Mesajul unei românce, care s-a născut în Haiti, persoanelor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu se măsoară în sânge”
Click.ro, 2 ianuarie 2026 12:00
O tânără româncă născută în Haiti și crescută în România, care locuiește în prezent în Zanzibar, a vorbit deschis despre ce înseamnă să fii român. Viața pe mai multe continente nu i-a știrbit legătura cu țara pe care o consideră „acasă”.
Tânăra superbă din România care lucrează la o fermă de 1.000 de hectare: „Nu este doar un loc de muncă” # Click.ro
Paula Corlat, o studentă în vârstă de numai 20 de ani din județul Iași, demonstrează că ambiția și pasiunea pot conduce la realizări impresionante. În ciuda vârstei pe care o are, tânăra deja lucrează 1.000 de hectare, alături de tatăl și fratele ei.
Mărturiile cutremurătoare ale tinerilor care au supraviețuit incendiului din Crans-Montana: „Flăcările s-au răspândit în câteva secunde”. Miracolul care i-a salvat viața lui Oscar # Click.ro
Incendiul devastator din stațiunea de schi Crans-Montana, în noaptea de Anul Nou, soldat cu peste 40 de morți și 115 răniți, a lăsat în urmă zeci de tineri marcați pe viață. Supraviețuitorii au povestit clipele de coșmar prin care au trecut în încercarea disperată de a se salva din calea flăcărilor.
Țara din Europa care interzice reclamele la produse de tip „junk food” pe timpul zilei. Cum motivează autoritățile decizia luată # Click.ro
Reclamele la produse de tip „junk food” urmează să fie interzise pe parcursul zilei, într-o țară europeană. Aceste alimente sunt considerate a fi nesănătoase datorită conținutului ridicat de zahăr, grăsimi saturate și sare pe care îl conțin.
Fiica marelui actor Tommy Lee Jones, găsită moartă într-o cameră de hotel. Victoria avea 34 de ani # Click.ro
Victoria Jones, fiica actorului american Tommy Lee Jones, a fost găsită moartă într-o cameră de hotel din San Francisco, la primele ore ale dimineții de Anul Nou. Tânăra avea 34 de ani.
Air fryerele au câștigat rapid popularitate datorită gătitului rapid și mai sănătos, dar nu toate preparatele sunt potrivite pentru această metodă.
La final de an, Andreea Raicu și-a făcut timp să reflecte asupra momentelor care i-au adus recunoștință în 2025.
La 79 de ani, Saveta Bogdan a cântat, de Revelion, ca să-și plătească facturile: „Nu vreau banii fiicei din America.” Ce pensie are artista? # Click.ro
La 79 de ani, Saveta Bogdan a cântat, de Revelion, ca să-și plătească facturile: „Nu vreau banii fiicei din America.” Ce pensie are artista?
Prima jumătate a lunii ianuarie aduce o răcire semnificativă a vremii în mare parte din România, potrivit celei mai recente prognoze publicate de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 5 ianuarie – 2 februarie.Prima jumătate a lunii ianuarie aduce o răcire semnificativă a vremii î
Horoscop săptămâna 2-8 ianuarie. Cele 5 zodii care au noroc în dragoste, primesc bani și fac planuri de vacanță # Click.ro
Horoscop săptămâna 2-8 ianuarie. Cele 5 zodii care au noroc în dragoste, primesc bani și fac planuri de vacanță.
Românii care riscă să fie nevoiți să-și vândă locuințele: „Va fi o schimbare a comportamentului proprietarilor” # Click.ro
Schimbările pregătite de Guvern în ceea ce privește impozitarea proprietăților riscă să genereze un impact social major, în special asupra românilor cu venituri mici și medii.
Rețeta delicioasă de plăcintă cu telemea și mozzarella. Va fi gata în mai puțin de o oră și are un gust divin # Click.ro
Plăcinta cu telemea și mozzarella este o rețetă delicioasă, foarte ușor de pregătit și care va fi gata în cel mult o oră. Pentru a o pregăti nu este nevoie decât de câteva ingrediente foarte simple.
4 zodii vor păși cu stângul în Noul An. Ei sunt nativii care întâmpină probleme în primele luni ale lui 2026 # Click.ro
În primele luni ale anului 2026, astrele par să aducă provocări pentru patru zodii, care vor întâmpina dificultăți atât în plan personal, cât și profesional. Dacă te numeri printre ele, pregătirea și răbdarea vor fi cheia pentru a depăși obstacolele și a transforma începutul dificil într-o perioadă
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei # Click.ro
Este vestea care îi interesează direct pe românii ce locuiesc la casă și au ridicat diverse construcții în curte sau în grădină.
Cum ne accelerăm îmbătrânirea fără să realizăm. Semne și comportamente care grăbesc procesul # Click.ro
Îmbătrânirea nu ține doar de trecerea anilor. Uneori, oamenii își activează singuri procesul de îmbătrânire sufletească și fizică, fără să își dea seama.
Rutina de dimineață care îți transformă starea de spirit. 5 obiceiuri care te fac mai fericit și mai energic # Click.ro
Pentru mulți dintre noi, diminețile încep cu oboseală, stres și grabă, lăsându-ne sentimentul că ziua începe împotriva noastră.
Povestea celui mai temut bandit din istoria României. A comis crime, jafuri și a sfidat autoritățile în anii ’20 # Click.ro
În a doua jumătate a anilor ’20, sudul României se confrunta cu o serie de atacuri care i-au îngrozit pe locuitorii din zona Brăilei. În centrul tuturor relatărilor se afla un nume devenit sinonim cu frica: Terente. Considerat cel mai temut infractor al vremii, el acționa cu precădere în așezările d
Marele Canion este o minune naturală care atrage milioane de vizitatori anual, însă pentru tribul Havasupai, această vale nu este doar o atracție turistică – este casa lor de peste 1.000 de ani
Insula secretă din Spania perfectă pentru o vacanță în luna ianuarie. Prețurile sunt foarte mici # Click.ro
Atunci când vine vorba despre o vacanță în Insulele Canare, cei mai mulți oameni se gândesc imediat la Tenerife. Cu toate acestea, nu foarte mulți turiști știu că există o altă destinație superbă în aceste insule, care oferă experiențe de vis vizitatorilor și la un preț mult mai mic.
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ unde un pas greșit poate fi fatal. Unde se află „Porțile Iadului” și „Drumul Morții” # Click.ro
Planeta Pământ ascunde peisaje de o frumusețe uluitoare, dar și zone în care pericolul pândește la fiecare respirație. De la munți care ucid prin lipsa de oxigen până la lacuri toxice, insule interzise și adâncuri oceanice mortale.
Un mare mister: șase orașe dovedite istoric pe care arheologii nu reușesc să le găsească. Ce se știe despre ele # Click.ro
Civilizațiile antice nu au lăsat în urmă doar ruine, ci și enigme care continuă să provoace știința modernă. Șase orașe despre care există dovezi istorice solide rămân, paradoxal, invizibile pe harta lumii.
În istoria României, Alexandru Ioan Cuza rămâne un simbol al unității și modernizării naționale, însă puțină lume cunoaște povestea mamei sale, Sultana Cuza. Chipul ei a rămas aproape necunoscut, iar rolul său în viața fiului său este prea puțin amintit în cărți și cronici.
Este un serial care s-a lansat recent și care are numai opt episoade, însă deja a cucerit publicul din întreaga lume. Producția coreeană a ajuns în topul preferințelor din mai multe țări, inclusiv din România, iar popularitatea de care se bucură nu dă semne că ar încetini prea curând.
Vizionarul care a modernizat Rusia și a transformat-o într-un imperiu. Era pasionat de civilizația occidentală încă din copilărie # Click.ro
Rusia a fost o putere regională vreme de multe secole, însă momentul în care a pășit cu adevărat pe scena internațională a fost în timpul domniei lui Petru cel Mare. În secolul al XVIII-lea, acest stat vast s-a modernizat enorm și s-a transformat într-un adevărat imperiu.
Armata în alertă în prima zi a anului. Nou atac cu drone în Ucraina, la granița cu România # Click.ro
Ministerul Apărării anunţă că, joi dimineaţă, s-a înregistrat un nou atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, fiind ridicate două aeronave din Baza 86 Aeriană de la Feteşti. De asemenea, a fost transmis mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea.
Horoscop vineri, 2 ianuarie. Scorpionii iau o decizie grea, iar Balanțele primesc un cadou neașteptat # Click.ro
Horoscop vineri, 2 ianuarie. Scorpionii iau o decizie grea, iar Balanțele primesc un cadou neașteptat.
Vedetele s-au întrecut în rochii de seară, de Revelion. Romaniței Iovan nu-i dai 61 de ani, nici cu buletinul în mână! Ce aliment o satură pentru toată ziua # Click.ro
Vedetele s-au întrecut în rochii de seară, de Revelion. Romanița Iovan arată impecabil și la 61 de ani! Dieta care o ajută să aibă o talie de studentă
Remediul care te scapă de mahmureală. Cum se prepară ciorba acră de perișoare după rețeta lui Radu Anton Roman # Click.ro
După o noapte lungă de petrecere, nimic nu te pune mai bine pe picioare decât un preparat plin de vitamine! Regretatul gastronom Radu Anton Roman avea o rețetă perfectă de ciorbă acră de perișoare, care promite să alunge mahmureala dintr-o singură farfurie.
Uleiuri naturale esențiale pentru piele și păr. Hidratarea perfectă pentru corp în sezonul rece # Click.ro
Iarna poate fi dură cu pielea și părul: frigul, vântul și căldura din interior pot provoca uscăciune, iritații și fire fragile. Soluția naturală? Uleiurile vegetale, care hrănesc în profunzime, protejează și repară, fără substanțe chimice agresive.
Cele 4 zodii care își schimbă destinul până la finalul iernii. Ce surprize îi așteaptă pe acești nativi # Click.ro
Universul le oferă unor zodii șansa de a-și schimba radical destinul până la finalul iernii. Dacă te numeri printre aceste semne zodiacale, pregătește-te pentru o perioadă plină de oportunități, revelații și transformări semnificative.
Clipe grele pentru Loredana Groza. Tatăl artistei a murit. „Am sperat ca momentul acesta să nu vină niciodată” # Click.ro
Loredana Groza trece prin momente grele. Tatăl său, Vasile Groza, în vârstă de 88 de ani, a pierdut lupta cu boala după săptămâni întregi în care a fost internat în stare critică.
Vedetele din showbizul românesc și-au întocmit lista cu rezoluții pentru 2026. De la Noul An, acestea nu își mai doresc doar succes sub lumina reflectoarelor, ci caută, mai presus de orice, echilibru și liniște.
De la dezechilibre metabolice și scăderea eficienței medicamentelor, până la creșterea riscului de reacții adverse severe, interacțiunea dintre alcool și tratamentele pentru boli precum hipertensiunea, diabetul sau afecțiunile cardiace trebuie tratată cu maximă prudență.
De astăzi, 1 ianuarie 2026, românii vor plăti mai mult pentru anumite produse, odată cu intrarea în vigoare a noilor accize. Iată ce scumpiri ne așteaptă!
Vin ninsorile! Meteorologii au lansat avertizări privind precipitații importante în următoarele 72 de ore # Click.ro
Meteorologii anunţă, joi, că aria precipitaţilor se extinde în cea mai mare parte a ţării şi sunt aşteptate ninsori semnificative în zonele montane, până sâmbătă. De asemenea, în mai multe zone ale ţării se anunţă vânt puternic, pentru zona de munte fiind emisă o avertizare cod galben.
Câte a îndurat Octavian Ursulescu în turneele din „Epoca de Aur”: „Era înghețată și apa de la toaletă.” Corina Chiriac cânta în ținută de Polul Nord # Click.ro
Câte a îndurat Octavian Ursulescu în turneele din „Epoca de Aur”: „Îngheța până și apa de la toaletă.” Corina Chiriac cânta în ținută de Polul Nord
Primul weekend din ianuarie aduce o puternică schimbare astrologică. Aceste 3 zodii vor simți schimbarea imediat # Click.ro
Chiar la începutul noului an, energiile astrale se află într-o mișcare intensă, iar pentru mulți, direcția vieții se poate modifica surprinzător de rapid. Primul weekend din ianuarie 2026 nu este doar un moment simbolic în calendar, ci declanșează un tranzit semnificativ al lui Mercur
Mesajul emoționant postat de Radu Vâlcan pe Instagram înainte de Revelion: „Două bucăți de suflete care respiră” # Click.ro
Radu Vâlcan a împărtășit recent pe Instagram o fotografie care surprinde frumusețea relației sale cu soția, Adela Popescu.
Tradiții și obiceiuri de Sfântul Vasile. Ce este bine să faci pe 1 ianuarie ca să îți meargă bine tot anul # Click.ro
Pe 1 ianuarie, în prima zi din an, creștinii ortodocși îl prăznuiesc pe Sfântul Vasile cel Mare, cunoscut și ca „păzitorul de duhuri rele”. Iată ce este bine să faci astăzi pentru protecție, noroc și sănătate!
Anul 2026 începe cu un fenomen astronomic spectaculos: Quadrantidele, una dintre cele mai intense ploi de meteori, își va atinge punctul maxim în noaptea de 2 spre 3 ianuarie.
Aceste alimente nu trebuie să lipsească de la micul dejun. Un medic renumit spune că pot fi foarte importante pentru longevitate # Click.ro
Micul dejun este considerat a fi cea mai importantă masă a zilei, iar nutriționiștii ne spun că există anumite alimente care nu ar trebui să ne lipsească de la masa de dimineață.
Lumea întreagă a întâmpinat 2026 cu spectacole grandioase. Cele mai impresionante focuri de artificii VIDEO # Click.ro
Lumea întreagă a intrat în 2026 așa cum se cuvine! Marile metropole au sărbătorit cu focuri de artificii grandioase și concerte în aer liber care au ținut oamenii pe străzi până în zori.
Cea mai mare greșeală de după sărbători. De ce o „detoxifiere” rapidă nu funcționează și ce să faci în schimb # Click.ro
Perioada sărbătorilor aduce adesea bucurie, întâlniri cu cei dragi și mese abundente, însă odată ce festivitățile se încheie, multe persoane se confruntă cu senzația de dezechilibru: hainele se simt mai strâmte, energia scade, iar motivația de a reveni la rutina obișnuită lipsește.
De ce fiicele Alinei Sorescu par triste în vacanța din Laponia cu tatăl lor? Verdictul psihologului Radu Leca: „O fotografie nu e un diagnostic.” De partea cui sunt internauții? # Click.ro
De ce fiicele Alinei Sorescu par triste alături de tatăl lor? Psihologul Radu Leca dă verdictul: „O fotografie nu e un diagnostic” Unde au petrecut vacanța de iarnă?
O explozie puternică a avut loc, în noaptea de Revelion, într-o stațiune montană din Elveția. Mai multe persoane și-au pierdut viața # Click.ro
Începutul anului 2026 a fost marcat de un eveniment tragic în Elveția, unde o explozie produsă în cursul nopții de Revelion a zguduit o cunoscută stațiune de schi din cantonul Valais.
Horoscop ianuarie 2026. Trei zodii au karma de partea lor și își schimbă viața cu 180 de grade # Click.ro
Horoscop ianuarie 2026. Trei zodii au karma de partea lor și își schimbă viața cu 180 de grade.
De ce avioanele pot zbura peste Polul Nord, dar niciodată peste Polul Sud. Primul motiv este siguranța # Click.ro
Pe hărțile de zbor, rutele dintre Europa, America și Asia trec adesea peste Polul Nord. În schimb, Antarctica, cel mai mare continent înghețat, este aproape complet evitată de avioanele de linie.
Cum reduci risipa alimentară după sărbători. Idei simple și gustoase pentru mâncarea rămasă după sărbători # Click.ro
Mesele îmbelșugate din timpul sărbătorilor de iarnă reunesc familiile românilor care petrec în liniște și armonie sfintele sărbători de iarnă. De pe masă nu lipsesc preparatele tradiționale, care deseori sunt făcute în cantități mari, iar după sărbători, gospodinele se trezesc cu multă mâncare rămas
Punctul din România unde se întâlnesc trei țări. În fiecare an, în luna mai, are loc o mare sărbătoare # Click.ro
195 de țări de pe glob au triplă frontieră, un punct geografic în care se întâlnesc granițele a trei țări, teritorii sau state federale. Acest punct este marcat fie de o piatră de hotar, fie de un monument și întotdeauna sunt prezente steagurile celor trei națiuni care se întâlnesc.
Fraze pe care le folosesc oamenii falși atunci când își doresc să câștige încrederea cuiva # Click.ro
Relațiile interpersonale devin tot mai complexe, iar sinceritatea și autenticitatea par uneori greu de găsit. Ne întâlnim zilnic cu oameni care par amabili, generoși sau bine intenționați, dar în spatele zâmbetelor lor se pot ascunde intenții ascunse.
