se acuză reciproc de atacuri, în toiul negocierilor de pace # Cotidianul de Hunedoara
Luni, Moscova a acuzat Kievul că a încercat să atace reședința președintelui Vladimir Putin. Oficialii ucraineni și europeni au declarat că incidentul nu a avut loc. The post Rusia și Ucraina se acuză reciproc de atacuri, în toiul negocierilor de pace appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Trecerea de la leva la euro a creat un haos în Bulgaria. Taximetriștii au probleme cu aparatele, bătrânii de la sat nu înțeleg că s-a schimbat moneda, iar vânzătorii din piețe nu au să dea rest în euro. The post Haos în Bulgaria după trecerea la moneda euro appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Înainte de Crans-Montana, incendii mortale au avut loc în discoteci şi cluburi, inclusiv la Bucureşti # Cotidianul de Hunedoara
AFP a realizat o cronologie a unor incendii devastatoare care au avut loc în cluburi, inclusiv în București. Crans-Montana e doar una dintre tragediile petrecute în ultimele decenii. The post Înainte de Crans-Montana, incendii mortale au avut loc în discoteci şi cluburi, inclusiv la Bucureşti appeared first on Cotidianul RO.
07:30
John Stuart Mill, unul dintre părinții liberalismului, constata, cu mai mult de 150 de ani în urmă, faptul că dreptul universal la vot sfârșește, paradoxal, într-o aporie (o problemă fără rezolvare). The post Dreptul la vot universal e un moft appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
04:20
Consecințele „războiului” Parlament-CCR: 128 de noi aleși cu pensii speciale EXCLUSIV # Cotidianul de Hunedoara
Ultimii care au dreptul la pensia specială de parlamentar își pot depune dosarul în 2055. The post Consecințele „războiului” Parlament-CCR: 128 de noi aleși cu pensii speciale EXCLUSIV appeared first on Cotidianul RO.
04:20
Sfârșitul erei Orban în Ungaria? Alegerile care vor da tonul în Europa în 2026 # Cotidianul de Hunedoara
Euronews.com a publicat o trecere în revistă a celor mai importante alegeri care vor avea loc în Europa în 2026. Va fi sfârșitul erei Orban în Ungaria? The post Sfârșitul erei Orban în Ungaria? Alegerile care vor da tonul în Europa în 2026 appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
00:10
Cauza incendiului, care a fost iniţial raportată ca o explozie, a rămas neclară. Autorităţile au declarat că incendiul pare să fi fost un accident, mai degrabă decât un atac. The post Tragedia din Crans-Montana. Elveţia va ţine cinci zile de doliu appeared first on Cotidianul RO.
1 ianuarie 2026
23:50
Intervenția propusă de Șoșoacă în chiar prima zi din an duce discursul public/politic într-un registru de „originală” vulgaritate. The post Șoșoacă, mesaj jignitor în prima zi din an. Luați cu ceai de tei! appeared first on Cotidianul RO.
23:20
Concentraţii mari de arsen, amoniu şi fier. Apa interzisă consumului în localităţi din judeţul Prahova # Cotidianul de Hunedoara
În sprijinul consumatorilor afectaţi va fi asigurată distribuirea de apă potabilă pentru băut şi gătit prin amplasarea de containere în zonele afectate. The post Concentraţii mari de arsen, amoniu şi fier. Apa interzisă consumului în localităţi din judeţul Prahova appeared first on Cotidianul RO.
23:00
ISU Cluj anunță COD ROȘU de vânt foarte puternic, care viscoleşte şi troieneşte zăpada # Cotidianul de Hunedoara
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de tip nowcasting Cod roşu de vânt foarte puternic, cu viteza la rafală de peste 120 de kilometri pe oră. The post ISU Cluj anunță COD ROȘU de vânt foarte puternic, care viscoleşte şi troieneşte zăpada appeared first on Cotidianul RO.
22:30
Tragedia de la Crans-Montana. FC Metz anunţă că unul dintre tinerii săi jucători a suferit „arsuri grave” # Cotidianul de Hunedoara
Profund afectaţi de această veste, conducerea, jucătorii, antrenorii şi angajaţii clubului sunt şocaţi şi îşi unesc gândurile pentru a le adresa lui Tahirys The post Tragedia de la Crans-Montana. FC Metz anunţă că unul dintre tinerii săi jucători a suferit „arsuri grave” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
22:00
Tragedia de la Crans-Montana. Elveţia a activat mecanismul de protecţie civilă al UE # Cotidianul de Hunedoara
„Sunt profund întristată de incendiul care a izbucnit la Crans-Montana. Gândurile mele se îndreaptă către victime, familiile lor şi toate persoanele afectate”, a scris preşedinta executivului european, Ursula von der Leyen. Ea a indicat că echipele sale sunt în contact cu Elveţia, care a activat mecanismul de protecţie civilă al UE. Este vorba de un […] The post Tragedia de la Crans-Montana. Elveţia a activat mecanismul de protecţie civilă al UE appeared first on Cotidianul RO.
21:40
Nicuşor Dan: Privesc spre 2026 cu responsabilitate, vă doresc tuturor un an al stabilităţii, al prosperităţii # Cotidianul de Hunedoara
”2025 ne-a reamintit că adevărata noastră forţă stă în unitate, în capacitatea de a rămâne împreună chiar şi atunci când drumul este dificil” The post Nicuşor Dan: Privesc spre 2026 cu responsabilitate, vă doresc tuturor un an al stabilităţii, al prosperităţii appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Cotidianul elveţian Blick anunţă că numărul victimelor incendiului care a izbucnit într-un bar din Crans-Montana, în noaptea de Revelion, a crescut The post Patriarhul Daniel, rugăciuni în urma tragediei de la Crans-Montana appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Violenţă fără precedent. Poliţia olandeză, atacată cu sticle incendiare de Anul Nou # Cotidianul de Hunedoara
Potrivit Asociaţiei Olandeze de Pirotehnie, în acest an s-au cheltuit 129 de milioane de euro pentru artificii, ceea ce reprezintă o sumă record. The post Violenţă fără precedent. Poliţia olandeză, atacată cu sticle incendiare de Anul Nou appeared first on Cotidianul RO.
20:40
Casa Albă nu a răspuns la întrebările despre medicamentele pe care le ia Trump şi dacă le-a dezvăluit pe toate. A criticat în schimb atenţia acordată stării sale de sănătate. The post Trump, declarație bizară: „Vreau să am un sânge frumos” appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Retrospectiva 2025 în medicină: De la editarea genetică personalizată până la o descoperire remarcabilă privind cancerul # Cotidianul de Hunedoara
De la editarea genetică personalizată până la o descoperire care ar putea opri cancerul pancreatic înainte de a se declanşa, aceste progrese oferă o perspectivă asupra viitorului sănătăţii umane The post Retrospectiva 2025 în medicină: De la editarea genetică personalizată până la o descoperire remarcabilă privind cancerul appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Avem motive să fim optimisti?, se întreabă Adrian Năstase, supărat la bilanțul anului tocmai încheiat și cu o perspectivă nu foarte optimistă pentru 2026. The post Adrian Năstase își varsă furia: ”Lucrurile par că au luat-o razna” appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Kievul anunţă că a înscenat moartea unui şef militar rus care lupta pentru Ucraina # Cotidianul de Hunedoara
Autorităţile ucrainene au simulat uciderea sa timp de 24 de ore, înşelând presa, o punere în scenă care a fost foarte criticată The post Kievul anunţă că a înscenat moartea unui şef militar rus care lupta pentru Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Gondola Sinaia a pornit, în prima zi a lui 2026, cu întârziere de o oră, cel mai probabil tot in cauza unor erori generate de temperaturile extrem de scăzute. The post Utilaje şi toalete nefuncţionale, pe domeniul schiabil Sinaia appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Zeci de persoane au murit și peste 100 au fost rănite într-un incendiu izbucnit într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana. Focul a pornit chiar în noaptea de Revelion. The post Președintele Nicușor Dan, mesaj de condoleanțe appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu au anunţat că două femei au fost reţinute pentru omor calificat şi vor fi prezentate instanţei cu propunere de arestare preventivă. The post Femeia acuzată că şi-a ucis mama contestă arestul appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Kaja Kallas avertizează! Infrastructura critică a UE continuă să fie expusă unui risc ridicat de sabotaj # Cotidianul de Hunedoara
Șefa diplomației europene a mulțumit Finlandei pentru că a ”luat măsuri rapide și hotărâte pentru capturarea navei și a echipajului suspect” . The post Kaja Kallas avertizează! Infrastructura critică a UE continuă să fie expusă unui risc ridicat de sabotaj appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Rusia vorbește despre dovezi privind tentativa de atac ucrainean asupra unei reședințe a lui Putin # Cotidianul de Hunedoara
Ucraina a negat atacul și a descris acuzația drept parte a unei campanii de dezinformare rusești menite să creeze o ruptură între Kiev și Washington. The post Rusia vorbește despre dovezi privind tentativa de atac ucrainean asupra unei reședințe a lui Putin appeared first on Cotidianul RO.
17:20
PF Daniel a inaugurat Anul omagial 2026: Femeia creștină, factor principal de credință # Cotidianul de Hunedoara
Potrivit Preafericitului Părinte Daniel, familia creștină găsește modele de viață sfântă în numeroase familii sfinte din istoria Bisericii Ortodoxe. The post PF Daniel a inaugurat Anul omagial 2026: Femeia creștină, factor principal de credință appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Papa Leon al XIV-lea avertizează că pacea nu se obține prin război și înarmare, ci prin dialog, iertare și înțelegere între popoare. The post Avertismentul Papei în discursul de Anul Nou appeared first on Cotidianul RO.
16:40
„Sinecură” și „suveranitate” au fost cele mai căutate cuvinte de români pe dexonline.ro în 2025, evidențiind preocupările pentru termeni politici și sociali. The post „Sinecură” și „suveranitate” cele mai căutate cuvinte în 2025 appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Războiul din Ucraina nu se va încheia în 2026, UE nu caută soluțiile acolo unde trebuie și pare să ignore cea mai mare amenințare existențială – care nu este Rusia The post 2026, cel mai dificil an de după 1945? appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Dirijorul Yannick Nézet-Séguin, în concertul de Anul Nou de la Viena: „Vă doresc pace şi bunătate. # Cotidianul de Hunedoara
Yannick Nézet-Séguin a dirijat Concertul de Anul Nou de la Viena 2026 și a transmis un mesaj de pace și bunătate, marcând debutul său la acest prestigios eveniment muzical. The post Dirijorul Yannick Nézet-Séguin, în concertul de Anul Nou de la Viena: „Vă doresc pace şi bunătate. appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Cât se va tăia de fapt de la bugetari și partide? Eșecurile Coaliției (IV) # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul vă prezintă seria de articole intitulate „Eșecurile Coaliției". O retrospectivă în cinci episoade a celor mai mari rateuri date de Coaliția de guvernare. După impunerea unor taxe apăsătoare pentru populație și pentru oamenii de afaceri, venise și rândul statului să taie din cheltuieli. Doar că s-a ales praful de intenții și promisiuni. The post Cât se va tăia de fapt de la bugetari și partide? Eșecurile Coaliției (IV) appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Chelsea s-a despărțit de Enzo Maresca după o perioadă tensionată. Clubul caută acum un nou antrenor. The post Enzo Maresca a fost demis de la Chelsea appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Zohran Mamdani a depus jurământul ca primar al New York-ului într-o ceremonie privată de miezul nopții în stația de metrou Old City Hall, devenind primul primar musulman al orașului. The post Zohran Mamdani a depus jurământul ca primar al New York-ului appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Serbia va introduce un stagiu militar de 75 de zile pentru tinerii bărbați, cu opțiune voluntară pentru femei. The post Armata obligatorie revine într-o țară de lângă România appeared first on Cotidianul RO.
15:00
„A fost ca la Colectiv.” Român din Elveția a salvat peste 80 de persoane din barul care a explodat # Cotidianul de Hunedoara
Român din Elveția salvează peste 80 de oameni după explozia din barul din Crans‑Montana. „A fost ca la Colectiv”, spune martorul. The post „A fost ca la Colectiv.” Român din Elveția a salvat peste 80 de persoane din barul care a explodat appeared first on Cotidianul RO.
15:00
„Când ne e greu, cel mai mult contează să rămânem aproape unii de alţii şi să nu ne pierdem încrederea." The post Vicepremierul Oana Gheorghiu: 2025 a fost un an greu pentru noi toţi appeared first on Cotidianul RO.
14:50
După un sezon marcat de accidentări, Neymar rămâne la Santos FC. The post Neymar îşi prelungeşte contractul cu Santos appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Tatăl artistei s-a stins la 88 de ani. The post Doliu in familia Loredanei Groza. Artista a anunțat moartea tatălui ei appeared first on Cotidianul RO.
14:30
O privire în cabana lui Robert Redford din munții Utah pe domeniul Sundance: natură, arhitectură și moștenirea artistică a legendei Hollywood. The post Cum arată cabana unde a trăit zeci de ani Robert Redford appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Mesaje vagi de pace, avertismente voalate, apeluri la unitate, până la retorică de război. Discursurile de Anul Nou sugerează direcții politice diferite pentru 2026 The post Trump dă mesaje vagi, Macron e sumbru, Putin plictisit, Zelenski rezistă appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Israel interzice accesul în Gaza pentru 37 de ONG‑uri care nu au furnizat lista angajaților, decizie criticată de ONU și UE din cauza impactului asupra ajutorului umanitar. The post Israel confirmă interzicerea accesului în Gaza pentru 37 de ONG-uri appeared first on Cotidianul RO.
14:00
În discursul său de Anul Nou adresat națiunii, președintele ucrainean a declarat că va semna doar un „acord puternic” care să păstreze suveranitatea țării sale, scrie Politico. The post VIDEO Zelenski spune că 90% din planul de pace este gata appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Bilanț privind transplanturile în România. Cel mai bun an din 2016 încoace # Cotidianul de Hunedoara
România încheie anul 2025 cu o veste încurajatoare. The post Bilanț privind transplanturile în România. Cel mai bun an din 2016 încoace appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.